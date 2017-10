Los fondos buitre carroean con lo ms bsico en Espaa: techo, pan y luz

CADTM

Los fondos buitre carroean con lo ms bsico en la Finca Espaa: Con el techo, con el pan y con la luz, entre otras necesidades. En la Espaa postburbuja inmobiliaria, los buitres, a menudo alimentados por conocidos bancos nacionales e internacionales y guiados por los serviles crvidos polticos estratgicamente situados en las Administraciones Pblicas, tal que el ministro de Economa, el banquero de inversin Luis de Guindos, devoran los despojos de un pueblo esquilmado. El resultado son cientos de miles de familias desahuciadas y con deudas de por vida en un pas con un gravsimo problema de vivienda irresuelto; unos productos agroalimentarios menos saludables y ms caros producidos por empresas que han adelgazado sus plantillas y precarizado a sus trabajadoras; y una cadena de demandas por una gestin energtica que ha pasado de las primas envenenadas a las renovables de Zapatero a la imposicin del impuesto al sol de Rajoy. En esta fase del saqueo, tras la socializacin de las prdidas, buitres privados engordan a costa de lo pblico, sacando tajada de una deuda pblica estratosfrica ilegtima que pagaremos con sangre, sudor y lgrimas durante generaciones si no logramos impedirlo.

El sector inmobiliario es, sin duda, uno de los preferidos por los buitres en un pas donde entre 1997 y 2007 se permiti construir al ao, ms viviendas que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntos (1). Las consecuencias de aquella exuberancia irracional las seguimos pagando las mismas.

Entre los objetivos de los buitres hay hoteles, oficinas, activos logsticos, hipotecas y viviendas, muchas viviendas. Las de proteccin oficial protagonizan algunos de los casos ms sangrantes. Como las mil 860 viviendas de alquiler social que Blackstone compr a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) siendo alcaldesa Ana Botella, la mujer de Jos Mara Aznar, por 127,5 millones de euros, a una media de 69 mil euros por vivienda. Las consecuencias de la gestin buitre para los inquilinos no se hizo esperar: Subidas de las rentas, condiciones abusivas, arbitrariedades y desahucios indiscriminados. Hasta que en mayo de 2017, el Tribunal Supremo cortaba las alas al buitre Blackstone (a travs de su filial Fidere) protegiendo los derechos de las inquilinas de esas viviendas sociales (2). En junio, la EMVS, dependiente del Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, ha propuesto declarar nula la venta (3).

En una operacin similar, en junio de 2017, el Tribunal Supremo ha admitido a trmite un recurso presentado por los afectados por la venta de 2.935 viviendas pblicas del IVIMA, dependiente de la Comunidad de Madrid, a los buitres Azora-Goldman Sachs por 201 millones de euros. Afectados y la Asociacin Corruptil han pedido a los tribunales que investiguen posibles acuerdos entre tres fondos de inversin (Goldman, Blackstone y Cerberus) para adjudicarse cada uno las operaciones inmobiliarias de envergadura realizadas en Madrid por administraciones del Partido Popular (PP). Otra de esas operaciones fue la concesin de la SAREB (banco malo) de 52.000 prstamos de Bankia a Cerberus. Casualmente, el hijo del expresidente del Gobierno, Jos Mara Aznar, y la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, Jos Mara Aznar Botella, es consejero de Cerberus a travs del crvido local Poniente Capital (4).

El top ten de inversores en deuda distressed (en dificultades) inmobiliaria en Europa en el segundo trimestre de 2015, segn el informe From Puerto Rico to the Dublin Docklands; vulture funds and debt in Ireland and the global south ha sido, por este orden: Cerberus, Deutsche Bank / Apollo, Lone Star, JP Morgan, Oaktree Capital, Fortress / Eurocastle, Sankaty, Blackstone, Goldman Sachs y Otto Group. La gran mayora de ellos se ha puesto las botas en la hiperendeudada Espaa tras el descalabro del ladrillo.

Singer: de Argentina al Banco Popular

El especulador buitre por antonomasia, Paul Singer, que acorral a Argentina (5), tambin quiso pillar cacho en Espaa. Uno de sus fondos buitre, Elliott, se hizo en 2015 con pisos de Bankinter por 60 millones de euros. Previamente, adquiri 1.354 millones de euros en crditos fallidos de Bankia (junto con Cerberus y la empresa noruega de recobros Lindorff) y 300 millones del Santander, con unos descuentos del 95%. A partir de ese momento, Lindorff acosa a sus clientes va telefnica, presencial y judicial y los maltrata con frases como sta: Ests hablando por telfono, alguien te lo pagar. Quien te paga el telfono, que te pague la deuda. En algn sitio vivirs. Quien te acoge, que te pague la deuda (6).

Elliott tambin compr la firma de recuperacin de deudas domstica Gesif para convertirla en su base de operaciones en el mercado espaol. Su directora general era Melania Sebastin, exresponsable de Gestin de Informacin de Banca Comercial de Caja Madrid, quien seguira en la usurera Gesif. Ntese cmo una exdirectiva de Caja Madrid hace de intermediaria entre la ya nacionalizada Bankia y el fondo buitre Elliott.

Paul Singer no ha sido el nico en ponerse las botas en el muladar ibrico. Ni mucho menos. A finales de 2014, 41 mil 200 millones de euros de los 50.000 del banco malo o SAREB pasaron a ser gestionados por tres fondos oportunistas estadounidenses: Cerberus (Haya Real Estate),TPG y Apollo, que se hicieron con las plataformas inmobiliarias de algunos de los principales bancos espaoles: Bankia, CaixaBank y Santander, respectivamente (7).

Los tres fondos ms Solvia, del Sabadell, desembolsaron inicialmente 600 millones de euros por 126 mil activos, entre prstamos e inmuebles. Fuera del banco malo, Blackstone se adjudic la plataforma inmobiliaria de Catalunya Caixa, Cerberus la de Cajamar, Centerbridge la de BMN, Lone Star la de Kutxabank y Vrde-Kennedy la del Popular.

La tendencia sigue a da de hoy. Unos meses antes de que el Santander comprara el Popular por un euro en junio de 2017, ste vendi una cartera de deuda de 220 millones de euros de principal aportando como colateral activos hoteleros. Tambin coloc 400 millones de euros con activos colaterales de viviendas, plazas de garaje y trasteros. Los compradores fueron Apollo y Blackstone, respectivamente.

Las prdidas ocasionadas por el colapso del Popular han provocado decenas de demandas, entre ellas, por parte de la estadounidense Pimco, una de las mayores gestoras de fondos del mundo, que baraja demandar desde al Santander hasta al Banco Central Europeo (BCE), o al fondo de rescate europeo (8).

El propio Paul Singer, a travs de Elliott Management est sondeando el mercado para comprar antiguos bonos del Popular a precio de saldo (valorados en menos del 5% sobre su valor nominal) y negociando con otros fondos un frente comn para pleitear contra el proceso de resolucin del banco. Tambin a travs de su filial Bentham Ventures, explora oportunidades en relacin a Popular con vistas a una actuacin coordinada, segn fuentes cercanas a la entidad citadas por Expansin. El fondo pagara los gastos legales de los fondos en el proceso, y en caso de xito se llevara una parte de la potencial compensacin (9).

Hasta marzo de 2017, la inversin inmobiliaria en Espaa superaba los 3 mil 400 millones de euros. Sus protagonistas, conocidos fondos que operan como buitres: GreenOak, Vrde, Blackstone... A la altura de abril de 2017, slo Bankia, Sabadell, Deutsche Bank y BBVA haban colocado 1.600 millones de euros a Blackstone, Grove u Oaktree.

A la espera del rescate de autopistas de peaje en quiebra

Los buitres no le hacen ascos a nada. Por ejemplo, a las autopistas de peaje que se construyeron tambin en la era Aznar, hoy en quiebra. En total, nueve. Cuatro buitres (Taconic, Kingstreet, Strategic Value y Atlestor) se han quedado con la mayor parte de su deuda financiera, que asciende, junto con la que est en manos de bancos como Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs o Bankia y concesionarias, a cerca de 6.000 millones de euros, que pretenden que asuma el Gobierno. Los fondos han contratado a la firma especializada Houlihan Lokey, conocida por su intervencin en Lehman Brothers o Abengoa.

Los citados fondos compraron la deuda a bancos espaoles y extranjeros que haban participado en la financiacin de las obras y que decidieron irse ante la dificultad de llegar a un acuerdo. Lo hicieron con prdidas, ya que en algunos casos los cobros se aproximaron al 10% del valor nominal. Entre los bancos que vendieron estn Santander, BBVA, Popular, Natixis, Socit Gnrale, ING y Bank of Tokyo -Mitsubishi, informa El Pas. La cifra, cualquiera que sea, ira contra el dficit del Estado, lo cual compromete el cumplimiento de los objetivos impuestos por Bruselas (10).

Los buitres tampoco le hacen ascos a otros activos inmobiliarios llamados alternativos, como los sanitarios, residencias de ancianos o de estudiantes. En estas ltimas hoz Oaktree, con residencias en Madrid y Barcelona cuya venta ha complicado la llegada a las alcaldas de Madrid y Barcelona de Manuela Carmena y Ada Colau (11).

Oaktree, que lo mismo se da un atracn de ladrillo merendndose el banco malo del Deutsche Bank en Espaa o zampndose las promociones fallidas en la costa que hered el Sabadell con la compra de la Caja de Ahorros del Mediterrneo (CAM), tambin es capaz de hincar el diente a Panrico, empresa de pan de molde y bollera, cuyos trabajadores no han parado de sufrir, incluso un Expediente de Regulacin de Empleo (ERE), desde que el buitre puso en ella sus garras. Finalmente, se la vendi al grupo mexicano Bimbo por 190 millones de euros, 89 millones ms de lo que aport (12) Oaktree tambin ha querido sacar tajada de la fbrica de productos crnicos Campofro.

Con las cosas de comer no se juega, dice el refrn. A los buitres eso les da igual. PJT Partners, una escisin de Blackstone, es una firma especializada en servicios de asesoramiento a la banca de inversin. Entre sus consejeros cuenta con James Costos, exembajador de EEUU en Espaa bajo la administracin Obama. Y entre sus operaciones en Espaa, buitreras como la reestructuracin de Isolux o la citada venta de Panrico a Bimbo.

PJT Partners tambin han participado en la venta de la mayor panadera de Espaa, Berlys Corporacin Alimentaria, anteriormente conocida como Panaderas Navarras (Panasa). Art Capital, la firma de capital riesgo participada por Corporacin Financiera Alba, y N+1, ahora rebautizada como Alantra, decidieron poner a la venta Panasa, la empresa lder en fabricacin, distribucin y comercializacin de pan, bollera y pastelera fresca y congelada de Espaa (13).

Del pan al aceite

Y del pan, al aceite. Resulta que la mayor productora mundial de aceite de oliva espaol est en manos de un fondo de capital riesgo britnico, CVC Capital Partners, que opera con la lgica buitre: se hizo con la aceitera tras el fortsimo endeudamiento, que lleg a los 1.500 millones de euros, al que llev a la compaa la irregular gestin de SOS Cutara (germen de Deleo), por parte de los hermanos Salazar, hoy en el banquillo por mltiples delitos societarios. Desde que el fondo de capital riesgo manipula Deleo, que cotiza en bolsa, ha italianizado la cpula de la compaa, los precios del oro lquido no paran de subir, alcanzando precios mximos en una dcada, y las condiciones tanto de la empresa como de los trabajadores no paran de empeorar. A principios de 2017, aprob un ERE que afect a un centenar de trabajadores, despus de ir vendiendo las plantas a trozos. El objetivo del fondo CVC es desguazar la empresa, se temen los minoritarios, que sospechan que su objetivo es no poder pagar la hipoteca para ejecutar la deuda y quedarse con los activos a precio de saldo. CVC est presente actualmente en Espaa en otros sectores como el textil (Cortefiel), el geritrico (Vitalia Home), o el energtico (CLH).

Precisamente, los mismos fondos buitre que encarecen el aceite de oliva espaol o echan de sus casas a familias enteras no tienen empacho en chupar la sangre tambin al sector energtico. Los fondos CVC, KKR y Blackstone sobrevuelan la elctrica que fuera espaola y pblica Endesa para hacerse con su control, actualmente en manos del Estado italiano a travs de Enel. Troceada y amputada su pata latinoamericana, los italianos destinan el 100% de los beneficios de la segunda elctrica espaola a dividendos (14).

La propia Endesa negocia la compra de Renovalia Energy a Cerberus, que compr la renovable en 2015 a los exdueos de los quesos Forlasa. Algo debi de ver Cerberus en las renovables espaolas pese al impuesto al sol del Gobierno Rajoy, porque en 2015 adquiri cuatro parques elicos y varios fotovoltaicos. Por su parte, tambin en 2015, Oaktree compr la empresa de renovables Eolia. Son slo dos ejemplos. Hay muchos ms (15).

Recientemente, a primeros de mayo de 2017, Espaa perdi su primer arbitraje ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a las ayudas a las renovables. El laudo dio la razn a la britnica Eiser Infrastructure Limited, fondo ligado a ABN Amro, y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg y conden a Espaa a pagar 128 millones de euros ms intereses. Esta Corte del Banco Mundial considera ilegal la transformacin radical del marco regulatorio renovable espaol, con Zapatero primero, a finales de 2010, con Rajoy despus, en 2013 y 2014.

Sobrevolando las renovables

Detrs de sta, hay esperando otras 27 denuncias pendientes de empresas que invirtieron en renovables. Se trata principalmente de fondos de renta variable privados que entraron en el mercado despus de que la crisis hubiera comenzado, segn el informe publicado por las ONG Transnational Institute y Corporate Europe Observatory, cita Juan Hernndez Vigueras, miembro del Consejo Cientfico de ATTAC Espaa, que ha escrito el libro Los fondos buitre. Capitalismo depredador (16).

En un artculo titulado Fondos buitre en Espaa: de la especulacin a los pleitos, Hernndez Vigueras explica que estas demandas se basan en el Tratado de la Carta de la Energa, un convenio multilateral que proporciona proteccin a los inversores en el sector energtico, reconocindoles derechos similares a los de los tratados bilaterales de inversin (TBI) y que tambin permiten a las empresas demandar a los gobiernos ante los tribunales internacionales de arbitraje.

Llama la atencin que muchos de estos demandantes estn asesorados por la firma de abogados Allen & Overy, que casualmente ha asesorado a Eiser, la que ha ganado el primer arbitraje ante el Banco Mundial. Otro aspecto que destaca el informe citado por Hernndez Vigueras en su artculo es cundo invirtieron estos fondos: Cuando lleg la mayora de estos inversores extranjeros, Espaa estaba en plena crisis econmica y ya haban comenzado las restricciones a las subvenciones a la energa solar. Lo que permite pensar que estas firmas practicaban estrategias especulativas similares a los fondos buitre, buscando la rentabilidad en la garanta del Estado que lograran va pleitos (17).

De este modo, vemos cmo los mismos buitres son capaces de especular con la vivienda, con la alimentacin y con la energa. Han picoteado en muchos otros sectores, como el de las apuestas deportivas (Blackstone jug en Codere) o las clnicas dentales, como la polmica Vitaldent, donde opera Javier Botn, de la familia que preside el Santander. En muchas ocasiones, los buitres vienen de la mano de presuntamente prestigiosos bancos nacionales e internacionales, que aunque se escondan tras cambios de nombre y se protejan en parasos fiscales, tienen igualmente las garras manchadas de sangre.

Notas:

(1) En Espaa se construyen ms viviendas que en cuatro pases europeos juntos. Idealista.com (30/04/2004). Ver online: http://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2004/04/30/3233-en-espana-se-construyen-mas-viviendas-que-en-cuatro-paises-europeos-juntos

(2) El Supremo corta las alas al negocio del fondo buitre que compr viviendas sociales en Madrid. eldiario.es. (24/05/2017) Ver online: http://www.eldiario.es/sociedad/Supremo-quieren-negocio-viviendas-sociales_0_647085712.html

(3) Carmena buscar la anulacin de la venta de vivienda protegida al fondo Blackstone. CincoDias.com. (16/06/2017) Ver online: http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/16/companias/1497634918_077435.html

(4) Amplan el cerco judicial a las operaciones de los fondos buitre con viviendas sociales. ElConfidencial.com. (12/02/2016). Ver online: http://www.elconfidencial.com/espana/2016-02-12/amplian-el-cerco-judicial-a-las-operaciones-de-los-fondos-buitre-con-viviendas-sociales_1147271/

(5) Los fondos buitre que acorralan Argentina tambin van a por ti. Diagonalperiodico.net. (05/07/2014). Ver online: http://www.diagonalperiodico.net/global/23371-fondos-buitre-acorralan-argentina-tambien-van-por-ti.html

(6) Quien te paga el telfono, que te pague la deuda, al habla los fondos buitre. Diagonalperiodico.net (14/10/2013).

(7) Sabadell, Haya, TPG y Apollo gestionarn la cartera de Sareb. Cinco Das. (4/12/2014). Ver online: http://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/12/04/mercados/1417704038_416470.html

(8) El gigante de los fondos Pimco estudia demandas tras perder 280 millones en Popular. Vozppuli.com. (12/06/2017). Ver online: http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Pimco-estudia-demandas-Banco-Popular-perdidas-280-millones-rescate-Santander_0_1033998128.html

(9) El gigante de la inversin Elliott se ofrece a financiar pleitos por Popular. Expansion.com. (27/06/2017). Ver online: http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/06/27/59516ff0e2704e9a7c8b4617.html

(10) El delirio de las autopistas de peaje en quiebra. ElPais.com. (02/03/2017). Ver online: http://economia.elpais.com/economia/2017/03/02/actualidad/1488480732_950079.html

(11) Colau y Carmena retrasan a Oaktree la venta de residencias de estudiantes. ElEconomista.es (20/10/2016). Ver online: http://www.eleconomista.es/construccion-inmobiliario/noticias/7903127/10/16/Colau-frena-a-Oaktree-la-venta-de-residencias-de-estudiantes.html

(12) Bimbo. El fondo Oaktree gana 190 millones con la venta de Panrico, 89 ms de los que aport. Hispanidad.com. (10/07/2015). ver online: http://www.hispanidad.com/el-cierre-de-la-venta-de-panrico-otorga-al-fondo-oaktree-190-millones-89-millones-mas-de-los-que-aporto-a-la-compania.html

(13) Los March y Alantra venden la mayor panadera de Espaa por 400 millones. ElConfidencial.com (20/01/2017). Ver online: http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-01-20/march-alantra-venta-panaderia-panasa_1317923/

(14) CVC, KKR y Blackstone reactivan la compra de Endesa con el apoyo de Madrid y Roma. ElConfidencial.com (08/03/2017). Ver online: http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-03-08/cvc-blackstone-reactivan-compra-endesa_1344129/

(15) Endesa negocia la compra de Renovalia al fondo de Aznar Jr. por 1.700 millones. ElConfidencial.com (10/02/2017). Ver online: http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-02-10/endesa-negocia-compra-renovalia-fondo-cerberus-aznar-junior_1328210/

(16) Juan Hernndez Vigueras, Fondos buitre, capitalismo depredador, Clave Intelectual, Madrid, 2015 Disponible en: http://www.claveintelectual.com/titulos/los-fondos-buitre-capitalismo-depredador/

(17) Fondos buitre en Espaa: de la especulacin a los pleitos. Attac.es (03/09/2015). Ver online: http://www.attac.es/2015/09/03/fondos-buitre-en-espana-de-la-especulacion-a-los-pleitos/

Fuente: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article2291