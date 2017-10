Entrevista

La lucha por la tierra es esencialmente feminista, dice una investigadora de Ghana

Brasil de Fato

La profesora ghanesa comenta papel fundamental de las mujeres en el campo; En la foto, una trabajadora rural en Kenia / Neil Palmer

La profesora de la Universidad de Ghana, Dzodzi Tsikata, es entusiasta de la emergencia de los movimientos populares en frica, pero se ilusiona con ver en el futuro ms conexiones entre la lucha por la tierra y los derechos de las mujeres.

Presidenta del Consejo para el Desarrollo de Investigaciones en Ciencias Sociales en frica (CODESRIA), Tsikata investiga las relaciones de gnero y las cuestiones agrarias en Ghana, donde el sector agropecuario corresponde a 36% del PIB y 56% de la fuerza laboral.

La estructura agraria del pas se basa en la pequea propiedad, pero sufre la presin y la influencia de las empresas transnacionales en el sector, como explica Tsikata en entrevista con Brasil de Fato.

A continuacin la entrevista completa:

Brasil de Fato: En los ltimos diez aos la produccin agrcola se increment en diversos pases africanos, como Ghana y Etiopa. An as, la seguridad alimentaria permanece como un asunto crtico para el continente. Cmo ve esa aparente contradiccin?

Dzodzi Tsikata:​​​​​ Creo que tiene razn cuando dice que la agricultura est incrementndose, pero no se han abordado algunas de las cuestiones ms bsicas de la seguridad alimentaria. En un pas como Ghana hay enfermedades comunes relacionadas con la escasez de alimentos y algunas personas, en determinadas pocas del ao, no tienen acceso a los alimentos. Se trata de un problema muy grave, particularmente para los nios y las mujeres.

frica es un continente de agricultores, de pequeos productores que no tienen una vasta produccin. Lo que no significa que esa sea una mala estrategia, porque creo que la pequea agricultura es promisoria y casi siempre subvalorada. Por ejemplo, Ghana se ha transformado en lder mundial en la produccin de cacao basada en la pequea agricultura. Esto debera ensearnos que los pequeos agricultores pueden producir para el mercado con xito.

Pero existe el equvoco de decir que no es necesario producir [otras cosas] porque, si se produce materias primas para exportacin, se puede ganar el dinero suficiente para comprar alimentos. Entonces muchos agricultores no son alentados a seguir produciendo y no se est investigando cmo producir, almacenar, procesar y mejorar la seguridad alimentaria. La agricultura se enfoca en los commodities.

Entonces, hay muchos temas complicados que tenemos que enfrentar para asegurar la soberana alimentaria. El primero es garantizar el acceso de los pequeos productores a la tierra para su propia produccin, no slo para el mercado. En segundo lugar, hay que garantizar las cuestiones alrededor de la posesin de la tierra. Algunos grupos de agricultores, especialmente las mujeres, no pueden adquirir de manera independiente tierras para la agricultura.

Tambin hay que considerar las cuestiones laborales en la agricultura. A menudo los trabajadores reciben poco y ven a la agricultura como una actividad transitoria, de la cual piensan librarse rpidamente. Tenemos que solucionar eso. Y tambin hay que solucionar el problema del crdito en la zona rural. Muchos pequeos propietarios tienen deudas y son muy comunes los casos de suicidios causados por deudas.

Lo ms importante: tenemos que apoyar a las mujeres en la agricultura porque muchas veces ellas no slo producen los alimentos, sino que estn implicadas en todas las actividades productivas que aseguran la supervivencia de toda la familia.