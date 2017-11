Amrica: Ocupacin y genocidio disfrazados como Descubrimiento

Nos han dicho, y nos siguen diciendo, que los peregrinos del Mayflower fueron a poblar Amrica. Amrica estaba vaca?. Eduardo Galeano.Lo que ha sido realmente descubierto en 1492 es lo que realmente era Espaa, la realidad de la cultura occidental y la de la Iglesia en aquellos momentos. Todos () se han destapado. Ellos no han descubierto otro mundo, ellos lo han recubierto. Lo que nos queda por hacer ahora es descubrir lo que fue recubierto y que surja un nuevo mundo que no sea solamente la repeticin del antiguo, que sea verdaderamente nuevo. Es sto posible? Es pura utopa?. Padre Ignacio Ellacura, algunos meses antes de ser salvajemente asesinado por el Batalln Atlcatl del ejrcito salvadoreo, el 16 de noviembre de 1989 |1|.El viernes 3 de agosto de 1492, la Pinta, la Nia y la Santa Mara, las tres naves de Cristbal Coln, zarparon del puerto de Palos de la Frontera en Andaluca con cerca de 90 marineros como tripulacin. Menos de tres meses ms tarde, la expedicin arriba a varios zonas de Amrica, entre ellas a Cuba el 28 de octubre. 1492 marca as el mal llamado Descubrimiento de Amrica, pero es tambin ese ao cuando Espaa, despus de ocho siglos, viene de acabar con el ltimo bastin de la religin musulmana con la reconquista de Granada el 2 de enero de 1492 |2|. La denominada Guerra Santa de la Iglesia contra el Islam, conducida por Fernando de Aragn e Isabel de Castilla, que haban unificado sus dominios rivales por medio del matrimonio, se concluye victoriosamente.La exaltacin nacionalista se implanta acompaada de un empuje xenfobo impregnado de intolerancia. Tres meses ms tarde, 150.000 judos que se niegan a convertirse al catolicismo sern expulsados del territorio espaol (el 31 de marzo de 1492). La cultura guerrera de las Cruzadas se exportar hacia las nuevas colonias. Adems, la Reina Isabel, que haba patrocinado la Inquisicin, es consagrada por el Papa espaol Alejandro VI como primera Dama de este Nuevo Mundo. El Reino de Dios se extenda as y los conquistadores exhortaban por la fuerza a los mltiples pueblos originarios (mal llamados indios) a convertirse a la f catlica.Al menos 10 millones de habitantes originarios de Amrica fueron exterminados entre 1500 y 1600 con la bendicin del Vaticano |3|. En todos los anales de la historia humana no existe ninguna catstrofe demogrfica comparable, escribe Charles C. Mann. Pero las cifras pudieran bien ser mucho ms aterradoras que esta estimacin primigenia si se admite que las Amricas estaban mucho ms densamente pobladas de lo que habamos credo hasta aqu. En efecto, numerosos cientficos estiman que la poblacin de los dos continentes americanos antes de 1492 oscilaba entre los 90 y los 110 millones de habitantes (de los cuales de 5 a 10 en la selva amaznica). En otros trminos, contrariamente a lo que se sigue aprendiendo en los manuales de historia, mucha ms poblacin viva en Amrica en aquella poca que en Europa!.Teniendo en consideracin el impacto microbiano provocado por el primer contacto con los conquistadores, cuando epidemias desconocidas en estos territorios como eran la viruela, el sarampin, la peste, la neumona o el tifus se expandieron como la plvora en el seno de las poblaciones autctonas, acabando con entre un 85% y un 90% de la poblacin amerindia en el perodo del siglo que sigui a la llegada de Cristbal Coln |4|. Si a sto se le aade la malaria y la fiebre amarilla importadas por los europeos en Amrica, la conquista por las armas y el trabajo forzado que conducan a menudo a la muerte, se llega a la cifra del 95% de amerindios que desaparecieron entre 1492 y 1600. El coste humano y social sobrepasa el entendimiento. Un trauma de tales dimensiones desgarra todos los vnculos que existen dentro de una cultura. En todos los anales de la historia humana, no existe ninguna catstrofe demogrfica comparable, escribe Charles C. Mann en sus obras de referencia |5|.La masacre es gigantesca. Los amerindios, diezmados, son demasiado poco numerosos para constituir una fuerza de trabajo suficiente, por lo que las potencias coloniales recurren al uso de la mano de obra africana a fin de continuar la tarea colosal que supone el mayor pillaje de todos los tiempos. Mientras se llevaba a cabo el genocidio amerindio citado unas lneas ms arriba, la historiadora Aline Helg nos recuerda que de 8 a 10 millones de africanos murieron durante su captura en sus tierras de origen, en las marchas para alcanzar los puertos africanos y durante la larga espera en los depsitos costeros antes de ser embarcados y amontonados en las bodegas de los barcos negreros que partan para el Nuevo Mundo. Finalmente, al menos 12 millones de africanos arrancados a su tierra natal son deportados hacia las Amricas y el Caribe entre el siglo XVI y el XIX |6|. Sin embargo un gran nmero de entre ellos, aproximadamente 2 millones, en torno al 16% del total, no sobrevivir el viaje y perecer durante la travesa transatlntica antes de llegar a su destino en las colonias europeas.Para los supervivientes, su destino est regido, en lo que concierne a Francia, por el famoso Cdigo Negro, redactado por Colbert y puesto en vigor en 1685 que declara en su artculo 44 que los esclavos son bienes muebles, codificando as la trata y la esclavitud. Miles de cautivos desembarcan de esta manera cada ao para ser puestos en venta en los mercados de esclavos de Amrica |7|. El decenio de 1784 a 1793 fue el punto culminante de la trata con importaciones que se elevaron como media a cerca de 91.000 africanos por ao. Pero el rcord histrico absoluto fue alcanzado en 1829, cuando 106.000 cautivos fueron desembarcados en los puertos, casi todos en Brasil, en Cuba y en las Antillas francesas |8|.Una vez comprados por sus amos, los esclavos son marcados con hierros incandescentes (lo que se aada a la marca que reciban en el barco o durante el embarque), sufren golpes de todo tipo para obligarlos a trabajar y las mujeres son frecuentemente violadas. Las tentativas de rebelin, probadas o no, son duramente reprimidas con latigazos, seguidas de una condena a muerte bajo tortura. Los esclavos son descuartizados por medio del suplicio de la rueda, mutilados, castrados, colgados o quemados vivos en la hoguera. Decapitados, las cabezas son exhibidas, siempre en la plaza pblica o delante de las plantaciones, a modo de escarmiento. En caso de fuga, las orejas son arrancadas o las piernas cortadas. La imaginacin en cuanto a los medios de tortura no tiene lmite y la lista no es exhaustiva.Es importante colocar estos dos sucesos mayores ocurridos el ao 1492 en su contexto y sealar el hecho de que ambos estn intrnsecamente relacionados. No se puede comprender la violencia perpetrada en Amrica sin colocarla en la continuidad de las cruzadas. Disociar una de la otra, como ocurre en los manuales escolares, no ayuda a la comprensin de una de las pginas ms sombras de nuestra historia y subestima el papel preponderante de la Iglesia en el Viejo Continente como en el Nuevo Mundo |9|. Las rdenes religiosas posean ellas mismas esclavos y, en las colonias ibricas y francesas, el catolicismo les impona la evangelizacin y el bautismo, independientemente de que fueran cautivos de frica o esclavos nacidos en Amrica |10|. El castellano y el portugus sern las lenguas de la Conquista, bendecidas por la Iglesia.Este lenguaje imperialista, as como las religiones importadas por los colonos, el islam y el catolicismo, han jugado un papel mayor en el aniquilamiento de las culturas locales ancestrales y en la transmisin de su memoria histrica. Se puede hablar por tanto de deuda cultural cuyo aspecto ms visible queda sin duda concretizado en el saqueo de objetos de arte de estos pueblos, expuestos en los museos del Occidente colonialista.A finales de 1996, Jacques Chirac recibi una estatuilla de terracota originaria de Mali por su aniversario. La pieza provena de un lote de objetos incautados por la polica algunos aos antes en un terreno de excavaciones clandestinas y robadas durante su transporte al museo de Bamako. Despus de un ao de gestiones, Chirac tuvo que restituir la pieza al museo maliense.Salvo algunas restituciones como la indicada o aquella de tres piezas de terracota nok y sokoto provenientes de excavaciones ilcitas en Nigeria y expuestas en abril del 2000 durante la inauguracin de la sala de artes originarios del Museo del Louvre en Pars (escaparate del futuro museo de arte originario de quai Branly), y finalmente devueltas al Estado nigeriano, innombrables obras de arte permanecen todava fuera de sus pases de origen y todava no han sido restituidas. Y esto pese a que numerosas resoluciones adoptadas desde 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas promueven la vuelta de los bienes culturales a sus pases de origen o de su restitucin en caso de apropiaciones ilegales |11|.Conocer y reconocer el horror genocida ocurrido ayuda a comprender por un lado cmo los EE UU han sido impulsados como nuevo imperio capitalista y, por otro lado, permite entender el estancamiento y la falta de desarrollo en la cual el Occidente imperialista ha conseguido extraviar a los pases dependientes del Sur.Ver en lnea : El Salto|1| En Les Rendez-vous de Saint-Domingue, les enjeux dun anniversaire, 1492-1992, bajo la direccin de Ignace Berten y de Ren Luneau, Centurion, Paris, 1991. Citado en Max Gallo 1492-1992, lhistoire par le glaive, Le Monde diplomatique, abril 1992. El Batalln Atlcatl se form en 1980, formado por la CIA en la Escuela de las Amricas en Panam. Este ltimo es famoso por haber enseado a los militares latinoamericanos las doctrinas de la contrainsurgencia e inculcado una ideologa anticomunista.|2| La toma de Granada por los Reyes Catlicos marca el fin de los reinos de taifas, que es la denominacin que recibe la Espaa musulmana fragmentada. Granada designa el reino nazar de Granada.|3| Madison, A. La economa mundial: una perspectiva milenaria, Centro de Desarrollo de la OCDE, Paris, 2001, citada en Toussaint Eric: La mundializacin desde Cristbal Coln y Vasco da Gama hasta nuestros das.|4| Algunas de estas epidemias han aparecido en Europa y Oriente Medio, donde han sido causadas por el contacto con animales domsticos previamente desconocidos (porcinos, pollos, terneros, cabras, cerdos, etc.). Thomas Cantaloube, 1493: un monde englouti, Mediapart, 20 de julio de 2017.|5| 1491. Nuevas revelaciones sobre las Amricas antes de Cristbal Coln, Albin Michel, 2007, y 1493. Cmo el Descubrimiento de Amrica a transformado el mundo, Albin Michel, 2013.|6| Cifras de la esclavitud, BBC, 5 de septiembre 2001. Las estimaciones sobre el nmero de esclavos capturados en Africa, desde el siglo XVI hasta el XIX, con cotas mximas en el siglo XVII y sobre todo en el XVIII, principalemente durante su segunda mitad, varian entre 8 y 20 millones. Ren Dumont, LAfrique noire est mal partie, Seuil, 1969, pg. 23.|7| Aline Helg, Plus jamais esclaves ! De linsoumission la rvolte, le grand rcit dune mancipation (14921838), edicin La Dcouverte, Paris, 2016, pg 9, 29 y 30. La cifra de 12 millones de africanos procede de las estimaciones de The Trans-Atlantic Slaves Trade: A Database, la fuente ms completa sobre el comercio transatlntico hasta la fecha, segn Aline Helg.|8| Aline Helg, ibidem, pg 33.|9| Eduardo Galeano, ibid. pg. 22-23.|10| Aline Helg, ibidem, pg, 55.|11| Ver las diferentes resoluciones adoptadas (en francs). La cita est tomada de la resolucin 42/7 del 22 de octubre de 1987.