Ms all del engao

Algn da, el mundo deber agradecer al Presidente Trump el haber desnudado al rey. Antes, algunos proclamaban que los demcratas eran los hroes de la pelcula y los republicanos, los villanos y exponan sesudas razones para defender sus opiniones. Ahora, luego de la llegada del actual vendaval a la Casa Blanca, casi todos los comentaristas se quedan en el limbo sin comprender lo que pasa o si lo entienden, lo callan. Por ahora, una cosa es clara: Trump no satisface las expectativas de gran parte de la rancia lite que ha gobernado Estados Unidos a lo largo del ltimo siglo. Por qu? Por no seguir las huellas de sus antecesores. Obama, por ejemplo, pese a no pertenecer al grupo de los escogidos, aparent ser mucho mejor que cualquiera de ellos; hasta el Nobel le concedieron por ello.En cambio ahora, cualquiera se queda patidifuso ante lo que sucede, tirios y troyanos claman, en el mejor de los casos, por destituir a Trump o, en el peor, por eliminarlo de este mundo. Y no importan las cabriolas que l haga: bombardear Siria, sancionar a Rusia, amenazar con arrasar a Corea del Norte, Irn, Venezuela, Cuba y a todo el que levante la cabeza; haga lo que haga, nada les satisface y todos, segn la gran prensa, incluida la de los pases marginales, gritan que Trump debe largarse porque el pueblo norteamericano le ha declarado la guerra por ser incompetente. Y nadie se explica cmo no lo han derrocado todava, qu fuerzas mantienen en el mando a este cclope de la derecha mundial y adnde piensan llegar sus opositores con tanta alharaca? Lo cierto del caso es que cada da es ms fuerte.Todo el condumio de esta telenovela geopoltica comenz con la derrota de la Sra. Clinton. Entonces apareci lloriqueando y, la misma que se rea mefistfelicamente cuando anunciaba la violacin y la ejecucin de Gadafi, en una burda imitacin de Mara la Justa, proclam que ella era la verdadera electa, que Trump, con ayuda de los rusos, le haba birlado el triunfo en las presidenciales de EEUU. Se sum a esta verborrea el sempiterno senador McCain, al que todava no le pasa la rabieta de haber sido derribado por un proyectil sovitico cuando bombardeaba una fbrica de focos de Viet Nam. En seguida, la gran prensa hizo eco de este do de lamentaciones y hasta ahora el panorama sigue turbio pese a que la cadena de televisin CNN lleg al absurdo de aclarar que Rusia intervino en los asuntos internos de EEUU mediante el uso del popular juego de Pokmon Go, por lo que esta cadena debera proponer que, para lograr la paz eterna, se debe alcanzar como prioridad uno el desarme total de este juego infantil y su no utilizacin a futuro.En feroz contraofensiva, Donald Trump anunci en la red social Twitter que no hubo connivencia entre l y Rusia y que, ms bien, hubo connivencia con la candidata Demcrata Hillary Clinton y se pregunt: Por qu no se presta atencin a los negocios con Rusia de la familia de Hillary Clinton y de los demcratas, pero s se presta atencin a mis no negocios? Luego de lo cual, los congresistas republicanos iniciaron una investigacin sobre la venta a una firma rusa de una compaa minera canadiense, que operaba en Estados Unidos, convenio que dio a los capitales rusos el control parcial de las reservas de uranio de EEUU y que fue aprobado por la Sra. Clinton cuando era Secretaria de Estado durante el gobierno de Obama. Pesquisas similares tambin lleva a cabo el FBI. Sin embargo, los cuatro comits creados por el Congreso, que investigan la injerencia rusa en la campaa electoral del 2016 y los vnculos de Trump con Mosc, no dan a conocer sus conclusiones, tampoco lo ha hecho Robert Mueller, ex jefe del FBI que dirige la pesquisa. Se debe recalcar que es la primera vez en la historia de EEUU que algo as sucede en contra de un presidente -cuyo partido detenta la mayora absoluta en el congreso y del que l mismo es la cabeza principal- que exige que la investigacin termine lo antes posible, para que Hillary Clinton y el Comit Nacional Demcrata aclaren sus conexiones con Rusia.Segn palabras de Trump, despus de un ao de mentiras se destap que la tramposa Sra. Clinton y este comit pagaron a una compaa vinculada a Rusia para derribar al presidente Trump con ayuda de un agente extranjero. Se refiere a lo que revela el peridico The Washington Post, que el equipo de campaa electoral de la Sra. Clinton y el Partido Demcrata transfirieron 5,6 y 3,6 millones de dlares, respectivamente, a la firma Perkins Coie para financiar la investigacin sobre una supuesta colusin de Trump con Mosc y que la operacin se realiz de la siguiente manera: el abogado Marc E. Elias, que trabaja para la firma Perkins Coie, contrat a una empresa llamada Fusion GPS, que a su vez contrat a Christopher Steele, ex agente de los servicios secretos britnicos y socio de la empresa Orbis Business Intelligence, que se encarg de redactar el dossier contra Trump.De esta manera, EEUU, un pas que se bambolea peligrosamente, intenta ser salvado por un gobernante cuya mitad de sus sbditos cree que ha sido impuesto por el enemigo, en este caso Rusia, donde el 77% de sus adultos piensa que las divergencias actuales son tan o ms peligrosas que durante la Guerra de Viet Nam, que la situacin se ha vuelto disfuncional, palabra que indica que algo no funciona pero que no mide el grado de intolerancia al que ha arribado la sociedad estadounidense, al borde del abismo.Por qu lo que pasa en EEUU debe importarle a la periferia? Porque por primera vez la poltica interna de ese pas repercute con tanta virulencia en el mundo externo. Ni a rusos, iranes, coreanos, cubanos, venezolanos, ni al resto del planeta les debe resbalar ser agredidos sin ninguna razn porque la lite gobernante de EEUU, para quedar bien entre s, atacan al resto del mundo. Lo cierto es que mientras menos nos tomen en cuenta, mejor ser para todos; eso fue lo que ofreci Trump y que no puede cumplir por el desbarajuste explicado.El caso de los rusos es pattico, sus gobernantes hacen todo lo posible para terminar con el terrorismo, para evitar una nueva guerra en Corea y para resolver otros temas importantes; sin embargo, las sanciones en su contra van y vienen sin que nadie las detenga. Bueno sera conocer qu hubiera pasado si en lugar de actuar as hubieran dicho: Y qu, acaso no han intervenido ustedes en todas nuestras elecciones? Con la misma vara que mides sers medido. Lo que hubiera pasado no lo sabremos nunca, porque si actuando con la diplomacia que los caracteriza se han visto obligados a mostrar sus msculos, adnde hubisemos arribado si Rusia fuera tan intolerante y prepotente y usara las reglas de juego que usan los Estados Unidos, a los que le importa un pepino la opinin de los dems, hacen lo que piensan que debe hacerse, empleando el cinismo a manos llenas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.