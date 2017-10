Nacionalidad otavalea declara persona non-grata a Luis Juez, embajador argentino

Seor Macri por qu no retira la "mugre" que mand de Argentina?

Ecuador Inmediato

"Estoy mugriento y vayan a decir que agarr hbitos ecuatorianos" ha dicho muy suelto de huesos el seor Luis Alfredo Juez, embajador del gobierno de Mauricio Macri ante Ecuador. Sus decires han desatado la justa indignacin de unos cuantos, en nuestra tierra, pero no de todos y menos ha logrado la solidaridad del estado nacional, que mira con debilidad e indiferencia un comportamiento inapropiado del diplomtico sin sancionarlo como corresponde. Es que el argentino arrastra tras de s un historial de expresiones o actitudes grotescas que han pasado fcilmente de lo sublime a lo ridculo. O sea, anda regando "mugre" en nombre y representacin del gobierno que lo nombr, porque no se lo puede tomar como fiel expresin de su digna nacin.

Argentina siempre se distingui por un grado de deferencia diplomtica con Ecuador, con un historial lmpido en su pasado diplomtico, que nunca ha generado ningn roce con nuestra nacin que ha acogido en forma grata a sus representantes de la patria surea. Muy por contrario, el accionar de sus embajadores dej una estela de buenos momentos que distingui la amistad entre las cancilleras y distintos gobiernos. Nunca hay que olvidar su gestin respetable como pas garante en el conflicto que sostuvimos con Per, o el respaldo solidario firme y digno que mantuvimos en su lucha por Las Malvinas, que nos uni fraternalmente. Ese es un pasado que Ecuador y Argentina valoran y consideran.

El gobierno derechista de Mauricio Macri se instal en Argentina y el pasado febrero de 2016 nombr sorpresivamente a Luis Alfredo Juez, un poltico cordobs muy controvertido, que en ese 2015 anterior perdi las elecciones locales, pese al apoyo al nuevo presidente. Su nombramiento promovido en marzo despert la polmica en lo poltico como en lo diplomtico ya que era conocido por sus actitudes desenfrenadas y expresiones desconsideradas con sus rivales, pero nadie se imagin cun lejos llegara ac en estas tierras.

Fue marzo del 2016 que Luis juez adelant su viaje de posesin a Quito, en medio de la grave crisis provocada por el cruel asesinato de dos turistas argentinas en Montaita, cuyas secuelas hasta hoy se viven. Con el sentimiento de un padre dolido por el hecho, el novel embajador movi el sentimiento solidario con las familias, pero lleg a la nacin con afn belicoso e impuso su estilo desde el principio ante la prensa de su tierra en la cual hizo gala de haberse enfrentado hasta con el mismsimo Presidente Rafael Correa para que intervenga en la justicia de Ecuador afirm: me pele con gente muy poderosa de este pas, discut y rezongu, e incluso otros embajadores me decan que no poda involucrarme personalmente as porque no sos ministro de Justicia, sino un embajador en un pas que no es el tuyo lo ha dicho al diario Jornada, en su versin on line del 22/febrero de 2017.

Proveniente de un estilo muy argentino de ser fantico del futbol, muy pronto, en cuestin de cuatro meses de instalado en Quito, el excelentsimo embajador Luis Alfredo Juez, volvi a excederse y exagerar y mentir en la prensa de su pas con una versin antojadiza que se explica en el www.diarioregistrado.com a manera de titular como Inslito relato de funcionarioy que dice Luis Juez, embajador en Ecuador, casi va preso por festejar en las calles de Quito el ascenso de Talleres. Por supuesto la versin de ese incidente no ha sido comprobada hasta ahora por la polica ecuatoriana, pero en su descripcin el seor embajador expone: "Sal corriendo como un loco a la Plaza, quera sacarme una foto, no encontraba a nadie y hacan 70 grados. La pas mal, en cuatro horas no encontr un negro para abrazar" (sic). Y concluy, sincero: "El que me escucha dir 'este guaso no puede ser embajador ni en Disney, pero cranme que yo lo vivo as". Preocupa que un comportamiento as se haya dado en el representante argentino, no solo por lo falso al involucrar a la polica nacional, a ms de su tinte racista, sino tambin por el comportamiento desenfrenado del personaje, que ya de por si ameritaba una revisin mental de su actitud que, como l mismo lo admite, no es de un diplomtico acreditado en nuestro pas. Ah mismo debamos habernos preocupado por esta conducta personal con serio desequilibrio de seor embajador Juez

Tal parece que Argentina est acostumbrada a los excesos del seor Luis Juez, tanto que las radios de ese pas han tomado la costumbre de consultarle de todo y a cada momento al diplomtico, al punto que se hallaron con esta respuesta, frente a un incidente futbolero, que termin con la muerte de un aficionado en enfrentamiento de barras, y que sac el florido lenguaje del entrevistado que sali con esta frase de muy mala catadura contra su propio pas: "Luis Juez dijo sentir vergenza de ser cordobs y argentino luego de la muerte de Enmanuel Balbo (Diario La Voz, del 18 de abril de 2017 en la seccin Mundo D). Esto muestra como las referencias a su propia nacin que representa no son dignas de un diplomtico, que si as se refiere de Argentina, y que peor lo har un tiempo ms tarde de la nacin en la que est acreditado.

El tema viene a colacin en referencia a como se expresa de sus propios compatriotas el mencionado embajador Luis Juez, por el incidente diplomtico que promovi con sus expresiones entre Argentina y Ecuador, con ocasin de la entrega de la Condecoracin Manuela Senz por parte de la Asamblea Nacional a la ex presidenta argentina Cristina Fernndez viuda de Kirchner, y por cual por primera vez la Cancillera tuvo que llamarle la atencin al desatino del diplomtico sureo.

Ocurri el 29 de septiembre del 2016, que el diplomtico sali con un exabrupto crtico rechazando la condecoracin en declaraciones a diario Clarn de Buenos Aires: "Si los ecuatorianos creen que Cristina es el prototipo de mujer argentina, se equivocan. No sintetiza a la mujer argentina y no sintetiza a los argentinos. Los argentinos no somos bandidos, atorrantes, corruptos ni sinvergenzas". Tal comportamiento mereci el rechazo y disgusto parte de la cancillera ecuatoriana, la que en palabras del vicecanciller Fernando Ypez repudi los dichos del embajador Juez, y seal en un comunicado: "No es aceptable la afirmacin del representante diplomtico de que los ecuatorianos estamos equivocados respecto del prototipo de la mujer argentina, puesto que no le compete a l determinarlo. Lo que el Estado ecuatoriano y sus ciudadanos crean o piensen, es asunto interno y soberano de nuestro pas (...) La Asamblea Nacional del Ecuador tiene la potestad y el derecho de imponer condecoraciones a quien considere. Su decisin, por lo tanto, no puede ser criticada por un agente diplomtico extranjero".

Quizs el silencio hubiese sido la mejor respuesta, pero, con un el espritu de camorra que el embajador Juez haba llegado al Ecuador le afloro el odio poltico contra la seora Fernndez y, en reaccin al reclamo de la diplomacia ecuatoriana, expreso al mismo Clarn: "No tengo que pedir permiso para hablar de dirigentes de mi pas, y remat con arrogancia y dureza: No voy a venir a Ecuador a sostener un discurso y una moral distinta a la que he tenido en Argentina". Le puso entonces la cereza al pastel e hizo gala de una nueva presunta conversacin de advertencia al propio presidente Rafael Correa: No vengo a Ecuador a pintarme de un tipo polticamente correcto y le dije a Correa que con Cristina se va a comer un chasco, a m me pas, revel el embajador. Queda constancia que este Luis Juez, lo dijo con tanta petulancia, soltura y desfachatez para referirse al pas, a su misin y su comportamiento nada diplomtico para que se sienta que vino a imponer condiciones para ser aceptado, y tal parece que lo logr porque el incidente qued ah.

El embajador Luis Alfredo Juez se sinti como pez en su casa, y por ello se convirti en autor indito de la odisea del partido Atltico Tucumn contra El Nacional en Quito el pasado 8 de febrero de 2017. Ocurre que el equipo argentino no lleg a tiempo para cumplir su compromiso al estadio olmpico Atahualpa, ya que por fallas de la empresa de aviacin los demor ms de la cuenta en el aeropuerto de Guayaquil. Total, por gestiones del embajador Juez logr parar el reloj, trajo rpido y furioso al equipo y el partido se jug dos horas ms tarde. Lo irnico fue que los argentinos ganaron 1-0 al club de los militares ecuatorianos y los elimin de la copa sudamericana, en medio del ridculo que hicieron ante su propia hinchada.

Horas ms tarde, en entrevista con los medios argentinos, en especial con Canal 13, hizo gala de su florido lenguaje, con mezclas de machismo y homofobia, mientras era proclamado hroe de su pueblo futbolero. Hasta la propia prensa surea se asombr de sus expresiones, y en una crnica denominada Las desfachatadas frases de Luis Juez, el impensado protagonista de la odisea de Atltico Tucumn la prestigiada agencia InfoBae.com, resea algunas perlas del diplomtico cordobs: "Muchachos, djense de romper las bolas con el reglamento! () "Lo digo en nombre de los 2500 hinchas argentinos que estn ah que se han portado como unas seoritas () Escoltados por 10 motos de la Polica, 4 patrulleros y el micro viajaba a 130 kilmetros por hora, segn cont el poltico cordobs. "Pareca Meteoro", lo describira horas ms tarde.

Juez continu dejando frases desopilantes (Sic InfoBAE) sobre la agitada noche que debi vivir como representante del pas en Ecuador. "Hoy me van a querer cagar a trompadas. Ellos tenan ganado el partido en el escritorio y les mojamos la oreja y les ganamos. Voy a pedir un helicptero para ir hoy a la Embajada", brome. ()"Tuve una discusin terrible con el presidente de El Nacional, que es un militar (se refiere al General de la Repblica Tito Manjarrez). Ellos queran agarrarse del reglamento y pedir los puntos, pero yo les deca 'juguemos al ftbol, es once contra once y el que hace el gol gana'". () El ex intendente de la ciudad de Crdoba reconoci que no sigui "el manual del correcto diplomtico", pero se justific en que el partido "era un sueo" para los tucumanos. "Los hinchas cantaron el himno argentino antes del partido y se me puso la piel de gallina, hice puchero como un Maricn", reconoci.

Se puede entender que el comportamiento hasta el extremo de un diplomtico para defender a su pas, a los suyos, es una obligacin. Pero tambin lo es que el representante de un estado respete las normas, leyes y reglamentos de un pas donde est desempeando una misin, as como a las personas y, no pasarse por las bolas irrespetando todo, como dice su expresin. Adems, no le est permitido que violente o estimule la violacin de las leyes, como las de trnsito en Ecuador, por ejemplo. No se entiende como la polica nacional permiti tal accin ilegal, mientras a los ciudadanos comunes se les castiga con fuertes multas el circular a ms de 130 kms/hora, en este caso se lo permiti hasta hacer gala de violar las leyes sin importar si se ponan en peligro hasta las propias vidas de los futbolistas, del propio embajador y de todo aquel que tuvo el infortunio de cruzar por la ruta viva en esos momentos.

Hay algo ms, un diplomtico debe respetar a la nacin a donde concurre en misin y no debe inmiscuirse en sus conflictos internos. Al parecer esto tampoco lo respet ya que su cuenta de Twitter, profusamente usada por el embajador Juez, difunde un trino del 21 de febrero de 2018, a las 13h17, con una filmacin, que al parecer fue hecha por el mismo, en la cual se denota de una participacin en el mitin poltico del Movimiento CREO, en su plantn de reclamo frente al CNE. Fcilmente se puede acusar al diplomtico de una presunta injerencia extranjera en la actividad poltica de Ecuador, sin embargo, nada se hizo pese a que se difundi intensamente por las redes sociales desde el mismo espacio del embajador argentino.

Entonces, lo del 23 de octubre de 2017, el haber llegado a su tierra natal Crdoba-Argentina, y expresar de manera abierta y directa, sin edicin de ningn tipo a Cadena 3, segn el diario digital argentino La Voz (www.lavoz.com.ar) explot cuando dijo: "Llegu hace media hora (de fiscalizar en las elecciones). Me pegu una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quera estar con la ropa de esta maana porque van a decir: 'Este mugriento se ve que agarr hbitos ecuatorianos'", pero, advertido de lo insultante de sus expresiones quiso arreglar aclarando que eso era parte de la costumbre de los indgenas "Una de las ms conocidas explic es el pueblo Otavalo. Ellos se visten a la maana del sbado y estn todo el fin de semana con la misma ropa. Me refera a eso, para no estar todo el da con el mismo atuendo pas por casa a cambiarme", con lo cual termin de afectarse a s mismo el embajador Juez.

Solo Ecuadorinmediato.com tuvo la sensibilidad de informar del tema ese mismo 23 de octubre, el resto de la prensa ecuatoriana ignor el tema. La Cancillera solo opt por repetir el comunicado que rechaza nuevamente a Luis Alfredo Juez: Ecuador encuentra inaceptable que un representante del ms alto nivel de un Estado se refiera, una vez ms, de manera ofensiva a los ciudadanos del pas que le ha recibido con consideracin y amistad y en donde su actividad debe estar guiada hacia el fortalecimiento de los lazos polticos, econmicos y de cooperacin, y no a agraviar reiteradamente a los ecuatorianos" seal el comunicado, que tambin le fue remitido al canciller argentino Jorge Faurie.

Ante tal tibieza de posicin, el embajador Juez se motiv a defenderse y proclamar inocencia bajo el consabido y mal usado concepto de descontextualizacin de sus palabras, inculpando a sus enemigos, y dicindole en una carta a la canciller Mara F. Espinoza: "Tenga la seguridad que jams podra tener expresiones peyorativas y ofensivas hacia el Ecuador y su Pueblo". Pueblo ecuatoriano al que dice ama, aun cuando su comportamiento es de lo ms indecoroso y anti-diplomtico como ofensivo que se pueda obtener de un jefe de misin argentino acreditado en el exterior.

Pero, aparte de nuestras crnicas que dieron la voz de alerta, solo los indgenas han reclamado por la dignidad de su pueblo y del Ecuador entero. As, los miembros de la nacionalidad Otavalea, su alcalde Gustavo Pareja, sus dirigentes comunitarios ancestrales, se defendieron de semejantes calificativos e hicieron lo que no hizo el estado ecuatoriano, declarar persona non-grata al embajador Luis Alfredo Juez y exigir su expulsin. Con plantones de por medio frente a la embajada argentina en Quito y una cita en cancillera, los indgenas se han puesto firmes, a lo cual solo el Asambleista indgena amaznico Carlos Viteri Gualinga se uni a las voces de expulsin, los dems representantes de la sociedad mestiza no han hecho caso y no han mostrado ningn gesto solidario con el propio pas, mientras que la gran prensa nacional sigue ignorando el hecho al minimizar en sus pginas el tema.

El embajador argentino ante Ecuador Luis Alfredo Juez sigue en funciones, y si cualquiera lee este listado de ofensas o agravios dira que se le ha hecho un seguimiento minucioso de su gestin diplomtica, pero no es as. Para m era un autntico desconocido, pero, al leer este inicio de semana semejantes agravios contra mi nacin, bast para poner en los buscadores de internet el nombre del mencionado seor Luis Alfredo Juez para encontrar esta catarata de ofensas y lenguaje desaprensivo del que hace gala. Todo est en el internet, todo lo recoge y exhibe la propia prensa argentina, y en ella se ha reflejado todo esto que hoy uno mira con asombro.

Por ello, me han saltado dos inquietudes indignantes:

Si esto est publicado en los medios argentinos, Por qu la embajada de Ecuador en Argentina no hizo ninguna observacin o alerta del tema?, si lo hizo, Por qu no hall ninguna reaccin en la Cancillera en Quito? Es una verdadera muestra de debilidad la que exhibe la diplomacia ecuatoriana, cuya Direccin de Amrica ha sido incapaz de tomar algn apunte mediocre para reaccionar con el caso, que ha ido en in-crescendo. Si ignoraron los dichos y hechos del embajador Juez, Por qu no reaccionan ahora, ms all del tibio comunicado y hacen caso omiso del pedido de los otavaleos? He buscado respuestas en los espacios y amigos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en ellos no las hall porque -y es la impresin generalizada en los pasillos de ese ministerio- ahora la preocupacin no es la poltica externa sin el triunfo en la consulta llamada por el gobierno del presidente Moreno, lo cual denota un vaco lamentable a un sentimiento de indignacin de un grupo de ecuatorianos.

Y, por otro lado, si esto lo ha contado detalladamente la prensa argentina, vale la pena preguntar al gobierno del presidente Mauricio Macri Qu ha hecho al respecto?, Por qu no mand esta mugre a representarlo?, y uso el mismo trmino con el que se autocalific el seor embajador Luis Juez y que ahora provoca el incidente. Sabido es que esta persona nunca quiso venir a Ecuador, y que es falso aquello del pueblo al que tanto amo, ya que para l este destino diplomtico fue un castigo por haber perdido las elecciones en su provincia, y lo repite una y otra vez: Desde el primer da le vengo diciendo al presidente Macri, creo que estoy desperdiciado. Me dieron la embajada para sacarme de la pista, sera un hipcrita si no lo dijera. (Entrevista con Radio Mitre 27-marzo 2017)

Si es as, seor Macri por favor retire a este embajador de su misin, porque no lo representa a gusto a usted, y por dems est decirlo que no representa a la Argentina tan digna y tan hermana.

Por supuesto que al escribir esta nota debo aclarar que no soy enemigo poltico del seor Juez, ni tampoco le he maltratado como l si lo ha hecho con mi pas Ecuador. Pero, destaco que todo esto es una recopilacin de lo dicho y hecho por el seor embajador Luis Juez, y de l es su responsabilidad de las consecuencias que produzca. Tras leer todo lo escrito me queda en claro que hay gente que Hay gente que se hace ms dao con su boca que con sus manos y el caso del diplomtico de Argentina es una fiel conclusin de esta mala frase (FHA).

Fuente: http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818827879&umt=seyor_macri_por_que_no_retira_mugre_que_mando_argentina