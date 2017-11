Pacto de caballeros entre el Gobierno y la CGT

In memorian de Santiago Maldonado

Tras el resultado de las legislativas, en la Casa Rosada pusieron el pie en el acelerador para avanzar con las reformas que Macri quiere poner en marcha. Una de esas reformas es la laboral. El martes mismo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, convoc a la dirigencia de la CGT para hablar del tema e invitarla al acto en el que Macri anunciar el prximo lunes el paquete de reformas.

Tambin avanz con la CGT en un esquema global de rebaja del costo laboral que, adems de un blanqueo amplio con perdn de deudas para los empresarios con trabajadores informales, incluir una reduccin de las cargas patronales para todos los salarios del sector privado con un tope en torno de 10.000 pesos.

La rebaja de aportes, una medida que sostuvo en su gestin el ex presidente Carlos Menem sin un aumento consecuente del nivel de empleo, ser compensada por aportes del Tesoro nacional para no desfinanciar la Anses, segn les explicaron los funcionarios a los gremialistas. Por ese concepto en Hacienda estiman que las empresas destinan unos 80.000 millones de pesos al ao. El mecanismo, tal como fue presentado, implicara que el primer segmento de los sueldos (en un rango no precisado de 8.000 a 15.000 pesos) no devengar cargas patronales.

La iniciativa contendr un perdn absoluto sobre las deudas acumuladas por los empleadores por la falta de registracin de sus trabajadores. Tambin habr un tope de entre cuatro y cinco aos para el reconocimiento de los aos trabajados en la informalidad, como una suerte de moratoria.



Como parte del blanqueo tambin se avanz en la posibilidad de crear un sistema simplificado de contratacin para la relacin del denominado "trabajo-trabajo": los ejemplos ms usuales, un albail que cuenta con un ayudante o un mecnico monotributista que planea contratar a un colaborador.



En cuanto a las pasantas, o "prcticas formativas" como prefieren llamarles el Gobierno y la CGT, se confirm que volvern bajo el paraguas de los Convenios colectivos de trabajo y que cada gremio podr consensuar con su contraparte empresaria el segmento de oficios y labores ms adecuado para apuntalar con este mecanismo.



Los sindicalistas aprovecharon el encuentro para recordarles a los funcionarios que el Ejecutivo tiene pendiente saldar 4.500 millones de pesos de un fondo comprometido el ao pasado por Macri para costear mejoras edilicias de las obras sociales o emergencias sanitarias, como parte del acuerdo global por la deuda acumulada durante el gobierno anterior con esas organizaciones.



Tambin qued ratificado que el Gobierno enviar al Congreso un Proyecto de ley para la creacin de una agencia de evaluacin de tecnologas sanitarias, un mecanismo ideado para reducir los juicios contra obras sociales y prepagas por tratamientos mdicos o remedios no cubiertos. Ese organismo, una suerte de sistema de ART para la salud, fue ideado para constituirse como una consulta previa y obligatoria para los jueces antes de habilitar el inicio de demandas contra las prestadoras privadas, gremiales y hasta el PAMI.



La implementacin de la Agencia Nacional de Evaluacin de Tecnologa Mdica ser llevada al Congreso, pero depende del avance de la implementacin de la Cobertura Universal de Salud (CUS) y del visto bueno de la Central obrera para que se utilicen sus fondos para ejecutar ese programa.

Al respecto, la Asociacin Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (Cicop) rechaz la implementacin de esa iniciativa oficial, entre otros motivos por oponerse a la salud pblica, y al acuerdo en ese sentido entre la CGT y el gobierno nacional.

El proyecto de la CUS es una estrategia de seguro de pobres y canasta bsica impulsada por el Banco Mundial (BM) como alternativa a los fracasados planes focales de la dcada del 90, aseveraron.

La organizacin gremial tambin cuestion el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la CGT para coadyuvar a detener la evolucin de las acciones y actividades de rechazo realizadas hace poco ms de un mes, y sostuvo que la iniciativa fue promovida por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado en 2016 por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Salud, Jorge Lemus, y contiene una distribucin de fondos que contempla entre sus destinatarios principales las arcas de las obras sociales sindicales.

En buena medida, por ello se paralizaron las protestas cegetistas en tiempo preelectoral. Y ello permiti a la vez que desde los medios de comunicacin aliados histricamente al poder se planteasen propuestas de reformas laboral, previsional e impositiva, incluyendo la de la salud en el marco de ese esquema, afirm.

Pareci as encaminarse una suerte de "pacto de caballeros", por el cual el Gobierno mantendr a salvo las prerrogativas de los gremios como el monopolio de representacin (consagrado en la ley sindical vigente), la preeminencia de la legislacin nacional sobre los acuerdos puntuales (para evitar un efecto contagio inmediato de entendimientos como el de los petroleros en Vaca Muerta), la continuidad de las paritarias y el sostn del sistema de Obras sociales. A cambio la CGT, al menos los dirigentes presentes, sostendr la paz social y allanar las aspiraciones reeleccionistas.



Puertas adentro, la reforma de las condiciones laborales que impulsar el Gobierno luego de las elecciones del domingo comenz por uno de los aspectos polticamente ms importantes: el marketing. Ms especficamente, cmo se presentarn ante la sociedad poselectoral los cambios en los regmenes laborales que sectorialmente se comenzarn a lanzar antes de fin de ao. El macrismo despleg la misin a los ministerios, de presentarlo como un proyecto positivo y optimista. No se utilizarn frases como "reforma laboral", "movilizacin laboral" y, sobre todo, "flexibilizacin laboral", considerada como la ms desagradable de todas. Por ahora, el nombre que viene en punta es el de "proyectos sectoriales de modernizacin de las condiciones productivas".

Fracaso del Plan 1 Milln

A siete meses de su lanzamiento con bombos y platillos, el plan del gobierno nacional para producir un milln de autos anuales est virtualmente frenado en medio de una trama de intereses que enfrenta, por un lado, a las terminales automotrices entre s y, al mismo tiempo, a esas multinacionales con los fabricantes locales de autopartes.

El conflicto entre las terminales tiene de fondo la poltica de comercio exterior que lleva adelante el gobierno. Fuentes del mercado dijeron que las empresas que se estn beneficiando con la fiesta de importaciones que domina las ventas locales le retiraron el apoyo al denominado Plan 1 Milln.

Solo en lo que va del ao, las terminales argentinas importaron de Brasil casi 500.000 vehculos. A este ritmo es probable que 2017 finalice con una importacin de ms de 600.000 unidades brasileas. Gracias a la Argentina las terminales brasileas van a ocupar un 15 % de su capacidad Instalada total (4 millones de unidades), adicional al escaso 50% que hoy les representa su propio mercado interno (2,2 millones de vehculos).

En los hechos, solamente dos terminales automotrices participan activamente de las mesas de negociacin entre las empresas y los gremios UOM y SMATA. El resto aprovecha para vender autos brasileos en niveles rcord. Mientras el gobierno hace la vista gorda, el dficit con el vecino pas se acumula y se acerca a los U$S 1.000 millones en el rubro automotriz, de un total estimado de U$S 4.700 millones.

En el otro frente, las autopartistas nacionales acusan a las terminales de querer aprovechar su peso para tratar de imponer la importacin masiva desde los pases en los que tercerizan sus producciones.

En el medio, los trabajadores contemplan los tejes y manejes de las gerencias y sus casas centrales con total incertidumbre del futuro que les espera. Las conducciones sindicales, segn la palabra que utiliz el secretario general de la UOM, Antonio Cal, estn para conversar con el gobierno.

Las fbricas de autopartes, representadas en su mayora por las cmaras AFAC y Camima advierten que la relacin de fuerzas tiende a consolidar un modelo de industria concentrada en el rubro de las pick ups y el segmento 44, complementado por importacin de automviles ms chicos.

Pero si en algo coinciden ambas entidades es en objetar el rol de la administracin nacional en la mesa de dilogo del Plan 1 Milln porque se est avanzando hacia una apertura, que atenta contra el trabajo nacional en ese sector en particular. Fundamentalmente, la crtica apunta contra los funcionarios tcnicos designados para la negociacin, porque no estn respetando la Ley de Autopartes que el gobierno anunci para el sector.

Ms all de esta apreciacin, la razn principal parece ser la falta de inversiones, salvo excepciones, hoy no hay modelos argentinos modernos como para dar pelea en el segmento de los autos medianos y la Argentina dej de ser un fabricante de autos chicos. Aunque las pick ups tienen ms aceptacin en el mercado brasileo, la participacin argentina hoy no supera el 7 %. En 2013, se exportaron a Brasil 450.000 unidades, que representaron el 11% del mercado brasileo.

Fuerte incremento de la deuda pblica

Entre enero y septiembre el Gobierno emiti Letras y Bonos de deuda en pesos, dlares y euros por el equivalente a ms de U$S 72.000 millones, segn inform el Ministerio de Finanzas.

Pero octubre arranc con nuevas colocaciones por U$S 800 millones en Letras del Tesoro y estn previstas nuevas emisiones hasta fin de ao.

Uno de cada cinco dlares emitidos en el mercado internacional de deuda corresponde al Estado argentino. De acuerdo a las ltimas estadsticas financieras globales, a Argentina le corresponde el 20% del market share entre las colocaciones de bonos por parte de estados soberanos, ya que acumula a septiembre 36.000 millones de dlares de los 183.000 emitidos globalmente.

En base a estos nmeros la deuda pblica a fin de ao podra sumar U$S 317.000 millones equivalente a alrededor del 60 % del PBI. En diciembre de 2015 era de U$S 240.665 millones y en diciembre de 2016 sumaba U$S 275.446 millones. Para 2018 el proyecto de Presupuesto prev un incremento por U$S 46.500 millones. As la deuda aumentara en 3 aos en U$S 123.000 millones.

Tambin creci la carga financiera: los intereses pasaron del 1,4 % del PBI, al 2,2 % en 2017, y aumentara al 2,3 % en 2018.

Por otro lado, el total comprometido por el Banco Central para el pago de intereses de Lebacs ya supera los $ 280.000 millones. Si se suman los $ 157.000 millones abonados en 2016, el total por ese solo tem ya se acerca a los $ 440.000 millones desde la asuncin de Cambiemos, segn el clculo realizado por el Centro de Economa Poltica Argentina (CEPA).

Esta cifra, supera por mucho el presupuesto nacional destinado a educacin y cultura para 2018 y casi triplica el reservado para salud pblica. Sin embargo, esos multimillonarios desembolsos a favor de los bonistas, en su mayora bancos y fondos de inversin, que apostaron a una renta fcil, segura y positiva en trminos reales, no sirvieron para bajar la inflacin de acuerdo a los objetivos de la autoridad monetaria -lo cual llev a un nuevo aumento de la tasa de 26,25 % al 27,75 %-, y profundiza el sesgo hacia las inversiones financieras en detrimento de las reales: muy pocos proyectos productivos dan una ganancia que adems compense el riesgo de invertir capital en nuestro pas.

No solo endeudan al pas. Uno de cada tres habitantes del Area Metropolitana afirma haber contrado algn tipo de deuda en el ltimo ao. Ms de un 36% admite estar bastante endeudado; y un 39% reconoce haber utilizado ese dinero para el da a da, mientras que otro 9 % lo us con el objetivo de pagar cuentas de servicios, de acuerdo a un relevamiento del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM). Son pocos los que toman deuda para la adquisicin de viviendas o autos (9 %), lnea blanca o aires acondicionados (otro 9 %).

Matas Barroetavea, director del CEM, considera que se est creando una bola de nieve y seal que este comportamiento de las personas est correlacionado con la poltica del gobierno nacional de estimular el endeudamiento de sectores como los jubilados o los beneficiarios de asignaciones familiares. Tambin indic que un 36 % de los endeudados lo est con alguna tarjeta de crdito, mientras que un 31 % le pidi prestado a un banco. En el caso de las tarjetas muchas personas estn pagando el mnimo, con tasas de financiamiento del 60 % anual.

Inflacin

El dato de la inflacin de setiembre, que arroj un alza de casi el 2 %, muestra una suba de precios que acumula 17,6 % que ya supera el techo de la meta de inflacin del 2017 (17 %) que haba fijado el Banco Central.

Al da siguiente de las elecciones hubo una suba en el precio de los combustibles de entre 9 % (gasoil) al 12 % (naftas premium).

El llamado a audiencias pblicas para noviembre para subir las tarifas de luz, gas y transporte completan los tarifazos de corto plazo. En relacin al transporte, una posibilidad bajo anlisis es que el boleto de colectivo pase a costar $ 10 (un aumento del 33 %) para un viaje, pero que sea de $ 15 por dos y de $ 17,50 para tres viajes diarios. Tambin subira el viaje en subte a $ 10, aumentaran los taxis un 12 %, la telefona celular entre un 4-12 % y los peajes en verano.

En suma, los aumentos mencionados aportarn en torno a 1,5 puntos porcentuales a la inflacin nacional durante el cuarto trimestre del ao, sostuvo la consultora Ecolatina.

En 2018, los aumentos de tarifas volveran a impulsar la inflacin por encima de la meta oficial (con un techo de 12 %), pero para Ecolatina, la inflacin promedio rondar el 17 %.

Conflictos salariales

La Asamblea del Sindicato de Obreros y Empleados del Azcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA) resolvi suspender, por ahora, las medidas de fuerza, no aceptar y rechazar la oferta salarial que hizo el complejo industrial y seguir con el estado de alerta y movilizacin. Instalarn una carpa en la plaza principal de Libertador, frente al municipio y realizarn marchas.

Con estas decisiones adoptadas por el gremio azucarero, se estima que en los prximos das se lleve a cabo un nuevo encuentro entre las partes, para acercarse a un acuerdo salarial.

ATE de Santa Cruz resolvi un paro de 24 horas para el 25 de octubre, en reclamo de una audiencia con autoridades del Consejo Provincial de Educacin.

Tras rechazar la repetida oferta de un 16 % de aumento salarial para 2018, los cinco gremios aeronuticos anunciaron que el prximo martes 31 realizarn un cese de actividades en todos los vuelos de las compaas Aerolneas Argentinas y Austral. Denunciaron una actitud intransigente y de provocacin poltica del Gobierno Nacional.

La conduccin de la Asociacin Agentes de Propaganda Mdica (AAPM), que lidera Ricardo Peidro, asegur que los laboratorios procuran violar las leyes de promocin de medicamentos, por lo que los trabajadores de la actividad se movilizaron hacia el predio ferial de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y denunciaron en el contexto del Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiologa (SAC) que esas empresas violentan las leyes locales 10.851 de la provincia de Buenos Aires y 1.713 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (CABA).

Peidro explic que la industria farmacutica extorsiona a los trabajadores para que se conviertan en cmplices de la violacin de las normas de profesionalidad a cambio de un acuerdo salarial en paritarias.

No estamos dispuestos a que nos impongan un techo, como lo demostramos este ao, avis este jueves el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.

La paritaria docente entre el gobierno bonaerense y los gremios arrancar la semana que viene y los docentes ya advierten que no van a aceptar un techo en la negociacin.

Tambin el titular de la filial bonaerense de ATE, Oscar De Isasi, reclam que se determinen salarios mnimos por arriba de la lnea de pobreza y explic que el Poder Ejecutivo procurar aplicar un aumento de aproximadamente el 10 % en la prxima paritaria, lo que significar regresar al lanzamiento de globos de ensayo mediticos sin hacerse cargo ni mirar a los trabajadores, dijo.

El viernes 13 marcharon hacia la Casa de Gobierno platense los gremios que integran la CTA Autnoma bonaerense, acompaados por la Confederacin de Trabajadores de la Economa Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC) y la Federacin Universitaria de La Plata (FULP) en demanda de la aplicacin de polticas que mejoren las condiciones de vida de los bonaerenses y las salariales y laborales de los empleados estatales.

El Ministerio de Trabajo dict la conciliacin obligatoria por 15 das en el conflicto que lo enfrenta con la Federacin de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores de Algodn por la negativa a expedir la certificacin de las autoridades electas de la Federacin, y a la demora en la homologacin de la ltima paritaria aceitera, la suma extraordinaria de fin de ao y los dos acuerdos salariales de los desmotadores de algodn.

Por tal motivo, levantaron el paro nacional cuyo inicio estaba previsto a las 18 horas del jueves.

Clusulas gatillo

Varios gremios firmaron clusulas como las que se haban suscripto en 2016 que plantean la posibilidad de convocar una reunin para "analizar las posibles variaciones econmicas acaecidas" y "de resultar necesario establecer ajustes incrementales", pero las patronales se negaron a aplicarla con el amparo del Ministerio de Trabajo. Fueron los casos de la Asociacin Bancaria y docentes universitarios.

En 2017, stas rigen, por ejemplo, en los acuerdos de Comercio, que fij un aumento del 20%, en Estaciones de Servicio (20%), en la Construccin (21%) y en Sanidad (23 %).



Referentes de las cmaras empresariales reconocieron que el tema est en agenda. Gustavo Weiss, presidente de la Cmara de la Construccin, dijo que "vamos a esperar el planteo de la UOCRA. Si corresponde, actuaremos en consecuencia. Lo dice el convenio, tenemos la obligacin de sentarnos y negociar". Por el lado de la UOCRA, Ricardo Camao, secretario de Prensa, seal que "vamos a pedir que se conforme la mesa antes de fin de mes. Pediremos una compensacin y una nueva instancia".



Guillermo Lego, de la Cmara de Estacioneros, observ que "todava no hubo contacto con el sindicato", pero, reconoci, "acordamos un 20% y eso nos va a dejar abajo".



En el contexto de una fuerte ofensiva gubernamental y empresaria sobre los convenios colectivos, las mesas podran derivar en negociaciones de salario por productividad. Hugo Godoy, de ATE Nacional, advirti que "si la inflacin anual es del 25% tendrn que dar un 5 %. Pero convocan a la discusin en enero porque UPCN cometi la barbaridad de firmar una bonificacin por productividad a partir de 2018".



En Comercio, las patronales se mostraron ms reticentes. Pedro Cascales, de CAME, explic que "no lo hemos tratado en comisin directiva. Tampoco hubo pedido del sindicato. Todo parece indicar que no va a estar abajo del 20 %. Habr que sentarse", reconoci, aunque se ataj: "El problema es que las pymes todava no nos recuperamos. Estamos en un equilibrio muy ajustado".



En otra cmara empresaria, que agrupa a supermercados, aseguraron que la letra del acuerdo indica que la inflacin anual deber medirse de abril a abril, perodo de vigencia del acuerdo. Una seal de que no ser fcil sentarlos a la mesa de negociaciones.

Cooperativas de trabajadores

La fiscal general ante la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boqun, pidi que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial que vet la declaracin de utilidad pblica los inmuebles del Hotel Bauen.

La medida, en base a un amparo presentado el 20 de marzo de este ao, lleva a que se promulgue la ley 27.344 en ese sentido. Asimismo, los trabajadores requirieron como medida cautelar de no innovar, con el fin de evitar el desalojo que deriv de la accin de Mauricio Macri.

Los trabajadores de la pizzera recuperada La Casona confirmaron que deben trasladarse de su local en enero del 2018, por no poder renovar el alquiler con los actuales propietarios del inmueble.

La Casona se recuper en julio de 2014 tras la quiebra, despidos y vaciamiento realizado por la empresa New North, que llev a los trabajadores a conformar la cooperativa para recuperar 50 puestos de trabajo.

Integrantes de cooperativas de reciclaje arrojaron desperdicios en el microcentro porteo, a pocos metros del Obelisco. Trascendi que la protesta de los cooperativistas fue por un conflicto puntual con la empresa Burger King y el gobierno porteo.

Despidos

Yacimiento Carbonfero Ro Turbio (YCRT) y ATE aceptaron una prrroga hasta el 23/10, de la conciliacin obligatoria, para resolver el conflicto por los tres despidos en la sede Capital Federal de la empresa.

ATE INTA y el Consejo Directivo Nacional de ATE se movilizaron a la sede central del Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria para rechazar un informe presentado por el Ministerio de Modernizacin. Sin el menor rigor metodolgico y desconociendo el organigrama y la funciones sustantivas del INTA (el ministerio) ha llevado adelante un informe ilegitimo y desnaturalizado donde pone de manifiesto la superposicin y el excedente de 740 puestos de trabajo, que sin duda alguna en un futuro inmediato pueden representar 750 despidos de trabajadores de planta permanente, expresa el documento entregado por el gremio al directorio del organismo.

Los trabajadores y trabajadoras del INTA, acompaados por el CDN de ATE, por ANUSATE Capital, Juntas Internas de otros sectores y organismos, y de seccionales del AMBA, se manifestaron as en defensa de las fuentes de trabajo, por el pase a planta permanente, contra el ajuste y el desfinanciamiento del organismo.

El Congreso ya tiene preparado su primer ajuste tras los comicios. Desde el 1 de noviembre y hasta el 29 de enero de 2018, los empleados de planta permanente desde 55 aos (mujeres) y 60 aos (hombres) que cuenten con los aportes previsionales correspondientes podrn acceder a un plan de retiros voluntarios, tras una idea del Senado a la que luego se pleg Diputados, y que ya cuenta con el aval de gremios legislativos.

A casi dos aos del inicio de la administracin de Mauricio Macri, y a pesar del promocionado plan de reconversin de la gestin Cambiemos, la empresa informtica Bangh pas de tener cerca de 1.000 empleados en agosto de 2015, a 700 en diciembre de 2016 y luego las 380 personas que trabajan en la firma actualmente.

El 80% de lo que vendemos se importa, con excepcin de las computadoras de escritorio que es lo ms sencillo de fabricar, dispar Pablo Suaya, el CEO de la compaa.

En ese sentido, precis: ramos la tercera marca de consumo en cadenas de retail. Cuando cambi el Gobierno, tambin se modific la filosofa econmica y tuvimos que adaptarnos a eso. Reconvertimos la empresa.

Concretamente, Bangh pas de un negocio basado en la fabricacin local de notebooks, tablets y computadoras de escritorio -para lo que en 2011 haba abierto una planta en Vicente Lpez e inaugurado una fbrica dentro del Distrito Tecnolgico de Parque Patricios- a importar.

En cuanto a las medidas especficas de Macri que llevaron a esta actualidad de cambio en el esquema de negocios de Bangh, la quita del arancel a las notebooks y tablets que venan del exterior fue la de mayor impacto negativo. Se pas del 35% al 0% de un da para el otro.

En cuanto al precio de los productos, el empresario puntualiz que la reduccin del costos real para la gente fue de un 22% ms o menos, no de un 35%, pero contradijo los nmeros que brind el Gobierno respecto del tema: El Gobierno habl de hasta un 50% menos, pero eso no pas. Hoy valen entre un 20% y un 25% menos.

El Ministerio de Trabajo dict la conciliacin obligatoria para retrotraer y dejar en suspenso por espacio de 15 das los 65 despidos en la firma Unilever en Villa Gobernador Glvez (Santa Fe).

Este lunes, luego de los comicios, los obreros de la grfica Pellerano (Quilmes) se encontraron con el taller cerrado y con un cartel que les comunicaba la quiebra. Desde ese momento los trabajadores mantienen ocupada las instalaciones de forma pacfica en defensa de sus puestos de trabajo.

Por los gremios

Los trabajadores que se desempean en la Direccin Nacional de Vialidad (DNV), delegacin Crdoba, fueron hasta la sede de la Legislatura Unicameral para requerir a los representantes provinciales que efecten gestiones ante sus pares nacionales tendientes a promover la derogacin del decreto presidencial 794/17 que establece la constitucin de una sociedad annima.

Los trabajadores neuquinos sumaron un abrazo simblico al edificio de Vialidad Nacional en la ciudad de Neuqun, a las medidas de fuerza que vienen realizando ante el intento de privatizacin del organismo.

Una nutrida marcha, convocada por el Frente de Gremios Viales, agrup a los viales de Casa Central, el Primer Distrito Buenos Aires, y trabajadores de los puentes sobre el Riachuelo, para estar presentes en la reunin de la Comisin Bicameral el martes pasado.

En dicha reunin se plante la importancia que ha venido teniendo Vialidad Nacional a lo largo de sus 85 aos de historia en la comunicacin del conjunto del pas, del rol federal de la misma, de la labor cotidiana de sus trabajadores, que tambin realizan tareas fundamentales en las emergencias debidas a catstrofes como, por ejemplo, la cada de puentes por inundaciones o los corte de ruta por problemas climticos.

En este sentido la Comisin determin citar a que comparezca el Ministro de Transporte, Dietrich, y que sea escuchado el punto de vista de los trabajadores viales, asimismo se discuti que el decreto era inconstitucional ya que pasaba por arriba al Congreso Nacional dado que el gobierno se tomaba atribuciones legislativas, ya que existe la Ley de creacin de la Direccin Nacional de Vialidad con todas sus funciones que no pueden ser transferidas a una Sociedad Annima ya que violara dicha ley. Junto con vulnerar el Convenio colectivo y sus conquistas.

En conjunto con estudiantes, autoridades de instituciones educativas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y familias, la UTE (docentes de Capital) expuso el martes 17 su rechazo a la implementacin de una reforma inconsulta el ao prximo.

El mircoles 11 se paralizaron por 24 horas las actividades en Mina El Aguilar (Jujuy). Segn inform la Seccional Aguilar de la Asociacin Obrera Minera de la Argentina (AOMA), la medida fue decidida en asamblea y obedece a la falta de respuesta a los reclamos de los trabajadores. Entre ellos se destaca la falta de ventilacin en los lugares del interior de la mina, sostenimientos deficientes, presin para trabajar en lugares inseguros y sobre tareas por falta de personal.

El Ministerio de Desarrollo Social fue intimado a que en un plazo mximo de diez das cumpla con la cautelar que ordena restablecer las pensiones no contributivas suspendidas o eliminadas bajo apercibimiento de aplicar astreintes (sanciones monetarias contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial). La cartera que conduce Carolina Stanley fue notificada de la resolucin de la jueza de la Seguridad Social, Adriana Cammarata, que impone la ejecucin de la orden considerando el muy elevado nmero de personas involucradas en el colectivo y su estado de vulnerabilidad que impone su atencin inmediata. Hasta el momento, la cartera de Desarrollo slo restituy 9.728 prestaciones por invalidez sobre ms de 126.000 canceladas.

Judicializacin del conflicto social

La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio -junto con organizaciones gremiales y organismos de derechos humanos-, denunciaron ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el retroceso en materia de derechos laborales y sindicales, como consecuencia de las polticas de gobierno de Cambiemos.

Adems sealaron la injerencia e intervencin del Estado en las organizaciones gremiales, el avasallamiento al principio de divisin de poderes por medio del pedido de juicio poltico a magistrados del trabajo, y la estigmatizacin de los abogados laboralistas, acusados de llevar adelante la mentada industria del juicio y componer una mafia local.

La 165 audiencia de la CIDH, se desarroll en el Palacio Legislativo de la Ciudad de Montevideo, durante la maana del martes, y cont con una masiva presencia de dirigentes sindicales y trabajadores de la entidades gremiales denunciantes, abogados laboralistas y la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Taty Almeida, Presidenta de Madres Lnea Fundadora y Lita Boitano, titular de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Polticas.

El 30 de octubre comienza el juicio contra los delegados de Editorial Perfil, acusados de violar la libertad de prensa por haber realizado un paro de actividades contra los despidos producidos un da de eleccin de delegados en la empresa.

Los acusados son: Rubn Schofrin (Secretario Adjunto/SiPreBA), Marcelo Iglesias, Ral Mileo, Carlos Rodrguez, Hctor Velzquez y Jos Luis Quartana, todos trabajadores de prensa y periodistas de la editorial.

Si prospera la denuncia, la pena prev de uno a seis meses de prisin y es un grave intento proscriptivo contra el movimiento sindical y los trabajadores que luchan contra la precarizacin, los despidos y el cierre de medios en un marco de ajuste general del sector.

El Secretario adjunto de Luz y Fuerza de Zrate contaminado con radiacin y despedido, Damin Straschenco, debi declarar ante la Justicia culpabilizado por la empresa de intoxicarse a propsito.

La hiptesis de sabotaje que argumenta la empresa ha sido hasta el momento la nica lnea de investigacin considerada por el juzgado. La idea de instalar por todos los medios posibles que Straschenco se auto envenen es inverosmil y perversa, construida por las mismas personas que durante aos intentaron deslegitimarlo y buscaron despedirlo . A 24 horas de sucedido el envenenamiento, ya NASA haba creado una comisin interna ad hoc que haba instalado y difundido que se haba tratado de un sabotaje, sostienen desde el sindicato.

Organizaciones sociales, polticas y gremiales repudiaron la intencin del Juzgado Federal, a cargo de Hugo Greca, de procesar a los dirigentes rionegrinos Rodolfo Aguiar (secretario general de ATE y la CTA-A), Manuel Hermida (secretario adjunto de la Central) y Ral Rajneri (integrante de la Corriente Clasista y Combativa).

El procesamiento surge en base a la protesta realizada el 18 de noviembre del ao pasado en el marco de la Jornada Nacional de lucha para lograr una Ley de Emergencia Social que evitara los despidos de trabajadores de Expofrut.

Un operativo represivo con orden judicial desaloj la protesta de trabajadores del municipio de Caleta Olivia (Santa Cruz) sobre el acceso norte a esa ciudad, en la ruta nacional 3. Con escopetas antimotines y gases lacrimgenos, Gendarmera Nacional y la Polica de Santa Cruz dispararon con balas de goma sobre el cuerpo de cinco trabajadores.

Desde hace varios das ms de 50 trabajadores vienen reclamando el pago de haberes de septiembre.

Durante la maana del jueves, la Mesa de Unidad Sindical realiz una conferencia de prensa en Ro Gallegos. Sobre la ruta estaba Gendarmera Nacional y la Polica provincial: a la hora de reprimir, el kirchnerismo y Cambiemos son lo mismo, asegur el Secretario general de ATE Caleta Olivia, Carlos Garzn.

Una buena. El jueves se public la sentencia de la Suprema Corte de Mendoza a favor del delegado gremial del Supermercado tomo, Jonathan Neira, restituyndole los fueros gremiales.

Mientras suceda el juicio laboral, la persecucin aument no solo en la empresa sino que Jonathan fue imputado penalmente junto a legisladores del FIT y otros referentes sindicales, por participar del paro nacional del 6 de abril con organizaciones sindicales, de derechos humanos, sociales y polticas. En esta causa tambin hay un pedido de sobreseimiento para Neira.

El histrico fallo de la Corte fue por unanimidad. Los jueces basan sus argumentos en la defensa de la libertad sindical revirtiendo parte de la jurisprudencia de la Corte, por lo que con este fallo se conquista tambin un nuevo precedente.

En los argumentos la Corte da por tierra con que la exclusin de la tutela sindical es solo una medida cautelar, permitiendo de esta forma al trabajador recurrir hasta la ltima instancia judicial para defenderse de la quita de los fueros.







