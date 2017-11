Macron, el presidente del 1% ms rico

CTXT

Emmanuel Macron, presidente de Francia. LUIS GRAENA

Como lo observis, nuestra start-up contina avanzando. En los prximos das empezaremos con lo ms duro, as que ahora necesitamos ms que nunca su apoyo. Christian Dargnat, el tesorero de la campaa presidencial de Emmanuel Macron, peda con este correo electrnico ayuda econmica al influyente coleccionista de arte Olivier Berggruen. Este respondi a su peticin aportando en febrero 8.000 euros al movimiento En Marche!. Las grandes donaciones tuvieron un rol fundamental en la financiacin de la plataforma electoral que propuls a Macron hacia el Elseo. As lo demuestran los documentos del Macron Leaks. Filtrados el 5 de mayo, estos fueron analizados por el diario digital Mediapart y, en particular, por el periodista Mathieu Magnaudeix, que aborda esta cuestin en el libro Macron & Cie.

En septiembre de 2016, cuando Macron todava no era ni candidato, Dargnat ya subrayaba la importancia de los grandes donantes. Cuando sabemos que los gastos de la campaa presidencial estn limitados a 22 millones de euros y que podremos pedir un prstamo bancario (de 9 millones) que el Estado devolver si el candidato supera el 5% de los votos, slo debemos encontrar 13 millones, explicaba en un correo electrnico interno. Si lo redondeamos a 10 millones, deberemos obtener donaciones de 1.333 personas de 7.500 euros cada una, afirmaba.

Exdirigente del banco BNP-Paribas, Dargnat estuvo al frente de la bsqueda de grandes donantes. Dirigi un grupo reducido de jvenes altos cargos, como Emmanuel Miquel (inversor de riesgo del grupo Ardian y ahora consejero en el Elseo) o Stanislas Guerini (directivo de la empresa Elis y ahora diputado en la Asamblea Nacional). Ellos utilizaron todos sus contactos para buscar personas que dieran la cantidad mxima de 7.500 euros anuales para el candidato y 4.600 para el partido.

Para ello, organizaron decenas de fiestas privadas en casas de particulares a las que slo eran invitados aquellos capaces de dar un cheque con cuatro cifras. El candidato Macron intervino en numerosos de estos actos que tuvieron lugar en Pars, pero tambin en Londres, Nueva York o Uccle (una acomodada localidad en la periferia de Bruselas). En una cena privada en la capital britnica, consiguieron ms de 280.000 euros. Segn explica Magnaudeix en Macron & Cie, al menos 631 personas dieron ms de 5.000 euros, lo que representa un tercio del dinero obtenido por el movimiento En Marche!

El hecho de financiarse mediante grandes donaciones no es ilegal en Francia, pero refuerza la imagen de Macron como el presidente de los ricos. Esta polmica reputacin ha consolidado el smil entre el joven dirigente y Nicolas Sarkozy. El polmico expresidente tambin dispuso de un grupo selecto de 544 ricos, apodado el Primer Crculo, que financiaron su campaa presidencial de 2007. Estos se vieron luego recompensados mediante numerosos regalos fiscales que el lder conservador ofreci a las clases acomodadas francesas entre 2007 y 2012. Esta rebaja de impuestos se repetir ahora con Macron. Los primeros presupuestos del ejecutivo centrista incluyen una reduccin de ms de 5.000 millones de la fiscalidad de los ms acomodados.

No creo en la teora del goteo, sino en la teora de la cabeza de la cordada. Hay hombres y mujeres que triunfan porque tienen talento, quiero que lo celebremos, afirm Macron el 15 de octubre durante su primera entrevista como presidente en una cadena de televisin francesa. El presidente francs pretenda responder as a aquellos que le acusan de ser un defensor acrrimo de la polmica teora del goteo. Segn este dogma neoliberal, la desregulacin de la economa permitir un crecimiento econmico tan grande y un enriquecimiento tal de las lites que las migajas percibidas por los pobres sern gigantes. Aunque asegur estar en contra de esta teora, Macron defendi que si empezamos a lanzar piedras a la cabeza de la cordada, es toda la cuerda la que tiembla.

Un regalo fiscal de 3.200 millones a los ms ricos

Pese a las justificaciones del presidente francs, las cuentas que el ejecutivo galo prepara para el ao que viene han reforzado la reputacin de Macron como presidente de los ricos. Segn un sondeo del instituto Viavoice, publicado en septiembre en el diario Libration, el 53% de los franceses considera que la poltica econmica de Macron beneficia a las clases pudientes.

La medida ms polmica de las nuevas cuentas es la supresin parcial del Impuesto sobre la riqueza (ISF) que pagaban los franceses con un patrimonio superior a 1,3 millones de euros. Despus de su reforma, aprobada el 20 de octubre en la Asamblea Nacional, este impuesto dejar de tasar las acciones y bienes de lujo, como yates, caballos o aviones privados. Slo lo pagarn las fortunas con un patrimonio inmobiliario superior a 1,3 millones.

El gobierno ha anunciado que dejar de recaudar 3.200 millones. Pero si miramos los documentos al detalle, vemos que tendr un coste de al menos 4.000 millones para las arcas pblicas, asegura Philippe Lg, catedrtico de Economa en la Universidad de Amiens y miembro del colectivo conomistes atterrs. Los regalos fiscales son una de las razones que explican el incremento de la deuda y el dficit del Estado francs, explica el economista Frdric Farah, coautor de la obra Introduction inquite la Macron-conomie. Segn este profesor de la Sorbona, la bajada de impuestos a los ms ricos de Macron guarda una gran similitud con el escudo fiscal de Sarkozy. Aprobada en agosto de 2007, esta medida limit a un 50% de sus ingresos los impuestos mximos que pagara cualquier persona.

El gobierno de Macron justifica la supresin parcial del ISF por la necesidad de frenar la fuga de las grandes fortunas francesas e impulsar la inversin privada. Lejos del mito del gran enfermo econmico de Europa, Francia dispone de unos niveles de inversin superiores a los de la media de la zona euro. El porcentaje francs de la Formacin bruta de capital fijo (indicador para medir la inversin) es del 22,4%, por encima de Alemania (20,4%) o Espaa (20,3%). Y tampoco sufre una huida constante de jvenes emprendedores ahogados por una fiscalidad demasiado elevada. Cada ao hay 800 personas ricas que se van y 300 que vuelven a Francia. Esto representa un 0,3% de los contribuyentes del ISF, explica Lg, quien subraya que la mayora de ellas son personas mayores de 50 aos.

Segn este economista experto en temas fiscales, la supresin parcial del ISF beneficiar a los ms ricos de los ricos franceses, puesto que el 71% de la fortuna del 1% est basada en activos financieros. Por este motivo, favorecer probablemente un incremento de las desigualdades en un pas donde las diferencias entre los ms ricos y los ms pobres son inferiores a la media de la zona euro. Segn el coeficiente de Gini, que mide las desigualdades en funcin de los ingresos, Francia (29,3) es un pas ms justo que Alemania (29,5), Espaa (34,5) o Italia (32,4).

La dinmica del gobierno francs, a contratiempo y anacrnica

Adems de la supresin parcial del ISF, el gobierno centrista favorecer a las grandes fortunas al limitar al 30% la fiscalidad del capital (dividendos, plusvalas de acciones, etc). Antes de su reforma, aprobada el 20 de octubre, esta alcanzaba el 60% en las cuentas corrientes ms elevadas. Macron prometi durante la campaa que esta medida no tendra ningn coste para las arcas pblicas. Pero ahora la ha cifrado en una prdida de ingresos del Estado de 1.900 millones de euros, explica Lg. Segn este catedrtico de la Universidad de Amiens, esta medida promover la economa especulativa, ya que eliminar las ventajas que tenan los ahorradores a largo plazo, cuya fiscalidad ya estaba limitada al 30%.

Con su bajada de impuestos a los ms ricos, Macron aspira a que Pars se convierta en la nueva capital financiera de Europa. Su gobierno pretende atraer buena parte de los 10.000 empleos que la City de Londres perder a causa del Brexit. Para ello, ofrece condiciones fiscales ventajosas a las entidades bancarias que se instalen en la capital francesa. Unas medidas que, de momento, estn siendo insuficientes para que Pars se imponga a Frankfurt, la sede del Banco Central Europeo, en la carrera para erigirse en la nueva capital financiera europea. Es en esta localidad alemana donde ya han instalado su nueva sede europea entidades internacionales, como el banco japons Nomura o los estadounidenses Goldman Sachs y JP Morgan.

Las rebajas de impuestos a los ms ricos van de la mano de medidas poco sociales como la reforma laboral aprobada por decreto el 22 de septiembre. Como el capital se mueve ms deprisa que el trabajo, los esfuerzos se concentran en el mundo del trabajo, lamenta Farah. Los regalos fiscales a las grandes fortunas se vern compensados con unos recortes de 15.000 millones de euros del gasto corriente del Estado, las administraciones locales y de la Seguridad Social. Estos se vern reflejados en una reduccin notable de las ayudas al alquiler o la supresin de decenas de miles de empleos subvencionados.

Para compensar estas medidas, el gobierno centrista espera incrementar el poder adquisitivo de los franceses con la supresin del impuesto a la vivienda para el 80% de los hogares ms humildes. Adems, Macron confa en que su reforma fiscal impulsar la inversin privada y reforzar los brotes verdes de la economa francesa. El PIB galo crecer este ao un 1,7%, la cifra ms elevada de los ltimos cinco aos.

Macron cree que las desigualdades favorecen el crecimiento. Como defenda el canciller alemn Helmudt Schmidt a mediados de los setenta, considera que las ganancias de hoy representarn las inversiones de maana, afirma Farah. Este economista keynesiano advierte de que no hay ninguna certeza de que los regalos fiscales se vern recompensados con una mayor inversin en el tejido productivo francs. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) public el 11 de octubre un informe sobre la lucha contra las desigualdades en el que defenda el restablecimiento de un sistema de impuestos progresivo. No hay pruebas empricas slidas que muestren que la progresividad sea perjudicial para el crecimiento, asegura el estudio titulado Tackling Inequality. Una afirmacin que no deja de ser significativa teniendo en cuenta la reputacin ms bien conservadora del FMI.

El actual gobierno francs piensa que finalmente podr aplicar las polticas neoliberales. Pero su dinmica es a contratiempo y anacrnica, asegura Lg, quien lamenta que el espacio que la crisis econmica de 2008 ocupa en el pensamiento de los dirigentes franceses es cero. Aunque sea un hombre joven, Macron piensa como un viejo liberal, recuerda Farah. Segn el autor de Introduction inquite la Macron-conomie, no hay que olvidar que el presidente es un producto de una franja estrecha de la poblacin francesa. Sus apoyos vienen del mundo de las lites empresariales.

@ENRICQUART

Fuente: http://ctxt.es/es/20171025/Politica/15777/Macron-Francia-politica-economica-ricos.htm