Viglietti y un rumor en el viento

La primera vez que vi a Daniel fue en un recital durante la campaa del Frente en 1971 en un comit de base cerca de mi casa, ubicado en Juan Paullier. Yo era un gur. Mi hermano mayor estaba preso. La gente en coro cantaba la sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita librate hermano .



Despus, fueron muchas las veces que nos vimos, ya sea en algn recital o en alguno de los caminos de la vida. En los ltimos aos siempre intercambiamos opiniones sobre un mundo que naufrag y una Amrica Latina que nos preocupaba, sobre los gobiernos progresistas, sobre Ecuador y Uruguay y, en particular sobre la necesaria solidaridad que debamos mantener con Venezuela.



La ltima vez que lo vi fue en la rambla de Montevideo en 2013, durante una reunin con algunos amigos escritores y msicos, donde conversamos mucho de todo. Aquel da Galeano no pudo estar porque andaba mal. A travs un telfono mand un saludo a todos, quienes tambin estbamos pendientes de su salud. Al final de la reunin nos quedamos unos diez, creo, entre ellos el amigo escritor cubano Abel Prieto, el escritor Mario Delgado Aparan y otros escritores.



Ante de irnos Daniel dijo pucha no hay guitarra, pero hagamos algo Y de repente empez a tamborilear A desalambrar, y a cantar como en una especie de rumor, como un viento que refrescaba y traa recuerdos muchos Y todos seguimos esa especie de rumor despacito, como dejndose llevar por el viento y por las olas de ese ro ancho como mar.



Aquel rumor sigue en el viento y en la olas, contra el naufragio. El viento es ahora un rumor en la memoria A desalambrar...