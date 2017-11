En slo dos aos, desde inicios del segundo gobierno de Dilma Rousseff alcanzado en las elecciones de 2014, pasando por el golpeachment de la banda de ladrones liderada por un hijo putativo del lulismo, Michel Temer, se impuso un proceso en Brasil de regresin y saqueo. Temer que conduce el gobierno, con reparto de prebendas y favores en el parlamentarismo corrupto, est desmantelando los avances progresistas parciales del primer ejercicio de Lula.Y esto es posible porque el progresismo en Amrica Latina jams se enfrent y menos an puso en jaque al Capital. Pretenda slo realizar algunas reformas que aliviaran la sangra que sufre la poblacin explotada con la conformidad de los explotadores. Promoviendo adems la despolitizacin y desmovilizacin general de los trabajadores y las multitudes populares, y el inmovilismo y corrupcin de sus direcciones.Se trat de la revolucin pacfica del lulismo en alianza con la supuesta burguesa nacional, que en tiempos de la economa mundial financierizada, es slo un pen subordinado al capital financiero imperialista.En Brasil, los seis mayores billonarios -miles de millones en portugus- tienen la misma riqueza y patrimonio que los 100 millones de brasileos ms pobres. Caso el ritmo de inclusin en el mercado de trabajo prosiga de la forma como fue en los ltimos 20 aos, las mujeres tendran los mismos salarios de los hombres dentro de tres dcadas, en el ao 2047 y apenas en 2086 habra equiparacin entre la renta media de negros y blancos. Lo que condenara al pas a casi siete dcadas ms de racismo extremo.Hasta hace pocos aos el racismobrasileo era ignorado por la poblacin, incluidos negros y mulatos, poblacin mayoritaria en el pas, y se aceptaba como normal la profunda discriminacin racial impuesta por la minora blanca. Y hace menos de un quinquenio que las mujeres negras empezaron a agitar contra el racismo y la violencia y el profuso y extendido feminicidio brasileo, que tambin elimina mujeres blancas. Los grandes medios haban impuesto en las masas la aceptacin de la ilusoria democracia racial brasilea como un hecho incontrovertible. Cuando todos los datos econmicos y sociales del pas nos revelan un racismo similar al de los peores pases de frica. Que no slo aporrea a la poblacin negra, sino que incluye adems en sus vctimas a todas las etnias indgenas.La desigualdad brasilea, con la mayora parlamentaria de ladrones dominando el Congreso, desde 2014 vuelve a tomar nuevo impulso. Las proyecciones del Banco Mundial indican que el pas tendr a fines de 2017, 3,6 millones ms de pobres en el lenguaje econmico tramposo del BM en que la pobreza se iguala a un ingreso mensual menor de R$ 148, poco ms de un dlar diario.En el informe de Oxfam Brasil, se destaca que el mayor expoliador de la brutal desigualdad es el sistema tributario del Estado brasileo. La poblacin paga muchos impuestos. Pero la tributacin no es excesiva sino abiertamente injusta. Brasil est debajo de la media de los impuestos cobrados en la OCDE (Organizacin para la Cooperacin y Desenvolvimiento Econmico). Pero los que pagan ms impuestos, son la clase media y los pobres. Como smbolo desvergonzado a la desigualdad tributaria, las mayores pagadoras de impuestos -en relacin a su ingreso- son las mujeres negras pobres y los que pagan menos son los hombres blancos ricos. Un ejemplo destacado de este racismo tributario que el lulismo nunca se anim a tocar.Segn el informe de Oxfam el 10% ms pobre de la poblacin brasilera gasta 32% da sus ingresos em tributos, contra el 21% del 10% ms rico. Si fueran considerados apenas los impuestos indirectos, la parcela ms pobre compromete 28% de su renta con impuestos, contra 10% del sector de mayores ingresos.Esto indica que los impuestos al consumo -impuestos al valor agregado- garantizan que el sostn del Estado burgus son los ms pobres, a la vez que se impone la ausencia de impuestos sobre los lucros y dividendos de las empresas y la bajsima tributacin del patrimonio. Lo que contribuye siempre a aumentar la concentracin de renta de los ms ricos. Y saquear los bolsillos de los sectores populares.A lo que se suman los billones de evasin tributaria protegida y que no se persigue. Solamente en 2016, segn el(Sinprofaz), dejaron de ser recaudados R$ 275 miles de millones. Por no perseguir a los deudores burgueses, o por todo tipo acuerdos lesivos contra el Estado y favorables a los evasores.El documento de Oxfam pone como ejemplos destacados de la desigualdad comparando dos de los 96 distritos de So Paulo, la mayor ciudad brasilea. En Ciudad Tiradentes barrio de la periferia de Sao Paulo la edad media al morir es 54 aos, 25 aos menos que en el distrito de Pinheiros donde es de 79 aos. La misma comparacin podramos hacer en todas las ciudades brasileas donde la base de la pirmide social que vive en la periferia y cuenta con pocos servicios estatales, paga un alto precio sosteniendo una desigualdad que se expresa en todos los aspectos de la vida cotidiana.Con las fuertes reducciones presupuestales de los servicios del Estado que afectan en la actualidad a la poblacin desposeda, seguirn aumentando, por ejemplo, las dificultades actuales para el acceso de mujeres y negros al sistema pblico de salud. Y que, con el Congreso actual no hay otra perspectiva posible. Brasil se encamina tambin para retornar alde donde haba salido transitoriamente en 2015.A principios de octubre de 2017 las privatizaciones hechas por el presidente Michel Temer alcanzaron a ser la ms grandes en los ltimos 20 aos, logrando malvender a ms de 57 empresas pblicas relacionadas de manera directa e indirecta con los agro-negocios, -inters principal de los hacendados- superando las ventas fraudulentas del presidente Fernando Henrique Cardoso y sus cmplices del PSDB en la dcada del 90 del siglo pasado.El viernes 27 de octubre, en la sede de la Agencia Nacional del Petrleo (ANP), localizada en Ro de Janeiro, el gobierno golpista de Michel Temer realiz la segunda y tercera ronda de licitacin del pr-sal, la tercer mayor reserva de petrleo del mundo, descubierta por la estatal Petrobras en el ao 2007.De las seis reas ofertadas, seis fueron rematadas por aproximadamente dos billones de dlares. Los bloques rematados contienen aproximadamente 12 billones de barriles de petrleo. Esa cantidad equivale a lo descubierto por la Petrobras antes de descubrir el pr-sal, o sea, en 60 aos de historia. Considerando el precio del barril de petrleo a 60 dlares, y con el actual cambio, el valor de las reas entregadas puede sobrepasar los 720 billones de dlares. Se est cediendo el pre-sal con un valor calculado en 720 billones (miles de millones en portugus) por la suma de 2 billones. Se trata de un monumental fraude como siempre ocurre con las privatizaciones.El Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas Educacionales (INEP) en reciente declaracin (25/10) inform que la alfabetizacin se estanc entre 2014 y 2016. En fecha coincidente con el golpe colorido del Congreso dominado por la corrupcin, no se trata de una sincrona casual. Ms de la mitad de los estudiantes de 3er. ao escolar presentan nivel insuficiente de lectura y matemtica bsica -para la edad- es decir dificultades o imposibilidad de interpretar un texto y hacer cuentas elementales.Estamos hablando del 54,73 % de los alumnos en 2016 que contaban con nivel de lectura insuficiente. En regiones del Norte y Nordeste se obtuvieron los peores resultados de lectura con ms de 70 % de insuficiencia. En matemtica el desempeo inadecuado alcanzo al 54,45 %, donde el Norte y Nordeste tambin se destacaron con una insuficiencia superior al 70%. La pesquisa se realiz en noviembre del ao pasado sobre ms de 2 millones de escolares, en 48 mil escuelas, con nios de 8 aos o ms.En la educacin el racismo tambin se destaca. En general la niez y juventud negra y pobre es la ms afectada por las barreras educacionales del racismo estructural.La acelerada reduccin del papel del Estado en los servicios pblicos -una meta innegociable de la financierizacin econmica mundial- hace ingresar a Brasil en un nuevo ciclo de desarrollo y crecimiento de las desigualdades, a la vez que da nuevo impulso al racismo estructural econmico y social.Denuncias de trabajo envolviendo nios crecen en el estado de Piau. La media anual de denuncia se cuadruplic entre 2014 y 2017. El estado de Piau ocupa el primer lugar en Brasil, en el Ranking Nacional del trabajo infantil concentrado en la faja de 10 a 15 aos. Pero el lugar privilegiado de Piau en explotacin infantil no debe hacernos olvidar que el problema no est restringido a ese estado. La ltima medicin nacional del Instituto Brasileiro de Geografa y Estadstica (IBGE) de este estigma, indic que ms de 3,4 millones de nios y adolescentes entre 10 y 17 aos son obligados a realizar trabajos infames en Brasil.Brasil alcanz la marca de 3,65 adolescentes entre 12 y 18 aos asesinados para cada grupo de mil jvenes. Una sociedad no violenta debera presentar valores no muy distantes de cero y ciertamente, inferiores a 1. Es el nmero ms alto que comenz a ser medido en 2005. El IHA (ndice de Homicidios en la Adolescencia) coordinado por Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) engloba los 300 municipios brasileros con ms de 100 mil habitantes y se basa en los datos del ao 2014 del Sistema de Informacin sobre Mortalidad del Ministerio de Salud. No es casual que en la pesquisa intervino el Observatorio de Favelas, ya que es all donde la polica militar extermina la mayor parte de la juventud. Por regiones, el Nordeste detenta casi el doble de la marca promedio (6,5), y son los estados de Cear, Alagoas y Espirito Santo los que matan ms adolescentes. Pero los rcords se los llevan las ciudades de ms de 200 mil habitantes: Serra (Espirito Santo), Itabuna en Baha y Fortaleza, con ms de 11 asesinados cada mil, en 2014.En 2016 hubo 118 asesinatos de indgenas, segn el informe del Consejo Indigenista Misionario (CIMI). Desde 2014 a 2016 se sumaron 393 asesinatos. A estas cifras hay que agregar los suicidios -106- por no soportar las psimas condiciones de vida que sufren. Y los 735 nios y nias menores de 5 aos que murieron por causas diversas como la desnutricin infantil.El mayor nmero de vctimas en 2016 (44) fue registrado en Roraima entre el pueblo Yanomami, que en ese ao contabiliz entre todas las etnias 59 muertes. En Mato Grosso do Sul donde viven los Guarani-Kaiow se registraron 18 muertes por agresin de sicarios y hacendados. En segundo lugar, como responsables del genocidio indgena estn los estados de Cear y Maranho.El crecimiento de los asesinatos de indgenas est estrechamente ligado a las tres bancadas que son mayora en el Congreso: la de la bala (defensores de asesinos y torturadores -en la que siempre milit el actual usurpador de la presidencia, Michel Temer-, la de la biblia integrada por comerciantes evanglicos impulsando el negocio religioso y la de terratenientes que alimentan a sus latifundios con la apropiacin de tierras fiscales. Tres sectores que se complementan en el saqueo del Estado, en el robo de tierras, y la promocin de parlamentarios corruptos.Datos de 2016 evidencian que el total de tierras indgenas en Brasil pas de 1.113, em 2015, para 1.296, em 2016. De esas, apenas 401 tierras, lo que representa 30,9% del total, ya fueron registradas; dos tercios todava aguardan demarcacin; 836, (64,5%). El objetivo fundamental del ataque a los pueblos indgenas es impedir que sus derechos a las tierras indgenas se efecten. El objetivo de la violencia contra los indgenas es continuar con el saqueo histrico de los terratenientes sobre las tierras de los pueblos originarios. Por eso la demarcacin de las tierras es un objetivo prioritario para defender la vida de nuestros pobladores originarios.Ms del 30% de la biodiversidad mundial est en la Amazonia. La desforestacin afecta directamente la vida de las especies que habitan la regin, que cada vez ms se ven sin posibilidades de garantir su propia sobrevivencia. En la actualidad la Amazonia est registrando la peor seca de su historia. Muchos lagos y ros secaron completamente y la disminucin de la evaporizacin amenaza la formacin de nubes que alimentan las lluvias en todo el territorio del pas.Entre agosto de 2015 y julio de 2016, se proces la mayor devastacin de la Amazonia desde 2008. Se trat de 7.989 Km2 perdidos de floresta. Casi el 38% de este desastre ambiental es responsabilidad del estado de Par. No por casualidad el estado donde se procesa la mayor ofensiva de la minera a cielo abierto en el pas. Los cinco municipios ms destructivos de la vegetacin amaznica pertenecen a este estado: Altamira, Sao Felix do Xingu, Novo Repartimento, Portel y Novo Progresso. El exterminio de vegetacin selvtica es impulsado por la exploracin ilegal de madera, la creacin de pastizales para cra de ganado y la explotacin minera por corporaciones internacionales y empresas nacionales como la Vale. En Par el 39 % de la poblacin vive bajo la lnea de pobreza y el 40% est encuadrado en el nivel de inseguridad alimentaria. El agro-negocio posee ms del 30% en la generacin del PIB estadual y es la principal fuente de trabajo en 57 municipios, absorbiendo ms del 50 % de la poblacin ocupada.Con el proyecto Ferro Carajs S11D, lanzado en 2016 la Vale pas de los 90 millones de toneladas de hierro anteriores a producir 230 millones de toneladas anuales -un aumento del 255 % respecto a la a la produccin anterior- y se convierte en la mayor minera de hierro del planeta. El proyecto afecta directamente la Floresta Nacional Carajs y es financiado por el(BNDES) que histricamente ha sido el nico financiador de esa empresa. Con una enorme inversin del BNDES, explotando yacimientos de hierro del pas, y devastando florestas nacionales, la pregunta es: en qu beneficia Brasil?. Como ya lo han expresado muchos ambientalistas, para Brasil lo nico que queda es el agujero. Porque los puestos de trabajo que crean estn por debajo del salario mnimo nacional en toda la zona de explotacin minera en Par.A la Vale se han sumado mltiples proyectos en la regin, de explotacin de oro y otros metales que no slo desforestan sino tambin destruyen la pesca artesanal con la expansin de hidroelctricas, que desvan ros e inundan regiones imprescindibles para la alimentacin de las etnias indgenas. Y destruyen el necesario equilibrio de la biodiversidad amaznica.En el primer impulso regresivo de la cuadrilla de ladrones que dominan el Congreso, se aprob un engendro dirigido especialmente contra la mayora de la poblacin del pas. Y en especial del sector que accedi a un menguado retiro luego de dcadas de trabajo.La Enmienda Constitucional 94 que congela los gastos estatales por 20 aos, impulsa en primer lugar una reforma previdenciaria obligatoria que imponga la rebaja por la mitad de las cifras que se invierten en jubilaciones. Segn datos del Instituto Brasileiro de Geografa y Estadstica (IBGE) entre 2017 y 2037 la poblacin del pas con 60 aos o ms se va a duplicar pasando de 25,9 millones a 50 millones de personas. Con el congelamiento por 20 aos de los gastos del Estado, las jubilaciones deberan limitarse a la mitad de lo que son en la actualidad.Pero no solo las jubilaciones deberan quedar reducidas a la mitad: el gasto en salud, educacin, seguridad, asistencia social, etc. es decir todo tipo de servicios estatales, deberan se recortados para cumplir con esta herencia maldita que dejar el gobierno Temer. En donde la mayora parlamentaria del Congreso tiene una responsabilidad inocultable.Varios economistas alertaron que se colocaba al Estado en un brete infranqueable. Aqu jug un rol destacado el funcionario del capital financiero internacional Henrique Meirelles explicando que la economa de un pas puede ser vista como la de una familia cuando hay que recortar gastos. Una comparacin falsa digna del cretino que hoy impone desde el Banco Central, las normas econmicas que exige el capital financiero internacional.Como remarc Maria Lcia Fattorelli, representante de la Auditoria Ciudadana de la Deuda en momentos de votacin en el Senado, ese congelamiento de los gastos no incide en el peor rubro de los gastos del Estado: los pagos de la fraudulenta Deuda Pblica, que en febrero de 2016 totaliz R$ 1,13 trillones en portugus ms de un milln de millones en espaol. Y que equivalen al 42% de los gastos totales del presupuesto general de Brasil que van a parar a los bolsillos de banqueros y especuladores de toda calaa. Otro de los temas centrales de la economa que el lulismo evit de enfocar.La fuerza del concepto legal brasilero de trabajo esclavo construido con gran esfuerzo hasta llegar a la formulacin moderna del artculo 149 del Cdigo Penal, internacionalmente reconocida, es de concentrar la caracterizacin de trabajo esclavo como negacin de la dignidad de la persona del trabajador y trabajadora y de identificar dicha definicin de trabajo esclavo en las situaciones en que se transforma a la mano de obra en una cosa sin reconocerlos como individuos con derechos inalienables.La nueva formulacin impuesta ahora por el ministro de trabajo Ronaldo Nogueira tiene el objetivo evidente de ofrecer a los empresarios explotadores, un salvo conducto para lucrar sin el menor respeto humano y sin ninguna clase de lmites en trminos de derechos individuales y colectivos. Se trata de una exigencia de lo peor del empresariado expoliador brasileo que en los ltimos aos ya haba logrado suspender la publicacin en la prensa de las listas de empresarios condenados por estas violaciones. Y ahora impide con la nueva formulacin la defensa y liberacin de las situaciones extremas de explotacin esclavista empresarial.Regresin social econmica, cultural y poltica, ms saqueo de las finanzas pblicas: en dos aos Brasil se desmorona inevitablemente. Y la frgil oposicin poltica apostando a las elecciones de 2018. Por ahora no hay esperanzas. Un pas que ha perdido su soberana energtica alimentar, ambiental y territorial en manos de una mayoritaria clase poltica sin honestidad ni pudor, nada resolver con el voto en el prximo ao. 