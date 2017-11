Dos empresarios van al banquillo acusados de generar residuos contaminantes

Piden crcel por demoler un tejado de uralita sin permiso

Diario de Jan

Los hermanos Jos Ramn y Martn F. G., dos empresarios del sector cermico de Bailn, sern los primeros que se sienten en el banquillo de los acusados por retirar de un tejado placas de uralita sin permiso. La Fiscala los considera autores de un delito contra el medio ambiente, ya que ese material contiene amianto y su manipulacin puede resultar muy txica y peligrosa si se realiza sin el control necesario. De hecho, el Ministerio Pblico reclama para ellos un castigo de tres aos y ocho meses de prisin.

En el banquillo del Penal nmero 3 no estarn solos: tambin est acusado un transportista que, presuntamente, carg y retir los restos de uralita incumpliendo las normativa vigente. Para Luis G. L. se pide una condena de 15 meses de prisin tambin por un delito contra el medio ambiente. El cuarto procesado es un empresario de la construccin, Ricardo C. A. Fue el que materialmente demoli las cubiertas, por orden de los dos hermanos. El fiscal asegura que contrat a varios trabajadores para que realizaran esta labor y no les proporcion equipos de proteccin: Puso en riesgo su vida y su integridad fsica, remarca. Este ltimo acusado se enfrenta a una peticin de un ao de crcel.

Los hechos se remontan al mes de junio del ao 2015, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que se estaban desmontando los tejados de una antigua empresa cermica de Bailn. El tejado de la nave estaba cubierto por unos 3.400 metros cuadrados de placas de uralita. El fiscal asegura que el material estaba en muy mal estado de conservacin, por lo que poda emitir fibras de amianto al ambiente. Se trata de un residuo considerado txico y peligroso.

El Ministerio Pblico aclara que los dos propietarios de la vieja fbrica, Jos Ramn y Martn F. G., conocan esta circunstancia. Ambos contrataron a Ricardo C. A. para realizar la demolicin del edificio y a Luis G. L. para que transportara los escombros. El escrito de acusacin explica que los promotores carecan de las preceptivas licencias y autorizaciones para llevar a cabo la demolicin proyecta: Incumplan la normativa medioambiental, explica. Y aade: Conocan que con esos trabajos y la fractura de las placas de fibrocemento se liberaran fibras de amianto a la atmsfera, con dimetros respirables para las personas, con el consiguiente perjuicio para la calidad del aire y para la salud pblica.

Por ello, acusa a los propietarios de la nave de un delito contra el medio ambiente y reclama para ellos una condena de tres aos y diez meses de prisin. Es la primera vez en la provincia que se celebra un juicio por hechos similares.

Como efecto colateral, el empresario que, presuntamente, realiz la demolicin tambin tiene que sentarse en el banquillo, aunque por un delito contra los derechos de los trabajadores. Segn el fiscal, contrat a cuatro operarios para la ejecucin de los trabajos y no les facilit las medidas de seguridad necesarias para manipular el fibrocemento. Puso en riesgo su vida y su integridad fsica, agrega el escrito de acusacin provisional, firmado por el fiscal jefe, Carlos Rueda.

Las defensas de los cuatro procesados niegan todos los cargos y reclaman la libre absolucin de sus patrocinados con todos los pronunciamientos favorables. El juicio est previsto para la prxima semana en el Juzgado de lo Penal nmero 3.

Fuente: http://www.diariojaen.es/jaen/piden-carcel-por-demoler-un-tejado-de-uralita-sin-permiso-MC3361934