Nuestro residuo, nuestro problema

Vivimos en una sociedad que se despreocupa de la suerte de sus objetos de consumo, una vez que stos hayan acabado su vida til. Cada espaol produce casi 450kg de basura anualmente, reciclando menos del 30%.

Y desafortunadamente, el restante 70% no suele tener un destino afortunado. Muchos de nuestros residuos llegan a la mar. Se calcula que cada ao, globalmente, unos 8 millones de toneladas de plstico acaban en los ocanos. Es lo equivalente a 800 Torres Eiffel al ao.

Nuestro planeta est viviendo una situacin dramtica e inaceptable. El impacto ambiental es enorme. Frente a tal situacin, los gobiernos demuestran una pasividad alarmante. El cambio, aunque mnimo, tiene que llegar desde la poblacin.

El problema es que la ecologa no forma parte, en muchos casos, de nuestras prioridades cotidianas. Para sensibilizar es mejor pasar a travs de algo que interese a la gente.

Hondar 2050 es un proyecto ecologista que pretende sensibilizar a la ciudadana a travs de tres diferentes ejes: cine, arte y sociedad.

Primeramente, Hondar 2050 es un documental que se estrenar en el Aquarium de Donostia. Cesare Maglioni, el autor, nos presenta y narra las vivencias del artista Carlos Arrola Mars, un surfista vasco que saliendo del agua despus de surfear tiene la costumbre de recoger cachitos de basura en la playa, y guardarlos en su neopreno.

En casa, un da, se da cuenta de haber acumulado objetos que provienen de todos los lugares del mundo. Pero, para su sorpresa, no slo hay residuos marinos de China o America, hay tambin basura vasca. Basura local. As, Carlos empieza a hacerse preguntas, y busca respuestas. Nos embarcaremos con l en un viaje de descubrimiento, recorriendo la costa cntabrica con asociaciones cmo Mater Museoa, Surfrider Fundation y Kosta Blue.

Por qu y cmo la basura llega al mar? Cules son las consecuencias para la fauna y la flora marinas? Cules son las consecuencias para esa persona que dej aquella cuchara de plstico en la playa hace 10 aos? Carlos nos acompaar a revelar esas costumbres que nos hacen dejar esta huella indeleble sobre el medio-ambiente.

El ser humano est en el centro de todas estas preguntas, as como est en el centro de todas respuestas: descubriremos que hay algo que cada uno puede hacer, a su medida, para ayudar a mejorar este problema. Nos demostrar que el secreto est en cambiar de costumbres.

Hondar 2050 tambin cuenta con una exposicin

A lo largo del recorrido narrado, Carlos trabaja en una serie de obras de arte hechas con los residuos acumulados. Piezas que evidencian el problema y nos hacen reflexionar sobre el consumo, las costumbres y el utilitarismo de nuestra sociedad postmoderna. Las creaciones toman forma, mezclando materiales que provienen de todo el mundo y que tienen el rasgo comn de terminar su viaje en la costa vasca. Esa huella medioambiental, indeleble y relativamente invisible es ahora arte, un bien visible y tangible.

Estas obras no se vern finalizadas en la pelcula, sino que se estrenarn en paralelo a ella en el espacio expositivo de la Fundacin Cristina Enea.

Hondar 2050 es, adems, un foro de intercambio ciudadano

De forma complementaria al estreno de la pelcula y a la exposicin de arte, se animar a un foro de discusin donde la ciudadana podr expresar sus opiniones, inquietudes y dudas. Un foro donde intervendrn expertos, activistas, voluntarios y ciudadanos juntos, para informar y sensibilizar.

Para tomar conciencia del problema y lograr un cambio comportamental se necesita sensibilizacin. Desde esta perspectiva, ha resultado natural que este proyecto se llevara a cabo de forma colectiva. As, en Junio de este ao el proyecto fue seleccionado para META!Kultura 2017 y, el 14 de Septiembre, se lanz el crowdfunding a travs de la plataforma Goteo.org en colaboracin con la diputacin de Donostia:http://goteo.cc/hondar2050.

Desde ese da Cesare y Carlos trabajan para conseguir la financiacin necesaria y as poder terminar de rodar este documental.

Hondar 2050 es un viaje para ver lo que no se quiere ver. Un artista local, la costa vasca y la basura marina. Las costumbres de cada uno, el problema de todos.

Hay personas vivas hoy que recuerdan un mundo sin plstico. Y t, en 2050, qu recordars?

