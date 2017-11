Racismo

La Cumbre Al, ejemplo para la renovada lucha de los deportistas negros contra el racismo

The Guardian / El Diario (Espaa)

Yo no tengo ningn conflicto con el Viet Cong. Nadie del Viet Cong me llam nunca nigger", declar Ali cuando se neg a servir en la Guerra de Vietnam.

En 1962, como lateral del equipo de ftbol americano Boston Patriots, Walter Beach convoc a un debate a sus compaeros de equipo negros. Eran unos cinco.

El tema a debatir era qu hacer con un partido amistoso contra los Houston Oilers programado en Nueva Orleans. Como era costumbre y norma en ese momento en la mayor parte del sur, el alojamiento del equipo tena que estar segregado. Los organizadores planearon alojar a los jugadores negros de ambos equipos en un hotel a ms de tres kilmetros de distancia. "Todos estbamos de acuerdo en que no queramos participar", afirma Beach.

Los jugadores, liderados por Beach, pidieron al equipo que simplemente les dejase volar y regresar el da del partido para no someterse a la humillacin de Jim Crow, el nombre concedido a las leyes aprobadas por estados sureos para imponer legalmente la segregacin tras la guerra civil.

Beach recuerda que, efectivamente, su equipo le compr un billete. Un billete de vuelta a casa. Estaba despedido. Cinco aos despus, retirado, se encontr de nuevo en el cruce entre activismo y deporte. El campen mundial de boxeo de pesos pesados, Muhammad Ali, estaba siendo duramente criticado, sin mencionar la posibilidad de que acabase en prisin y de que se le retirasen sus ttulos, por su negativa a ser reclutado para ir a la guerra de Vietnam.

En medio de ese lo, un jugador de los Cleveland Browns recin retirado de la liga de ftbol americano, Jim Brown, decidi convocar a Ali y a otros destacados deportistas negros a una reunin. Beach, que se haba hecho amigo de Brown durante el tiempo que coincidieron en los Cleveland Browns, tambin fue invitado. "Ninguno de nosotros tenamos en mente intentar hacer cambiar de opinin a Ali. La reunin era para apoyar su posicin", explica Beach.

La reunin tuvo lugar en la sede del Sindicato Econmico Industrial Negro, una organizacin de activismo afroamericano que haba fundado el propio Brown y que tena sucursales en otros destacados ncleos de poblacin afroamericana en el pas. Tras la reunin, en la que participaron varios destacados atletas como el jugador de los Boston Celtics Bill Russell, el pivot de los UCLA Bruins Lewis Alcindor (que posteriormente se cambiara el nombre a Kareem Abdul Jabbar) y el jugador del equipo de ftbol americano de Washington Bobby Mitchell, los periodistas tomaron una famosa fotografa con los jugadores apoyando a Ali. Tambin estuvo invitado y fue fotografiado el fiscal de Cleveland Carl Stokes, que ese mismo ao se convertira en alcalde de la ciudad. El primer afroamericano en ser elegido alcalde en una gran ciudad estadounidense.

"Sent que con Ali adoptando la posicin que estaba adoptando, que le podra costar la corona, y con el Gobierno yendo a por l con todo, nosotros, como atletas destacados, podramos llegar a la verdad y defender a Ali con el apoyo necesario", declar Brown a the Cleveland Plain Dealer en 2012.

El quarterback de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, se arrodilla en lugar de escuchar en pie el himno de EEUU antes de un partido en San Diego. CHRIS CARLSON/AP

Ahora, justo 50 aos despus de esa reunin, que se apod la Cumbre Ali, es difcil ignorar los parecidos con el repentino rebrote de solidaridad sobre asuntos sociales entre los deportistas afroamericanos. Tras un largo enfriamiento desde los 80 hasta los 2000, varios factores, incluida la aparicin de Black Lives Matter y el movimiento de protesta protagonizado por Colin Kaepernick, han devuelto esa actitud a la primera plana.

No todos los atletas reunidos compartan necesariamente los sentimientos de Ali sobre Vietnam ni tampoco hubiesen hecho lo mismo de estar en su piel. Pero lo que todos queran reforzar era la idea de que todos los deportistas negros tienen el derecho a utilizar su posicin pblica para expresarse y que no se les debera limitar a sus proezas en el campo, en la pista o en el ring.

"Era muy importante hacer entender a la gente que eres ms que un jugador de ftbol. El ftbol era lo que yo haca, no lo que yo era. Muhammad Ali era un boxeador. Eso es lo que haca, pero no lo que l era", cuenta Beach.

Actualmente, los atletas estn rechazando otra vez esa simplificacin de los fans. "La gente me deca que me callase y que jugase al ftbol", declar el jugador de los Cleveland Browns Andrew Hawkins a Slate en 2016. "Pero de lo que no se dan cuenta es que esto es ms importante para m que la percepcin que pueda tener la gente cuando doy mi opinin".

Hawkins fue uno de los jugadores que desencaden la nueva ola de protestas entre los deportistas, la cual se inici antes de la campaa de Kaepernick. En 2014, Hawkins se puso una camiseta encima de la camiseta del equipo en la que peda "justicia" para Tamir Rice y John Crawford, dos afroamericanos muertos a tiros por la polica cuando llevaban pistolas de juguete. Incluso antes, en 2012, el equipo de baloncesto Miami Heat se hizo una foto con todos los jugadores con la capucha puesta en homenaje al adolescente de Florida Trayvon Martin (muerto por los disparos de un polica), una decisin que por entonces no tena precedentes.

Pero ninguna de estas acciones inspiradas por Black Lives Matter tuvo tanto impacto como lo que empez Colin Kaepernick, antiguo quarterback de San Francisco 49ers, en agosto de 2016 cuando empez sentndose y despus arrodillndose durante el himno nacional en protesta contra la violencia policial.

Las acciones de Kaepernick provocaron el mismo tipo de crticas y de solidaridad que gener Ali hace tantos aos. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiri, aunque sin mencionarle, que Kaepernick era un "hijo de puta". Pero la ira de Trump hizo ms populares estas protestas.

De este modo, el que una vez fue el quarterback mejor pagado de la NFL (durante poco tiempo) se ha convertido a partes iguales en hroe popular y paria de la misma forma que Ali polariz a los estadounidenses durante los aos 60. De hecho, su camiseta se ha asociado ms a la conciencia negra y al activismo que al ftbol. Muchas personas que no son seguidores de su antiguo equipo han salido en bsqueda de su camiseta, reflejando as una tendencia ms amplia que tambin se ha dado entre sus fans.

Kaepernick ha presentado esta semana una demanda contra la NFL. Acusa a los dueos de la liga de conspirar para impedir que se le contrate por su manifestacin poltica.

Beach tambin puso una demanda. Y gan. Al jugador se le aadieron aos de trabajo a su pensin basndose en que si el equipo le hubiese permitido firmar con otro, podra haber jugado durante ms tiempo.

Pero lo que queda por ver es si la energa que han acumulado estos deportistas durante la era Trump se puede convertir en un mensaje tan unificado como la Cumbre Al, o incluso ms. Si ocurre, puede que jugadores como Kaepernick no se tengan que volver a preocupar por si sus manifestaciones sobre asuntos sociales puedan dejarles desempleados.

La semana pasada, Russell Okung, jugador del equipo de ftbol americano Los Angeles Chargers, propuso una cumbre del siglo XXI que permita a los jugadores unirse tras un nico discurso. "Estoy convencido de que nunca progresaremos si no encontramos la forma de unirnos y pasar a una accin que represente la voluntad de los jugadores", escribi en una carta abierta a sus colegas.

Okung afirm que al principio vea las tcticas de Kaepernick con escepticismo, pero escribi: "Ahora no tengo dudas de que lo que hizo la temporada pasada fue un acto valiente, proftico y de sacrificio que ha cautivado a una nacin e inspirado un poderoso movimiento". "Si tuviese su nmero de telfono, se lo dira", aadi.

Si lo que propone se hace realidad y si la historia sirve de gua, quiz Okung se lo pueda decir en persona.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

