La juventud en Colombia: una selfie

Revista Insurreccin

Qu les queda a los jvenes? se pregunt el poeta Mario Benedetti, al igual que el Che se cuestionaba por la generacin que lo prosegua, enunciando el deber ser de un joven comunista, entre muchos otros referentes y discursos polticos, que al querer transmitir y mantener sus ideas se dirigen a este sector de la poblacin, sea en algunos casos para la transformacin en otros, para su manipulacin.



En Colombia esta poblacin concentra los ms altos ndices de homicidio, suicidio y accidentes de trnsito, es decir que entre toda la poblacin colombiana son los ms propensos a morir en dichas circunstancias. Esta es una nueva generacin que se est muriendo joven dado el contexto del orden social colombiano, asesinados por otro joven, por su cuenta o accidentalmente.



Junto a esto, la mitad de los jvenes que logran terminar sus estudios de bachiller no ingresa a la educacin superior, el modelo est diseado as, excluyente en forma de embudo que filtra -o evala de acuerdo al Ministerio de Educacin-, el acceso a la educacin. El esquema de evaluacin y acreditacin resulta ser una obsesin por cumplir estndares internacionales -de Estados Unidos-, de un modelo educativo caduco, empresarial y de segregacin, el cual forma mano de obra cualificada y operativa para un pas, que segn la reparticin del mundo, tiene una economa primaria y extractiva, con todas las afectaciones ambientales y sociales que eso conlleva. Mientras la produccin de tecnologa, industria y conocimiento cae estrepitosamente. Fracasan en su mismo empeo, puesto que la educacin sigue siendo en la mayora de instituciones bsicas y superiores mediocre y tradicional. Ser un cientfico en Colombia parece un sueo inalcanzable, ser un delincuente es lo ms posible.



Los jvenes se enfrentan a la sobrevivencia, siendo los primeros en llenar las filas del desempleo, cada ao con mayores cuotas. Son los ms potencialmente explotables para el capital, por lo mismo los ms potencialmente alienables, vistos como consumidores, clientes y operarios, puesto que tienen toda la energa, las ideas y el potencial para sin darse cuenta darle giros a la rueda que los tuesta.



Sumado a esto el embarazo prematuro en mujeres de 15 a 19 aos, obstaculiza el acceso a oportunidades educativas y profesionales de las mujeres jvenes, en una sociedad que discrimina la Interrupcin Voluntaria del Embarazo, al tiempo que no garantiza derechos a las mujeres embarazadas en edades tempranas. Criando y desempleadas, mientras el gobierno maquilla cifras haciendo pasar vendedores informales, rebuscadores y contratos temporales como empleo.



En resumidas cuentas, esto es lo que el orden social colombiano ofrece a la mayora de los jvenes, sobre todo a los de la clase popular. De all que en los barrios populares de las grandes ciudades y en el campo colombiano resulten conformando nuevas pandillas, combos y focos de paramilitarismo, sino es que resultan asumiendo un embarazo prematuro, muertos en un accidente en moto o a puertas del suicidio, mientras que las prioridades son la actualizacin de sus perfiles en Facebook y dar click en me gusta, cuando el vdeo ha sido lo suficientemente chistoso y respectivamente corto -sin menospreciar los otros tantos usos de la internet y las redes sociales-.



A esto se enfrenta un joven colombiano, esta es la disyuntiva, entre perpetuar un modelo en el que se triunfa, como quien compra un boleto de lotera a costa de la derrota de los dems o cuestionar este estado de cosas, informarse, discutir y actuar. Empezando por echar un vistazo a la comunidad que lo rodea, su barrio, su vereda, las condiciones en las que vive, por qu hacen limpieza selectiva?, por qu es tan difcil conseguir empleo?, por qu casi ningn joven tiene la esperanza de pensionarse algn da?, por qu se desborda la quebrada e inunda el casero, sin que nadie haga algo para salvar las vidas?, por qu pagan como pagan y tratan como tratan, a los que trabajan en los Call Center, en ventas de helados y energizantes en los semforos?, por qu inculcan los medios el odio a Venezuela y nos acostumbran a la corrupcin local, a los crmenes de guerra del gobierno y a la persecucin de la protesta social?, solo por poner algunos ejemplos.



Tiene que haber un replanteamiento, otras alternativas que permitan el disfrute de los bienes comunes para l, ella y los dems, que desarrollen sus capacidades naturales, estudiando y trabajando en condiciones dignas, manteniendo la alegra y la rebelda propias de la juventud de ahora y de otros tiempos, que luche por esto, que por encima del pesimismo tenga en cuenta que este orden de cosas debe cambiar, que la foto puede ser distinta, que la Selfie puede ser Ourselvie, en plural.