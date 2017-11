Dilogos sobre el OIKOS. Entre las ruinas de la economa y la poltica

El valor de lo radical

Jos Manuel Naredo es, en el mejor de los sentidos, un radical. Radical en el sentido de que no acepta componendas, va al fondo de las cuestiones, a su raz. Este libro est compuesto por una serie de entrevistas-dilogos con el joven filsofo y economista Agustn Pedrazzoli, complementadas con las de la artista plstica Eva Looz, las que le hizo el catedrtico de la Escuela Superior de Arquitectura Jos Farias y, finalmente, el poeta y filsofo Jorge Riechman. Naredo habla de los temas que conoce, y a fondo. Sobre todo de economa y ecolgica, o mejor dicho de economa ecolgica. Naredo forma parte de este slido grupo que tenemos en nuestro pas de economistas crticos, plenamente conscientes de la importancia de la vertiente ecolgica: Joan Martnez Alier, Jordi Roca Jusmet, Oscar Carpintero. Todos ellos saben que es fundamental la lucha terica contra la ideologa dominante en el pensamiento econmica. Y Naredo realiza en este libro todo un trabajo para desmontar los conceptos bsicos sobre los que se estructura esta ideologa hegemnica: individuo, propiedad, riqueza, crecimiento, desarrollo.Para Naredo estamos en la tercera fase de acumulacin capitalista, de la financiarizacin, cuya expresin poltica es el neoliberalismo. Plantea tambin una definicin muy precisa para diferenciar los pases ricos y pobres a partir del intercambio desigual, pero formulado en unos trminos nuevos. En el rico la tonelada exportada vale ms que la importada y en el pobre al revs. Y en trminos financieros lo que hace es atraer capitales del resto del mundo, emitiendo pasivos no exigibles y magnificando sus pasivos no exigibles. Pero para Naredo la crisis va mucho ms all de lo econmico, es una crisis civilizatoria que exige cambios profundos en los paradigmas socioculturales. Naredo la llama sociedad industrial, que incluye tanto la capitalista como el socialismo real. Pero, a mi modo de ver, falla cuando le preguntan las propuestas.Desde mi perspectiva posibilista est bien ser radical en los anlisis pero hay que ser pragmtico en las propuestas sin perder la brjula de hacia adonde nos dirigimos. Por esta razn no me convence cuando cita a su amigo Ramn Margaleff y contesta que lo nico que se puede hacer es "poner una vela a la Virgen de la Fuencisla, patrona de Segovia, para que nos enviara una nueva glacializacin capaz de enfriar las trepidantes tendencias hacia el deterioro ecolgico planetarias expuestas en el curso." No, por aqu no paso. Algo hay que hacer y no podemos caer en maximalismos.

Lo que s hace Naredo es crticas muy solventes a las polticas hidrulicas, energticas y de materias primas de los gobiernos espaoles. Porque lo que plantea el autor es que la crtica, en este caso, no es la del neoliberalismo. Ms bien hemos de entender el capitalismo espaol como un capitalismo caciquil enriquecido por las polticas pblicas de megaproyectos absurdos y despilfarradores. Naredo relaciona este hecho con otro, para m ms discutible, que es la continuidad entre el franquismo y el postfranquismo a travs de las mismas oligarquas, que se han mantenido a partir de las mismas oligarquas polticas vinculadas a las econmicas. Me parece un anlisis muy parcial, que olvida que la transformacin de una Dictadura en un Estado de derecho, por limitado e imperfecto que sea, es una transformacin real y no solo un cambio de maquillaje. Naredo hace un elogio de los movimientos de los indignados y del 15 M y una crtica radical no solo del bipartidismo sino de los nuevos partidos como Ciudadanos y especialmente podemos, que ha intentado canalizar la fuerza de este movimiento espontneo en una estructura jerrquica igual que las anteriores cuya aspiracin es el poder y no la emancipacin.

Me parece especialmente interesante el dilogo con Jorge Riechman, animado por Olga Absola, sobre el concepto de trabajo. Debate muy central para posicionarse sobre muchos temas que estn hoy en el candelero de la izquierda, como el de la renta bsica. Hay otros temas abordados que merecen tambin la mxima atencin, como el de los derechos y los deberes de los ciudadanos. O el que se muestra a travs del dilogo con Jos Faria sobre la panorama urbano, territorial y ambiental.

Para m siempre es un placer leer a Juan Manuel Naredo porque siempre me aporta algo, coincida o no con sus argumentaciones. Su estilo sobrio y claro es, adems, un valor aadido. El libro es muy sugerente y apunta a lecturas ms profundas de los libros ms significativos de Naredo, de los que puedo aconsejar uno que he ledo y que es, sin lugar a dudas, fundamental Luces en el laberinto. Autobiografa intelectual. Alternativas a la crisis ( reflexiones con scar Carpintero y Jorge Riechman, Los libros de la Catarata, 2009).





Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.