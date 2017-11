El expresidente Luiz Incio Lula da Silva cerr su Caravana por Minas Gerais con un acto poltico en la plaza de la Estacin, centro de Belo Horizonte. En su discurso el lunes, afirm que una de las motivaciones del golpe de 2016 fue el descubrimiento del pre-sal y el inters extranjero en los campos de petrleo brasileos. Segn las entidades que organizaron el evento, 40.000 personas acompaaron la manifestacin.

Acto de clausura de la Caravana ante 40.000 personas en la plaza de la Estacin en Belo Horizonte (MG)

(Crditos: Resumen Latinoamericano, en colaboracin con Brasil de Fato, Medios Ninja y Periodistas Libres )

Ellos llevaron al pas a una situacin de deterioro. Estn destruyendo nuestro pas. Cuando descubrimos el pre-sal, dijimos, es el futuro del pas. Ellos no aceptaron la regulacin que hicimos", dijo. El golpe est relacionado con eso. Necesitaba sacar al PT para destruir a Petrobras. Si hubo corrupcin, no se destruye la empresa: quien paga es el trabajador .Lula record que el modelo creado en los gobiernos petistas para la exploracin de las nuevas reas garantizara inversiones en el rea de la educacin, uno de los focos de su discurso en la noche: Cuando ellos hicieron la PEC prohibiendo gasto en educacin y salud, cuando ellos privatizaron parte de Petrobras , ellos abortaron parte del futuro de este pas".El petista aprovech para criticar a las clases dominantes al abordar la temtica. Por qu el pas fue el ltimo de Amrica del Sur en tener universidad? La nica respuesta que tengo es que es la elite ms perversa del continente. Quiero que alguien me explique, por qu fue un presidente sin diploma el que ms hizo por la universidad en este pas?.Creo que por el hecho de no haber ido a la universidad, tuve esa obsesin de llevar al pobre a ella, respondi. El precandidato del PT a la Presidencia reforz las crticas a la cobertura meditica, prometiendo democratizar los medios de comunicacin en un posible nuevo mandato: No se puede aceptar que nueve familias controlen la comunicacin de este pas.Lula fue precedido por polticos y militantes. Beatriz Cerqueira, dirigente de la CUT de Minas Gerais, critic la campaa pblica contra el expresidente: Por haber puesto el Estado al servicio del pueblo, y no de un pequeo grupo de empresarios, que hoy te criminalizan, Lula.El golpe fue contra cada uno de nosotros. Continuaremos de cabeza erguida haciendo la lucha necesaria por el tiempo que sea necesario, complement Cerqueira.El senador Lindbergh Farias (PT-RJ) hizo mencin al liderazgo de Lula en las encuestas electorales. Esa Caravana tuvo una fuerte identidad con el pueblo de Minas Gerais. Ellos estn asustados. El plan de ellos fue mal. Ellos queran desmoralizar al PT. Yo pregunto: quin est desmoralizado en este momento? Sabes lo que pasa? Lula sube, sube, sube!", seal.Un pas que tiene una legislacin laboral que hiere al trabajador en el pas, que abre la puerta a la vuelta de la esclavitud. Un presidente ilegtimo que hace eso no merece nuestro respeto. Es un golpista y un entreguista. Pero esta situacin tiene, por nuestra parte, una amenaza. La situacin de democracia sacudida, tiene hoy en nuestras caravanas una de las formas de discusin y de resistencia. El encuentro del presidente Lula con los mineros est mostrando una realidad muy importante. Por un lado, la clara conciencia en las personas. Por otro lado, vemos a Lula creciendo en el apoyo de la poblacin", afirm Dilma Rousseff.La presidenta golpeada termin con un mensaje especial a las mujeres: Tenemos que resistir y luchar. Y las mujeres estamos. En esa terquedad, vamos a reconstruir la democracia".Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/10/31/brasil-en-el-acto/