Una ocupacin del MST gana un premio por la recuperacin de la mata atlntica en Brasil

Brasil de Fato/Curitiba (PR)

El campamento ocupa parte de un rea de proteccin ambiental en la regin sur de Brasil y desde el 2003 produce alimentos sin agroqumicos / Jlia Rohden

"Para nosotros, la mata no es el problema, sino la solucin", bromea el agricultor Jonas Souza. l forma parte de una de las veinte familias del campamento Jos Lutzenberger, en el municipio de Antonina. El campamento ocupa parte del rea de Proteccin Ambiental (APA) de Guaraqueaba, en el litoral norte de Paran, estado de la regin Sur de Brasil. Desde el 2003 el campamento une la produccin de alimentos sin agroqumicos - entre ellos, col y caf - con la recuperacin de la mata atlntica. Por este motivo, la comunidad fue galardonada con el premio Juliana Santilli, en la categora ampliacin y conservacin de la agrobiodiversidad. La premiacin acontecer el 21 de noviembre en Brasilia, capital federal del pas, e incluye la entrega de un trofeo, un sello de reconocimiento y apoyo financiero para el intercambio de experiencias.

Las familias conmemoran el premio como una oportunidad de visibilizar el proyecto. "Estamos mostrando que nosotros ocupamos una zona totalmente degradada y estamos recuperando la mata, encima estamos produciendo alimento sin veneno. Esto demuestra que la reforma agraria es un proyecto viable, no solamente en la cuestin social, sino tambin la ambiental", comenta Jonas, que es uno de los coordinadores del campamento.

Cerca de 90% de lo que es producido por los agricultores es destinado a las escuelas de la regin a travs del Programa Nacional de Alimentacin Escolar (PNAE). Jonas explica que las familias trabajan una rea que corresponde a 240 hectreas, equivalente a 10% del rea total. "Para trabajar con el sistema agroforestal no necesitamos grandes reas", explica. l comenta que la perspectiva es ocupar cada vez ms el espacio con la produccin.

El campamento, a pesar de tener casas de cemento y energa elctrica, todava se encuentra en proceso de asentamiento. El Instituto Nacional de Colonizacin y Reforma Agraria (INCRA) negocia la compra de la tierra con los antiguos propietarios.

Recuperacin ambiental

"He conocido el rea antes de que los hacendados la usaran para cra de ganado. Era una zona preservada, en el ro haba muchos peces y la comunidad cultivaba la tierra para subsistencia", recuerda Jonas. l cuenta que las familias no tenan el documento de posesin de la tierra y los hacendados empezaron a construir una cerca y ocupar el territorio. "As empezamos la luchar por la tierra y hemos decidido acampar", completa el agricultor.

En los tres primeros aos las familias se resistieron a las ganas de desistir del rea. El ro estaba contaminado, el suelo anegado y el pasto dominaba el paisaje. Si al comienzo hubo dificultades para producir alimentos para la subsistencia, hoy la perspectiva es aumentar la produccin. La zona degradada por la actividad pecuaria se recupera lentamente y se evidencia el resultado: en los lotes que ya fueron cuidados por los agricultores hay rboles grandes y diversos tipos de plantas, mientras que en las reas que no fueron manejadas se ve solamente pasto.

Katya Isaguirre, profesora de derecho ambiental y agrario de la Universidad de Paran (UFPR), que acompaa las actividades en el campamento Jos Lutzenberger a travs del grupo de investigacin Ekoa, incentiv a la comunidad a inscribirse en el premio, junto a otro grupo de la Pontificia Universidad Catlica de Paran. "Evidentemente la agroforestera revive la naturaleza y el ejemplo demuestra visiblemente como el paisaje se recupera al mismo tiempo que los agricultores producen alimentos saludables que les garantizan condiciones de autonoma", afirma. En el lugar se pueden encontrar diferentes etapas del sistema agroforestal y all se prueban diferentes tcnicas de manejo y preparacin del suelo. El primer paso para la recuperacin es hacer la "cuna" con plantas como hortalizas y pltanos. Con el paso del tiempo y el manejo adecuado del suelo, los agricultores incluyen nuevas plantas de diversos tamaos.

Jonas Souza resalta que el sistema agroforestal trae varios beneficios. Ms all de la recuperacin y conservacin de la mata atlntica, las familias campesinas pasaron a generar ingresos y consumir alimentos saludables. "Tambin se benefician aquellos que consumen estos alimentos, que son principalmente las y los nios de las escuelas municipales o estatales", opina.

Alimentacin escolar sin agroquimicos

A travs de la Asociacin Hijos de la Tierra el campamento atiende escuelas de seis municipios de Paran va el Programa Nacional de Alimentacin Escolar (PNAE). Cada semana son enviados a las escuelas pblicas cerca de 1.080 kg de tubrculos, 1.545 kg de frutas, 390 kg de hortalizas y 45 kg de condimentos. En las escuelas municipales la cantidad vara segn la demanda de la nutricionista escolar y son enviados, adems de los alimentos naturales, dulces, mermeladas y pulpas de frutas. "Todo produccin agroecolgica certificada", destaca Jonas.

l cuenta que la expectativa para 2018 es crear una cooperativa y participar de nuevas licitaciones pblicas. Hasta el fin de este ao la nueva unidad debe ser finalizada para procesar alimentos y ampliar la produccin. En el actual espacio los alimentos como yuca, calabaza y palmito son descascarillados, empaquetados e higienizados. Tambin son producidas mermeladas y pulpas de frutas. "La productividad se est incrementando y es natural que ocurra: las familias adquieren ms experiencia en la tcnica, el mercado se abre para la produccin agroecolgica y las agroforesteras empiezan a recuperarse, nuevas especies empiezan a crecer".

Paran destaca en la produccin de orgnicos

Segn los datos del Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, Paran es el estado del pas con el mayor nmero de propiedades rurales orgnicas certificadas, con ms de dos mil unidades.

Gran parte de los alimentos orgnicos producidos en el estado son comercializados por la Cooperativa Central de la Reforma Agraria de Paran (CCA-PR), que centraliza 17 cooperativas regionales y la produccin de ms de 20 mil familias en los 311 asentamientos de reforma agraria en el estado. Los alimentos llegan a los consumidores de diversas formas y este mes la cooperativa present la web que facilita an ms la compra de productos para aquellos que viven en la capital del estado, Curitiba.

"Hace mucho que Paran rene experiencias en la agroecologa y como ejemplo de eso tenemos la Jornada de Agroecologa que est en la 16 edicin", seala Katya Isaguirre, al referirse a uno de los mayores eventos nacionales de incentivo a la agroecologa, que ocurri al final de septiembre. "El trabajo de la Asociacin para el Desarrollo de la Agroecologa (AOPA) es otro ejemplo porque rene grupos de agricultores familiares de la ciudad de Curitiba y de la regin metropolitana para el acceso a programas como el Programa de Adquisicin de Alimentos y el Programa Nacional de Alimentacin Escolar y para la venta directa en las ferias", completa.

Edicin: Ednubia Ghisi | Traduccin: Luiza Manano

Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/10/31/ocupacion-de-mst-gana-premio-por-recuperacion-de-la-mata-atlantica-en-brasil/