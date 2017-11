Alianza PAIS: el aparato codiciado por correstas y no correstas

El reloj poltico, implacable verdugo a la hora de ajustar cuentas, puso su minutero subre la nuca de Alianza PAS (AP). Lo que ve el pas este momento no es producto del azar; es un proceso de cada libre de la otrora organizacin monoltica que por una dcada posey el poder. Desde que empezaron a abrirse las grietas en AP, un segmento del electorado que no vot por Lenn Moreno lo anim a decir chao. Para ellos, quedarse era sinnimo de decadencia. El Presidente no cay en la tentacin; sabe que la derecha domina las artes de la distraccin y el oportunismo. Y para calmar sus demandas exige todo; no acepta matices. Pruebas? El programa econmico, que aunque acogi el 86% de peticiones empresariales, se cuestion de cabo a rabo, sobre todo desde los gremios comerciales de Guayaquil y Quito.Hoy, la resistencia de Moreno a la faccin corresta muestra que el Mandatario tiene sentido de pertenencia hacia AP. Despus de todo es uno de sus fundadores. Junto con Correa patearon el tablero electoral y vencieron a una de las grandes fortunas del pas. Desde su cargo dio visibilidad a las personas con discapacidad, obra vital. Luego se postul y gan la Presidencia.Por tanto, Moreno integra el ADN histrico de AP y lucha por su estada all. Aparte de este factor, existen razones pragmticas para estar dentro de AP.Si la consulta se materializa, el Ejecutivo requiere de una estructura partidista para promover el S. De lo contrario, quin se inscribir en el Consejo Nacional Electoral para acceder a las franjas publicitarias? En el supuesto de que pierda el control de AP, Moreno tendra que ver a otras latitudes, en cuyo horizonte flamean las banderas del PSC y CREO. Eso es lo que quiere Correa para comprobar que el Presidente se entreg de pies y manos a la derecha? Tampoco es aislada la jugada de Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patio. Quien controla la Presidencia del movimiento, lo administra. Y no pueden permitir que AP haga campaa por el S; eso acarreara la desafiliacin de Correa y sus seguidores no tendran otra ruta que seguirlo, lo cual les debilitara ms. Cmo promoveran el No? Y ms importante todava: cmo enfrentaran las seccionales de 2019 y las generales de 2021? Con nuevo partido? Esto es un cuesta-arriba tenaz. Adems, el control de AP tiene otra utilidad prctica frente a la consulta popular, otra de las tantas madres de todas las batallas.Tal parece que AP se convirti en lo que siempre aborreci: un partido tradicional. Envuelto en una lucha intestina, ante los ojos absortos de los ecuatorianos, dilapida el capital poltico que atesor durante diez aos. Es un conflicto que hace frotar las manos de quienes siempre perdieron las elecciones en la dcada pasada.