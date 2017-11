Jos Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, rechaza decisin de Alianza PAIS

Suspender a Lenn Moreno es "arbitrario, ilegal e inconstitucional"

Ecuador Inmediato

Indic que existe un marco legal y constitucional como es la Constitucin, el Cdigo de la Democracia y el Cdigo Orgnico de Alianza PAIS. No se ha permitido la participacin del presidente del movimiento en la sesin donde, espuriamente, se ha tomado la decisin de separarlo del cargo como presidente, no se ha cumplido con el debido proceso, asegur.

Coment que al Primer Mandatario primero se le sanciona y luego se le dice que vaya a la comisin de tica para ver si efectivamente hubo o no hubo infraccin a ese cuerpo normativo que regula a nuestro movimiento Alianza PAIS.

Por otro lado, explic que la instancia mxima de toma de decisiones est en la convencin nacional del movimiento, luego la directiva nacional, la presidencia y la secretara ejecutiva. "Es la convencin nacional la que elige al presidente del movimiento y a los diferentes dignatarios que integran la directiva y las diferentes secertarias. Si al presidente del movimiento tiene que elegirlo y nombrarlo esta convencin, es esta la que debe determinar y aceptar si es que se ha incumplido con esa normativa, que es el rgimen orgnico de Alianza PAIS y que requerir un informe de ese comit tico.

Hay una constitucin que se ha violado porque no hubo debido proceso, participacin, no hubo derecho a la defensa; Para m sigue siendo el presidente del movimiento. Se ha violentado por una minora que no s a qu intereses responde, se atribuy competencias que no le corresponde, acot.

Serrano ratific su apoyo como militante y al mismo tiempo seal que no defiende intereses de nadie. Estamos listos para irnos a la casa maana mismo pero no vamos a claudicar jams en defender la institucionalidad del pas. De esta forma no se puede manejar la poltica en el pas.

Asegur que se deben a un movimiento, pero tambin a la gran mayora de compatriotas, por ello en la Asamblea seguirn trabajando en esa misma perspectiva. "Buscaremos los mecanismos de unidad del bloque, pero sin chantajes, sin manipulaciones. El pueblo ecuatoriano no requiere esta pelea de polticos, sino empleo, produccin, lucha contra las drogas, contra la corrupcin, evitar y erradica la violencia contra las mujeres. Vamos a trabajar firmemente en eso, ese ser nuestro objetivo.

Adems, dijo que convoc a una reunin del bloque legislativo para el prximo martes a las 08:00, donde espera lograr la unidad del mismo. De igual manera, manifest que el expresidente Correa siempre ser bienvenido.

El Presidente de la Asamblea Nacional inform que el comunicado de la Contralora General del Estado sobre la destitucin del Vicepresidente Glas cuando era Ministro de Sectores Estratgicos ya se encuentra en conocimiento del Consejo de Administracin Legislativa (CAL) para que este organismo tome una decisin. De igual manera, dijo que desde el lunes prohibir el ingreso de personas que tengan mochilas o maletines, para evitar que exista un "hombre del maletn".

Fuente: http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818828001&umt=presidente_asamblea_nacional_rechaza_decision_alianza_pais_por_considerarla_arbitraria_ilegal_e_inconstitucional