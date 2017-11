EEUU, de las sanciones a la creacin de nuevas armas biolgicas

Sputnik

(Pedro Albizu Campos, 1891-1965)

Resulta que desde la desintegracin de la Unin Sovitica en 1991, muchos laboratorios biolgicos rusos se han convertido en partcipes activos del Proyecto Genoma Humano, creado en 1990 en EEUU por el departamento de Energa (DOE), responsable tambin de los programas de armas nucleares norteamericanas.

El hecho de que el Pentgono se sum a este proyecto en 2014, interesado especialmente en los genomas de 200 etnias rusas, no solo produce 'ciertas sospechas', sino indica claramente que se trata de la creacin de armas biolgicas de nueva generacin contra Rusia.

Sin embargo, varios cientficos rusos, como los doctores Konstantn Kitaev y Mijal Guelfand, declararon que no se puede crear armas genticas contra una raza, pues ya no hay razas puras y todas estas insinuaciones de una conspiracin gentica contra Rusia son una utopa motivada quizs por la necesidad de financiamiento por alguna entidad.

A la vez, la Fundacin Genoma Ruso, del complejo cientfico Skolkovo, que est tratando de invitar a expertos extranjeros para desarrollar su Proyecto de Genoma Ruso, recalc que el estudio de la gentica de poblacin servir para mejorar el tratamiento mdico y crear la historia gentica de 200 etnias que existen en el pas.

Le puede interesar: Para qu quiere el Pentgono muestras genticas de ciudadanos rusos?

Todas estas declaraciones suenan bien, pero nadie usando la lgica y conociendo la historia del uso de armas biolgicas por parte de EEUU cree que el Departamento de Energa y el Departamento de Defensa norteamericanos estn interesados en mejorar la salud de los ciudadanos rusos. No en vano, Washington declar que Rusia representa un peligro principal para la seguridad nacional de EEUU y la existencia de una 'nueva guerra fra' contra Mosc no es ninguna fantasa, sino una realidad inquietante y peligrosa.

Tampoco es una fantasa que el Pentgono haya instalado ms de 400 laboratorios biolgicos en todo el mundo y est operando ms de 20 instalaciones en la frontera con Rusia de varios de los pases que pertenecan a la Unin Sovitica.

Solamente en Ucrania y desde el ao 2009, el Pentgono ha instalado 15 laboratorios biolgicos localizados en Odesa, Vinnitsa, Uzgorod, Lviv, Jarkiv, Jerson y Ternopol. De acuerdo a los estudios del exmiembro de la Comisin sobre Armas Biolgicas y Qumicas de Naciones Unidas, gor Niculin, tras su aparicin empezaron a producir constantes brotes de fiebre porcina, hepatitis B o C, sarampin afectando a los ucranianos.

Lea ms: Mosc se preocupa por el despliegue de armas biolgicas de EEUU en sus fronteras

La instalacin de cuatro laboratorios biolgicos por parte del Pentgono en Georgia ha coincidido con la aparicin de una neumona atpica en el pas. La publicacin estadounidense Veterans Today (06-10-2013) inform sobre la inversin del Pentgono de 300 millones de dlares en un programa secreto de guerra biolgica en el Central Reference Lab en Tiflis (Georgia) y, actualmente, los militares norteamericanos son los que controlan vacunas para animales reemplazando a los veterinarios.

Tambin est operando en el pas Walter Reed US Army Medical Research Institute. De lo que se sabe, en Kazajstn, otra exrepblica de la URSS, funcionan dos laboratorios biolgicos del Pentgono.

En realidad, EEUU tiene una larga historia de experimentos y uso de armas biolgicas. Pocos saben que hasta Amrica Latina haba sido un laboratorio de la guerra biolgica. Gerald Colby y Charlotte Dennet lo describieron en su libro, They Will Be Done. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil (1996).

Los cientficos y religiosos estadounidenses al servicio de Instituto Lingstico de Verano (ISL) creado por la Fundacin Rockefeller y la CIA se deshacan en los aos 1960-1970 de las tribus de nativos en la Amazona, en cuyo territorio se encontraban yacimientos de petrleo usando la propagacin de diferentes virus.

La tcnica preferida usada en Brasil y Per era el envenenamiento del agua, la comida y el suministro a los nativos de "ropa, sbanas y frazadas infectadas por viruela" para 'mejorar su nivel de vida'. Segn el libro, "la poblacin indgena en la selva de Brasil en 1958 oscilaba entre los 100.000 y los 200.000 habitantes. Pero, debido al genocidio fsico y biolgico, para 1968 ms del 50% de los nativos de la Amazona brasilea perecieron. Sobrevivieron entre 40.000 y 100.000 habitantes". As se lograba el acceso de las corporaciones de Rockefeller al oro, petrleo, diamantes y metales raros. Como los indgenas no queran abandonar sus ricas tierras, "haba que usar la fuerza", escribi uno de los misionarios estadounidenses, conocido como el padre Smith, ya en Guatemala.

Sin embargo, todo esto no es nuevo, pues, segn varias publicaciones serias norteamericanas, como Whiteout Press, el gobierno estadounidense ha usado experimentos secretos con armas biolgicas contra sus propios ciudadanos. En 1931, el Rockefeller Institute for Medical Investigations us a norteamericanos como 'conejillos de Indias', infectndolos con clulas cancerosas.

En el mismo ao, el Pentgono estableci un Centro de Guerra Biolgica en Panam. Lo trgico fue que los genocidas nazis durante el Juicio de Nremberg se defendan diciendo que haban aprendido el uso de armas biolgicas y qumicas de los cientficos estadounidenses.

Despus de la Segunda Guerra Mundial, EEUU otorg inmunidad a los especialistas en guerra biolgica alemanes y japoneses y los incorpor al desarrollo de armas biolgicas en Fort Detrick.

A partir de 1950, el departamento de Defensa empez a hacer pruebas al aire libre utilizando bacterias y virus generadores de enfermedades. En 1950, un barco de la Armada de EEUU us una manguera gigante para rociar una nube de bacteria Serratia Marcescens que produce neumona en la costa de San Francisco.

Los militares estaban probando cmo un ataque con arma biolgica podra afectar a 800.000 residentes de la ciudad. El estudioso Leonard Cole lo describi este episodio en su libro Clouds of Secrecy: The Army's Germ Warfare Tests Over Population Areas.

De acuerdo al libro, se haban realizado en reas pobladas entre 1949 y 1969 ms de 239 pruebas de armas biolgicas al aire libre en Washington, Nueva York, Key West y en tantas otras ciudades estadounidenses. En 1970, los ciudadanos del pas se enteraron de que, durante varias dcadas, haban sido utilizados como 'conejillos de Indias' por varias agencias y departamentos gubernamentales y, en especial, por el Pentgono. Los crticos de esos programas declararon al unsono en aquel entonces que "la ciencia se ha vuelto loca".

Y no era para menos, aquella frase se volvi cierta cuando se divulgo un siniestro proyecto del Pentgono: la 'Operation Whitecoat', realizada entre 1954 y 1973, usando objetores de conciencia de la Iglesia Adventista del Sptimo Da y a ms de 2.300 soldados sin que ellos supieran sobre aquel experimento para infectarlos con fiebre Q, fiebre amarilla, peste bubnica, tularemia y encefalitis equina venezolana. La magnitud de aquella operacin maquiavlica fue documentada en el libro de Jeanne Guillemin, 'Anthrax: The Investigation of a Deadly Outbreak' (1999).

Es harto conocido tambin que la CIA y el Pentgono usaron a los terroristas cubanos entrenados en la base militar estadounidense de Fort Gulick, en Panam para introducir en 1971 a Cuba el virus de la peste porcina africana.

Diez aos despus, la isla fue golpeada por una devastadora epidemia de fiebre del dengue. De acuerdo al investigador William H. Schaap, "dengue y otros arbovirus (sus vectores son garrapatas y mosquitos) son armas biolgicas ideales. El dengue, especialmente el dengue hemorrgico es altamente incapacitante, puede ser transmitido fcilmente a travs de los mosquitos infectados"

La epidemia de dengue no haba sido nada casual en aquel entonces ni tampoco lo es ahora. Para atacar a Cuba con la fiebre del dengue, los bilogos militares norteamericanos realizaron en 1981 en Fort Detrick, Maryland, pruebas con Aedes aegypti mosquito y la fiebre del dengue.

Los estudiosos escpticos que piensan que una posible guerra biolgica es algo que pertenece al pasado estn completamente equivocados. Los agentes biolgicos probados en la dcada de los 90 en prisioneros del Departamento Correccional de Texas fueron posteriormente usados en Irak durante la invasin norteamericana, segn los estudios del bioqumico norteamericano Garth L. Nicolson.

En su testimonio escrito para el Congreso norteamericano, el cientfico remarc que "miles de veteranos norteamericanos de la Guerra del Golfo sufren de las consecuencias de haber estado expuestos a las armas radiolgicas, qumicas y biolgicas" ('Written Testimony of Dr. Garth L. Nicolson, Committee on Veterans Affairs, United States House of Representatives', enero 2002).

En las condiciones de la 'nueva guerra fra' declarada contra Rusia, la guerra biolgica se convierte en una realidad y no tiene nada de fantasa. El profesor de derecho internacional Francis Boyle, de la Universidad de Illinois, considera inclusive que el actual virus Zika es un arma biolgica patentada por el Fondo Rockefeller ya en 1947.

Entonces, no es nada de extraar que las armas biolgicas sean utilizadas en algn momento contra Rusia, cuya riqueza natural, que se estima en 350 billones de dlares, nunca dejar en paz a ningn Gobierno de EEUU tanto visible como invisible, y no es de extraar que el Pentgono est elaborando una nueva y sofisticada arma biolgica contra Rusia. El hecho de que Air Education and Training Command de la Fuerza Area de EEUU est solicitando genoma ruso y tejido sinovial para las "investigaciones sobre el msculo esqueltico" no convence mucho.

Durante la ltima reunin del Club de Discusin Valdi en Sochi (Rusia), Vladimir Putin dijo que el mayor error de Rusia en los ltimos 15 aos haba sido mostrarse "demasiado confiados" en relacin a Washington. "Paralelamente, su error fue considerar esta confianza como una debilidad y abusar de ella", asegur el mandatario ruso.

En realidad, este error persigue a Rusia como el legado de la Unin Sovitica, sus dirigentes y su pueblo, que haban confiado mucho en la democracia estadounidenses, ignorando su historia y desconociendo sus lecciones. Y "la historia", segn el historiador ruso Vasili Kliuchevski (1841-1911), "no ensea nada y solamente castiga por el desconocimiento de sus lecciones".

Dios ampare a los rusos y los despierte.

Fuente: http://mundo.sputniknews.com/firmas/201711011073657332-washington-rusia-genetica-amenaza/