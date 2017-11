El da del terror en Nueva York que golpe a la Argentina

Al menos ocho personas murieron y otras 12 resultaron heridas ayer despus de que una camioneta atropellara a peatones y ciclistas en el suroeste de Manhattan. As lo inform el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien calific el hecho de cobarde acto terrorista. El conductor de la pick-up es un hombre de 29 aos que result herido y detenido, indicaron las autoridades de Nueva York en una conferencia de prensa en la que no dieron a conocer la identidad del atacante. De los fallecidos, cinco son argentinos, todos parte de un grupo que festejaba las tres dcadas de su egreso de la Escuela Politcnica de Rosario. Otro de los amigos result herido y est fuera de peligro.

Anoche, el gobierno argentino, a travs de un comunicado de la Cancillera, inform la identidad de los ciudadanos argentinos fallecidos: Hernn Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damin Pagnucco, Ariel Erlij y Hernn Ferruchi. Por su parte, Martn Ludovico Marro se encuentra internado en el Presbiterian Hospital de Manhattan recuperndose de las heridas sufridas, y encontrndose fuera de peligro segn el parte mdico oficial, asegur el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Consulado General sigue trabajando en permanente contacto con las autoridades policiales y el centro hospitalario que recibi al afectado, as como con los familiares en Argentina, agreg.

Ms temprano, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, haba explicado que el conductor del vehculo actu solo y que por el momento no hay indicios de que haya otro tipo de amenaza en la ciudad estadounidense. Sean neoyorquinos!, seal Cuomo. Vivan su vida, no dejen que otros determinen su vida, agreg.

El presidente norteamericano, Donald Trump, carg contra el agresor y afirm que ese tipo de ataques no deben ocurrir en su pas. En NYC (New York City), parece que ha habido otro ataque de una persona muy enferma y perturbada. Las agencias de seguridad estn siguiendo esto de cerca. No en Estados Unidos!, dijo Trump en un tuit.

El atacante, que conduca una camioneta blanca con un logo de la cadena de ferreteras Home Depot, fue baleado y detenido por la polica, confirm la cadena CNN. La Polica Metropolitana de Nueva York, por su parte, public en su cuenta de Twitter que el hombre circulaba por una calle del Bajo Manhattan, cerca del World Trade Center, espacio que fue blanco de los atentados de 11 de septiembre de 2001. Cuando transitaba por esa arteria concurrida de la ciudad, el hombre subi con su vehculo a la bicisenda situada al borde del ro Hudson y atropell a varias personas, lo que caus numerosos heridos y varios fallecidos en el acto.

En su loca carrera, el conductor aceler y continu su travesa hasta chocar su vehculo alquilado contra un autobs escolar, en el que dos adultos y dos nios resultaron heridos, mientras otras siete personas sufrieron lesiones, segn consignaron los servicios de emergencias. Tras el ataque, el joven baj de su camioneta con dos pistolas de utilera, y segn medios locales e internacionales, habra gritado Al es grande antes de ser fue baleado y detenido por las fuerzas de seguridad, segn precis la Polica Metropolitana de Nueva York. Los servicios de emergencias y las fuerzas de seguridad acudieron de inmediato a la zona en la que se perpetr el ataque, donde se instal un cordn policial para llevar adelante las primeras pericias de la investigacin.

El ataque ocurri aproximadamente a las 15.05 hora local (16.05 de Argentina) muy cerca de una escuela secundaria y otra primaria, mientras los nios de la mayor ciudad del pas celebraban Halloween, el da de brujas, y se paseaban por el lugar disfrazados de Cenicienta, Batman o Harry Potter. Policas, bomberos y ambulancias rodearon la zona del atentado, a pasos del ro Hudson, y bloquearon varias calles, mientras las sirenas tronaban y los helicpteros sobrevolaban el cielo del sur de Manhattan.



Varias personas se acercaron al lugar del ataque. EFE.



Mientras tanto, padres preocupados intentaban cruzar las calles bloqueadas, gritando Mi hijo est all!, o aguardaban inquietos en la puerta de una escuela primaria donde la salida de los nios fue demorada por seguridad. No vi el tiroteo, pero llegu all unos 30 segundos despus. Vi dos mujeres y nios que corran hacia m y gritaban Tiene un arma! Tiene un arma!, dijo John Williams, un joven de 22 aos que se diriga al parque a hacer skate. Haba un fuerte olor de plvora. Haba un hombre herido en el piso. Pareca como si hubiese recibido un disparo. Estaba rodeado por policas y paramdicos, cont el testigo.

Vi que dos autos, uno blanco y un minibs, haban chocado. Dos hombres queran pelear en la calle. Uno tena dos pistolas, una en cada mano. Y al final lleg la polica. Escuchamos tres disparos (pero no los vimos), dijo otro testigo, Manuel Calle, trabajador de 46 aos en un restaurante cercano.

Trump conden el ataque cometido por el hombre de 29 aos. El mandatario se pronunci sobre el hecho en Twitter, sealando que los cuerpos de seguridad en la ciudad siguen el ataque muy de cerca, antes de concluir su tuit con las palabras: No en Estados Unidos!. Poco despus, volvi a escribir en la red social: No debemos permitir al ISIS (Estado Islmico) regresar, o ingresar, a nuestro pas despus de derrotarlos en Medio Oriente y otras partes. Suficiente! Sin embargo, por ahora la milicia terrorista Estado Islmico (EI o ISIS) no se atribuy el atentado ni las autoridades estadounidenses han relacionado el hecho con el grupo terrorista. La primera dama Melania Trump tambin reaccion en Twitter. Hoy tengo el corazn roto por #NYC, indic.

El mandatario estadounidense tom conocimiento del atropello mltiple por su crculo ntimo. El presidente ha sido informado sobre el incidente en Nueva York por su jefe de gabinete, (John) Kelly, y seguir recibiendo informacin a medida que se sepan ms detalles. Nuestros pensamientos y oraciones estn con todos los afectados, dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

Es un da muy doloroso para nuestra ciudad. Una horrible tragedia, asegur el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Djenme ser claro, basados en la informacin que tenemos a este momento, ste fue un acto de terrorismo y un acto de terrorismo particularmente cobarde, agreg. Dirigido a civiles inocentes, dirigido a personas que viven sus vidas y que no tenan idea de lo que les iba a suceder. En este momento sabemos de ocho personas inocentes que han perdido sus vidas. Y ms de una docena heridas, sostuvo el alcalde. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que la ciudad es un smbolo internacional de libertad y democracia. Eso tambin nos torna un blanco para las personas que se oponen a esos conceptos, y hemos vivido esto antes, consider. El jefe de polica de Nueva York, James ONeill, inform de ocho muertos, al menos seis de ellos hombres. Quince personas fueron trasladadas al hospital con heridas graves, precis.

Se trata del primer acto vinculado al terrorismo en Nueva York desde la explosin de una bomba casera en septiembre de 2016 en Chelsea, incidente que dej 31 heridos leves. Por ese hecho, un afgano de origen estadounidense, Ahmad Khan Rahimi, fue condenado por terrorismo a inicios de este mes. Fue la primera vez que hubo tantas vctimas mortales en Nueva York desde que un veterano del ejrcito estadounidense arremetiera con su coche contra peatones en Times Square, matando a una joven de 18 aos oriunda de Michigan e hiriendo a otras 22 personas el 18 de mayo pasado.

Las patrullas policiales en Times Square, una de las zonas ms concurridas del mundo, fueron reforzadas en aos recientes.

