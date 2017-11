Entrevista a Gregorio Morn, periodista y autor de "Miseria, grandeza y agona del Partido Comunista de Espaa"

"En la resistencia la tica es todo, pero en el gobernar tiene un papel secundario"

El Salto

Gregorio Morn ha subvertido algunos de los mitos fundacionales de la Transicin Espaola. Con la reedicin de su historia del PCE del periodo 1939-1985, el periodista asturiano vuelve a discutir el relato oficial de un partido puesto al servicio del deseo de cambio e introduce nuevos factores que permiten conocer cmo se produjo el batacazo electoral y poltico de un partido que haba sido irresistible en la clandestinidad.

Humo de tabaco, miradas huidizas, algunas razones y pocas explicaciones sobre la mesa. En tres sesiones de comienzos de un mes de noviembre de 1982, se produjo la cada que, l pensaba, no iba a ser definitiva de Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de Espaa.

Haban pasado cinco aos desde las primeras elecciones democrticas. Cinco aos desde la legalizacin. En 1977, el PCE, el partido sobre el que haba girado la resistencia contra el Franquismo, cosech unos resultados modestos. No importaba. La militancia podra sobrellevarlo si as era necesario para llevar acabo el plan trazado por la lite del partido.

Las explicaciones, hace 40 aos, sonaban ms plausibles que cinco aos despus. Cuando, entre el humo de los cigarrillos y los suspiros de agotamiento, se certific que la tctica de Carrillo para entrar en el Gobierno haba sido un fracaso rotundo, ya no haba vuelta atrs. El partido haba dejado de ser lo que fue durante el periodo franquista. Muchos de sus cuadros se enrolaron en el PSOE. Su militancia, simplemente, pas a enrolarse en las filas del desencanto.

La enfermedad de la que habla Gregorio Morn (Oviedo, 1947) en su Miseria, grandeza y agona del Partido Comunista de Espaa (Akal, 2017) no tardara en situar al partido ante una salida inevitable: el cambio de siglas y la crtica, primero implcita y, ltimamente, abierta, al papel desempeado en el periodo 1976-1982.

Con la reedicin de este libro, Morn devuelve a muchos de los militantes de aquel partido parte de su patrimonio. Aquel que permaneci oculto para "dejar trabajar" a sus dirigentes. La casi desaparicin de la edicin de 1986, coincidiendo con la consolidacin del PSOE, poblado ya entonces de exmilitantes del PCE, dej muchas lneas vacas en la historia del perodo que conocemos como Transicin. Hoy, ms de 30 aos despus de aquella primera impresin, Morn sigue sin abjurar de un partido en el que milit y contina empeado en retirar las ruedas de molino del men que cada da nos sirven los medios de comunicacin y los consensos largamente establecidos.

Se cumplen 35 aos de las elecciones del 82. Has escrito que es una derrota que va ms all de lo electoral qu supuso para el partido el batacazo frente al PSOE?



El 82 la victoria arrolladora del PSOE, en muchos aspectos, significaba el vaciamiento del PCE. Porque no hay que olvidar que la mayora absoluta de octubre del 82 se consigue en la campaa contra la OTAN, que lleva en buena parte el PCE. Fue la demostracin que el pas quiere un cambio, que el modelo de la UCD y Ss sucedneos est acabado y que "la gente", como deca la campaa de Felipe Gonzlez y Alfonso Guerra quera cambio. El PCE prcticamente se queda en cuadro, porque a partir de entonces se inicia una dispora de militantes comunistas hacia el PSOE que no terminara pronto, sino que acabara vacindolo. Creo que fue la demostracin palpable o la solucin de una paradoja que se haba dado que era cmo un partido que haba superado 40 aos de dictadura con una represin brutal, como era el PCE, entraba en una crisis definitiva en los cinco aos de democracia. Cmo es posible que frente a la dictadura mantuviera el tipo y sin embargo en la democracia se transformara en todo lo contrario.



Cinco aos antes, se firmaron los Pactos de la Moncloa, que constatan una renuncia a la lucha obrera que el PCE pudo pagar caro.



Los pactos no eran ms que un jaln dentro de la poltica de la direccin entonces del partido, Concretamente Carrillo, en esa obsesin que le entr en aquel entonces por formar un gobierno de coalicin. Creo que no la entendimos del todo pero haba que interpretarlo en clave personal. Nosotros, los analistas, los que habamos estado en el partido, los periodistas, los que seguamos la vida poltica atentamente, no lo captamos en su autntica dimensin. Y es que para Carrillo el Gobierno de Gran Coalicin significaba el cierre de su vida. No hay que olvidar que l llevaba en la poltica desde los 15-16 aos y no haba llegado ni a subsecretario. Y se muri sin serlo. Para l se trataba del ltimo tren en el ltimo vagn. Y hace todos los esfuerzos por entrar, por formar una gran coalicin con Surez, o con el que fuera (le daba absolutamente igual, se hubiera adaptado a Manuel Fraga o a otro cualquiera).

Creo que los Pactos de la Moncloa, que elabora sobre todo Fuentes-Quintana para una situacin econmica de emergencia, que era la que se viva entonces, y para una situacin poltica delicada, que tambin es la que se viva entonces, tuvieron una importancia relativa. Eran ms un smbolo, una metfora que una realidad. No invirtieron las coordenadas en las cuales se estaba desarrollando la realidad poltica. Era un eslabn tan poltico que el PSOE fue muy reticente a la firma del pacto, y no hay que olvidar que Alianza Popular, el precedente del PP, no firm la parte poltica del pacto. El pacto tena una especie de anexo poltico que Fraga no quiso firmar. Lo que demuestra que la poltica estaba muy por encima de la economa.

Otra oportunidad perdida para el comunismo espaol se produce en Catalunya. El PSUC, en el 77, con el 18% de los votos dobla la media nacional del PCE. Entonces se produce la Operacin Tarradellas, qu significa la asuncin de este poltico del Gobierno provisional de la Generalitat?



La Operacin Tarradellas es la operacin de la derecha asustada ante los resultados electorales del 15 de junio del 77. No hay que olvidar que las primeras elecciones dan una radiografa en Catalunya en la que la izquierda arrolla absolutamente. Tiene una mayora absolutsima. Entonces, cmo neutralizar ese efecto? con el catalanismo. Pujol no era nada entonces. Era un aspirante. Tardara apenas tres aos en ser mucho, en incrustarse en la Generalitat y no salir en 23 aos. Pero en el 77 no era ni un asomo de lo que fue posteriormente. Entonces, sencillamente se hace una operacin buscando a un hombre conservador que pueda neutralizar el efecto de la izquierda y que adems cuente con las tradiciones de Catalunya. Y es que la vieja Esquerra Republicana (ERC) que siempre fue un partido de un oportunismo no hay que olvidar que ERC llega a pactar con el PSUC y con la izquierda en un momento determinado luego se pasa a Pujol.

Pero, concretando en la Operacin Tarradellas, es montada por los servicios de informacin que envan emisarios para que confirmen la bondad y las buenas intenciones de Josep Tarradellas, y descubren primero que es un veterano de la poltica, segundo que tiene muy claro que la izquierda es un peligro en Catalunya. Sencillamente se presta al juego y explica a unos novatos, a unos novicios en la poltica como son Surez, Martn Villa y compaa, e incluso unos novicios de la clandestinidad como el PSUC, el PSC (que se inventa entonces) cmo se hace poltica a lo grande... Ese es Tarradellas.



Dos aos antes, en 1975 se produce el triunfo social e internacional de Carrillo. Has reflejado el entusiasmo internacional que hubo hacia a su figura. l da comienzo a la bsqueda de una hegemona blanca, que suavice completamente el perfil del partido. Se renuncia entonces al derecho de autodeterminacin, se acepta la bandera y la figura del rey, etc. Por qu se toma esta decisin? Hacia dnde conduce al PCE?



Parte de lo mismo que comentbamos antes. Hay que analizarlo en clave personal. Para Carrillo todos esos giros y aceptaciones tienen importancia en funcin de qu es lo que le puede dar a l una chance poltica, y le convierten en el eje poltico de la Transicin anterior a las elecciones del 15 de junio, que rompen el encanto de la Cenicienta. Pero hasta el 15 de junio del 77, entre la muerte de Franco y las primeras elecciones, Carrillo es el que corta el bacalao, el que administra de alguna manera los patrimonios. Y renuncia a absolutamente todo lo que fuera menester. Ah nace la liquidacin del partido. Porque la liquidacin del partido no consiste en aceptar la monarqua, ni la bandera... si no en el procedimiento. Sencillamente, entre esta maana y esta tarde l ha tomado la decisin y por lo tanto hay que aceptarla y el partido como un solo hombre castrado acepta esa decisin como si fuera colectiva.

Evidentemente, t no puedes borrar 40 aos de historia en una maana. Para Carrillo esto no tena ninguna importancia porque su destino estaba vinculado a prepararse para esas elecciones del 15 de junio del 77. Hay una cosa importante, en la que no insisto a veces lo suficiente, y es que ese partido, que era el representante de lo ms joven que haba en Espaa, se presenta a las elecciones del 15 de junio con las candidaturas ms viejas que haba en el pas. Mientras que el PSOE logra arrinconar el pasado, esos cien aos que representa Rodolfo Llopis y el viejo PSOE, el PCE, que haba llevado una lucha joven frente a la dictadura, aparece como un partido viejo con Ignacio Gallego, Delicado, Romero Marn, Dolores Ibarruri, Wenceslao Roces, etc. Era el partido proporcionalmente ms viejo. En algunos aspectos ms viejo que Alianza Popular, incluso.



Qu pudo haber sido el partido que haba funcionado en la clandestinidad, que haba demostrado su capacidad de movilizacin durante el Franquismo?



Es muy diferente hacer trabajo de resistencia a gobernar. Nosotros, una parte importantsima de la militancia de la poca clandestina estbamos all no por cuestiones de clase, si no por cuestiones ticas. Nuestra clase no era la clase obrera precisamente. La tica desempeaba un papel clave. En la resistencia la tica desempea todo, pero en el gobernar lo que se llama ahora la gobernanza la tica tiene un papel muy secundario. Nadie apela a la tica, sencillamente se trata de ser lo ms correcto posible y robar lo menos posible. Entonces, ese partido (ninguno lo est) no estaba preparado para asumir lo que significaba gobernar, y Carrillo menos. Vena de unas tradiciones estalinistas, etc.

Es destacable, tambin, el nivel ms bien tirando a muy bajo de la inteligencia en la cpula del PCE. No estamos hablando ni del PC italiano ni del francs, esto era un partido realmente de residuos de la historia. Wenceslao Roces que era la gran figura, el traductor del capital de Marx, era un catedrtico de numismtica romana de Salamanca, qu saba l de otras cosas! Evidentemente, acabar volviendo inmediatamente a Mxico y dejando el Senado espaol porque bastante lo y edad tena l para soportar todo el peso de los jvenes que le azuzaban.



Por qu un partido de la izda transformadora en este pas no ha logrado conectar con las clases populares?



El PSOE, en la primera etapa, el PSOE... Quiz por la propia composicin de la clase obrera. La derrota de la clase obrera y esa s que es indiscutible en la Guerra Civil y en la Posguerra, ha condicionado mucho el miedo, la falta de salidas, la emigracin econmica, que muchas veces se olvida. Creo que pasando a etapas actuales, los partidos no definen las clases ni las clases los partidos, al contrario, los partidos son interclasistas. Adems, el significado de clases se ha atenuado mucho. Sigue existiendo la lucha de clases, pero salvo eso, lo dems est muy atenuado.

La situacin actual no invita al optimismo, ms bien todo lo contrario. No. En este momento hay que achicar toda ambicin de esperanza. Creo que vivimos tiempos no felices para las transformaciones pero s para cambios personales. Como colectivo vivimos en una sociedad, la espaola, donde los medios de comunicacin son pobres tirando a misrrimos, donde la censura ha vuelto, donde la libertad de expresin es un vocablo, y los partidos polticos, que tienen una responsabilidad no solamente en la corrupcin si no en lo que se llama el deterioro de la vida ciudadana, no dan ninguna esperanza de un cambio en los prximos meses, mnimo. Porque, eso s, han dejado heridas muy importantes en el cuerpo social que tardarn y no solo en Catalunya aos en cauterizarse. Si es que se cauterizan.Darwin sola repetir que la historia se repite, pero que sobre todo se repiten los errores. Es verdad. A m hay cosas de las historias ltimas de Podemos, por ejemplo, que me recuerdan mucho a las peleas cainitas del PCE. Ese suicidio de los partidos polticos... El PCE, adems, fue una levadura que se meti en la masa de pan de todos los partidos. Desde el ms obvio que es el PSOE hasta el PP tienen levadura del PCE. No digamos ya los nuevos movimientos, Podemos, etc. Ah llevan todos una impronta para bien y para mal de la historia del PCE. Creo que sera muy conveniente echar una ojeada a esa historia. El momento es oportuno.Fuente: http://www.elsaltodiario.com/historia/entrevista-gregorio-moran-miseria-grandeza-agonia-pce