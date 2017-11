Ay de la necesidad de hroes!

Andrea. (En voz alta) Pobre del pas que no tiene hroes!

Galileo. No. Pobre del pas que necesita hroes.

(Bertolt Brecht, Vida de Galileo, 1938-1939)





Y hoy? El conflicto poltico y social en torno al intento de secesin de Catalua se ve acompaado por aclamaciones a los hroes. Conflicto y heroicidad, una combinacin tan habitual como peligrosa. Hay quienes buscan hroes y hay quienes recelan de la necesidad de hacer hroes.

I

Brecht escribi Vida de Galileo en su exilio en Dinamarca. En esta obra se encuentra el dilogo con el que he comenzado este texto.

Andrea le echa en cara a su maestro Galileo que abjurara de sus enseanzas, que se sometiera a las imposiciones de la Iglesia. Andrea se lo reprocha porque cree que hay que soportar cualquier cosa, cualquier padecimiento, cuando se trabaja por la ciencia. Habra preferido que Galileo muriera antes que retractarse. El discpulo apela al comportamiento heroico del maestro. Le viene a decir: has sido cobarde, te has vendido.

Andrea necesita creer en su maestro y de forma benevolente espera que Galileo le diga que se retract porque tena un plan. Necesita pensar que el maestro fue ms listo que sus jueces. Sin embargo Galileo rechaza presentarse como un hroe. Le dice Me retract porque tema el dolor fsico.

La afirmacin de Galileo (Pobre del pas que necesita hroes) puede ser vista como la expresin del mismo Brecht: el rechazo a la guerra, la necesidad de huir, la crtica a las ideas manipuladoras que exigen y justifican el sacrificio cruento, ya sea el sacrificio del amigo o el sacrificio del enemigo. El rechazo del herosmo cruento, del herosmo manipulador y mediatizado.

II

Los referentes heroicos nos muestran a qu se atribuye colectivamente valor.

La condicin de hroe es un espejo del grupo que crea el referente heroico. Quienes crean y sostienen el referente heroico se identifican con la causa por la que lucha, por la que se sacrifica, por la que sacrifica, el hroe. Cuando esta sintona se rompe, el hroe es silenciado o degradado.

En las ltimas semanas han proliferado las calificaciones heroicas. Algunos ejemplos: Los Mossos, recibidos como hroes a la llegada a los colegios, Aclamados como hroes. Miembros de la Guardia Civil, vitoreados en su salida hacia Catalua o Oriol Junqueras califica como referndum heroico la votacin del 1 de octubre.

En cada uno de estos casos, la consideracin de alguien como hroe, o de algn comportamiento como heroico, indica una valoracin positiva de lo que ha hecho esa persona o grupo de personas. El hroe lo es porque los otros lo tratan como tal. Y lo tratan como tal porque tienen razones para hacerlo. Por ejemplo, noticia de hace unos das: La Rpita dedica la nueva Repblica a los 86 hroes del 1 de octubre. Se puede leer:

Dins destos rapitencs vos demano explcitament un fort aplaudiment per als 86 rapitencs i rapitenques que es van trencar, literalment, la cara per defensar la llibertat de vot, la llibertat dels catalans, la democrcia, per defensar la llibertat del nostre poble, de la Rpita i de Catalunya. Sou uns grans herois i mai us podrem agrair el que vau fer l1-O, va manifestar lalcalde de la poblaci, Josep Caparrs, en un ovacionat discurs, fent referncia a les 86 persones que van quedar ferides per la repressi policial.

Pero de igual forma que se produce el encumbramiento a la condicin de hroe, las personas (las mismas que son candidatas a ser tratadas como hroes) pueden verse degradadas a la posicin de traidor, renegado, cobarde o enemigo. En el caso del ex-presidente del Gobierno cataln, la posibilidad de que convocara elecciones autonmicas anticipadas llev a que numerosas personas se manifestaran clamando Puigdemont traidor. En el momento en que se declar unilateralmente la independencia, Puigdemont fue considerado un hroe.

III

Los referentes heroicos actan como aglutinadores sociales.

Lo heroico aglutina en la medida en que es un referente compartido colectivamente. La persona y el grupo depositan en la figura heroica aspiraciones, deseos, miedos, odios. El hroe cataliza emociones, propsitos, preocupaciones. Por este motivo cada causa crea o encuentra sus figuras heroicas. Es un gran recurso simplificador de la complejidad de una situacin. Lo heroico es reduccionista desde el momento en que exige adhesin incondicional. Por ello es frecuente que se proteja la memoria de lo que ha sido considerado heroico, ya que al preservar una determinada memoria de los hechos heroicos se preservan tambin los hechos fundacionales. En el momento en que se duda sobre la heroicidad, o se matiza la misma, comienza a desvanecerse la funcin simblica del hroe, se diluye su capacidad aglutinadora.

Como ejemplo de proteccin de la memoria heroica, se pueden tomar las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (Real Decreto 96/2009 de 6 de febrero, artculo 21) que establecen que "los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirn herederos y depositarios de la tradicin militar espaola. En homenaje a los hroes que la forjaron, y a todos los que entregaron su vida por Espaa, es un deber de gratitud y un motivo de estmulo para la continuacin de su obra". En un proceso judicial que finaliz en la sala Militar del Tribunal Supremo (24 de julio de 2006), un mando militar, tras invocar la heroicidad de su abuelo, se quejaba amargamente de la falta de atencin a los hroes y a las peticiones de reconocimiento que en su nombre hacan sus familiares.

IV

La construccin del referente heroico precisa un reconocimiento selectivo de hechos y sentidos aportados a los hechos, al mismo tiempo que precisa de una memoria selectiva.

Lo heroico exige fe, creencia, emocin. Dado que va ms all de lo ordinario, de lo exigible, el primer contacto con lo heroico es emocional. Una vez que se produce el engarce emocional, se pueden encontrar razones para avalar la creencia en el hroe. Quienes estos das han vitoreado a los guardias civiles como hroes, tenan sus razones para hacerlo, pero sobre todo tenan y tienen sus emociones. Y lo mismo quienes consideraron a los Mossos como hroes.

Estos das pudo leerse el siguiente grafiti: Fora la Gurdia Civil: a nosaltres noms ens peguen els MOSSOS (fuera la Guardia Civil: a nosotros solo nos pegan los Mossos). En algn caso, la segunda parte de la frase haba sido tachada y se haba preservado el Fuera la Guardia Civil. La frase completa del grafiti encierra la desmemoria y, desde el punto de vista de la defensa de los derechos de las personas y la crtica a la violencia institucional, expresa una falta de juicio democrtico que resulta insoportable.

La construccin y el mantenimiento de los referentes heroicos elige y rechaza los acontecimientos segn las conveniencias. En el caso de la polica autonmica catalana, con razn algunos observadores han hablado de que el cuerpo policial se ha redimido o que ha lavado su imagen. Los propios responsables de Mossos han explicado cmo han aprendido en estos aos a no traspasar ciertos lmites en el uso de la violencia policial. En la historia social y sindical catalana ms reciente, la polica autonmica ha protagonizado actuaciones violentas muy preocupantes que han supuesto violaciones de derechos y libertades de las personas: condenas por torturas (con indulto por parte del Consejo de Ministros en algunos casos), desalojo de plaza Catalua durante las ocupaciones del 15M, enfrentamientos con el movimiento okupa, cargas policiales durante huelgas Hace aos, un comisario de Mossos me explicaba lo siguiente: nosotros somos como un interruptor, el poltico responsable nos dice si encendido o apagado. Si es encendido cargamos y no miramos. (Esta explicacin coincide con lo que se pudo ver en esta entrevista).

La construccin de la figura heroica exige frecuentemente que se haga una seleccin de hechos con los que se arma la condicin heroica. Y hecha esta seleccin se construye la memoria sobre esos hechos y se defiende como deber de memoria. El elogio heroico soporta mal el pensamiento crtico. De hecho, el anlisis crtico de lo heroico subvierte la heroicidad hegemnica y hace aflorar otra nocin de lo heroico. Una nocin que aprecia la resistencia cotidiana contra las violencias, el acto que huye de los aplausos, la mirada que sonre a pesar de los pesares, la mano amiga cuando la vctima se queda sola El pensamiento crtico valora como heroico conductas, gestos que suelen ser ignorados cuando no despreciados. Si la memoria colectiva quiere ponerse al servicio de la democracia, y de los derechos y de las libertades de las personas, conviene ser muy exigentes en trminos democrticos al construir los referentes heroicos.

Hay quienes buscan hroes, hay quienes recelan de la necesidad de hacer hroes. Yo soy de los segundos.

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-162/notas/ay-de-la-necesidad-de-heroes