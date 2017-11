El PP ha hecho la vista gorda ante las actuaciones de la extrema derecha

La impunidad

Leo todos los das la misma noticia: ya han sido identificados varios individuos de la extrema derecha que apalearon a la gente el 9 dOctubre en la ciudad de Valncia. Y me sale enseguida la misma pregunta de siempre: y qu? Sus caras y sus agresiones salen en todas partes, en la prensa escrita, en las televisiones, en todas partes. Y qu? No pasa nada. A la extrema derecha nunca le pasa nada.

En las ltimas semanas anda crecida esa extrema derecha aprovechando el proceso independentista cataln. Siempre estuvo ah, al acecho de cualquier atisbo progresista, dispuesta a cumplir su sacrosanta exigencia de servicios a la patria, esa patria suya que construyen con el odio y la patada en la cabeza a quien no piensa como un autntico patriota -segn ellos- debera de pensar. Pero sus apariciones pblicas eran puntuales, hibernaban en sus garitos musicales, en los gimnasios, en las filas uniformadas de alguna empresa de seguridad. Incluso a su lder, Jos Luis Roberto, dueo de una de esas empresas, se le hacen entrevistas en la televisin. l mismo fanfarroneaba en una de esas televisiones: nunca ha sido condenado por la justicia.

Y es que el jefe de Espaa 2000, el grupo ultra que junto a la pea Yomus del Valencia CF abandera los actos violentos contra manifestaciones progresistas y de izquierda, sabe que la Ley Mordaza del PP se dict slo contra las manifestaciones antifascistas y no contra la evidente violencia callejera de la extrema derecha.

Por eso hay que decirlo bien alto y bien claro: lo que ms preocupa de las acciones violentas de la extrema derecha valenciana es su impunidad.

No s qu pasa despus de la identificacin por la polica de esos agresores. Parece ser que esta vez hubo algunas detenciones. Dnde estn ahora mismo esos detenidos? Seguro que en la crcel no estn. Por eso cuando leo la noticia de esas identificaciones es como si estuviera leyendo las noticias de hace cuarenta aos, cuando en la Transicin la extrema derecha gozaba de una impunidad que le permita seguir campando a sus anchas por los territorios de la nueva democracia. Y ah seguimos, como si no hubieran pasado cuarenta aos desde entonces. El ltimo 9 dOctubre la polica slo intervino cuando las agresiones empezaron. Por qu no antes, si esas agresiones ya haban sido anunciadas a bombo y platillo por los mismos protagonistas?

Por qu no ha pasado nada despus de la amenaza a Mnica Oltra y su familia llevada a cabo hace unos das, a la puerta de su casa, por un grupo de encapuchados nazis? Por qu no ha pasado nada si el mismo Jos Luis Roberto ha sido claramente identificado como uno de los protagonistas de esa amenaza? Despus de esa noche, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, dijo que iba a tomar medidas para que no se repitieran hechos violentos como los que se estn produciendo un da s y al otro tambin en las calles valencianas. Qu quieren que les diga?: no me lo creo. Y no me lo creo porque hasta ahora su partido, el PP, ha hecho la vista gorda ante las actuaciones de la extrema derecha a la vez que ha criminalizado a los partidos de izquierda que el PP llama catalanistas.

Cuando compruebe que a la extrema derecha no le salen gratis sus fechoras igual entonces empiezo a creer en las promesas del delegado del gobierno. Pero hasta ese momento seguir pensando que la Ley Mordaza no se ha hecho para Espaa 2000, ni para los Yomus, ni para ese patrioterismo violento que con la excusa del independentismo cataln est sacando a la calle lo ms rancio y peligroso de un fascismo que creamos, inocentemente, propio de otros tiempos.

La noticia, por lo tanto, no es que la polica identifique a los violentos sino que los detenga, los juzgue y caiga sobre ellos -como suele decirse comnmente- todo el peso de la ley. Mientras tanto, y hasta que eso suceda, la impunidad seguir protegiendo a esos violentos. Y aumentando de tamao sus ya violentas bravuconadas. A ver qu hace -adems de prometer- el delegado del gobierno. A ver qu hace. A ver.

