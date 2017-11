Ac se respira lucha

El gobierno nacional acord con China la construccin de una planta nuclear en Ro Negro. No hubo consulta al gobierno provincial ni, mucho menos, a la poblacin expuesta a los peligros contaminantes. De inmediato comenz la organizacin de asambleas socioambientales, comunidades mapuches, acadmicos crticos, vecinos sueltos. Marchas, reclamos, visibilizacin. Y lo que pareca difcil, o imposible, sucedi: el gobierno provincial cancel el proyecto en agosto pasado.

Seguiremos organizados y nos mantendremos comunicados debatiendo sobre cmo queremos vivir los habitantes patagnicos y exigiendo se respeten nuestros derechos, advirtieron las asambleas de Vecinos Autoconvocados de Puerto Pirmides, San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas.

En una lucha desigual, existen triunfos de asambleas, pueblos indgenas y campesinos, que frenan a trasnacionales y gobiernos.

Esquel no fue slo Esquel. En marzo de 2003 se realiz en la ciudad patagnica el primer plebiscito contra la megaminera. En un contexto de enorme desocupacin, el 81 % dijo que no quera la actividad extractiva. La canadiense Medirian Gold y el gobierno provincial (y municipal) sufrieron la derrota.

Tambin se realizaron consultas populares en los municipios vecinos de Trevelin, Lago Puelo y Epuyn, donde ms del 90 % tambin rechaz la actividad extractiva. No es no y Patagonia rebelde se transformaron en bandera de lucha.

Pero Esquel no fue slo Esquel. Ilumin luchas en los 5.000 kilmetros de cordillera. Asambleas y organizaciones de todo el pas confirmaron que era posible.

Loncopu, en Neuqun, fue la segunda votacin contra la megaminera. El gobierno provincial (el Movimiento Popular Neuquino reina desde hace 50 aos), la estatal Cormine (Corporacin Minera de Neuqun) y la compaa china Emprendimientos Mineros impulsaban la extraccin de cobre.

La comunidad mapuche Mellao Morales exigi el cumplimiento de sus derechos. La poblacin urbana se organiz. E impulsaron una votacin (el gobierno provincial intent evitarla, pero el Poder Judicial dio luz verde). El 3 de junio de 2012, el 82 % dijo que no la minera. Durante la marcha de celebracin por las calles de la ciudad se record otras luchas. Se agradeci a Esquel, pero tambin a La Rioja, Andalgal y tambin a gestas hermanas como Gualeguaych.

En Jujuy, la movilizacin de asambleas y pueblos indgenas logr un fallo judicial (del Superior Tribunal de Justicia) que fren la minera de uranio en abril de 2010. Hizo hincapi en el principio precautorio -ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras- e invirti la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deben probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectar el medio ambiente.

La medida fue en respuesta a una apelacin de vecinos de Tilcara, que haban presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera de uranio en la Quebrada de Humahuaca.

La Rioja no tuvo plebiscito ni fallo judicial, pero las asambleas socioambientales de Chilecito, Famatina y la capital provincial (entre otras) echaron a cuatro mineras en la ltima dcada. Entre ellas, a la poderosa Barrick Gold. No fue gratis: los vecinos sufrieron espionaje ilegal, represiones, judicializacin. Pero no hay megaminera en La Rioja.

Andalgal (Catamarca) conoce de megaminera desde la dcada del 90, cuando se instal Alumbrera, hoy en manos de un consorcio suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). No hubo trabajo, ni desarrollo local ni cuidado del ambiente. Por eso el masivo rechazo al proyecto Agua Rica, tres veces ms grande que Alumbrera y ubicado donde nacen las fuentes de agua de la ciudad.

Estaba todo dado para el avance de Agua Rica. Pero la poblacin se plant y cerr el camino vecinal de Chaquiago. En febrero de 2010 sobrevino una feroz represin . La respuesta fue una pueblada y, por orden judicial, el freno del emprendimiento. El gobierno de Luca Corpacci an sigue alineado con la empresa (Yamana Gold) e impulsa la explotacin minera.

An no est dicha la ltima palabra sobre Agua Rica, pero de no ser por los vecinos la mina ya estara en funcionamiento.

En las Salinas Grandes de Jujuy y Salta viven pueblos originarios y tambin est una de las mayores reservas de litio (mineral utilizado para bateras de autos, celulares, computadoras). All fijaron sus ojos grandes empresas automotrices (Toyota y Mitsubishi, entre otras), con aval de los gobiernos provinciales. En 2010 comenz la organizacin de 33 comunidades de los pueblos Kolla y Atacama, que conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Asambleas, marchas, denuncias y hasta audiencia en la Corte Suprema de Justicia para que se respeten los derechos indgenas.

Los jueces supremos (con Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco a la cabeza) optaron por no aplicar el derecho indgena. Las comunidades kollas y atacama no se quedaron de brazos cruzados. Redactaron un "protocolo de consulta" llamado "huellas de la sal" (para que los jueces sepan cmo aplicar la legislacin que protege los territorios indgenas), recurrieron a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y alertaron que seguirn con acciones directas.

Las mineras desistieron de sus intentos? No. Pero de no mediar la lucha indgena, la explotacin de litio sera hoy una realidad. Y no lo es. Tambin es un triunfo.

El 4 de agosto de 1990 marca un punto de inflexin en la historia de las luchas campesinas. Se formaliza un proceso organizativo que llevaba aos y nace el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). Fueron (son) un emblema de la resistencia al avance del agronegocios y sus topadoras.

Aos despus llegaran las divisiones ("Mocase Santiago" y "Mocase Va Campesina"), coordinacin con distintos espacios, participacin poltica (no exenta de polmicas y crticas). Sufrieron judicializacin, represiones, asesinatos (Cristian Ferrerya, en noviembre de 2011, una referencia). Nunca dejaron de defender el territorio. Construyeron sus radios, producciones agroecolgicas y escuelas campesinas.

Pero uno de sus grandes triunfos, y quiz ms invisibilizado, es que los empresarios del agronegocios ya no se animan a intentar avanzar en zonas donde estn los campesinos organizados. Saben que el Mocase presentar lucha y no ceder ni un metro de tierra.

El Mocase tambin inspir organizacin en otras provincias, con movimientos campesinos que crecieron en los ltimos aos (Crdoba, Mendoza, Salta, entre otros).

En Misiones, donde el monocultivo de rboles arrasa territorios y desaloja, la multinacional Alto Paran-Arauco funciona como patrn de estancia. Acumula el diez por ciento del suelo provincia (256.000 hectreas). Parajes enteros fueron desalojados, pueblos que desaparecieron.

Productores Independientes de Piray (PIP) es la organizacin campesina que se neg al destierro. Defendi la tierra y luch contra la multinacional. En 2013 logr una ley provincial para expropiar 600 hectreas a Alto Paran. Fue un triunfo. La burocracia poltica demor la entrega. La lucha sigui. Recin este aos el gobierno de Misiones hizo entrega efectiva de las primeras 166 hectreas.

Sembrando lucha, cosechamos 600 hectreas, celebraron en PIP. Y avisaron que es un primer paso. Con esas tierras podrn cultivar y producir. E irn por ms hectreas.

Por otro lado, se multiplican las experiencias de agroecologa (produccin sana de alimentos, sin agrotxicos). Yerba mate en Misiones, ganadera en Ro Cuarto y, en mayo de 2016, se conform la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecologa (Renama).

En Guamin, oeste de Buenos Aires, ocho productores se unieron y comenzaron la transicin para dejar los transgnicos y agroqumicos. Comenzaron con 100 hectreas en 2010 y el apoyo del Municipio. El segundo ao, buenos resultados mediante, pasaron a 970 hectreas. La ltima siembra trabajaron 1.500 hectreas agroecolgicas. Es un cambio productivo, pero tambin un cambio en la forma de ver el suelo, los alimentos, la naturaleza y la vida. Se transforma en una filosofa de vida, estamos en ese proceso y muy felices, explic el productor Rafael Bilotta.

La Aurora en una chacra de 650 hectreas en Benito Jurez (Buenos Aires). Juan Kiehr y Erna Bloti, con el asesoramiento de Eduardo Cerd, decidieron dejar el agronegocios. Sistematizaron los datos de una dcada y los resultados son contundentes: producen cantidades similares a sus vecinos pero con mucha ms rentabilidad.

Un promedio de trigo de 3.100 kilos por hectrea, slo 200 gramos por debajo del promedio de la zona con manejo convencional (de qumicos). Con la gran diferencia de menor gasto de insumos. Los costos directos por hectrea en la zona (en manejo convencional) fue de U$S 350 por hectrea. En La Aurora fue de U$S 100 por hectrea (un ahorro de U$S 250). Lo cual explica el margen bruto de ganancias, muy por encima de los campos convencionales de la zona.

Es simple. Producimos cuidando la tierra. Recib el campo de mi padre y quiero dejar uno mejor para mis nietos, resumi Kiehr.

15 de junio de 2012. La presidenta Cristina Fernndez de Kirchner anuncia desde Estados Unidos que Monsanto instalar su mayor planta de maz transgnico en Malvinas Argentinas (Crdoba).

La poblacin se enter por televisin. Nadie los consult, a pesar de estar rodeado de cultivos, de ser un pueblo fumigado con agrotxicos y conocer la experiencia del Barrio Ituzaing Anexo (se realizaba en esos das un juicio histrico que termin con la condena de un aplicar y un productor).

Comenz la organizacin mediante el boca a boca. Naci la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Primero se informaron. Rpidamente supieron que Monsanto no traera nada de lo prometido (trabajo, desarrollo local, bienestar). Pidieron votacin ciudadana. El gobierno municipal y provincial (que llegaron a sus cargos mediante el voto) le negaron la posibilidad a la poblacin.

No a Monsanto se hizo bandera y accin.

Cuatro aos. Media docena de represiones. Peleas entre familias. El gobierno municipal (Daniel Arzani, UCR), el provincial (Jos Manuel de la Sota, PJ) y nacional (Cristina Fernndez de Kirchner, FPV) apoyaban a Monsanto. Tambin los medios de comunicacin de mayor tirada.

Periodistas y acadmicos de diversas partes del mundo llegaban hasta Malvinas Argentinas para tratar de entender cmo era la pequea localidad de Amrica Latina que daba batalla ante la mayor corporacin del agro mundial.

En septiembre de 2013 la Asamblea organiz un festival en la entrada del predio de la compaa (30 hectreas sobre la ruta 88). Primavera sin Monsanto, fue el ttulo de la convocatoria. Y ese da comenz un bloqueo por tiempo indeterminado.

En enero de 2014, la Sala II de la Cmara del Trabajo detuvo la construccin de la planta solicitada por la Asamblea. El fallo declar la inconstitucionalidad de los permisos emitidos por la Municipalidad y la Provincia. En febrero de 2014, la Secretara de Ambiente provincial rechaz el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias tcnicas.

La planta se fren. No ingres nadie ms. Monsanto se negaba a aceptar la derrota. Pero en noviembre de 2016 se hizo pblica la venta del predio. Monsanto fue echada de Crdoba. Su mayor derrota de Amrica Latina.

Al sur de Crdoba, la ciudad de Ro Cuarto tambin hizo historia. Por el accionar de la Asamblea Ro Cuarto Sin Agrotxicos y la Universidad Nacional local, entre otros actores, el intendente firm un decreto para rechazar la instalacin de una estacin experimental de Monsanto (la empresa inici acciones legales contra el Municipio).

Nunca los fallos judiciales son regalos de jueces o fiscales. Son producto de luchas y acciones concretas de organizaciones sociales y abogados comprometidos.

Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos, sistematiz los fallos que frenan las fumigaciones con agrotxicos: 2003.



Loma Sens (Formosa). 2008.



Alberti (Buenos Aires). 2008.



Ituzaing Anexo (Crdoba). 2009.



San Jorge (Santa Fe). 2009.



Alberti (Buenos Aires). 2010.



La Leonesa y Las Palmas (Chaco). 2010.



Alberti (Buenos Aires). 2011.



Las Antillas (Salta). 2012.



Alberti (Buenos Aires). 2012.



Ituzaing Anexo (Crdoba). 2013.



Alberti (Buenos Aires). 2013.



Merlo (San Luis). 2014.



Paran (Entre Ros). 2014.



Coronel Surez (Buenos Aires). 2014.



Mar del Plata (Buenos Aires). 2015.



Guernica (Buenos Aires). 2015.



Totoras (Santa Fe). 2016.

Alberti (Buenos Aires). 2016.



Piamonte (Santa Fe). 2017.



Santa Ana (Entre Ros). El activismo judicial busca las grietas en el Poder Judicial.

Wiomlei ta i mapu meu significa en idioma mapuche territorios recuperados. Es un anhelo, una prctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios a volver a parcelas que les fueron arrebatadas. Slo en la ltima dcada, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuper 233 mil hectreas once veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implic volver a tierras ancestrales.

La comunidad Santa Rosa Leleke frente a la multinacional Benetton es uno de los casos ms conocidos. Ya llevan diez aos de regreso a su tierra ancestral.

La Comunidad Quintupuray (paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilmetros de El Bolsn) y la comunidad Casiano-Epumer en la lnea sur de Ro Negro son otros casos de vuelta al territorio indgena. La Confederacin Mapuche de Neuqun recuper miles de hectreas en el predio conocido como "Pulmar", en el departamento de Alumin.

En Las Lomitas (Formosa), las comunidades Oedie y Penqole recuperaron hectreas que estaban en manos de Gendarmera Nacional, robadas al Pueblo Pilag luego de la matanza de Rincn Bomba (en octubre de 1947, cuando asesinaron a cientos de indgenas). Las comunidades volvieron al territorio y el 10 de octubre pasado recordaron el 70 aniversario de la matanza impune. La memoria sigue, solo falta justicia, exigieron los pilag.

Los pueblos indgenas son un bastin de lucha contra el extractivismo. Nunca lo aceptarn. Ponen el cuerpo frente a mineras, petroleras, forestales y empresas transgnicas. Por eso son considerados un peligro por el poder.

En Misiones est planificada la represa de Garab (entre Argentina y Brasil), que inundar 40 mil hectreas y desalojar a 2.500 familias. En la provincia est vigente la ley 56, que obliga al Gobernador a llamar a votacin ante cualquier nuevo proyecto hidroelctrico. Pero el gobernador Maurice Closs nunca quiso convocar a las urnas.

La Mesa Provincial No a las Represas reuni a 46 organizaciones sociales, indgenas, campesinas, sindicatos e iglesias. Ante la negativa del gobierno, organiz una consulta popular. Se realiz en toda la provincia entre el 20 y 26 de octubre de 2014, mil urnas, DNI en mano, cuartos oscuros, prctica democrtica. Votaron 120.418 personas. El 96,82 % vot por el rechazo a nuevas represas (116.598 personas). El pueblo dijo basta de represas en esta regin. La democracia participativa y de base dio una muestra ms frente al autoritarismo de funcionarios y empresas, afirm Ral Aramendy, de la Mesa Provincial No a las Represas.

Nunca faltan los militantes de escritorio (y de Facebook-Twitter) que minimizan y subestiman las luchas de los que ponen el cuerpo en los territorios.

No s por qu celebran tanto el fallo de San Jorge (que fren fumigaciones en Santa Fe) si ni siquiera es para toda la ciudad. Slo es para un barrio, cuestion por correo un comentarista de luchas ajenas.

Hay parte de verdad. Lo subestimado es que ese fallo sirvi de antecedente para otros y de referencia de decenas de pueblos fumigados. Y, sobre todo, el fallo fue fundamental para los nios que viven frente al campo con soja: nunca ms volvieron a ser fumigados.

En tono similar, ante la expropiacin de 600 hectreas a Alto Paran en Misiones, otro comentarista de aire acondicionado ironiz: Qu le hace 600 hectreas a quien tiene 256.000?.

Esas 600 hectreas representan un primer paso para que los campesinos no se vean obligados a dejar sus campos, les permite producir y permanecer en la vida rural.

El extractivismo, con funcionarios, jueces y medios de su lado, se presenta como invencible, y como la nica opcin de estas tierras. Las luchas territoriales confirman que otro destino es posible. En palabras de Eduardo Galeano: Mucha gente pequea, en lugares pequeos, haciendo cosas pequeas, puede cambiar el mundo.

