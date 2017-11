Paliza a Washington en la ONU

La paliza, 191 a 2, sufrida por Estados Unidos en la votacin de la Asamblea General de la ONU sobre el bloqueo a Cuba, no es una simple repeticin de las anteriores. Es cierto, hace ms de un cuarto de siglo un nmero creciente de Estados apoya la resolucin cubana. En los ltimos aos solo votan en contra la potencia del norte y su impresentable compinche Israel. Si se piensa bien, el sufragio sobre el bloqueo se ha convertido tambin en un smbolo del aislamiento de Estados Unidos, no solo en este tema, sino en otros, que, como el cambio climtico, son cada vez de mayor inters para las naciones. Esto se ha acentuado con la poltica exterior unilateralista del presidente Donald Trump.

De igual modo, la mayora de las intervenciones en apoyo al documento cubano, fueron tambin un llamado a Trump para que retome el camino de dilogo y cierta apertura con la isla iniciado por su homlogo Barak Obama. Cabe recordar que el segundo haba pedido al Congreso el levantamiento del bloqueo y, en concordancia con ello, Estados Unidos se abstuvo por primera vez en la votacin del ao pasado. Aunque nunca habl del carcter agresivo e inmoral del cerco econmico y dijo que el cambio de poltica hacia la isla no implicaba una modificacin de su objetivo (de derrocar a la Revolucin), el primer presidente negro de la gran potencia s reconoci explcitamente el fracaso del bloqueo y acept una relacin con Cuba de iguales y mutuo respeto.

Sin embargo, los pasos dados por el nuevo ocupante de la Casa Blanca en relacin con la isla han sido sumamente hostiles y basados en mentiras, condicionamientos y pretextos. Entre los ltimos es digna de una marca olmpica en materia de mentira la supuesta agresin con un arma snica a la que habran sido sometidos 22 miembros de la Embajada de Washington en La Habana. Washington dice que aun no puede acusar a Cuba de la autora de los ataques pero alega que no es capaz de proteger a sus diplomticos segn establece la Convencin de Viena. Esta ridcula acusacin se ha vuelto el hazmerrer de las comunidades cientficas de Estados Unidos y Cuba. No obstante, logr eco en los medios de difusin estadunidenses dominantes y fue usada como excusa para reducir sustancialmente, de forma unilateral y festinada, el personal en las misiones diplomticas de ambos pases en La Habana y Washington.

En el primer caso, mediante la retirada por Estados Unidos de la mayora de su personal, presuntamente enfermo por la accin de la hilarante arma snica. En el segundo, con la absurda y descabellada expulsin de buena parte de los diplomticos cubanos. Esta medida, junto a la orden presidencial de Trump dada a conocer el 16 de junio, reduce al mnimo lo que quedaba de las medidas de distensin de Obama despus de los discursos en que l y el presidente Ral Castro anunciaron la decisin de restablecer relaciones diplomticas entre Cuba y Estados Unidos. Baste sealar que a partir de ahora un cubano se ve impedido de solicitar visa estadunidense en La Habana y debe para ello viajar a Colombia y pedirla al consulado en Bogot. Ya hablaremos de eso prximamente.

Volviendo al debate sobre la resolucin cubana en la ONU, destacaron los pronunciamientos de los representantes de Amrica Latina y el Caribe, frica y Asia, as como el apoyo de la CELAC, el CARICOM, el Movimiento de Pases No Alineados, el G77 + China, la Organizacin de la Conferencia Islmica y la ASEAN. Fueron sobresalientes los discursos de Jamaica, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Mxico, Vietnam, China, India, Rusia, Unin Europea, Surfrica y Argelia.

Los condicionamientos alegados por Trump para no levantar el bloqueo recibieron la fulminante respuesta del canciller cubano Bruno Rodrguez Parrilla: En las ltimas semanas, el presidente Donald Trump ha reiterado en cuatro ocasiones diferentes que su gobierno no levantar el bloqueo a Cuba a menos que esta realice cambios en su ordenamiento interno. Reafirmo hoy, que Cuba jams aceptar condicionamientos ni imposiciones y les recordamos al presidente y a su embajadora (en la ONU, Nikki Haley) que este enfoque aplicado por una decena de sus predecesores no ha funcionado ni funcionar. Ser uno ms en la cuenta de una poltica anclada en el pasado. Aadi que el mandatario estadunidense se acompaa de "rancios batistianos(partidarios del dictador Batista), anexionistas y terroristas", que alienta el odio y la divisin, y pregona un peligroso supremacismo que disfraza de patriotismo y que generar ms violencia.







