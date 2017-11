Viajando hacia Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, en la regin sudeste de Brasil, donde ocurri el cierre de la Caravana "Lula por Brasil" en el estado de Minas Gerais, el ex presidente Luiz Incio Lula da Silva concedi una entrevista colectiva a los medios alternativos y populares que cubrieron el trayecto.



Primero me gustara explicar cmo naci la idea de las caravanas. Disput las elecciones del 89 y despus que concluyeron, descubr que los candidatos que disputan las elecciones para presidente no conocen Brasil. Es decir, el personaje lo conoce a travs de la literatura, de las noticias o campaas, cuando aborda un avin en el sitio en que vive y desembarca en otra capital, en el aeropuerto monta en un auto, sube a la tarima y da un discurso sin conocer a las personas que estn en el escenario. Luego sale, aborda otro avin y viaja a otra ciudad. As no se tiene nocin de los problemas, de la cultura, de las desigualdades y cmo cada persona vive en cada regin. Entonces, en el 92 tom la decisin de viajar por Brasil para conocer un poco su interior, su alma, la megadiversidad cultural que hay en el pas. O sea, son diversos "Brasiles" dentro de esos 8,5 millones de kilmetros cuadrados que no se conocen.La televisin brasilea no muestra en ningn momento las actividades culturales de otras regiones. Slo cosas de So Paulo o Rio de Janeiro [en la regin sudeste de Brasil] son mostradas en el pas entero, entonces los nios y las nias de Roraima, Amap y Manaus [estados en la regin Norte] tienen que convivir, el sbado o domingo, con Luciano Huck y con Fausto [presentadores de la Red Globo, emisora brasilea]. No hay nada de ellos en la televisin. O sea, la diversidad brasilea no aparece en los medios de Brasil, lo que es muy grave.Entonces decid conocer el pas. Hicimos la primera caravana. Repet el trayecto que hice cuando vine a So Paulo en 1952, cuando tena siete aos, en autobs. Despus hicimos la Caravana de Oiapoque a Chu [se refiere a dos de los extremos territoriales de Brasil, Oiapoque en el Norte y Chu en el Sur]. Hicimos la caravana en todo el Nordeste, casi hemos repetido la que hicimos ahora. Tambin realizamos la del Sur, terminamos en Dourados [municipio de Mato Grosso do Sul, en la regin Centro Oeste]. Despus hicimos la caravana de la Amazonia, fueron 15 das en un barco, fue muy interesante. A partir de ah pens que deberamos revisitar Brasil.Y qu vemos en esa caravana que estamos haciendo ac? Hubo un desarrollo considerable en esta regin, con la universidad, las escuelas secundarias tcnicas, con el PRONAF [Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar], con el programa Luz para Todos. Tena ganas de ver cmo estn los programas actualmente y la decepcin es muy grande porque muchos estn paralizados o disminuyendo.Entonces, vuelven a consagrar el empobrecimiento. Las personas haban subido un gradito, y ellos creen que tienen que descender un grado. Cada vez que el Estado hace recortes, estos recaen encima del pueblo pobre, porque recaen sobre quien necesita del Estado. Eso es con lo que qued ms preocupado en este viaje.Fui muy feliz con la visita a aquella cooperativa de pequeos agricultores. O sea, ustedes perciben que Brasil puede tener salida con poca cosa. Y eso es lo que me anima y me hace creer que los pobres an son la solucin para Brasil. Los pobres no son el problema. Cuando usted los coloca dentro de la economa, este pas da un salto de calidad, eso es lo que yo creo.Las personas no tienen nocin del significado del aumento del salario mnimo y de lo que vale una pensin de jubilacin en una ciudad pequea del interior. Entonces, mi optimismo en relacin a Brasil es que puede tener solucin el momento que haya gente que conozca y guste del pas y que quiera hacerlo crecer. Y, en mi opinin, la manera ms extraordinaria es colocar a los pobres dentro de la poltica econmica.Usted tiene algunos estados en los que el sector de la clase media cree que perdi en nuestro gobierno. Hay mucha gente que piensa as: el rico se volvi ms rico, el pobre se volvi menos pobre y la clase media empobreci. Pero no es que ellos se volvieron ms pobres, es que el pobre lleg ms cerca de ellos. No es porque ellos cayeron, es porque los pobres subieron. Y cuanto ms suban, ms va a crecer y desarrollarse el pas. El hecho de que las regiones ms pobres sientan una atraccin mayor es porque los beneficios fueron mayores para ellos. Las personas que viven en el centro de So Bernardo do Campo o en la avenida Paulista no tienen nocin de lo que es un programa Luz para Todos, que en un pase de magia saca a las personas del siglo 18, de las tinieblas, y las coloca en el siglo 21 con una inversin de 6 mil millones de dlares. Ahora, ningn empresario privado quiere poner luz en la casa de una persona que no puede pagar, pero por la Constitucin, todas las personas tienen derecho a eso. Entonces, quin tiene que hacerlo? El Estado.En el caso del programa Mi Casa, Mi Vida, para hacer que las personas que ganan un salario mnimo puedan comprar una casa, tenemos que subsidiarlas para que tengan dinero para comer. Porque si ganan un salario mnimo y van a pagar 400 reales por la prestacin, no comen. Necesitan comer, vestirse, pagar las cuentas de luz y agua Entonces hicimos una opcin de hacer un subsidio para que la prestacin en vez de ser 400, fuese 80. Cuesta caro? Cuesta. Pero o el Estado hace eso o no cumple con la Constitucin que dice que los pobres tienen derecho a tener vivienda.Es por eso que esas personas sintieron ms rpido el efecto de las polticas de nuestro gobierno. El PRONAF, por ejemplo, era algo muy llegado al Sur del pas. Cuando usted pasa de US$ 610 millones a 9 mil millones, en 2014, es porque usted nacionaliz el programa. Lleg a Paraba, a Rio Grande do Norte, a Piau, a la Amazona, a Amap El financiamiento se esparci por el territorio nacional y esas personas que hasta entonces no tenan acceso a nada, son las personas que estn ms prximas de nosotros hoy.Cuando creamos un programa llamado Programa de Adquisicin de Alimentos (PAA), era para comprar alimentos a aquellas personas que los producan y no tenan a quien venderlos y garantizar que esos alimentos llegasen a las escuelas. Era un programa excepcional. Si usted pregunta a un pequeo productor o a un compaero de los Sin Tierra, le van a decir que el PAA es la cosa ms extraordinaria que creamos, porque era la certeza de plantar y vender. Ellos acabaron con eso ahora.Es lo que decamos durante la campaa: nosotros, que comemos todo el da, tenemos que extender la mano a las personas que no comen. Cuando ellas comienzan a comer, tienen fuerza para trabajar, van a recibir un salario y van a ayudar a otros. Entonces es normal que hayamos hecho que la poltica llegase primero a las personas ms lo necesitaban. Y eso tiene que volver a suceder.O nosotros hacemos que los pobres suban un grado ms en la escala social de este pas, o Brasil ser eternamente pobre.De aqu en adelante, vamos a tener que recomenzar a usar la expresin distribuir riqueza y no renta, porque una casa es riqueza. Educacin es riqueza perenne. La persona aprendi, es para el resto de su vida. Eso significa riqueza. La tierra, por ejemplo, es otra riqueza.Entonces, voy continuar diciendo siempre que nuestra obligacin es gobernar para todos, pero algunos necesitan ms que otros. Y es a los que necesitan ms que nosotros tenemos que cuidar mejor.Tenemos una cosa grave en el mundo, porque lo que est aconteciendo en Brasil, del punto de vista del desmantelamiento de derechos de los trabajadores, es algo mundial. Sobre todo, despus de la crisis de 2008, constatamos que el sistema financiero que quebr vuelve fortalecido. La informacin que se tiene es que se gast ms de 14 mil millones de dlares para salvar esa crisis y an no se resolvi el problema. Y no hay banquero preso por la crisis de 2008. Y el sistema financiero volvi ms fuerte y codicioso. Entonces, en todo el mundo, las conquistas sociales de posguerra comienzan a aparecer en el discurso de la derecha como si fueran un perjuicio para el desarrollo de cada pas.Cuando, en mi opinin, debemos medir el desarrollo del pas no por la concentracin de riqueza, sino por su distribucin. Vamos a tener que hacer mucho. El desafo que est colocado para el movimiento sindical ahora es ver, otra vez, lo que es bueno para el trabajador y lo que el pas puede sustentar. Y el movimiento sindical est preparado para eso.Como seria, va a depender de como vote el Congreso. El referndum ser votado por el Congreso. Es el Congreso que tiene que aprobarlo. Estoy hablando de la palabra referndum revocatorio porque si no tenemos autorizacin de la sociedad, es muy difcil cambiar, por ejemplo, la PEC que limita el dinero para educacin y salud. En verdad, el dinero que se coloca en la salud no es gasto; el dinero que se gasta para salvar vidas es inversin. Construir un hospital nuevo, un aparato odontolgico nuevo es inversin. Usted est dotando al pas de equipamiento que puede mejorar la vida del pueblo. Y educacin ms an.Si usted no hiciera un referndum que de fuerzas para mandar una propuesta al Congreso Nacional y cambiar todas esas cosas, inclusive, revocar decisiones de privatizacin de empresasCuando colocamos el [petrleo] pre sal como pasaporte del futuro, fue porque el pre sal era la oportunidad que Brasil tena de invertir las regalas del petrleo en educacin y recuperar el desmande del siglo 20.Es por eso que vamos proponer un referndum revocatorio durante la campaa y el mandato. Creo que deberamos proponer analizar el voto de los pobres por los diputados. No sirve de nada reclamar, reclamar, quejarse y cuando va a las urnas lo que est electo es aquello que est all. A travs de la eleccin, tenemos que votar por gente comprometida con las cosas que usted cree que son buenas para el pas.Yo era presidente de Brasil y cada vez que viajaba a cualquier pas de Europa, la gente cuando hablaba conmigo sobre Venezuela y deca que Chvez no era democrtico y que en Venezuela no exista democracia, yo deca que crea que el error de Chvez era ser demasiado democrtico. Cualquier cosita l quera hacer una Constituyente, cualquier cosita l quera hacer elecciones. El problema es que l las gan todas, entonces los adversarios no concordaban, ni la derecha del mundo entero.Y an hoy me irrita cuando veo al presidente de los EUA opinar sobre Venezuela. El que cuide de los EUA y deje a Venezuela cuidar de Venezuela. Por eso que estoy feliz con esa victoria de Maduro porque creo que fue una cosa importante.El pueblo se manifest, la oposicin fue a votar y el actual gobierno brasileo no tiene moral para hablar sobre Venezuela. Va a proponer una comisin de investigacin Que vaya Temer a hacer una comisin para investigar el impeachment, no las elecciones [de Venezuela]. Yo soy muy solidario con Venezuela.Esta parte de aqu de Brasil en Minas Gerais es casi como el Nordeste. Inclusive Montes Claros forma parte del polgono de la sequa y recibe los mismos incentivos que el Nordeste reciba de la SUDENE [Superintendencia de Desarrollo del Nordeste]. El tratamiento es bsicamente el mismo.La prensa escrita hace tiempo que est agonizando. Ellos saben que el pueblo no quiere ensuciarse ms las manos para leer un peridico y tambin que el pueblo no va a gastar dinero con una noticia que ellos leen en casa, por internet.Despus de internet todo se volvi anticuado, la televisin, internet todo qued atrasado. Sinceramente, yo hago mis caravanas sin preocuparme de la llamada "gran prensa brasilea". No me incomodo, no estoy preocupado por lo que dicen. Para m, ella no existe. No recuerdo un perodo en que la prensa haya sido tolerante conmigo.En 2009, hice una gran conferencia sobre comunicacin. En aquella ocasin, usted tena los grandes medios de comunicacin que estaban contra la conferencia. Incluso as, algunas televisoras participaron. Obtuvimos un resultado que fue muy satisfactorio y preparamos una propuesta de regulacin. Entendamos que no era correcto presentar una propuesta as al final de un gobierno.Entonces, dejamos a la compaera Dilma que presente la propuesta al Congreso al comienzo de su primer mandato. No se cules fueron las razones, pero la compaera Dilma no la present.Hoy, creo que ella tiene el mismo arrepentimiento que yo tengo de no haber hecho una discusin para regular. Y no quiero regular para censurar. Quien tiene que censurar la televisin es el telespectador, quien tiene que censurar la radio es el oyente. No soy yo, no.Lo que quiero es democratizar, de hecho. Quiero garantizar y fortalecer el derecho de respuesta porque no es posible que las personas mientan descaradamente, cuenten falsedades, destruyan la vida de las personas. De vez en cuando, recuerdo que agarraron al ministro de Minas y Energa que tena e hicieron un circo, que l haba tomado un sobre con 100 mil dlares Desde mi primer mandato hasta hoy aquel ciudadano, que yo saqu del gobierno debido a la denuncia, nunca fue llamado a declarar. Sinceramente prefiero creer en lo que estamos haciendo.Dimos un paso importante, sobre todo con la llegada del compaero Franklin Martins a la SECOM, que fue crear los medios tcnicos. Tenamos, ms o menos, 340 medios de comunicacin que reciban recursos del Estado. Pasamos a casi 4 mil. Los medios tcnicos permitieron una evolucin extraordinaria. Pero creo que ahora es necesario dar un salto, no quedarse solo en los medios tcnicos.El Estado tiene la concesin, da la concesin Entonces el Estado tiene que tener algn inters. Si el Estado va a dar dinero solo para la investigacin, quien puede contratar al Instituto Brasileo de Opinin Pblica y Estadstica - IBOPE? El Estado necesita, tambin en la comunicacin, garantizar que los recursos lleguen a aquellos que no estn en IBOPE. Internet necesita recibir mayor atencin del Estado brasileo tratndose de un medio de comunicacin. No se puede menospreciar internet porque ellos comienzan a crear grandes medios de comunicacin en internet. Y, de aqu a poco, pasarn a tener dinero en la televisin, en la radio y tambin en internet. Y la prensa alternativa desaparece.Creo que muchas cosas van a cambiar. Obviamente, tenemos que tener mucho cuidado porque necesitamos saber cul es la correlacin de fuerzas que va a llegar al gobierno en 2018. No avanzamos nada si elegimos un presidente pero tenemos solo 30 diputados de nuestro lado. Usted va a tener que conversar, conversar, conversar y eso no siempre es bueno.Hace unos tres meses tuve una reunin con algunos compaeros que eran adictos a sustancias qumicas, despus yo tuve una reunin con 18 especialistas de los ms importantes de Brasil y ahora convers con el ex-ministro Padilha, que quiero llamar para una conversacin a todas las instituciones que tienen polticas de buenos resultados para enfrentar las adicciones a las drogas. La verdad es que hay pruebas de que hay cosas que pueden ser hechas y que la polica, la represin y la prisin no son soluciones para enfrentar el problema de las drogas. Entonces, quiero hacer un congreso con esa gente para definir como involucrar a la sociedad civil en la construccin de una poltica pblica capaz de dar al adicto la garanta de que l va a ser bien cuidado, y que puede dejar de ser un adicto.El caso de Rafael es el descuido y la irresponsabilidad del Estado brasileo, entonces quiero tratar ese asunto con mucho cario, porque mucho se habla, ah yo recuerdo que una vez tuve una discusin con el personal de los EUA, porque si usted quiere que un compaero en Bolivia pare de plantar coca, usted tiene que darle una alternativa. No solo decir que est prohibido plantar. Es darle condiciones de plantar otra cosa y ganar dinero para sobrevivir dignamente. Y en Brasil es la misma cosa. Yo deca al gobierno americano: ustedes quieren combatir la droga, ustedes tienen que tratar a sus adictos, porque slo hay produccin porque hay consumo y gente que puede comprar.Entonces, vamos a tratar de cuidar de eso de otra forma. Pero es difcil, porque, en verdad, eso se vuelve una industria que interesa a mucha gente, excepto al pobre adicto, que salta al agua y despus se da cuenta de que no sabe nadar y no tiene como llegar a la orilla. Entonces es ah que tiene que entrar el Estado y garantizar que pueda llegar a la orilla.Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/11/01/lula-da-silva-vamos-a-proponer-un-referendum-revocatorio-durante-la-campana/