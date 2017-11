Mucho se habla de la falta de democracia en Venezula en los medios de comunicacin, y poco o nada de esos pases en los que se gestaron verdaderos "golpes de estado" y con lo que se est violando obviamente la democracia como Honduras, Paraguay o Brasil. El caso de Brasil es sangrante, por su dimensin, por ser una economa en ascenso (BRICS) pero tambin por el objetivo del propio golpe.



Bajo un velo de democracia encubierta, se urden sucias maniobras para introducir medidas neoliberales pero sobre todo para hacerse con sus ricos recursos. Estos corresponden sobre todo al campo energtico, siendo el petrleo el principal de ellos. La venta de 4 bloques de petrleo el pasado 27 de octubre, un mes despus de desprenderse de 4 centrales hidroelctricas (27 de septiembre 2017), dan fe de ello.



Temer pretende querer conseguir 10 mil millones de dlares a partir de lapidar el patrimonio nacional. Lo ha bautizado como Programa Crecer. El 23 agosto 2017 amenaz con la privatizacin de 57 empresas pblicas brasileas, como la propia Petrobras, la compaa elctrica Electrobras o el mismo banco nacional BNDEs, y otras ms pequeas como la compaa de agua de Ro, CEDAE, e infraestructuras como aeropuertos, autopistas o ferrocarriles.



A por el Pre-sal, el mayor yacimiento del mundo hallado en los ltimos aos



La estatal Petrobras descubri en el 2007 el yacimiento del Pre-sal. Las cifras del petrleo que alberga son distintas, por la dificultad de confirmarlo y varan segn fuentes, fechas, etc, pero se hablan de entre 100 mil millones de barriles y 170 mil. Lo que est claro es que ha sido el mayor hallazgo de los ltimos tiempos, que en esta poca de pico de petrleo significa mucho. Para Brasil, unidas a las existentes reservas, supondran unas reservas totales de 200 mil millones de barriles, que lo colocaran tras Venezuela (300,9 mil millones) y Arabia Saud (266,5 mil millones).



En el caso de Petrobras, el gobierno de Temer introdujo la ley 4567 que elimina la exclusividad que tena esta petrolera estatal para explotar petrleo en Brasil, posibilitando que otras tambin puedan beneficiarse del yacimiento del Pre-sal. Transnacionales como Chevron y Shell sern las beneficiadas de la decisin. En el 2013 el gobierno de Dilma introdujo la Ley de las Regalas, del Pre-Sal, que estableca que el 75% de sus recursos se dedicaran a educacin y el 25% a la sanidad. S a inal del 2014 se destinaran 780 millones de euros procedentes del Pre-sal a esos dos sectores.



Este 27 de octubre el gobierno no elegido democrticamente de Michel Temer realiz la segunda y tercera ronda de licitacin del Pre-sal en la que se subastaron 6 bloques [1], de los que dos no se vendieron. La primera ronda se realiz en el gobierno Dilma, en 2013, con la venta del Campus Libra. En sta el gobierno se aseguraba el 80% y Petrobras el 40% del consorcio que comparta con Shell, Total y las chinas CNPC y CNOOC.



Estos 4 bloques vendidos contabilizan 12 mil millones de barriles de petrleo. Considerando que el precio del barril de petrleo est en 60 dlares, el valor de lo vendido puede sobrepasar los 720 mil millones de dlares. En cambio, el gobierno de Temer lo vendi por dos mil millones de dlares. Y ahora en cambio, Petrobras casi ni optaba a la subasta: slo se le adjudicaron licencias de dos bloques en consorcio con otras empresas ostentando el 45% en uno (Entorno de Sapinho) y 40 % en otro (Peroba), que no eran los que ms costaban.

Y tambin a por las hidroelctricas, otra fuente de beneficios



A finales de septiembre se concret la venta de 4 centrales hidroelctricas de la empresa pblica CEMIG (Companhia Energtica de Minas Gerais), un total de potencia de 2,9 gigawatios. Se vendieron por un total de 3.230 millones de euros, con contratos de una duracin de 30 aos a la china State Power Investment Corp. (SPIC), la francesa Engie (x 2) y la italiana Enel. Como denunci Joceli Andrioli, integrante del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB), "todas estas hidroelctricas ya estn amortizadas, o sea, ya han sido pagadas a travs de la cuenta de luz de la poblacin durante 30 aos o ms. Ahora, estn entregando esa riqueza del pueblo a los banqueros. Y quin va a pagar la cuenta? El propio pueblo" [2].EL gobierno de Temer espera conseguir 7.800 millones de euros con la venta tambin de las 47 hidroelctricas de la estatal Electrobras. Todas estas plantas consiguieron renovar sus licencias en el gobierno de Dilma, quien estableci como condicin de la renovacin una bajada en la venta del megawatio que producan, que en Brasil se equipara al petrleo, resultando mucho beneficio. As se consigui una reduccin de la tarifa del 20%. Obviamente, las nuevas medidas supondrn lo opuesto: el encarecimiento de la luz.Al igual que hiciera con la ley 4567, la derogacin del Cdigo Forestal tambin tena como fin el permitir a las transnacionales mineras y a empresas de agrocombustibles (energa) el acceder a espacios protegidos. De igual forma se privatizarn muchas compaas mineras y se brindar acceso a explotacin a empresas transnacionales. En julio el gobierno de Temer modific tambin 23 artculos del Cdigo de Minera.Pero adems el gobierno no elegido democrticamente de Michel Temer supone muchos otros ataques a la sociedad brasilea y a anteriores conquistas. En la enseanza, adems de proponer la privatizacin, realiza recortes que ascienden a 1 billn de euros. Por eso, ahora que el gobierno de Temer plantea la venta de los yacimientos del Pre-sal, las organizaciones que configuran la Plataforma Operria e Camponesa de Energia (POCE) (entre ellas el MAB, o el MST, o los sindicatos CUT, SINDIPETRO-BA, etc) plantean que el dinero de ese petrleo se invierta en educacin y en salud. Temer tambin terminar este ao con las 93.000 bolsas Ciencias sin Fronteras que implement el anterior gobierno. Y sobre todo pone en peligro la continuacin de muchas universidades, mientras sus predecesores crearon 18 universidades y 400 institutos [3].Las nuevas medidas tambin significan mayor precarizacin laboral, ms terciarizacin y mayor paro: de 4'3% con Dilma ha crecido al 14%. A nivel de vivienda tambin aumenta la situacin desesperada de muchas familias brasileas, sobre todo con la eliminacin del programa "Mi casa mi vida".Mientras su gobierno no est exento de casos de corrupcin. Ahora van saliendo casos que son incomparables a lo que se us en el impeachment contra Dilma, desde sobornos a pagos de campaas electorales por empresas, o hasta el pago de personas que participaban en las marchas contra Dilma. Nada menos que 9 ministros estn acusados de corrupcin, otros 4 ex- ministros y otros 4 ex-asesores. A dos meses en el poder Temer ya haba perdido un ministro por corrupcin. El propio Temer tambin tiene una causa por ser conocedor de esas tramas de corrupcin.Otro de los casos que escandaliz tambin a la opinin brasilea fue el rompimiento de una represa de la minera Samarco (Vale y BP Billington) que provoc una tragedia ambiental y humana (19 muertos). La indignacin es mayor cuando se conoce que con Temer en el gobierno no se han realizado juicios por estos crmenes, ni establecido castigos, ni multas ni tan siquiera ha existido una investigacin. La situacin deja clara la connivencia entre empresas y cargos polticos: la Vale es una de las financiadoras del partido de Temer.La sociedad brasilea se mantiene movilizada, como hicieran durante el golpe, sobre todo desde la POCE, desde el MAB que realiz muchas movilizaciones este octubre en torno a su 8 encuentro nacional, contra las privatizaciones de las hidroelctricas, de Petrobras y contra la Vale. Pero la situacin precisa mucho ms. A nivel internacional este expolio debera tener ms repercusin, sobre todo desde la izquierda. El 2018 se celebrarn nuevas elecciones.[1] Areas licitadas: Alto de Cabo Frio Central (por 100 millones de dlares a un consorcio formado por Shell (55%), CNOOC (20%) y Qatar Petroleum (25%)), Peroba (consorcio formado por Petrobras (40%), la china CNODC (20%) y BP (40%)), Norte de Carcar (por mil millones de dlares al consorcio formado por Statoil (40%), Petrogal (20%) y ExxonMobil (40%)), Entorno de Sapinho (por 60 millones de dlares al consorcio formado por Petrobras (45%), Repsol Sinopec (25%) y Shell (30%)) y Gato do Mato (por 30 millones de dlares a consorcio formado por Shell (80%) y Total (20%). No se recibieron ofertas por Sudoeste de Tartaruga Verde y Pau Brasil.[2] "Governo entrega hidreltricas da Cemig a transnacionais estrangeiras" ( mabnacional.org.br/noticia/governo-entrega-hidrel-tricas-da-cemig-transnacionais-estrangeiras [3], Octubre 2017