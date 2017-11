Sudn del Sur

Entre la vida y la muerte: miles de personas sin hogar residen en un cementerio de Juba

The Guardian/El diario

- En la capital de Sudn del Sur vivenunas 3.000personas en un cementeriorefugiadas de la guerra civil

- Los nios juegan en los sepulcros y los adultos siguen enterrando a los muertos en las parcelas cercanas

Muchas familias llegaron a Juba con el objetivo de encontrar alimentos EFE

Tapndose los ojos con uno de sus brazos, la frgil Rose Juan, de 50 aos, mira la tumba que hay frente a su casa improvisada. "En mis sueos veo fantasmas", explica. Durante media dcada, la madre de cinco nios ha estado viviendo entre los muertos. El tiempo no disipa los misterios que envuelven a su casa.

Rose es una de las miles de personas sin hogar que viven en la capital de Sudn del Sur, Juba. Sin ningn sitio al que ir, se vio obligada a vivir en el cementerio de la ciudad. "A veces, algunos hombres, mujeres o nios me saludan y me preguntan que por qu vivo sobre ellos", susurra Rose sobre los fantasmas que se le aparecen en sueos.

Ya han pasado cerca de cinco aos desde el estallido de la guerra en la nacin ms joven del planeta. Los enfrentamientos entre las tropas gubernamentales fieles al presidente Salva Kiir y las fuerzas leales a Riek Machar, el anterior vicepresidente, no muestran signos de que vayan a cesar. En estos momentos, continan los desplazamientos masivos, la hambruna y las denuncias sobre crmenes de guerra estn a la orden del da, sumiendo al pas en una profunda desesperacin.

Hace siete aos, Rose y su familia se trasladaron de la pequeas ciudad de Terekeka hasta Juba para encontrar ayuda. "Mi marido tiene una enfermedad mental y no poda mantenernos", explica. Ella pensaba que ir a la "gran ciudad" se traducira en mejores oportunidades.

Cuando lleg por primera vez, vivi junto a su familia en las orillas del Nilo, unindose as a miles de personas tambin desesperadas de la tribu Mundari de Terekeka, que llegaron en busca de comida y asistencia durante la segunda guerra civil de Sudn del Sur.

Sin embargo, cuando en el ao 2005 se firm el acuerdo de paz que hizo posible a la independencia del sur, empez a llegar dinero extranjero a borbotones. A esta tribu se le pidi que se fueran de all para dejar sitio a los nuevos hoteles y negocios a lo largo de la ribera.

Los que viven en el cementerio aseguran que el gobierno les dijo que volvieran a Terekeka y se negaron a proporcionarles un terreno. Pero ellos no quieren volver a la misma desolacin de la que huyeron, y es por eso que miles de personas terminaron viviendo en el cementerio de Saint Mary.

El camposanto, escondido detrs de un muro de ladrillo, se ha convertido en los ltimos diez aos en un extenso campo de chabolas lleno de suciedad en medio de la capital. Las endebles tiendas de campaa de plstico cubren la tierra embarrada, mientras que las superficies ms duras, las lpidas, se utilizan para secar ropa o para almacenar enseres domsticos. Los nios juegan en los sepulcros de bordes irregulares y los adultos siguen enterrando a los muertos en las parcelas cercanas.

La mayor parte de la poblacin, incluidas las agencias de ayuda humanitaria locales e internacionales, no tienen ni idea de la cantidad de gente que est viviendo en medio de la mugre, detrs del muro de ladrillo.

Los que viven en el cementerio se sienten abandonados. "El gobierno no nos ha ayudado", lamenta Cecilia Grack, de 50 aos. Hace diez aos, esta madre de ocho hijos "oy hablar de un lugar llamado Juba" y fue all desde Terekeka en busca de comida. Intent ocupar ilegalmente la tierra de otra gente, pero despus de que le echasen una y otra vez, busc refugio en el cementerio. Ahora come restos y comida caducada que encuentra en el supermercado.

El Gobierno de Sudn del Sur no quiere tener mucho que ver con las personas que habitan en el cementerio. La postura oficial es que viven de manera ilegal, por lo que las autoridades no tienen la obligacin de ayudarles. "No son nuestro problema", dijo Johnson Swaka, jefe del Ejecutivo de la ciudad de Juba.

Tan solo un grupo de ayuda local da asistencia a esta poblacin de 3.000 habitantes. Los trabajadores humanitarios dicen que, desde que comenz la guerra, las cosas han ido a peor. "No hay trabajo, y si esta gente consigue algo de dinero, se lo gastan en bebida", comenta Martha, una de las trabajadoras sociales del cementerio. The Guardian ha utilizado su nombre de pila para proteger su identidad. Cuenta tambin que la crisis econmica que recorre todo el pas ha dejado a la gente sin trabajo, lo cual ha alimentado el alcoholismo y ha provocado un aumento de casos de ataques machistas.

La organizacin de Martha ha estado trabajando en el cementerio en los ltimos cinco aos, dando fondos a 600 nios para poder asistir al colegio, as como apoyo contra la violencia machista. Aun as, apunta, la atmsfera es verdaderamente cambiante en algunos momentos. A veces, las personas que estn ebrias agreden a las personas que tratan de ayudarles.

Grupos de la sociedad civil estn pidiendo al gobierno que hagan ms por estas personas, dndoles tierras en las que puedan vivir que sean "asequibles o gratuitas". "El conflicto violento que corroe Sudn del Sur ha hecho que la situacin econmica para los ciudadanos de a pie empeore", asegura Edmund Yakani, director ejecutivo de la Community Empowerment for Progress Organization, una organizacin local sin nimo de lucro. El experto asegura que la gente no puede pagar los gastos diarios para vivir y mucho menos una casa.

Los legisladores de Juba tienen muchas dudas sobre las posibilidades de que algo de esto cambie. "A ojos del gobierno estas personas son ya cadveres", dice un miembro del parlamento que pidi permanecer en el anonimato. "No cuentan como seres humanos".

Traducido por Cristina Armunia Berges

