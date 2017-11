El gran bostezo

Haaretz

Qu pasara si personas desconocidas en Irn, Francia o Venezuela atacaran a los comerciantes judos y los obligaran a cerrar sus tiendas? Qu disculpas y expresiones de sorpresa impondran escuchar nuestros diplomticos de la UE y de la ONU y quin no lo hara? Con cunto regocijo diversos investigadores manipularan el creciente odio en los medio grficos, hablaran con gran detalle acerca de las preocupantes caractersticas antisemitas y reflotaran los recuerdos olvidados del robo del sustento y la destruccin de propiedades judas.

La pregunta retrica ha perdido su poder educativo de avergonzar. El hecho de que tantos israeles estn involucrados en el saqueo de muchos palestinos ni siquiera se registra en nuestras bases demogrficas que estn destinadas a registrar solo el robo agrcola, por ejemplo, aparentemente perpetrado por palestinos. Por otro lado, todas las acciones que realizamos rutinariamente para que los palestinos pierdan sus fuentes de sustento estn causando un gran bostezo. Aqu, ya puedes escucharlo.

La cuestin retrica no est dirigida a los israeles, porque son los posibles beneficiarios del robo, sino los que ya se estn beneficiando de l. Un ejemplo pequeo y parcial de los ltimos tiempos: segn informes complementarios de LA Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinacin de Asuntos Humanitarios (OCHA) y las organizaciones de los Rabinos por los Derechos Humanos y Yesh Din, en las ltimas semanas, los vndalos saquearon ms de 1.000 rboles de olivos en 11 pueblos de Cisjordania: Azzamat, Awarta, Yanun, Burin, Krayot, Far'ata, Jit, Sinjil, al-Mughayr, al-Janiya, al-Khader y ms vndalos desconocidos atacaron y expulsaron a sus pelotones de cosechadores de las aldeas de Deir al-Khattab, Burin, A-Sawiya y Kafr Qalil.

Excepto en Burin, donde el ejrcito localiz a algunos de los judos saqueadores y devolvi la cosecha a su dueo, se perdieron el tiempo, el dinero y el esfuerzo. En la mayora de las aldeas, se trata de reas donde los puestos de avanzada y las colonias han creado crculos de intimidacin y violencia a su alrededor, mientras el ejrcito castiga a los palestinos y limita su acceso a sus tierras. De esta manera se prepara para que en unos aos el rea quede libre para construir otro vecindario de lujo. Quienes estn interesados saben que pronto podrn comprar una villa all, a bajo precio, con una vista magnfica. Es por eso que bostezan.

Hay robos por parte de individuos, por as decirlo, y hay un robo estatal. En el pueblo de Wallajeh, por ejemplo. Es muy posible que este sea el ltimo ao en que tuvo lugar la recoleccin de la aceituna. El prximo ao los residentes del pueblo estarn sujetos al rgimen de permisos para llegar a sus tierras a travs de una puerta agrcola en el muro de separacin, que se abrir solo cuando la Administracin Civil de la Administracin Agrcola decida abrirlo durante dos o tres meses al ao.

El viernes pasado un residente de la aldea de Walaja y unos voluntarios israeles de darmah compromiso social", se unieron a la cosecha de su tierra, prefiriendo hablar de cosas agradables durante el trabajo: la calidad del aceite, aceitunas carnosas que crecen en los rboles junto a la piscina, ms recoleccin de las aceitunas ms arrugadas que se cosechaban en una terraza baja, el buen gusto de los rbanos y las cebollas verdes que crecen entre los rboles. El ao que viene los aldeanos se encontrarn con condiciones estrictas para la obtencin de un permiso, en contradiccin con las prcticas del colectivo palestino de procesamiento y es muy probable que no se les permita seguir cultivando verduras all. Los que bostezan ya se pasean por las tierras de Walaja, que fueron declaradas parque nacional y estacin de carruseles y vacaciones y una inmersin sagrada para los judos. Y si Dios quiere, el prximo ao, cuando se complete la construccin del muro, no se ver a los palestinos, los propietarios legtimos

La retrica aqu explica por qu un boicot europeo y sudamericano, por ejemplo, sobre los productos agrcolas israeles,es necesario y justo. Tal vez solo cause que los israeles dejen de bostezar.

Fuente: https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.4563599