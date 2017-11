Racismo

Los estudiantes de Mississippi necesitarn permiso de sus padres para leer 'Matar a un ruiseor'

The Guardian / El Diario (Espaa)

Imagen de la pelcula "Matar a un ruiseor" (1962).

Los estudiantes de secundaria de la ciudad de Biloxi, en el estado de Mississippi, podrn finalmente leer la novela Matar a un ruiseor, el clsico de Harper Lee sobre el racismo en el sur de Estados Unidos, como parte de su programa escolar, pero solo con un permiso de sus padres.

A principios de este mes, The Sun Herald inform de que las autoridades educativas haban retirado la novela del plan de estudios del equivalente a segundo curso de secundaria alegando que el lenguaje utilizado "incomoda a la gente".

En un correo al peridico, un lector sostiene que la razn para la retirada del libro es el uso de la palabra "nigger" (versin insultante de la palabra negro). La madre que se quej del libro declar en una reunin de la junta escolar que los estudiantes "se estaban riendo a carcajadas" por la palabra.

"No hay una forma mejor de ensear esos aos y los horrores cometidos durante esos aos que provocar las carcajadas en clase cuando se pronuncia la palabra en cuestin?", se preguntaba Yolanda Williams. "No debera ser de lectura obligatoria para todos los estudiantes. Mi hijo no se tendra que sentar en una clase como esa", aadi.

El superintendente de las escuelas pblicas de Biloxi, Arthur McMillan afirm posteriormente que, aunque ya no se exiga la lectura del libro, este segua disponible para los estudiantes.

"El libro no se ha prohibido", asegur. "No se le ha quitado este libro a los estudiantes ni tampoco se ha violado ninguna poltica educativa. A los estudiantes se les sigue dando la oportunidad de leer y estudiar esta novela", aadi.

The Sun Herald inform la semana pasada que el director de secundaria de Biloxi, Scott Powell, escribi a los padres de los alumnos de segundo de secundaria para decirles que a partir de ahora los profesores "ofrecern a los estudiantes interesados participar en un estudio en profundidad de la novela durante clases programadas en horario escolar, as como en sesiones opcionales extraescolares".

Los alumnos interesados en estudiar el libro de 1960 ganador del Premio Pulitzer y la pelcula de 1962 ganadora de varios Oscar protagonizada por Gregory Peck haciendo el papel de Atticus Finch el abogado que defiende a un afroamericano acusado de violar a una mujer blanca durante los aos de la depresin en Alabama necesitarn una autorizacin firmada por un padre y un profesor, segn establece el comunicado de Powell. A los estudiantes que no quieran leer el libro se les asignar un ttulo alternativo.

Lee muri el ao pasado a los 89 aos tras la publicacin de otra novela, Ve y pon un centinela, que describe los acontecimientos tras Matar a un ruiseor y que tambin aborda el tema del racismo, algo que ha incomodado a muchos lectores modernos.

La decisin de Biloxi de retirar Matar a un ruiseor del currculo escolar tras casos similares en EEUU ha desencadenado protestas a nivel nacional y ha llegado a los titulares en todo el mundo.

Jennifer Riley Collins, directora ejecutiva del American Civil Liberties Union (ACLU) de Mississippi, ha afirmado en un comunicado: "En un estado como Mississippi, donde todava hoy seguimos sufriendo injusticias raciales y discriminacin, es fundamental que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de enfrentarse a los temas que se presentan en Matar a un ruiseor".

En una carta a la junta escolar de Biloxi, la Casa Museo Mark Twain en Hartford, Connecticut, ha ofrecido su ayuda en la enseanza de grandes libros que utilizan un lenguaje difcil y que abordan actitudes que hoy parecen desfasadas. El libro de Twain Las aventuras de Huckleberry Finn, publicado en 1884, tambin ha estado rodeado de polmica por su actitud respecto a ciertos temas, su lenguaje y la presencia de un personaje llamado Nigger Jim.

"La gran literatura nos incomoda", reza la carta. "Cambia nuestra forma de pensar, forzndonos a analizar nuestras posiciones".

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/estudiantes-Mississippi-Matar-ruisenor-autorizacion_0_702730072.html