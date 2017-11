La telenovela nacional

El Telgrafo

En este punto ninguna declaracin que venga de algn miembro de Alianza PAIS, actual o pasado o el limbo en el que se encuentra la mayora de su directiva, debera ser tomada como un acto de congruencia ideolgica, sino como un acto de clculo poltico, puro y duro. Diez aos de manos limpias y corazones ardientes se vienen derrumbando con una facilidad tan peculiar, y con una mediatizacin tan visceral, que casi se ha vuelto parte del entretenimiento nacional ver cul es el siguiente giro narrativo en este novela poltica. Fuera divertido si no representara el estado de la clase poltica actual; si los protagonistas, por encima de sus preocupaciones burocrticas y cvicas, no estuvieran complotando, calculando, declarando, ironizando, y atacando. Los espacios de conflictos estn marcados: posiciones sobre la recuperacin democrtica (o no) a travs de la consulta, persecuciones polticas (o no) contra el Vicepresidente, el estado de la economa gracias (o como consecuencia) del gobierno anterior, el estado de las obras, etc. Las posiciones son claras pero lo que siempre termina escondido detrs de un membrete, de una postura, de una seal de lealtad hacia uno y otro bando, es la historia. No solo la historia como observadores, sino en el rol que cada uno de los polticos tuvo dentro de los diez ltimos aos del gobierno de Rafael Correa.Estn los leales al, cayendo en las mismos defectos de Correa: una completa incapacidad de autocrtica. Una incapacidad de evolucin ideolgica. Una incapacidad de renovacin, as sea personal. Son quienes apoyan el regreso de Correa como la panacea a todas las traiciones a los principios, a todos los reveses polticos, a todos los ataques y/o infiltraciones desde la derecha. Son para quienes la izquierda es AP y es el resto del mundo el quien los ha traicionado. Son quienes abogan por diez aos ms de exactamente lo mismo, cuando es evidente que el ltimo periodo de Correa vio el desgaste y los lmites de un modelo que supuso una transicin pero al cual le cost consolidarse. Un modelo que se embarr en sus propias redes de corrupcin, ineficiencia, centralismo y verticalidad. Su representacin es una bancada que ha terminado por separar a Lenn de su cargo y se ha atrincherado en una posicin que, en este punto, es francamente insostenible. La defensa por un Vicepresidente que s, es inocente hasta probado lo contrario, pero que, en este punto y con las pruebas presentadas, por lo menos debe ser criticado por la incompetencia mostrada al frente de un sector estratgico, donde la corrupcin desborda por todos lados.Los leninistas, por su parte, se han tomado el papel de jueces desde donde emana una agresividad que no les permite ver su rabo de paja. Crticas y defensas a esas crticas, del modelo desarrollista que se llev adelante por diez aos cuando una parte por la cual fueron electos responde a este modelo. Como lo hicieron aquellos que vinieron antes que ellos, se han apropiado de un discurso de legitimidad y representacin, de custodios de la tica nacional, cuando muchos formaron parte del gobierno anterior, apoyaron ciegamente al gobierno, y desde adentro nunca se escuch una crtica al proceso. Sus denuncias llevan una carga moral inquietante, mientras que sus afirmaciones son tan generales y descalificadoras que se chocan contra los matices de la realidad. Algo que se recoge de la rplica de Xavier Lasso a Andrs Michelena publicada esta semana en El Telgrafo.Todos evocan el espritu revolucionario, el espritu de Monte Cristi. Si hay algn espritu que evocar, que sea el espritu autocrtico. A ver si as superamos un poco la telenovela en la que se est convirtiendo la poltica nacional.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/la-telenovela-nacional-03