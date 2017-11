La huelga de Bershka en Galicia gana impacto tras su primera semana e Inditex opta por el silencio

eldiario.es

La huelga en las tiendas de Bershka de la provincia de Pontevedra cumple una semana con un seguimiento total y con la ratificacin en asamblea de su continuidad. El pasado mircoles las ms de 60 empleadas decidieron por unanimidad seguir con el paro despus de que la larga reunin mantenida con personal directivo de Inditex este martes terminase sin acuerdo.

La multinacional gallega accedi a abonarle al personal el plus de 80 euros mensuales del que disfrutan sus compaeras de la misma cadena en la provincia de A Corua, pero no el de 50 euros del que tambin disponen. Las trabajadoras aceptaron, durante la negociacin, rebajar a 25 euros la cantidad para desbloquear el conflicto y poner fin a la huelga, pero la direccin se limit a ofrecer un aumento de 10 euros el ao que viene, otros 10 euros en 2019 y otros 10 euros en 2020, hasta un total de 30 euros ms al mes para las jornadas completas.

Tambin consiguieron que la empresa aceptara mejorar -e igualar con las trabajadoras de A Corua- el tiempo de descanso, el permiso por lactancia, el derecho a la eleccin de vacaciones o los permisos, pero la direccin de Recursos Humanos de Inditex no acept equiparar salarialmente al personal de las diferentes provincias. Las conversaciones se han roto y no hay ni fecha para reiniciar los contactos, por lo que las empleadas ya han solicitado la mediacin del Consello Galego de Relacins Laborais. A preguntas de este diario Inditex no ha querido hacer declaraciones sobre la huelga, la negociacin o la posibilidad de una nueva reunin.

La asamblea del personal de Bershka ha acordado, adems de continuar con la huelga, volver a manifestarse este viernes ante la sede de Inditex en Arteixo (A Corua), tras la que recibieron una llamada de la direccin para llevar a cabo la reunin celebrada en Santiago. Con la de este jueves, la huelga cumple ya una semana y mantiene cerradas las cinco tiendas de la cadena en Pontevedra (tres en Vigo, una en Vilagarca y otra en la capital provincial) desde el pasado jueves.

En la concentracin celebrada este jueves ante una de las tiendas en Vigo, las trabajadoras han recibido el apoyo del BNG con la presencia de su responsable local, Serafn Otero, que anunci que el Bloque trasladar la situacin de "discriminacin y explotacin laboral" a la Comisin Europea a travs de una iniciativa de la portavoz nacionalista en Bruselas, Ana Miranda.

En la base del conflicto en Bershka estn los bajos salarios que cobran las empleadas (unos 130 euros mensuales menos de lo que reciben, por ejemplo, las de las tiendas de la provincia de A Corua por el mismo trabajo) y la generalizada precariedad, con un 90% de contratadas a tiempo parcial, horarios que les impiden conciliar con la vida familiar y vacaciones inferiores a los 13 das en verano.

El personal recuerda que lucha contra "la temporalidad, la flexibilidad, la carga de trabajo, los bajos salarios, en resumen, la precariedad", que son el pan de cada da en nuestros centros de trabajo". Y exigen que "las empleadas y empleados del comercio, un sector ampliamente feminizado", dejen "de ser trabajadoras y trabajadores de segunda y tengan unas condiciones laborales dignas".

La huelga en Bershka llega a su primera semana justo el da en el que el fundador y primero accionista de Inditex, Amancio Ortega, cobra 628 millones de euros por la ltima retribucin del ao que pagar la empresa textil a sus accionistas. Sumar as, en este ao, un total de 1.256 millones en concepto de dividendos de la compaa gallega.

Tambin en este jueves, la revista Forbes ha publicado el listado anual de las personas ms ricas de Espaa. Ortega se mantiene a la cabeza con un capital de 70.000 millones, seguido de su hija, Sandra Ortega, con 6.500 millones de euros.

Fuente: http://www.eldiario.es/galicia/Bershka-Galicia-impacto-Inditex-silencio_0_703780469.html