Catalunya ser otro mazazo electoral para Unidos Podemos

Unidos Podemos est gestionando muy mal su papel de tercera va en el conflicto cataln y, si esto no se corrige, puede ser un nuevo mazazo a nuestras ya menguantes expectativas electorales.

Los conflictos nacionalistas polarizan mucho a la opinin pblica y dejan poco espacio para las terceras vas salvo que cumplan dos requisitos esenciales:

Aparecer como un elemento superador de la dinmica bipolar. Aparecer como el portaestandarte de una solucin al problema positiva y practicable.

Lamentablemente, nuestra posicin est muy lejos de cumplir cualquiera de los dos requisitos.

UP combina la voluntad de que Catalunya no se separe de Espaa con el derecho a decidir. Se trata de dos elementos programticos diferenciados respecto a otros partidos y muy defendibles. Sin embargo, cuando desarrollamos estos principios programticos en una propuesta poltica concreta fallamos estrepitosamente: no somos rigurosos en el anlisis, no somos capaces de trazar una hoja de ruta slida, razonable y atractiva e, incumpliendo el primero de los requisitos anteriormente expuestos, aparecemos orbitando en torno a una de las partes en conflicto.

Algunos ejemplos de esto ltimo:

a) Acertamos cuando dijimos que el referndum del da 1-0 no era garantista ni vlido pero nos equivocamos al decir que, a pesar de eso, se tena que ir a votar. Un malabarismo incomprensible para la gente normal y que ya tuve ocasin de analizar.

b) No queremos la independencia pero participamos en el mitin de fin de campaa organizado por el conjunto de los independentistas, otro elemento poltico no menor y tambin muy difcil de entender

c) Hemos sido hipercrticos con el inmovilismo poltico y la falta de dilogo del gobierno del PP con toda la razn pero no hemos sido igualmente crticos, ni de lejos, con un procs hecho a medida de los intereses polticos de sus impulsores y que muchos sabemos, desde hace tiempo, que no tiene ninguna viabilidad .

No. Nosotros no aparecemos como una tercera va ni tenemos autoridad para protestar contra el choque de trenes porque, de hecho, viajamos en uno de los trenes, aunque sea incmodamente instalados sobre el techo de los vagones.

Por qu? Pues por algo tan pedestre y tan de vieja poltica como intentar contentar al sector de nuestro electorado en Catalunya (minoritario pero significativo) que apuesta por la independencia.

En todo caso, el incumplimiento del primero de los requisitos citados al principio aparecer como un elemento superador de la dinmica bipolar influye poderosamente en el incumplimiento del segundo: aparecer como el portaestandarte de una solucin al problema positiva y practicable.

En efecto, si abrimos el maletn de las soluciones que trae consigo Unidos Podemos encontramos dos nicos elementos: las apelaciones al dilogo (que todos reivindican aunque pocos lo practican) y un referndum pactado. Poco bagaje para un problema tan complejo.

Ciertamente, el referndum pactado es una propuesta incontestable e hiperdemocrtica pero hay que tener el valor de decirle a la gente la verdad (se supone que la verdad es revolucionaria) y explicarle que el referndum pactado, a corto y medio plazo, es una solucin inviable.

Por qu? Pues porque, nos guste o no, la Constitucin Espaola (y esto nos diferencia de Gran Bretaa o Canad) es una Constitucin que excluye taxativamente cualquier proyecto secesionista y que, adems, en ste y en otros temas (no en todos) es una Constitucin muy difcil de modificar porque requiere amplsimas y reiteradas mayoras polticamente imposibles en estos momentos. Dicho en otras palabras, con la actual Constitucin, el Gobierno del Estado no podra pactar un referndum de secesin de ninguna comunidad del Estado aunque tuviera la voluntad poltica de hacerlo!

A corto y medio plazo, slo queda, pues, la otra va, la que ha ensayado Puigdemont: la ruptura con el orden constitucional ya sea en Catalunya o en el conjunto del Estado. El problema por no entrar en disquisiciones que nos llevaran muy lejos es que esta va tampoco es practicable a corto y medio plazo porque requiere niveles de movilizacin y consenso social mucho mayores de los que existen actualmente en Catalua (por eso fracasar el gobierno Puigdemont) y, ya no digamos, en el conjunto del Estado.

Por tanto, el maletn de las soluciones de Unidos Podemos est vaco en la prctica.

Pues vaya mierda, no?

No, no es una mierda, se llama realidad, se llama correlacin de fuerzas, y cualquier revolucionario que opte por mtodos democrticos ha de tener el valor de afrontarla.

Lo revolucionario no es construir relatos atractivos pero fantasiosos, proponer avanzar por vas impracticables o plantear soluciones imposibles: lo revolucionario es encontrar la manera de hacer posible maana lo que es imposible hoy.

Unidos Podemos debera tener el valor de hacer lo siguiente:

desmarcarse, de verdad, de ambos trenes.

explicar que la independencia ni es nuestro proyecto ni es un objetivo factible en estos momentos.

apostar por la convocatoria de elecciones en Catalunya y en Espaa (Rajoy derrotar a Puigdemont pero perder la posibilidad de aprobar los presupuestos del 2018).

arremangarse para tejer alianzas polticas y promover la movilizacin social en torno a la reforma de la Constitucin, la mejora del Estatut y la superacin de la catstrofe que supuso la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut del 2006 (por citar slo lo que hace referencia a Catalunya).

Soy muy consciente de que la derrota del procs va a dificultar la culminacin de estos objetivos porque, tras la derrota, una parte de la sociedad catalana se instalar en el desnimo y otra parte se instalar en una radicalizacin estril. Pero esta tambin es la realidad con la que tendremos que bregar.

Debemos hacerlo porque es imprescindible, porque es coherente y tambin, claro est, para evitar la amenaza del descrdito y la progresiva decadencia electoral de nuestro proyecto.

Fuente: http://mientrastanto.org/boletin-162/de-otras-fuentes/catalunya-sera-otro-mazazo-electoral-para-unidos-podemos