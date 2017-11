Entrevista con el Embajador de Siria en Madrid, Milad Atieh (I)

Siria, reconstruccin y fin de la crisis

Segn ACNUR y la Organizacin Internacional de las Migraciones, en los ltimos siete meses ms de 600.000 sirios han regresado a sus hogares. De ellos varias decenas de miles lo han hecho desde Lbano, Jordania, Turqua e incluso pases ms lejanos. El dato es indicativo de un cambio de tendencia en Siria resultado de los xitos militares del Ejrcito regular sirio sobre el terreno y los procesos de Reconciliacin Nacional lanzados por el Estado. El cambio de situacin tambin se ve favorecido por el comienzo de la reconstruccin. Hay empresas que han firmado contratos y estn trabajando, por ejemplo, para rehabilitar la red elctrica siria o los pozos petroleros daados. En el caso de Alepo hay que destacar el regreso constante de empresarios que tuvieron que dejar la ciudad como consecuencia de la accin de los grupos armados que robaron buena parte de la maquinaria de la zona industrial de esa ciudad, la ms importante en ese mbito en Siria. Muchas de esas mquinas acabaron en Turqua.

Nos habla de estos cambios y de lo que viene el Embajador de Siria en Madrid, seor Milad Atieh, Encargado de Negocios de la Repblica rabe de Siria en Espaa, desde agosto de 2014. Previamente ha sido Director General de Organizaciones Internacionales en la Cancillera Siria en Damasco, Embajador en Suecia y varias veces miembro de la Misin de Siria ante la ONU.

Pregunta.- Seor embajador, puede sealarnos los cambios ms significativos en Siria y su pueblo desde el comienzo de la guerra?

Milad Atieh: En primer lugar la crisis en Siria, que comienza en 2011, lo hace bajo un pretexto que lanzan Estados Unidos y sus aliados occidentales, particularmente los que tiene en Europa. Ese pretexto para instigar la situacin en Siria era el cambio democrtico, la defensa de los derechos humanos y la promocin de la libertad en el marco de la llamada primavera rabe, tanto en Siria como en otros pases. La realidad es que ms que una primavera ha sido un invierno que ha trado una enorme destruccin, en prdida de vidas y en destruccin de infraestructuras. Al comienzo, entonces, ciertamente hubo manifestaciones de parte de la poblacin que pedan reformas en distintos mbitos, reformas econmicas, reformas polticas, sociales y algunas de estas demandas eran demandas justificadas, justas, por eso el Gobierno, desde el principio, respondi con una serie de medidas para atender estas peticiones de una parte de la poblacin.

P.- Cundo comenz la violencia en Siria y en qu condiciones se dio?

Lo cierto es que muy pronto descubrimos que detrs de algunas personas que se estaban manifestando (no todas) haba pases que tenan intereses muy distintos, no queran en realidad que hubiera reformas, cambios en Siria, sino que, en realidad, lo que queran era un cambio de gobierno. Entre las personas que se manifestaban al principio, esto comenz en la ciudad de Deraa, al sur de Siria, haba algunas personas que estaban armadas y que disparaban tanto a los civiles como al personal de las fuerzas de seguridad. Obviamente, ni para el Gobierno ni para las fuerzas de seguridad haba otra opcin que defender a la poblacin civil de esos grupos que los estaban atacando.

RP.- Es decir, en Siria hubo una escalada de violencia funcional a determinados intereses no necesariamente conectados con la realidad de Siria

Por supuesto. De hecho, en la crisis Siria hay varios estadios, el primer estadio es este que estamos comentando, el de las manifestaciones que se peda reformas con algunos conatos de violencia. El Gobierno respondi ofreciendo ese tipo de reformas. Obviamente, cuando el Gobierno demostr que estaba tomando pasos serios y pasos prcticos para responder a las demandas de la poblacin, ya se pas a otro estadio.

Desde el principio, para nosotros estuvo muy claro que, en particular, haba dos estados, Turqua y Qatar, que estaban detrs de estos grupos instigando a estos manifestantes y el caos en Siria. Ellos actuaban tambin por instrucciones de los Estados Unidos.

De acuerdo con nuestra propia experiencia con los Estados Unidos, tenemos claro que ellos no quieren que en la zona haya paz y estabilidad.

En los ltimos 30 40 aos, si no ms, hemos visto que todo lo que se hace es en contra de instalar la paz y la seguridad en la regin, realmente ellos no quieren la paz ni la estabilidad en la regin y esa es la experiencia que tenemos con los Estados Unidos.

El segundo estadio es la creacin del Daesh, el Estado Islmico de Irak y Siria as llamado. Se cre en Irak en el ao 2006 como una organizacin terrorista desde el principio, y con soporte y bajo la direccin de los Estados Unidos. Altos oficiales de la administracin estadounidense como Hilary Clinton han admitido en distintas ocasiones que el objetivo del Estado Islmico de Irak y Siria era provocar la desestabilizacin de sus gobiernos.

Con el apoyo de potencias regionales, adems de las que he mencionado, tambin Arabia Saud, llegaron a la zona terroristas de 83 nacionalidades distintas con los objetivos muy claros, no solamente de desestabilizar el pas, sino de destruir todas sus infraestructuras.

El Ejrcito rabe Sirio de acuerdo al mandato constitucional deba y as lo ha hecho, defender a Siria y al pueblo sirio. Y 6 aos y pico despus vemos el resultado de ese trabajo, de ese esfuerzo del Ejrcito rabe Sirio combatiendo y derrotando a los grupos terroristas en distintas zonas del pas, y muy recientemente en la ciudad y la regin de Dier ez-Zor.

Por otra parte y junto al esfuerzo del Ejrcito rabe Sirio hay que mencionar que, por una parte el liderazgo poltico Sirio desde el principio tuvo la clara voluntad de derrotar a esos grupos y de actuar con inteligencia y con prudencia y, al mismo tiempo, el tercer pilar que explica el resultado 7 aos despus es el pueblo sirio que, con paciencia, ha podido soportar todas las pruebas, todos los desafos que se le han impuesto en estos ltimos 7 aos.

P.- Los terroristas de Daesh y otros grupos mercenarios cmo llegaron a ocupar gran parte de Siria?

Como seal al principio, esos terroristas que han actuado en Siria procedan de ms de 86 nacionalidades distintas y fueron reclutados por agencias internacionales de potencias para que fuesen llevados a Turqua, donde fueron instalados en campos de entrenamiento y Turqua y el rgimen de Erdogn decidieron abrir las fronteras con Siria que son 800 kms. de largo y se les provey de todos los medios necesarios para, adems de cruzar la frontera, actuar militarmente en Siria.

Cuando digo que a estos grupos se les provey de todo tipos de medios quiero destacar en particular que recibieron armamento, armamento pesado incluyendo tanques y piezas de artillera. Los servicios de inteligencia sirios detectaron muy al comienzo de la crisis que al menos dos barcos cargados con armamento salieron desde Libia, fueron a puertos turcos y, desde all, internaron el armamento hacia Siria.

Por cierto, que esta informacin de inteligencia, el Gobierno de la Repblica rabe de Siria la transmiti oficialmente y por conductos oficiales a Naciones Unidas, por tanto no es un secreto el que esos armamentos estn llegando all, y preguntamos qu est pasando que hay potencias que estn participando en esta situacin y no ha habido respuesta.

P.- Alepo, Palmira son victorias de pueblo sirio, su ejrcito y sus aliados Hezbol, Rusia, Irn y las organizaciones palestinas que combaten con Siria, a su lado. Puede decirme si el pueblo sirio ve cercano el fin del terrorismo de Estados Unidos, Israel, Arabia Saud y otros o an sigue bajo los efectos de la guerra? Y tiene el pueblo sirio la seguridad de un tiempo mejor?

Estamos cerca del final de esta guerra terrorista impuesta a Siria, ciertamente estamos cerca. Efectivamente estamos cerca del final y ese sentimiento se siente entre la poblacin, como Vd. bien ha dicho, ha habido algunos momentos claves, algunos hitos en ese camino, en esa trayectoria para que hoy el pueblo sirio pueda ver el futuro con optimismo. Vd. ha mencionado Palmira, ha mencionado Alepo, ha mencionado Deir ez-Zor, tambin antes en Homs dentro de Siria, eso ha venido de la mano del Ejrcito rabe Sirio, sus victorias, como las que Vd. ha mencionado le han reforzado en su optimismo en la poblacin para que sienta que estamos ya cerca del final; no obstante, quiero sealar que para que la guerra termine de verdad tiene que cesar el apoyo de las potencias extranjeras a esos grupos terroristas que han estado actuando en Siria, y la segunda condicin es que Turqua cierre su frontera, controle su frontera y dejen a Siria en paz. En ese momento, entonces, la guerra habr cesado.

P.- La dimensin de la guerra ha dejado al pas con una gran destruccin y millones de refugiados en los pases del entorno y tambin en Europa; se planifica ya la reconstruccin y la vuelta de aquellos ciudadanos que se vieron forzados a huir de la guerra?

Desde el principio de la crisis, el Gobierno, y no por otra cosa sino porque es su obligacin, el Gobierno de manera incansable ha intentado reconstruir, paliar los daos que estos grupos estaban provocando en toda la infraestructura del pas. En ese sentido cada vez que se liberaba un pueblo, o una zona, incluso en el campo, en Siria por parte del ejrcito, inmediatamente las agencias estatales, pero tambin muchas empresas privadas que han colaborado con este esfuerzo han intentado rehabilitar, en la medida de lo posible las infraestructuras y, sobretodo, poner en marcha nuevamente los servicios bsicos: agua, electricidad para que se pudiera recuperar la normalidad de las vidas en esas zonas.

La realidad es que desde el principio ha habido un esfuerzo paralelo: combatir por la va militar a esos grupos terroristas, pero tambin ir reconstruyendo, y dado que la situacin ha cambiado, el gobierno ha lanzado un gran plan de reconstruccin del pas con vistas al futuro.

Respecto a esta cuestin le quiero sealar un hecho muy importante, el verano pasado se celebr por primera vez en seis aos desde el comienzo de la crisis la feria internacional de Damasco, participaron entre pases y empresas ms de 43 expositores. El objetivo era lanzar un mensaje muy claro, tanto dentro del pas como hacia afuera, el mensaje era que Siria ya estaba en el camino, en la pista para la reconstruccin y, al mismo tiempo, se quera dar una sensacin, una imagen, un mensaje de normalidad para que esos desplazados pudiesen volver al pas, que pueden hacerlo, por supuesto, cuando ellos quieran, el gobierno est haciendo todo lo posible para preparar el terreno para que puedan volver y, adems, el gobierno quiere y desea que esos desplazados puedan contribuir, tambin, a la reconstruccin de su pas.

P.- Hay proyectos para la reconstruccin del pas, en qu sentido se estn llevando ya a cabo?

Lo primero que debemos decir cuando hablamos de reconstruccin es que el objetivo que stos terroristas tuvieron desde el primer momento en Siria consista en atacar las infraestructuras vitales, lo que yo llamo los motores de la economa, los motores que permiten que el pas se mueva. Cules?: el sector de la energa, el sector del petrleo, el sector del gas, la electricidad (muy importante), las plantas potabilizadoras de agua, los colegios, las universidades en definitiva, el objetivo de los terroristas era convertir a Siria en un Estado fallido, como anteriormente ya lo haban intentado hacer en Irak, en Libia, en Somalia y en otros pases.

Djeme contarle un par de cosas. Al principio de la crisis, muy al principio, estos grupos armados terroristas hacan acopio de billetes, papel moneda, y, o bien, los quemaban, o bien, los enterraban para devaluar la lira siria y generar caos econmico. Otro dato importante, tambin bastante al principio de la crisis, haba otros grupos armados terroristas que lo que hacan acopio desmedido de pan, compraban enormes cantidades de pan y, o bien los quemaban, o bien, los enterraban para que la poblacin no pudiera acceder al pan y en ese caso, provocar una crisis alimentaria.

La Guerra en Siria ha sido una guerra multidimensional, econmica, poltica, diplomtica, propagandstica a travs de los medios, social. Se ha intentado todo para desprestigiar.

En ese sentido, lo que est haciendo ahora el gobierno, lo que intenta hacer ahora el gobierno es reconstruir todos los sectores al mismo tiempo. Aunque si que es verdad que hay sectores que son muy importantes: el sector educativo o el sector sanitario, los dos han sido fuertemente castigados por estos grupos terroristas, al menos 3.500 colegios, los edificios, han sido destrudos parcial o totalmente por parte de estos grupos que, en realidad, lo que queran era que la juventud siria, que la infancia siria no pudiera educarse para que, por el contrario, tuviera solamente esa ideologa de matar, de provocar esa situacin. Ciertamente esos son sectores ms sensibles aunque el gobierno est intentado de manera acompasada reconstruirlos todos a la vez.

De todas maneras y, por supuesto, la reconstruccin, el peso principal de la reconstruccin, el protagonismo principal de la reconstruccin lo van a llevar las masas sirias, el pueblo sirio y esos pases y sus empresas que hayan demostrado ser amigos verdaderos, autnticos, de Siria y que han colaborado con Siria en este perodo.

P.- Nos puede decir qu es Astan y qu se busca en su conferencia y con quin?

En el caso de la Conferencia de Astan, las distintas rondas que ha habido ya, lo que se busca es atender o hacer frente a cuestiones prcticas y concretas, en particular lo que se est haciendo es establecer zonas de desescalada , de reduccin de la violencia de la actividad militar, lo cual est contribuyendo tambin a potenciar los procesos de reconciliacin nacional que el Gobierno Sirio lanz a muy temprana hora de la crisis. En ese sentido se ha podido recuperar la normalidad en muchas zonas del pas e incluso muchos combatientes que no han querido sumarse a los procesos de reconciliacin nacional, han terminado yendo a la provincia noroccidental de Idlib. Quiero subrayar aqu que para el Gobierno Sirio cualquier sirio o cualquier siria que haya tomado las armas al final es un ciudadano sirio y el Gobierno sirio no quiere tener enfrentamientos con su propia poblacin. En ese sentido lo que est haciendo Astan es solidificar los procesos, o contribuir a solidificar los procesos de reconciliacin nacional que el gobierno ya haba lanzado y que estn en el inters de la propia Siria. En Astan quienes estn participando son algunos actores claves, algunos amigos de Siria como el caso de la Federacin Rusa, de Irn, y en el caso de Turqua, lamentablemente, Turqua no est siendo honesta porque Turqua, en realidad, tiene otra agenda distinta de lo que se busca en Astan, que es reducir el nivel de conflictividad, favorecer los proceso de reconciliacin nacional y la normalizacin de la vida Siria.

P.- Si quiere aadir alguna cosa ms

Simplemente quiero reiterar una idea, la determinacin del pueblo sirio, del Ejrcito rabe Sirio, la prudencia y la clarividencia tambin del liderazgo Sirio que con la ayuda y la colaboracin de los buenos amigos de Siria, ms el apoyo de toda la gente en el mundo que se opone al imperialismo y que considera que los pases deben permanecer unidos, hemos conseguido llegar a este punto que estamos derrotando definitivamente a las fuerzas de la destruccin, a stas potencias de las destruccin, eso es lo que ha permitido a Siria (a su pueblo, a su liderazgo, su Ejrcito) llegar a esta fase ms optimista de la crisis.

