Entrevista a Mario Ramos Mndez, historiador, periodista y analista poltico puertorriqueo

Si no se hace de esa manera lo que estamos haciendo es un panfleto

Mario Ramos Mndez (Puerto Rico, 1960) es historiador, periodista y analista poltico. Se form como historiador en la Pontificia Universidad Catlica de Puerto Rico y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Realiz sus estudios doctorales de Derecho en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.(Puerto Rico: Publicaciones Gaviota 2016) es su ltimo libro. No es el primero, y esperamos no sea el ltimo. Ramos Mndez, hace un tiempo me dio la oportunidad de presentar su libro. Ahora me ha dado la oportunidad de entrevistarle sobre ste y su trabajo creativo. Comparto con vosotros sus respuestas.

- Wilkins Romn Samot (WRS, en adelante) Eres un periodista e historiador que a su vez hace anlisis poltico. Hace unos meses tuve la oportunidad de presentar tu ltimo libro, Fuera del laberinto: La estadidad como igualdad y soberana. De qu trat o tratas en esa coleccin de ensayos y monografas?

- Mario Ramos Mndez (MRM, en adelante) Es una recopilacin de artculos de tema ideolgico con un trasfondo histrico en la mayora de los casos y jurdico en ocasiones, segn el tema a tratarse.

- WRS Cmo surgi la oportunidad de trabajarle? Qu relacin tiene esa coleccin con tu trabajo creativo y tu activismo poltico entonces y hoy?

- MRM Bueno personalmente creo en la estadidad. Creo que esta alternativa poltica le garantiza al puertorriqueo, al ciudadano americano que vive en Puerto Rico, la igualdad en derechos que tienen los dems ciudadanos americanos en los cincuenta estados. Adems, mi primer libro, Posesin del Ayer: la nacionalidad cultural en la estadidad, que trata sobre el discurso cultural del movimiento estadista de 1899 a 2004 tiene su peso en influencia en este mi tercer libro. Digo tercer libro porque el segundo fue sobre el origen y desarrollo de la Ley de Juegos de Azar. O sea, sobre los casinos.

- WRS Si comparas tu crecimiento y madurez como persona, investigador y activista poltico entre la poca que te gradas de la Pontificia Universidad Catlica de Puerto Rico con tu poca actual de periodista y analista poltico en Puerto Rico, qu diferencias observas en tu trabajo creativo?

- MRM Es un salto enorme. Nunca me propuse hacer lo que estoy haciendo. Todo lleg por accidente. Lo del primer libro s. Tena algo as, muy tenue, como meta para trabajarlo algn da. Pero los cambios y la diferencia han sido enorme. Las miles de lecturas hechas han influido sobremanera la escritura, el anlisis y la forma y manera de ver la realidad; la realidad poltica, sociolgica, cultural y hasta nuestra realidad existencial.

- WRS Combinas tu conocimiento histrico y jurdico con tu anlisis poltico. Mario, cmo visualizas tu trabajo creativo con el de tu ncleo generacional de analistas polticos y activistas con los que comparte o ha compartido en Puerto Rico? Cmo has integrado tu conocimiento histrico y jurdico a tu activismo poltico o tu activismo poltico a tu trabajo creativo?

- MRM Bueno el conocimiento histrico y jurdico me ha ayudado mucho en el anlisis poltico. Me ha ayudado a ser mucho ms crtico; usando el trmino de Jos Mart: Criticar es hacer ejercicio del criterio. Sin embargo, el analizar de esa manera y ser crtico tambin con el movimiento estadista donde he militado toda mi vida me ha trado problemas. En el PNP las crticas no se aceptan. Se toman como algo personal. Cuando las he hecho, de una manera racional, analtica y con la mejor buena fe he recibido ataques por doquier. Creo que hay algo de subcultura en ello. El movimiento estadista ha sido la corriente poltica ms atacada durante los ltimos cincuenta aos y entiendo perfectamente por qu ese tipo de reaccin cuando se hace una crtica, aunque esta sea la ms racional, analtica y de la mejor buena fe del mundo.

- WRS Cmo concibes la recepcin a tu trabajo creativo dentro de Puerto Rico, y la de tus pares?

- MRM Todo el que la lee queda a gusto, y no es que me lo digan porque yo les pregunt y la contestacin es para hacerme sentir bien. Es que luego de la lectura ellos me llaman y me dan sus opiniones. Tambin me hacen sus crticas, pero de manera martiana, como dije anteriormente.

- WRS S que vos es de Yauco, Puerto Rico. Te consideras un escritor puertorriqueo o no? O, ms bien, un escritor, sea este puertorriqueo o no. Por qu?

- MRM Como dijo una vez Rafael Martnez Nadal: Soy tan puertorriqueo como el ms puertorriquesimo en nuestra tierra. Amo mi idioma y nuestras tradiciones con todas las fuerzas de mi espritu. La puertorriqueidad es algo que llevamos dentro. Ningn cambio poltico la puede despintar. Usando la tesis de Carl Jung del inconsciente colectivo, es algo que el pueblo lleva en su siquis. Hay unos imaginarios que se entienden por puertorriqueidad. Digo se entienden porque no podemos hacer definiciones. Toda definicin incluye la exclusin y eso ya es una accin arbitraria.

- WRS Cmo integras tu identidad tnica y tu ideologa poltica con o en tu trabajo creativo y tu formacin en Historia y Derecho?

- MRM Esa es una pregunta compuesta. Si la estiramos salen varias preguntas. Tratar de contestarte. Escribimos desde nuestra realidad personal, cultural y existencia. No puede ser de otra manera. Al escribir parte de nuestra personalidad queda plasmada en el texto. Si el trabajo es sobre algo poltico, pues quedan ambas; la identidad tnica y la ideologa poltica. Siempre lo hago tratando de ser lo ms imparcial posible. Haciendo eso que deca Jos Ortega y Gasset: Convertir la realidad vivida en objeto de conocimiento. Si no se hace de esa manera lo que estamos haciendo es un panfleto. En ese sentido soy bien crtico del movimiento estadista, ms crtico del PNP y mucho ms de sus actuales lderes, por lo menos de la mayora. Aunque creo que hasta ahora el Gobernador Rossell ha lucido bien. Por otro lado, integro el aspecto histrico porque para poder entender mejor el asunto hay que enmarcarlo dentro de un contexto histrico. Para entender el presente debemos conocer el pasado. Tambin integro el Derecho si el asunto que se trata tiene, aunque sea tangencialmente, relaciones con esta disciplina.

- WRS Cmo se integra tu trabajo creativo a tu experiencia de vida como estudiante antes y despus de tu paso por la Pontificia Universidad Catlica de Puerto Rico? Cmo integras esas experiencias de vida en tu propio quehacer de analista poltico hoy?

- MRM Me han ayudado mucho a entender mejor mi realidad poltica y sociolgica, por supuesto a analizar mejor el quehacer poltico cotidiano. La Universidad Catlica me dio una formacin slida; moral e intelectual. Por ser algunos profesores sacerdotes espaoles con ms de un doctorado y ser extranjeros poda degustar la perspectiva que ellos tenan de la realidad poltica nuestra y eso fue bien decisivo en m.

- WRS Qu diferencia observas, al transcurrir del tiempo, con la recepcin del pblico a tu trabajo creativo y a la temtica histrica, jurdica y poltica del mismo? Cmo ha variado?

- MRM Es un pblico bien pequeo. Si supieras que mi primer libro fue ledo mucho ms por independentistas que por estadistas. Ledo y hasta promovido. Sin embargo, la metodologa usada en los trabajos de investigacin le ha gustado al lector.

- WRS - Qu otros proyectos creativos tienes pendientes?

- MRM Tengo pendiente, prximo a publicarse, un libro de versos y cuentos cortos. Y en paales, un libro sobre la Ley de Gallos, desde el punto de vista legal y con un trasfondo cultural.





Wilkins Romn Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realiz estudios avanzados en Antropologa Social y Derecho Constitucional.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.