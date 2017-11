Un nuevo informe detalla el "extendido abuso sistmico" de menores en Jerusaln Oriental

Mondoweiss

La polica encubierta israel arresta a un nio palestino de 10 aos el 24 de octubre de 2014. (Foto: Salih Zeki Fazlıoğlu / Agencia Anadolu)

Un nuevo informe publicado por los grupos israeles de derechos humanos, HaMoked -Centro para la Defensa del Individuo- y B'Tselem, con el apoyo de la Unin Europea, revel un "abuso amplio y sistmico por parte de las autoridades israeles" de cientos de adolescentes palestinos detenidos en la ocupada JerusalnOriental.

El informe, titulado Unprotected: The detention of Palestinian Teenagers in East Jerusalem (desprotegidos: La detencin de adolescentes palestinos en Jerusaln Oriental) fue divulgado el mircoles y detallaba una investigacin de 60 declaraciones juradas reunidas entre mayo de 2015 y octubre de 2016.

Los grupos encontraron varios casos de abuso infantil mientras estaban bajo custodia policial israel.

Encontraron que "adolescentes palestinos de Jerusaln Oriental son sacados de la cama en medio de la noche, esposados ​​e interrogados innecesariamente sin darles la oportunidad de hablar con un abogado o con sus padres antes de que comience el interrogatorio y sin informarles de su derecho a permanecer en silencio. "Luego los retienen bajo duras condiciones, en repetidas ocasiones en prisin preventiva por un perodo adicional de das e incluso semanas, despus de que el interrogatorio haya terminado. En algunos casos todo esto va acompaado de abuso verbal o amenazas y abuso fsico".

Si bien el informe resume casos de hace un ao, estos arrestos de adolescentes siguen su curso. Por ejemplo, el 23 de octubre, las fuerzas israeles irrumpieron en la aldea de Issawiya, en Jerusaln Oriental, en redadas nocturnas, lo que desat enfrentamientos entre jvenes locales y fuerzas israeles fuertemente armadas.

Los enfrentamientos no eran nada nuevo para el conflictivo pueblo, ubicado cerca de la Universidad Hebrea de Israel y el Hospital Hadassah, pero lo que generalmente suele acabar en un puado de arrestos y lesiones dej un saldo de 51 palestinos detenidos y apresados ​​por las fuerzas israeles, 27 de ellos entre15 y 18 aos, segn el Comit palestino de Asuntos de los Prisioneros.

El informe publicado el mircoles dio una idea de lo que esos adolescentes pueden estar viviendo ahora.

"Los nios se encuentran solos en una situacin amenazadora y desconcertante sin que nadie les explique de qu son sospechosos, cules son sus derechos, con quin pueden consultar, cunto durar el proceso y cundo regresarn a sus hogares con sus familias", declar el informe. "Hasta que no los liberen no tienen adultos cerca en los que puedan confiar y se mantiene a sus padres alejados. Estas prcticas de arresto e interrogatorio dejan a las autoridades libres para presionar a los menores detenidos a confesar las acusaciones".

Ir contra el protocolo

Analizando la ley y el protocolo israeles, los grupos descubrieron que en estos casos las fuerzas israeles a menudo incumplan sus propias reglamentaciones.

Por ejemplo, mientras quela ley israel exige que las fuerzas solo detengan a jvenes como ltimo recurso, la recopilacin de declaraciones juradas de B'Tselem y HaMoked demostr que solo en el 13 % de los casos "la polica se abstuvo de arrestarlos", dando lugar a que los grupos determinen que los arrestos son el "sistema de accin preferido" de la polica israel cuando se trata de menores palestinos en la Jerusaln Oriental ocupada.

Adems, de acuerdo con el protocolo israel, la represin fsica de los jvenes solo "puede usarse contra menore en casos excepcionales". Sin embargo en los 60 casos analizados en el informe, al menos el 81 % de los nios fueron esposados ​​antes de ser introducidos en un vehculo policial, mientras que al 70 % se les mantuvo con restricciones durante sus interrogatorios.

La ley israel tambin prohbe que los menores sean interrogados por la noche fuera de circunstancias excepcionales, pero el 25 % informaron de los interrogatorios nocturnos y el 91% fueron sacados de sus camas en el medio de la noche.

"Incluso aunque en algunos casos los interrogadores esperaron hasta la maana para comenzar el interrogatorio, los chicos llegaron cansados ​​y asustados despus de una noche de insomnio", document el informe.

A los menores, detenidos en sus habitaciones en medio de la noche solo se les permita contactar a sus familias en "casos excepcionales". La ley israel no exige que los padres estn presentes despus deun arresto oficial, y aunque la polica tiene la opcin de permitirlo, el 95 % de los nios que aparecen en el informe no pudieron tener a un progenitor presente despus del arresto.

El informe encontr que solo el 70 % ciento de los menores comprendieron que tenan derecho a guardar silencio, por temor a ser perjudicados si no respondan a las preguntas de la polica.

Mientras que el 70 % pudo hablar con un abogado antes o durante los interrogatorios, B'Tselem y HaMoked descubrieron que en muchos casos a los nios se les entreg el telfono personal del interrogador para hablar con un abogado y las conversaciones fueron "inadecuadas y no lograron ayudar al los menores a entender sus derechos y contra qu se enfrentaban".

"Es lgico que el sistema de aplicacin de la ley trate a estos adolescentes de una manera apropiada para su edad, que tenga en cuenta su madurez fsica y mental, reconociendo que cada accin podra tener repercusiones a largo plazo para los propiosnios y para sus familias", explic el informe. "Es lgico pensar que el sistema tratara a los nios de forma humana y justa y les proporcionara protecciones bsicas. Pero ese no es el caso".

Segn el informe el 25 % de los nios interrogados dijo que se us violencia contra ellos, aunque el informe no detallaba especficamente qu tipo de lesiones les causaron.

Adems ms de la mitad de los nios dijeron que en los interrogatorios les gritaban amenazas y abusos verbales. Casi una cuarta parte no pudieron usar el bao o solo les daban comida despus de interrogarlos.

Negar a los nios comida y bebida fue uno de los mtodos ms importantes para que los nios confesaran. El 83 % de los menoresdijeron que una gran razn para firmar confesiones era porque tenan hambre: el 80 % de las confesiones estaban en hebreo, por lo que los nios no podan leer lo que estaban firmando.

Detrs de los arrestos

Segn el grupo de derechos de los presos Addameer hay varias razones principales por las que las fuerzas israeles eligen arrestar a menores en la Jerusaln Oriental ocupada, adems de mantener la ley y el orden.

Addameer cree que los soldados y policas israeles atacan a los jvenes como una forma de ejercer presin sobre las familias y las comunidades, presionndolos para que "pongan fin a la movilizacin social" contra la ocupacin. Adems, Addameer descubri que arrestar a los nios cuando son pequeos podra disuadirlos de participar en enfrentamientos y lanzamiento de piedras, el cargo ms comn contra los jvenes. Por ltimo Addameer informa deque ha recopilado testimonios que sugieren que los nios son "rutinariamente" arrestados y se les pide "convertirse en informantes" y "proporcionar informacin sobre figuras prominentes involucradas en actividades de defensa y de otros nios que participan en manifestaciones".

El informe de B'Tselem y HaMoked concluy que la poltica israel hacia los nios de Jerusaln Oriental es una poltica ejercida intencionalmente y utilizada por el Estado para presionar a los palestinos de la ciudad para que se vayan, tratando a la poblacin como personas ajenas al sistema.

"El sistema de aplicacin de la ley de Israel trata a los palestinos de Jerusaln Oriental como miembros de una poblacin hostil, todos los cuales, menores y adultos por igual, son presuntos culpables hasta que se demuestre su inocencia, y emplea contra ellos medidas extremas que nunca se atrevera a usar contra otros segmentos de la poblacin", continu el informe. "El sistema de justicia de Israel est, por definicin, en un lado de la cancha con los palestinos en el otro: los policas, los guardias de la prisin, los fiscales y los jueces son siempre ciudadanos israeles que arrestan, interrogan, juzgan y encierran a adolescentes palestinos a los que ven como enemigos que quieren daar los intereses de la sociedad israel".

Sheren Khalel es una periodista multimedia independiente que trabaja desde Israel, Palestina y Jordania. Ella se enfoca en los derechos humanos, las cuestiones de las mujeres y el conflicto entre Palestina e Israel. Khalel anteriormente trabaj para la Agencia de Noticias Ma'an en Beln y actualmente tiene su base en Ramallah y Jerusaln. @Sherenk.

Fuente: http://mondoweiss.net/2017/10/details-systemic-jerusalem/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccn.