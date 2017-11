Seguridad material y salud mental

Actualmente la mayora de los peridicos ms ledos tienen una seccin especfica con noticias diarias dedicada a la Salud y al Bienestar. La tendencia predominante para abordar la mayora de cuestiones que preocupan a los lectores es la de considerar la salud como algo relacionado con un estilo de vida concreto del que hay que conocer los principales secretos. La idea transversal a todas estas secciones es que hay un vnculo entre la salud y una serie de actitudes y comportamientos individuales que integran una buena alimentacin, ejercicio fsico y descanso. El yoga, la comida ecolgica y la prctica del mindfullness empiezan a dominar casi todos estos espacios dedicados a informar sobre salud. El mensaje fundamental que transmiten es que si no te encuentras bien, si ests estresado, cansado o irritado es t responsabilidad porque no ests poniendo en prctica un estilo de vida al alcance de todos. Hay una infinidad de listas de las 10 cosas que debes cambiar en tu vida para tener salud y bienestar, solo debes convertirte en una especie de emprendedor del cuidado a ti mismo.

Los beneficios de muchas de las prcticas que se sugieren son indudables y la mayora se sustentan en grandes consensos cientficos. La cuestin pero que parece desaparecer en todo este universo es eso que los especialistas en salud pblica llaman los determinantes sociales de la salud. La dimensin colectiva de la salud individual debera ser uno de los pilares para sostener nuestra idea sobre cmo tener una vida saludable. Los determinantes sociales de la salud son todos aquellos elementos que componen la situacin de las personas, donde nacen, crecen, viven y mueren, eso que los blogs llaman y reducen en muchas ocasiones a "t estilo de vida". El problema que parece obviarse es que esto implica fundamentalmente tu lugar y condiciones de trabajo, la vivienda, el barrio y la manera en la que est organizado tu sistema nacional de salud. Cmo afectan estas cuestiones a las personas individuales es la consecuencia del modo en que se distribuyen los recursos, el dinero y en definitiva el poder en los diferentes niveles de nuestra sociedad. Esta perspectiva es cada vez ms predominante entre quienes estudian empricamente las causas del deterioro o mejora en la salud colectiva.

En el ao 1980 se publicaba en Reino Unido el Informe Black. Un informe elaborado por expertos en salud pblica, dirigidos por Douglas Black que haba encargado algunos aos antes la Secretara de Estado de Servicios Sociales. Ah se elaboraba uno de las investigaciones ms importantes que buscaban las causas y la magnitud de las desigualdades en salud de la poblacin britnica. Este informe fue el modelo en el que se bas la elaboracin del primer informe sobre desigualdades y salud en Espaa en 1996 de una comisin cientfica que haba puesto en marcha el Ministerio de Sanidad y Consumo del PSOE en 1993. Desde entonces, aunque el nmero de trabajos y estudios ha ido aumentando, este enfoque ha ido desapareciendo de la prctica poltica de nuestros gobernantes con honrosas excepciones de algunos ayuntamientos de izquierdas.

Otro hito sobre el anlisis de los Determinantes sociales de la salud es el propuesto por una Comisin de la Organizacin Mundial de la Salud hace 10 aos. El principal elemento tico que deba guiar el trabajo de esta comisin en el ao 2007 antes de la gran crisis, era el concepto de equidad en salud, es decir: "la ausencia de diferencias de salud injustas y evitables entre grupos o poblaciones definidos socialmente, econmicamente, demogrficamente o geogrficamente".

Curiosamente, cuando la OMS nos advierte sobre el impacto para la salud que puede tener comer embutidos o carnes rojas hablamos del tema durante meses a la hora de la comida, pero cuando esta misma organizacin nos est advirtiendo de que la desigual distribucin del poder y de renta tambin genera fortsima inequidad en la salud, como indica de manera indiscutible el informe final de la Comisin sobre Determinantes sociales de la salud, esta informacin apenas parece tener impacto entre la mayora de medios de comunicacin.

Uno de los puntos claves sobre los que se advierte en este informe es sobre las consecuencias en la salud mental que tiene estas grandes y profundas desigualdades sociales. El concepto de salud mental es complicado de definir. Por salud mental podemos entender, segn la definicin de la OMS, que es la ms seguida seguramente por la comunidad cientfica, "un estado de bienestar completo, en el que el individuo es capaz de desarrollar plenamente sus capacidades, superar las tensiones de la vida, trabajar de manera productiva y provechosa y contribuir con sus aportaciones a la comunidad "(WHO, 2001) pero tambin sabemos que es una definicin que peca un tanto de ambiciosa y si nos basamos en la misma definicin textual nuestras sociedades henchidas de paro involuntario y pobreza tendran muchos dficits de salud mental.

La prdida del empleo constituye uno de los principales factores de riesgo de aparicin de problemas de salud mental tales como la ansiedad, el insomnio, la depresin y las conductas disociales y autolesivas. En la UE las formas ms comunes de enfermedad mental son la ansiedad y la depresin y se espera que la depresin sea la primera o segunda causa de enfermedad durante el ao 2020 en el mundo desarrollado. Este tipo de enfermedades pueden afectar a cualquier tipo de personas pero hay colectivos sociales que son mucho ms vulnerables. Desempleados, inmigrantes pobres, personas con bajos niveles de educacin, jvenes sin empleo y personas mayores que viven solas son slo algunos de estos grupos. Las personas que viven cerca de la lnea de la pobreza y que tienen bajos ingresos suelen estar sometidos a un grandsimo estrs psicosocial de manera constante, lo cual termina por afectar al conjunto de su ciclo vital. Por esto mismo la depresin es bien sabido que est fuertemente relacionada con la pobreza, el desempleo y factores vinculados a la desigualdad social.

Desde el ao 2008 hemos vivido un gigantesco y trgico experimento social sobre todas estas correlaciones. Las consecuencias de la gestin de la crisis y el fortsimo incremento de la desigualdad han sido desastrosas para la salud mental de una parte significativa de la poblacin. El desmembramiento de las polticas que permitan mantener entornos de estabilidad y seguridad durante la mayor parte del ciclo vital para las personas han tenido consecuencias directas sobre la salud mental de las personas. Tal vez es el momento de recordar que el Reino de Espaa es el tercer pas de la UE donde ms ha crecido el riesgo de pobreza desde 2008. Actualmente es uno de los pases por la cola de los 28. Al final del 2016 tena 12,82 millones de personas en riesgo de pobreza, dos millones y medio ms que en 2007 antes de la crisis.

Buscar polticas que permitan reducir la desigualdad al mismo tiempo que generan una seguridad material se vuelve una cuestin central.

Es aqu que para muchos expertos las caractersticas de una poltica como una Renta Bsica que permite la seguridad de unos ingresos en cualquier situacin, sin condiciones y como derecho subjetivo, se vuelven con un grandsimo potencial en la salud pblica de la poblacin. En diciembre de 2016 la prestigiosa revista British Medical Journal (1) escriba sobre este tema incidiendo en los especficos efectos en la salud que una Renta Bsica podra tener comparado con las tradicionales polticas de proteccin social focalizadas y condicionadas para los pobres. Los resultados empricos que aporta la experimentacin con Renta Bsica cuando se toman en consideracin indicadores vinculados no solo a la salud general, como puede ser el nmero de hospitalizaciones o diagnstico de enfermedades, si no al aumento o disminucin del estrs, sugieren que los beneficios para la salud y en especial la salud mental de una Renta Bsica pueden ser muchsimas. Las razones parecen ser principalmente dos: la renta bsica, al concederse a todas las personas y no slo a las que en ese momento pueden demostrar que son estadsticamente pobres, termina por percibirse por la poblacin como un seguro general contra la pobreza y eso genera una gran estabilidad psicolgica. Aunque en este momento uno pueda no estar siendo un beneficiario neto del ingreso, sabe que siempre tiene derecho en caso de que su situacin vital cambie a peor. La segunda razn es la que se deriva de su incondicionalidad. Esto no solo permite liberar tiempo en cuanto a las trabas burocrticas por las que debes demostrar que efectivamente eres considerado pobre con todo lo que puede suponer de estigma social y sus efectos psicolgicos comprobados nada positivos. Si no que te permite negociar en el mercado laboral con muchas ms garantas de que no vas a aceptar trabajos en condiciones que puedan perjudicar tu salud. Estos dos elementos combinados parece que pueden generar grandes cambios en la percepcin y asimilacin del riesgo y la inseguridad de las personas a lo largo de su ciclo vital.

Esta perspectiva nos obliga tambin a empezar a considerar las grandes ventajas en trminos de costes sobre los sistemas nacionales de salud de una medida como la Renta Bsica. Es razonable asumir la gran cantidad de ahorro que esto puede suponer cuando se quieren calcular los costes de una Renta Bsica universal comparados a toda una serie de medidas que no iran al origen de estos problemas de salud si no solo a sus efectos individuales. Segn las estimaciones del European Journal of Neurology, el coste econmico que podran suponer los problemas de salud mental seran de casi 800.000 millones slo en Europa, de los cuales el 37% corresponden a costes directos en servicios sanitarios, el 23% a costes no sanitarios (cuidados informales) y el 40% a costes indirectos cmo la prdida de productividad laboral o la discapacidad crnica, entre otros (2).

En otras palabras, algo como la Renta Bsica supondra seguramente grandes ahorros en los sistemas nacionales de salud, a la vez que sera una poltica mucho ms efectiva para lograr grandes objetivo de salud pblica.

Si ests preocupado por tu salud y la de las personas que estn a tu alrededor la evidencia emprica dice que lo ms racional es luchar contra la desigualdad y la pobreza. El verdadero secreto para poder tener una vida saludable colectivamente podra estar en construir entornos de seguridad material lo suficientemente potentes como una Renta Bsica incondicional.

Notas :

1) Para consultar la editorial entera aqu

2) Ravents, D (2017). Renta bsica contra la incertidumbre. Los retos de la economa, RBA, Barcelona.

Fuente: http://www.redrentabasica.org/rb/seguridad-material-y-salud-mental/