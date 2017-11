Feminismo & Revolucin Rusa

Las mujeres y la Revolucin Rusa: nuestra tradicin insurrecta

Introduccin



El primer movimiento de masas de mujeres trabajadoras durante 1914 estuvo ligado a la revolucionaria socialista Clara Zetkin y cont con 174.754 miembros. Tres aos despus, en el emblemtico tren que llevo a Lenin desde Alemania hasta Rusia para enfrentar al gobierno provisional, tambin vinieron revolucionarias como Inessa Armand y Alejandra Kollontai. Estas no subieron al tren por casualidad. En el presente artculo buscar exponer los aportes realizados por el marxismo revolucionario en la lucha por la liberacin de las mujeres a 100 aos de la revolucin rusa Cules han sido sus contribuciones? Partir revisando la tradicin socialista en los orgenes del capitalismo, la elaboracin programtica de la II internacional y el rol de Clara Zetkin. Analizaremos la experiencia de la revolucin rusa, sus propuestas, transformaciones y protagonistas.



El retroceso que implic el Estalinismo y los aportes realizados por Len Trotsky durante el ao 1940. No es una eventualidad la recopilacin histrica que desarrollamos. Hoy en da corrientes del feminismo acusan al marxismo de una incapacidad para elaborar una prctica, poltica y estrategia para la liberacin de las mujeres. Algunas van ms all y mencionan que es incompatible ser marxista, militar en la izquierda y luchar por la liberacin de la mujer. A esta clase de aseveraciones intentar de responder con hechos que podrn ignorarse si se quiere, pero jams hacerlos desaparecer de la historia.



Los orgenes del capitalismo y la doctrina socialista



De la dcada de 1790 a 1830 se desarrollaron transformaciones profundas que originaron las bases del capitalismo moderno. La intromisin de la industria manufacturera y posteriormente la mquina a vapor fue a costa de la pauperizacin extrema de la vida de las mujeres, obligadas a trabajar clandestinas 16 horas diarias, junto a sus hijos, sin derechos, esclavizadas a un telar a merced de los patrones que les acometan toda clase de abusos. La primera revolucin industrial se realiz junto a una enorme violencia contra las mujeres. Esto no produjo indiferencia. En la crisis de 1815-1830 hubo un auge del denominado radicalismo poltico. Luddistas, cartistas, owenitas, fueron parte del mapa poltico (1). Dentro de las voces que cuestionaban el sistema, se escuch a una mujer, madre de dos hijas, perseguida por su esposo y por la polica por divorciarse. Ella hizo una crtica profunda al ordenamiento capitalista de la sociedad. Ligada a una mirada socialista nos encontramos con Flora Tristn, autora de Confesiones de una paria, pionera en la denuncia a la opresin patriarcal hacia las mujeres trabajadoras y pobres. En su peridico La unin obrera, Flora recorri los talleres y fabricas para organizar a las obreras. Caracterstica que volveremos a ver en las revolucionarias marxistas de las dcadas posteriores.



La Primera Internacional y la comuna de Pars



En la Primera Internacional de Trabajadores, durante los aos 1864-1874, el marxismo tuvo el mrito de haber sido parte de los debates fundacionales que conformaron las medidas adoptadas en la insurreccin de la comuna de Paris de 1871. Una de estas discusiones se refera a si las mujeres deban incorporarse o no al mundo del trabajo y que poltica se deba tener para emancipar a las mujeres de la esclavitud domstica. Marx y Engels enfrentaron posiciones con el anarquista Proudhon que se opona al trabajo femenino relegando el papel de las mujeres a la esfera domstica, como esposas o prostitutas (2). Este tema divida aguas entre los revolucionarios de la I internacional, en donde Marx y Engels marcaban una clara posicin.



Lucha poltica compartida por Harriet Law, segunda mujer en formar parte del Consejo General a partir de febrero de 1868 y parte activa de esta disputa, ligando la necesidad de incorporar a las mujeres a la esfera del trabajo para su emancipacin de las tareas domsticas, pero enfrentando el trabajo precario propiciado por los capitalistas. La Comuna de Pars realiz importantes transformaciones polticas llevando a la prctica el altercado (3). Lo que es conocido como el primer gobierno obrero de la historia tuvo en primera lnea a las mujeres trabajadoras y pobres en las barricadas.



Decret la separacin de la Iglesia del Estado y declar propiedad nacional todos los bienes eclesisticos. Mandat la revocabilidad de todos los cargos de eleccin popular. Impuls la eleccin y voto de las mujeres y la obligacin que los parlamentarios no cobraran ms que el salario de un trabajador. Suprimi el ejrcito regular y le contrapuso el pueblo en armas, incluidas las mujeres. Condon los pagos de alquileres adeudados por los inquilinos y proclam la igualdad de derechos para las mujeres (4). Estos aportes y experiencia revolucionaria fueron la base para la elaboracin posterior. Tras ser derrotada la Comuna de Pars, la Primera Internacional se dividi en base a la polmica entre marxistas y anarquistas. La



Segunda Internacional y la elaboracin programtica de Clara Zetkin



En torno a las ideas de Marx y Engels se fund la Segunda Internacional de trabajadores y trabajadoras, entre los aos 1889-1914, que cont con un mayor bagaje terico y una activa presencia de mujeres trabajadoras y revolucionarias dentro de sus filas. A diferencia de la Primera Internacional, encontramos en este periodo el trabajo La mujer y el socialismo del obrero tornero August Bebel, adems de la obra de Engels La familia, la propiedad privada y el Estado. En Rusia la emancipacin de los siervos de 1861 tuvo entre sus consecuencias facilitar el acceso de las mujeres a la formacin superior y al conocimiento de la teora marxista (5).



En estas condiciones entraron al Partido Obrero Socialdemcrata, Alexandra Kollontai, Inessa Armand y Nadezha Krupskaia. Todas ellas compartan el deseo de movilizar y educar a las mujeres trabajadoras en la lucha por sus intereses histricos de clase. Nadezha Krupskaia es vulgarmente conocida por ser la pareja de Lenin, pero lo cierto es que ella fue miembro de primera hora del partido, afilindose inclusive antes que su marido (6). El movimiento de mujeres no haba encontrado una egida de masas de tanta importancia como fue la organizacin de las trabajadoras de la Segunda Internacional alrededor del peridico La igualdad: para los intereses de las trabajadoras, editado por Clara Zetkin y que lleg a tener 174.754 miembros en 1914. Adems de la elaboracin terica, el periodo de 1889-1914 est caracterizado por un amplio desarrollo programtico y organizativo reflejado en los congresos de Pars (1889) y Zrich (1893), en donde las socialistas debatieron sobre la importancia de la unidad entre la emancipacin de las mujeres y la lucha para derribar el capitalismo.



Uno de los puntos en polmica fue sobre la proteccin especfica hacia las mujeres trabajadoras y su condicin de madres. El movimiento de mujeres burgus rechazaba cualquier legislacin protectora especial a favor de las trabajadoras como una intromisin en la libertad de la mujer y en su igualdad de derechos con el hombre. La separacin tajante de Clara Zetkin propona un programa especfico para las mujeres trabajadoras que exiga: 1. Una jornada de trabajo legal mxima de 8 horas diarias para las mujeres, y de 6 horas diarias para las adolescentes menores de 18 aos. 2. Fijacin de un da de descanso ininterrumpido de 36 horas semanales. 3. Prohibicin del trabajo nocturno. 4. Prohibicin del trabajo femenino en todos los establecimientos insalubres. 5. Prohibicin del trabajo de mujeres embarazadas 2 semanas antes y 4 semanas despus del parto. 6. Contratacin de inspectoras del trabajo en nmero suficiente en todas las ramas de la industria que emplean mujeres. 7. Aplicacin de todas las reglas mencionadas ms arriba a todas las mujeres ocupadas en fbricas, talleres, tiendas, en el trabajo domstico o en el trabajo rural. Clara Zetkin procur delimitar claramente los fines y tareas del movimiento de mujeres trabajadoras en relacin al feminismo burgus organizado en torno a las sufragistas.

Denunci la accin cmplice de las mujeres burguesas en el periodo de proscripcin del partido socialdemcrata, que llevo al exilio a varias dirigentes revolucionarias. Adems impuso una perspectiva de clase para la accin dentro del movimiento de mujeres ligando de manera clara la emancipacin de las mujeres con el cuestionamiento a la propiedad privada, no como una cuestin de sexo contra sexo si no de lucha entre las clases. En estos debates se educaron la generacin de mujeres socialistas como Rosa Luxemburgo, Inessa Armand, Nadezha Krupskaia y Alejandra Kollontai (7). La fraccin de mujeres trabajadoras, su elaboracin y programa chocaba con las corrientes oportunistas en la II internacional. Rosa Luxemburgo, amiga personal de Clara Zetkin, fue una pieza importante de la conferencia de Zimerwald, a la que no pudo asistir por estar presa en Alemania. Esta conferencia sera la base para la III internacional nucleada en torno a la revolucin bolchevique, una de las experiencias ms avanzadas para la liberacin de las mujeres.



La revolucin de octubre, sus transformaciones y combatientes



Las mujeres tuvieron un rol activo y dinmico en la preparacin de la revolucin de 1917, a diferencia de los planteos que realizan ciertas organizaciones feministas. Luego de la revolucin de 1905 la mujer adquiri la posibilidad de administrar sus bienes. Entre 1913-1914 las mujeres participan masivamente en un movimiento huelgustico que tuvo dentro de sus demandas sus derechos polticos y durante la Primera Guerra Mundial las mujeres pudieron acceder a puestos de trabajo contribuyendo a su politizacin y organizacin fuera del hogar. El 23 de febrero de 1917, Da de la mujer en Rusia, se dio inicio con la importante huelga de los obreros de Putilov. 30 mil obreros se escabulleron en las filas de mujeres que reclamaban por el pan. Las obreras textiles se sumaron a la huelga. As se iniciaba la revolucin de febrero de 1917 en donde 90 mil obreros y obreras marcaron el grito de abajo la autocracia! Abajo la guerra! Queremos el pan! Las mujeres durante febrero-octubre cumplieron un rol de suma importancia para la preparacin de la toma del poder de octubre. Este fue el periodo en que el partido bolchevique volvi a la clandestinidad y fueron las mujeres las que buscaron los pisos francos, cambian las claves a diario sorteando la represin. Son organizadoras de masas, como Anna Litveiko y Anna Boldyreva, elegidas representantes del Soviet de San Petersburgo, roles de suma importancia (8).



La Poltica de las y los Bolcheviques para la liberacin de las mujeres consista en cuatro pilares fundamentales: terminar con el trabajo domstico por medio de la socializacin, la unin libre, la extincin de la familia burguesa y la incorporacin mundo del trabajo. Muchas de estas transformaciones, nunca antes vistas en la historia, se adelantaban en trminos democrticos a cualquier Estado capitalista. La Constitucin Sovitica dio a la mujer el derecho al voto, a ser elegida a cargos pblicos, concedi el divorcio, el principio de igualdad salarial por el mismo trabajo, el derecho a amamantar en el horario laboral, la prohibicin del trabajo infantil y del trabajo nocturno para las mujeres. Tambin se dio paso al matrimonio civil y los hijos nacidos fuera del matrimonio los reconoci como legtimos.



Una de las mayores conquistas legislativas fue el programa de Seguro de Maternidad diseado e impulsado por la propia Alejandra Kollontai: ocho semanas de licencia de maternidad plenamente remunerada, recesos para la lactancia e instalaciones de descansos en fbricas, servicios mdicos gratuitos, antes y despus del parto y bonos en efectivos.



Encabezados por una doctora bolchevique, Vera Lebedeva, se implement una red de clnicas de maternidad, consultorios, estaciones de alimentacin, enfermera y residencias para madres e infantes. Terminar con el trabajo domstico por medio de la socializacin de dichas tareas tuvo una preocupacin prioritaria. Esta labor estuvo a cargo del Departamento de las Mujeres del partido bolchevique, que dependi del Comit Central.



Fue formado en 1919 por Inessa Armand y luego integrado por Alejandra Kollontai. Se concedi el derecho a las mujeres a ser miembro de los consejos rurales, a ser cabeza de familia, a que los hijos ilegtimos no fueran discriminados, gozar de las mismas condiciones en caso de divorcio y las casadas no estuvieron obligadas a llevar el nombre del marido o vivir en el domicilio de este. En 1920 se legaliz el aborto y la homosexualidad (9). El departamento tuvo su propio peridico, Kommunistka (mujer comunista) y en 1921 imprimi 30 mil ejemplares. A su cargo estuvo Bujarin, Inessa Armand y Kollontai.



El estalinismo y el fin de la ilusin



El estalinismo puso fin a la tradicin revolucionaria del marxismo para la liberacin de las mujeres. En 1928 Stalin hizo la colectivizacin forzosa. Se difundi que las polticas para la extincin de la familia llevaran al libertinaje sexual y comenzaron a alzarse las ideas de buenas amas de casa. En 1936, Pravda denunci un plan habitacional con cocinas individuales como una desviacin de izquierda. La homosexualidad, la uniones libres y el denominado adulterio se declararon ofensas criminales en 1934, castigados con un mnimo de ocho aos de prisin, al tiempo que el divorcio devino en un proceso largo. Y dos aos despus, el Cdigo Familiar ilegalizo el aborto. Stalin sostuvo que solo el egosmo llevaba a las mujeres a abortar. Foment el incentivo a la maternidad con condecoraciones a heronas.



El Departamento de la Mujer fue abolido en 1930 y Stalin declar que la cuestin de la mujer ya estaba resuelto. El viraje estalinista de colaboracin de clases, marc un curso radical para las dcadas posteriores. Se borr de la historia las lecciones del octubre bolchevique, la tradicin del ala izquierda en la Segunda Internacional y las bases terico- polticas del marxismo de los orgenes. No es casualidad que desde la dcada 1940 las estrategias surgidas en el siglo XX como variantes locales del estalinismo, o con una posicin eclctica ante este, no hayan podido dar una respuesta seria a la liberacin de las mujeres, incluida en ellas a las diferentes variantes guerrilleras.



Hilos de continuidad



En un periodo complejo de persecucin poltica, Len Trotsky analiz la burocratizacin de la URSS y su impacto sobre las mujeres. Alexander Goikhbarg, autor de un Cdigo Familiar de 1918 que entre otras cosas aboli el status de inferioridad legal de la mujer, elimin la validez del matrimonio religioso y la ilegitimidad de hijos concebidos fuera de matrimonio fue internado en una institucin psiquitrica por el estalinismo; otros, que haban participado en el debate sobre este cdigo, como Beloborodov, Kiselev y Pyotr Krasilov fueron asesinados en prisin entre 1936 y 1939.



En su obra La revolucin traicionada Len Trotsky examina este proceso, sus mtodos y consecuencias. Formul la analoga del Termidor y entreg un profundo anlisis de la familia sovitica, la prostitucin y la poltica del estalinismo de desarme de las conquistas de las mujeres en la URSS. Mientras se silenciaba con la bota del gendarme a la clase que haba, por su propio mrito, hecho una de las revoluciones ms increbles de la historia hubo quienes mantuvieron en alto las enseanzas de dcadas de lucha revolucionaria. No analizaremos el la obra de Trotsky en este artculo, pero podemos establecer en sus trabajos un hilo de continuidad claro de la respuesta del marxismo revolucionario para la liberacin de las mujeres (10).



Conclusiones



Como he intentado de demostrar, el marxismo dio profundos aportes, en el pensamiento, elaboracin programtica, poltica y de transformacin concreta para la liberacin de las mujeres. Desde su surgimiento fue parte de las oleadas revolucionarias alzando las banderas por la liberacin de la mujer y por la destruccin de la sociedad de clases a la que ha sido sometida. Un juicio asertivo para con esta corriente no puede ignorar estos hechos, dentro del tan bullado debate dentro del movimiento de mujeres y feminista. Para elaborar una crtica debe haber un dialogo con la historia.



Desde la agrupacin Pan y Rosas y la fraccin trotskista por la reconstruccin de la IV internacional, buscamos hacer eco de estas experiencias a 100 aos de la revolucin rusa, a ms de un siglo de lucha revolucionaria de la clase trabajadora. No lo hacemos por casualidad, esta es nuestra tradicin insurrecta, la que queremos retomar para pensar la lucha revolucionaria en el siglo XXI.

