La geopoltica mundial se ha complejizado enormemente en la vuelta de milenio. Las piezas del juego se empezaron a mover marcando lmites y desafos en el terreno del control planetario. Si China ya perfilaba como un potente competidor econmico, Rusia hoy despunta como un jugador geopoltico audaz, con capacidad de reconstruir iejas alianzas o crear nuevas- entre los otrora poderosos imperios del Oriente.

El siglo comenz pintado de guerra, con un claro deslizamiento del eje ordenador del capitalismo desde el mercado hacia lo militar. Se estren con una secuela de intervenciones estadounidenses en Asia Central y Medio Oriente, iniciada en la dcada de los noventa con las guerras de fragmentacin de las estructuras poltico-territoriales que marcaban los bordes y las vas de trnsito entre Asia y Europa, y extendida hasta las fronteras de China, India y Rusia, y puso a jugar a todos los poderes regionales.

Poco a poco, en estas casi dos dcadas, la franja petrolera del planeta fue siendo ocupada por guerras de caractersticas muy variadas. Sus diferencias hacan pensar en casos especficos, sin relacin entre s, pero una vez puestos en el mapa dibujaron una figura muy cercana a la de las cuencas petroleras, y a la figura que en el ao 2000 delimit el rea de atencin prioritaria sealada por el mapa del Pentgono de Thomas Barnett, profesor de la Escuela Naval de Guerra de Estados Unidos.

Las zonas de guerra, sorprendentemente, seguan la ruta del petrleo y del desmantelamiento preventivo de condiciones o coaliciones socavadoras de la hegemona (ver mapa 1).



La franja que rene el grueso de las reservas petroleras certificadas se extiende desde Medio Oriente hasta Venezuela, pasando por el norte y occidente de frica. La lista es encabezada por Venezuela, que adems de contar con una quinta parte del petrleo mundial (junto con Canad aproximadamente la tercera parte), est en el Continente americano (ver mapa 2).

Sumando muchas otras riquezas naturales estratgicas y su posicin geogrfica, Venezuela es una pieza fundamental en la definicin de los equilibrios geopolticos. Para Estados Unidos, contar con Venezuela representara una condicin privilegiada de invulnerabilidad y defensa de su hegemona. Planteado de manera muy simple, esta es la razn central que mueve muchas de las iniciativas, acuerdos y alianzas, as como la implantacin directa de posiciones militares de Estados Unidos en territorio latinoamericano y caribeo.

Desde el momento en que Estados Unidos, movido por su inters de disponer de las riquezas venezolanas, convirti al pas en una amenaza a su seguridad interna (9 de marzo de 2015, bajo la presidencia de Obama) se han sucedido incontables intentos por ocuparlo y voltearle el rumbo. La ltima advertencia precisa la formul Donald Trump ante Naciones Unidas, indicando que estaba dispuesto a mandar tropas de invasin a Venezuela, con fines, quin lo duda, humanitarios.

Pero invadir un pas es una accin brutal y despierta amplias animadversiones y movimientos de rechazo. Considerando adems la habilidad y decisin con que Venezuela ha ido enfrentando todos los operativos de acoso y desestabilizacin sin dejarse llevar a una guerra civil, sera previsible un mal resultado. Cualquier tipo de intervencin requiere crear condiciones propicias y escenarios de validacin, aunque sea relativos. Dentro de la creacin de esas condiciones, sumndose a los operativos de guerra econmica, financiera, al desabasto y a la siembra de redes de narcomenudeo se inscribe el ejercicio AmazonLog, planeado para realizarse en la ciudad de Tabatinga entre el 6 y 13 de noviembre de 2017.

Sabemos que la efervescencia de las luchas antineoliberales, anticapitalistas y por la construccin de opciones no-capitalistas de organizacin social en la vuelta de milenio alcanz un nivel de intensidad muy alto; con una gran variedad que le imprima riqueza y que caus un cierto pasmo en las cpulas del poder continental.

No obstante, en esos mismos aos se fragu el Plan Colombia, la introduccin del terrorismo en los cdigos penales de todo el Continente, la relocalizacin de bases militares norteamericanas y de convenios para el uso de aguas territoriales con sus buques de guerra; se activaron los entrenamientos y ejercicios militares y se inici, sobre todo a partir de 2008 con el bombardeo en Sucumbos (como si hubiera sido la seal de inicio de la inflexin), una recuperacin que combinaba mecanismos como golpes de estado blandos, intentos de secesin, operativos mediticos de criminalizacin y manipulacin de narrativas, procesos desestabilizadores, bloqueos (sigue el de Cuba y se implant el de Venezuela), acuerdos de seguridad, paramilitarizacin y mercenarismo y otros de acuerdo con las historias especficas y con la creatividad aplicada por las resistencias y por las injerencias.

El AmazonLog, como se describe abajo detalladamente, consiste en colocar pertrechos de guerra que faciliten incursiones territoriales discretas, operaciones de respuesta rpida, ambas contemplando la intervencin de fuerzas especiales ya sea estadounidenses, de cuerpos locales o privadas, o tambin para permitir operativos masivos mucho ms visibles o escandalosos, producto de supuestos peligros humanitarios muy probablemente en Venezuela. Como se puede observar en el mapa 3, este ejercicio coloca dos posiciones muy importantes en la parte baja de Venezuela, a las que debemos adicionar una ms en la costa atlntica, producto de un convenio que est en proceso de ser aprobado por el Congreso brasileo, que concedera el uso de la base de lanzamiento de Alcntara, en Sao Luis, a las fuerzas armadas estadounidenses.

La base de Alcntara tiene la enorme importancia de ubicarse en el borde atlntico de la cuenca amaznica y de posibilitar su cercamiento enlazando toda el rea del Gran Caribe, con Venezuela en el centro. Es la posicin que permite cerrar el crculo. Desde el ao de 2002, justo al final del periodo presidencial de Fernando Henrique Cardoso, el proyecto de concesin de la base a las fuerzas armadas estadounidenses ya se encontraba en curso asentando que el territorio en cuestin quedara bajo la jurisdiccin norteamericana sin que las autoridades brasileas pudieran tener ningn tipo de supervisin, otorgando total libertad para la entrada y salida de tropa, equipo u otros bienes. Realmente una entrega del territorio en un punto por dems estratgico porque adems corresponde al rea o franja con posibilidades de lanzamiento de satlites.

Teniendo en cuenta las bases militares ya asentadas en esta zona en Guantnamo, Aruba y Curaao, Puerto Rico, Honduras (Soto Cano), El Salvador (Comalapa), Antigua y Colombia (seis en funcionamiento y 7 ms en proceso por el acuerdo de 2009 que qued temporalmente suspendido), con el refuerzo de las de Per en el otro extremo y con la ocupacin de Hait por las mal llamadas fuerzas de paz (comandadas oficialmente por Brasil), puede afirmarse que la regin est militarmente cercada. Desde siempre, por el Canal de Panam y por ser el centro del acceso nutico al continente en que se asienta el poder americano; en las ltimas dcadas, particularmente, por ser una de las reas de concentracin de yacimientos hidrocarburferos, minerales, genticos y acuferos ms importante del planeta, con Venezuela como epicentro.

La guerra contra Venezuela no es para derrocar a un dictador, cuestin que evoca las de Irak, Libia y circunstancialmente las de cualquier pas petrolero que pretenda poner condiciones a la entrega de sus recursos. Es la guerra de la Exxon, que no deja de abrir brecha desde la regin en disputa del Esequibo; es la guerra de Chevron, del coltan, el uranio, el thorium, el gas y el oro; es la guerra del estado norteamericano por reforzar sus condiciones materiales y su posicin hegemnica.

Las bases de Tabatinga y Alcntara implican no slo cerrar el crculo militar estadounidense en esta riqusima regin de relevancia estratgica sino el involucramiento de Brasil en una guerra prestada, emulando el triste papel de Colombia. La intervencin directa de Estados Unidos en Venezuela es as precedida o disimulada por su intervencin o su amenaza tercerizada desde las fronteras: los pases circundantes encargados del rescate humanitario de un pueblo que, por lo dems, en cada eleccin, en cada momento de riesgo, en su dificilsima lucha cotidiana, confirma que no quiere ser rescatado, sino libre de vivir con lo suyo eligiendo su modo, a su manera autodefinida como bolivariana.

Ejercicio AmazonLog y Operacin Amrica Unida





El Ejercicio AmazonLog, iniciativa del Comando Logstico do Exrcito Brasileiro (COLOG) se lleva a cabo en Brasil entre septiembre y noviembre de este ao a partir de tres actividades complementarias. (2) Por un lado, una exposicin de material de empleo militar y un Simposio de Logstica Humanitaria (SILOGEM) mismas que fueron realizadas en la ciudad de Manaos entre el 26 y el 28 de septiembre en el Centro de Convenes Vasco Vasques. Entre el 06 y el 13 de noviembre tendr lugar la Operacin Amrica Unida que contempla la construccin de una Base Logstica Internacional compuesta por Unidades Logsticas Multinacionales Integradas (ULMIs).

De acuerdo con declaraciones de los militares brasileos involucrados, esta instalacin ser de carcter provisional, acotada al periodo de realizacin del simulacro internacional conjunto en la frontera de Brasil, Colombia y Per. El General Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, Comandante del COLOG, seal en una entrevista a finales de julio que la intencin es realizar el ejercicio de manera bianual en distintos pases de Sudamrica, lo que proporcionar el perfeccionamiento de los sistemas logsticos y la creacin de una doctrina especfica de empleo en la regin (Revista Tecnologa e Defesa, 2017).

Exposicin de material de empleo militar

Se trata de un espacio diseado para que empresas de distintos ramos, pero especialmente dedicadas al mbito de seguridad y defensa, muestren productos y soluciones durante la exposicin y el Ejercicio Logstico Multinacional Interagencias. Tuvo lugar a finales del mes pasado y adems de buscar potenciales compradores entre las compaas y los pases participantes, los productos podrn ponerse a prueba en situaciones reales en noviembre durante la realizacin de la Operacin Amrica Unida.

Patrocinadores del Amazonlog

Simposio Internacional de Logstica Humanitaria (SILOGEM)

Llevado a cabo de manera paralela a la exposicin de Material de empleo militar, tuvo como temas el apoyo a comunidades y poblaciones afectadas por acciones de narcotrfico y terrorismo, as como a refugiados de pases que viven crisis econmicas y polticas. Tambin se abord la asistencia humanitaria durante operaciones militares y en caso de desastres naturales, dentro de la cual se dio un espacio en especial para compartir la experiencia militar brasilea dentro de la Misin de Estabilizacin de las Naciones Unidas en Hait (MINUSTAH) donde, como es sabido, se capacitaron batallones de fuerzas especiales que posteriormente han intervenido en los operativos de disciplinamiento de las favelas de Ro de Janeiro.

Como conferencistas participaron militares de alto rango de los pases de la triple frontera, especialistas en el rea amaznica, algunas de las empresas que estuvieron presentes en Manaos; as como agencias diversas, entre las que destaca la USAID a travs de su representante en Brasil, Michael J. Eddy (Portal do Careiro, 2017).

Operacin Amrica Unida