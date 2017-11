Por la unidad de Espaa republicana y federal! Por los olvidados en la transicin!

Anteponer la lucha de clases a la identitaria. Luchar de forma consecuente por la repblica y la democracia. Dignificar a los olvidados por la transicin. Libertad de los presos polticos. Condena del franquismo y enjuiciamiento del PP por la corrupcin.





Bajo una crisis econmica que golpea a los trabajadores de casi todas las clases, menos a la burguesa, a los terratenientes, a la jerarqua eclesistica, a la monarqua y al caciquismo poltico de los cobros en B o del 3%, estamos inmersos en un debate que no es el nuestro, el de los bandos nacionalistas. El nacionalismo espaol y el nacionalismo cataln, sus burguesas, y sus partidos de derechas (PP-Cs-PDeCAT), pro-UE, pro-OTAN.

El que escribe no es partidario de ninguno de los dos bandos, como miembro orgulloso de la clase obrera dispongo de mi propia posicin poltica y de clase, ante la falta de una organizacin comunista en Catalunya digna de tal nombre. Soy cataln pero no independentista, y tambin espaol pero no monrquico, por lo que difcilmente se me puede encuadrar en la triada nacionalista monrquica del PP-PSOE-Cs.

Susana Daz, a la que tambin le gusta pesar en ro revuelto, dice que el principal problema de Espaa es Catalunya, pero la mayora de los ciudadanos y trabajadores no pensamos as segn las encuestas (1), ya que el paro, la enseanza, la sanidad y la corrupcin estn por delante. Por tanto, los problemas principales son los derivados de la crisis y de la transicin poltica, ya que la corrupcin del capitalismo espaol tiene anclaje desde el franquismo. Seguimos con el mismo reparto de la riqueza, los mismos poderes financieros, industriales, latifundistas y las mismas familias (los Botn, March, Ybarra, Koplowitz, Del Pino, Entrecanales, Serratosa, Abell), las mismas instituciones recicladas que participaron en el genocidio franquista (ejrcito e iglesia), la misma bandera, y el mismo himno.

Voy a hablar de los grandes olvidados desde la transicin hasta nuestros das, olvidados por quienes golpean con el 155 para suspender la autonoma catalana y por quienes de forma unilateral y sin garantas democrticas proclaman la independencia de Catalunya (DUI). Voy a hablar de la lucha de clases, de la crisis econmica y sus consecuencias (paro, recortes sociales y pobreza), de la democracia, la involucin de los apartados sociales de la Constitucin Espaola (CE), de nuestra historia obrera, republicana y antifascista, de los que lucharon y de los que an sobreviven a nuestra memoria colectiva, y de los objetivos democrticos de ruptura democrtica que fueron enterrados por la transicin.

Con el fuego cruzado del nacionalismo los media estn slo enfocando Catalunya, la lucha de las trabajadoras de Bershka (Inditex) por la igualdad salarial o de los murcianos por el soterramiento del AVE son silenciadas, ya no se habla contra los recortes, de que faltan hospitales y escuelas pblicas, de que falta aumentar las pensiones y que estas sean sostenibles, de que falta aumentar los salarios y acabar con la precariedad laboral, de que falta profundizar la democracia, superar el rgimen del 78, de que sobran gastos militares, las bases militares extranjeras y la OTAN, de que sobran subvenciones pblicas a la iglesia y su control de la enseanza, de que sobra tanta polica, que tenemos ms polica que en Alemania, y de que sobra la monarqua como forma de Estado.

En sntesis, la crisis econmica, los recortes y la corrupcin capitalista se identifican de forma clamorosa con el rgimen poltico que tenemos en Espaa y Catalunya y ambas derechas a un lado y otro del Ebro aprovechan el nacionalismo para tapar los problemas sociales, sus recortes y sus corrupciones.

A aquellos falsamente catalogados como izquierda, que justifican las cargas policiales en Catalunya y Murcia, y que h0y hablan de la mayora silenciosa del 8-O y el 29-O, no tan silenciosa, junto a la ultraderecha y la derecha espaola, quiero decirles que estos son los grandes temas olvidados, por ellos tambin.

La Constitucin Espaola es cotidianamente vulnerada en nuestros derechos sociales

La CE en su momento fue un pacto interclasista que reflej el poder del movimiento obrero y antifranquista en nuestro pas, pero las nuevas libertades fueron vistas como un fin, no como un medio, el eurocomunismo impuso en el PCE y el PSUC que la accin poltica se limitara al campo electoral, abandonando la organizacin en las fbricas, barrios y centros de estudio, abandonando los frentes de masas de la lucha de clases, renunciando a luchar por la repblica y la conquista del poder de los trabajadores, mientras que desde el minuto uno las clases dominantes hispanas se pusieron dialcticamente a trabajar para desmontar una a una las conquistas sociales. Desde los pactos de la Moncloa, el Estatuto de los Trabajadores (E.T.), los gobiernos de UCD y el bipartidismo PSOE-PP y las directrices impuestas desde la UE a Espaa desde el Tratado de Maastricht hasta nuestros das, convirtieron en papel mojado uno a uno nuestros derechos:

Artculo 9. Libertad e igualdad: Espaa es el pas de la OCDE en el que ms ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, superando en 14 veces a Grecia. Es junto a Letonia el pas con ms desigualdad de ingresos de la UE. Hay 13,4 millones de personas en riesgo de exclusin, el 29,2% de la poblacin.Segn Intermn Oxfam el 1% ms rico concentra ms riqueza que el 70% de la poblacin ms pobre.

Artculo 20. Libertad de expresin : Para los dueos de los medios de comunicacin y de las empresas.

Artculos 21 y 28 derechos de manifestacin y huelga : Tras la ltima huelga general del 29M 2012 fueron condenados a multas y prisin 300 trabajadores.

Artculo 27. Derecho a la enseanza. La enseanza bsica es obligatoria y gratuita: El coste medio para un hijo/a de 0 a 15 aos en el 2006 era de 4.090 . El precio medio de primera matrcula universitaria de 1100 /ao.

Artculo 35. Derecho al trabajo : Despido Libre. Tasa de paro ms alta de la UE junto a Grecia. Aumento poblacin emigrada desde la crisis.

Artculo 37. Derecho a la Negociacin Colectiva : La existencia de las ETTs, la eliminacin de la prrroga de los Convenios (ultraactividad), la prioridad de los convenios de empresa sobre los de mbito superior, las atribuciones al empresario para ampliar jornada, reducir salario, imponer movilidad funcional y geogrfica, introducidas en la ltima reforma laboral, elimina de facto el derecho de la mayora de los trabajadores a la Negociacin Colectiva.

Artculo 40. Jornada, descanso laboral y Seguridad e higiene : La precariedad laboral, las largas jornadas de trabajo y el estrs provocaron 566.235 accidentes laborales en 2016, de los cuales 629 fueron mortales.

Artculo 43. Proteccin a la salud : El libre mercado impone un sistema de sanidad que reporta beneficios al capital privado, por medio de los grupos farmacuticos, de servicios, los conciertos con la sanidad pblica y su privatizacin, con tratamientos que no son cubiertos por la sanidad pblica y largas colas de espera superiores a 3 meses para una operacin. Segn la OCU las familias gastamos de media 1378 en el 2014 en medicinas y tratamientos.

Artculo 45. Medio Ambiente. Calidad de vida: No se impulsa y se penaliza la aplicacin de las energas renovables no contaminantes, favoreciendo los intereses de las grandes compaas energticas privadas.

Artculo 47. Derecho a la vivienda : Segn Critas existen 40.000 personas sin hogar en el 2016. Segn la PAH ms de 400.000 familias han sido desahuciadas desde el inicio de la crisis en el 2008. Espaa es lder de la UE en viviendas vacas, con 3,5 millones.

Artculo 50. Pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes para la tercera edad : La pensin media en Espaa es de 916,17 en marzo de 2017 mientras que el salario medio ronda los 1600.

Artculo 51. Defensa de los consumidores : La tendencia es la reduccin del consumo de bienes al aumentar el paro y bajar el peso de los salarios en la Renta Nacional. En Catalunya desde el inicio de la crisis los salarios han cado del 50% al 46% de la RN.

En este cuadro vemos cmo no se cumple la CE, no se cumple la ley!!!, pero el gobierno no les va a aplicar ningn 155 por ello, al contrario, siguen gobernando para los intereses de una minora de explotadores, cmo van a morder la mano que les da de comer?. En consecuencia la sacrosanta CE del 78 es un papel mojado cuando se trata de garantizar los derechos del pueblo trabajador, y una ley implacable para garantizar los derechos de las clases dominantes.

Los daos colaterales de la transicin

En Espaa se acept la monarqua sin referndum porque las encuestas decan que la repblica ganaba en 1977, lo dijo Surez en 1995, se aceptaron los pactos de la Moncloa que sirvieron para que la clase obrera pagara la crisis econmica hundiendo la capacidad adquisitiva del proletariado espaol, el E.T. anul las conquistas que el movimiento obrero arranc al franquismo, se acept un modelo de Estado uninacional, renunciando al carcter multinacional de Espaa que Dolres Ibrruri defenda en 1970 (56) y que el PSOE tambin defendi en la lucha antifranquista, se acept la economa de libre empresa y libre mercado renunciando al cambio de las relaciones de produccin capitalistas, se acept las instituciones de la guerra fra (UE y OTAN), se introdujo las primeras polticas neoliberales junto al thatcherismo en Gran Bretaa

A priori el nuevo rgimen nos impuso una ley electoral preconstitucional (Ley DHondt) con la que legitimaba el bipartidismo y los nacionalismos perifricos en prejuicio de la nica organizacin que haba luchado en la oposicin franquista por la democracia, el PCE en Espaa y el PSUC en Catalunya.

Y durante la transicin se cometieron tres genocidios:

uno el de la impunidad del rgimen franquista, sus crmenes y criminales, sus smbolos fascistas y nazis que son legales, lo que permiti a los fascistas continuar en poltica blanqueados en AP y UCD y en los aparatos del Estado (judicial, legislativo, ejecutivo, militar, policial, educativo); otro el del olvido de quienes murieron en la guerra, los campos de exterminio nazi y los que fueron condenados por sedicin por los tribunales franquistas y yacen hoy sus huesos en fosas comunes por toda la geografa hispana, soportando durante dcadas el desprecio de las instituciones democrticas hacia las vctimas del franquismo; y por ltimo el olvido del porqu murieron, por la democracia y la repblica, contra el golpe de estado apoyado por los militares fascistas y nazis de Italia y Alemania.

Como ya dije en un artculo anterior (2), a nivel internacional Espaa no es un pas independiente, ni anti-imperialista, dispone de una soberana limitada al estar alineada a las instituciones del imperialismo, la OTAN y la UE, con el mantenimiento de bases militares yanquis, y el apoyo abierto a las guerras imperialistas de recolonizacin (Irak, Libia, Siria), donde la base militar de Morn se convierte en base permanente de la OTAN africana. El rgimen del 78 es aliado de regmenes reaccionarios como los de Arabia Saud, Israel, Kiev y una plataforma de injerencia contra los gobiernos democrticos, progresistas y anti-imperialistas de Latinoamrica apoyando abiertamente a la ultraderecha y el golpismo (Venezuela, Bolivia, etc.).

La lucha por la democracia y la repblica federal

En la UE, que es desde su nacimiento una estructura econmica imperialista, neocolonialista, militarista, donde impera el desarrollo dependiente y desigual del capitalismo, la dominacin de las oligarquas financieras sobre la clase obrera y de los pases acreedores sobre los deudores, la soberana e independencia de los pases contemplada en sus constituciones ha sido arrojada por la borda. Cuando se plantea el derecho de autodeterminacin, abstraerse de esta realidad, de la existencia de la lucha de clases y del imperialismo es adems de reaccionario, un engao. No hay posibilidad de una soberana popular ni de alternativa socialista a la crisis capitalista en los marcos de la UE. Algo que la mayora del movimiento independentista cataln ignora, ya que ve en la UE su tabla de salvacin.

Cualquier proceso revolucionario en Espaa que pugne por dar el poder a los trabajadores, hoy en manos de las burguesas, y de resolver la cuestin nacional, pasa por romper con las instituciones de la guerra fra y superar el rgimen del 78 realizando la ruptura democrtica pertinente.

Soy marxista y leninista, y Lenin deca que la clase obrera bajo el imperialismo debe luchar por todas las reivindicaciones democrticas, incluyendo la repblica democrtica, la igualdad y el derecho de las naciones a la autodeterminacin, y que esta lucha consecuente por la democracia, que es la forma ms clara para la lucha de la clase obrera, no se puede aplazar hasta el socialismo (3).

Pero Lenin est maldito, utilizado por unos para defender el independentismo y olvidado por otros para defender la legalidad burguesa de hoy. Pero Lenin no era nacionalista, ni independentista, ni monrquico, era comunista, internacionalista, republicano y revolucionario en todos los sentidos. Para l la repblica, la igualdad y el derecho de autodeterminacin en las naciones europeas era una cuestin poltica, no jurdica, ante la cual siempre tomaba partido en funcin de los intereses de la clase obrera.

La clase obrera debe disponer una estrategia democrtica propia

El independentismo en su vertiente de izquierdas ha ganado adeptos dentro de la clase obrera con su lenguaje rupturista, sencillamente porque no apoyan la monarqua y ven a Espaa del PP, irreformable. Pero se equivoca al identificar con Espaa todo lo reaccionario, olvidando la historia obrera, republicana y antifascista, y olvidando a quienes hoy siguen defendiendo una posicin alternativa a la monarqua en Espaa. Ni Espaa es la historia slo de reyes y patbulos, lo mismo que Catalunya no es slo la historia de somatenes y burgueses. En la cultura de izquierdas y comunista no puede haber espacio alguno para la catalanofobia ni la hispanofobia. Nuestra historia es una historia de lucha de clases donde las clases populares con la clase obrera a la cabeza han escrito pginas gloriosas de conquistas sociales y polticas en la lucha por la democracia y en la lucha por el socialismo como rgimen social opuesto al capitalista tanto en Catalunya como en Espaa.

Lo que no se puede entender es que en Catalunya nuestros parlamentarios carezcan de una posicin independiente, unos con Albano Dante a la cabeza coqueteando con el independentismo y planteando candidatura unitaria con ellos, y otros coqueteando con el rgimen constitucional monrquico, sin plantear una propuesta propia de referndum de autodeterminacin y la defensa de la repblica federal.

Dnde estn las banderas republicanas? Porqu nuestros representantes de izquierda parlamentaria de CSQP o de UP no las llevan? Porqu no convocan manifestaciones en Catalunya por la III Repblica ahora? A qu tanto miedo, silencio y olvido?. Lenin adverta que en el problema de autodeterminacin de las naciones, lo mismo que en cualquier otro problema poltico, lo que interesa sobre todas las cosas es la autodeterminacin de la clase obrera, su independencia poltica respecto a las burguesas (4). Pero hoy nuestros diputados no tienen posicin propia ante los dos nacionalismos impiden que la clase obrera sea la clase polticamente dirigente.

Dice Calorina Bescansa que Podemos debe tener una propuesta para Espaa. Y es cierto, no la tiene, pero no como ella (aupada hoy por los media ultraderechistas de libertad digital), imagina. En este falso debate slo hay dos posturas, una, iniciar una segunda transicin con reformas constitucionales que no cambien nada para reforzar la monarqua, u otra, defender la ruptura democrtica, la repblica federal, hacer pagar la crisis a sus responsables y avanzar en derechos sociales y democrticos de los trabajadores.

En este campo slo se han pronunciado a nivel estatal el IU y PCE en sus XVIII Congreso y IX Asamblea (2008-09) que hicieron autocritica del proceso de transicin. Podemos no se ha pronunciado ms all del referndum pactado para Catalunya, y el grupo parlamentario de UP debe dar una alternativa no slo al nacionalismo espaolista, sino tambin al independentismo. El 70% de los catalanes estamos por la ruptura democrtica con el rgimen del 78, es decir, la gran mayora, y el apoyo a la monarqua en Espaa est por debajo del 40% (5).

Referndum de autodeterminacin con garantas democrticas

El 27 de septiembre de 2015 los partidos independentistas perdieron su plebiscito, con un 47,74% de votos, frente a un 48,11%, an as siguieron con su hoja de ruta, y tras la consulta unilateral del 1-O proclamaron la independencia con un 43% de participacin y un 38,5% del censo, sin garantas democrticas, dando continuidad a la fractura identitaria en la sociedad catalana, confundiendo el derecho a decidir con independentismo, igual que el frente monrquico PP-PSOE-Cs.

Ambos nacionalismos coinciden en la mentira sobre la proclamacin de la independencia, jugando con la semntica, pues Catalunya sigue formando parte del estado espaol y en la UE, no existe una dualidad de poderes, careciendo de justificacin tanto la DUI como la suspensin de la autonoma. En este campo las presiones poltico-mediticas para que VW-Seat traslade su sede social fuera de Catalunya (6) entra en ese juego goebelsiano. Hay un movimiento independentista con fuerte implantacin social, mayoritario en el parlament disuelto, que reivindica la independencia republicana, pero no hay un reconocimiento de la DUI a nivel estatal, ni a nivel internacional, lo dems es propaganda meditica.

Tienen razn Alberto Garzn y Pablo Iglesias cuando insisten en que el 1-O no fue un referndum sino una movilizacin, aunque eso escandalice a sectores del independentismo. Lenin deca que el reconocimiento del derecho de autodeterminacin exige un mximo de democracia y un mnimo de nacionalismo, algo que los independentistas omiten. Dejando claro que votar nunca puede ser un acto ilegal, el referndum debe tener garantas democrticas, reconocer todas las posiciones, e impulsar la participacin de todo el pueblo cataln sin exclusiones. El que otros, el bloque monrquico, lo boicotee, no da validez democrtica ni al 9N ni al 1-O. Precisamente el 82% de todos los catalanes estamos a favor de un referndum pactado y vinculante.

En la UE no hay lugar para el derecho de autodeterminacin de los pueblos

En artculo anterior ya argumente que no hay ni habr reconocimiento de la independencia unilateral (DUI) porque ni el gobierno espaol la reconoce y el estatus internacional le es favorable como aliado estratgico de la UE, OTAN y EE.UU. (7). Se equivocan los independentistas cuando pretenden asirse a la sentencia del Tribunal de la haya de la DUI de Kosovo, que dicho sea de paso es un malsimo ejemplo pues estamos hablando de un protectorado de la OTAN. Los independentistas olvidan que el derecho de autodeterminacin es un problema poltico, no jurdico, que la aplicacin del derecho o resoluciones internacionales dependen de los intereses de las potencias imperialistas. Cuntas resoluciones de la ONU contra el bloqueo criminal a Cuba o contra la ocupacin ilegal de los territorios palestinos se han aplicado?. Se ha obligado a EE.UU. e Israel a cumplir las resoluciones?. Para el expansionismo econmico y militar de las potencias imperialistas viene bien el derecho de autodeterminacin contra estados molestos como Yugoslavia o el territorio de la antigua URSS, pero la cosa cambia cuando ese estado es un aliado firme del imperialismo como lo es Espaa, ah el derecho de autodeterminacin cede el sitio a los intereses econmicos, polticos y militares. Una UE dominada por Alemania y Francia, una OTAN dominada por EE.UU., y un FMI dominado por esas potencias nunca van a apoyar el fraccionamiento unilateral de un Estado aliado por la libre autodeterminacin de las naciones.

Tambin dije que el proyecto independentista de Catalunya goza de un gran apoyo por la creencia de que como nuevo estado, sera tratado como un pas centro europeo, que es donde se concentra el poder de decisin poltico, financiero, y tecnolgico, de las economas exportadoras y acreedoras, lo que supuestamente le alejara del intercambio desigual y del empobrecimiento de los pases de la periferia y el sur. Lo cual no deja de ser una posicin neocolonial ya que busca un mejor acomodamiento dentro del imperialismo europeo, una mejor participacin en el reparto de los beneficios de la explotacin de la clase obrera y los pases dependientes o excolonias, a costa del intercambio desigual y las guerras de recolonizacin.

Pero el derecho de autodeterminacin slo puede ejercerse si el poder real reside en el pueblo. Y ah es donde afloran las contradicciones, ya que el pueblo no es homogneo, hay clases explotadoras y explotadas, y excepto la CUP, la mayora de los independentistas pretenden defender una Catalunya encuadrada en la UE y la OTAN, o sea, a las rdenes del imperialismo y sus instituciones, con recortes sociales de lujo en aras de las leyes de estabilidad presupuestaria que ya nadie cuestiona en el movimiento independentista, tapando la lucha de clases con el procs. En una Catalunya independiente dentro de la UE con una deuda pblica del 35,4% la austeridad seguira siendo la matriz de la poltica econmica. Adems no hay que olvidar que Catalunya dispone de una capacidad industrial alta, cierto, pero muy dependiente de las transnacionales extranjeras, una industria pblica y nacional dbil, y una capacidad de investigacin y patentes baja, lo que nos muestra la excesiva dependencia del capital extranjero. Cmo va a ser posible entonces ejercer el derecho de autodeterminacin, cuando las principales palancas de la economa industrial y financiera se encuentran en manos de una oligarqua dependiente de los imperialismos yanqui y europeos?. La realidad: seguimos en la periferia. No olvidemos que otra de las virtudes de la transicin y el bipartito en Espaa fue la de entregar el patrimonio pblico industrial a las transnacionales extranjeras a precio de saldo (auto, bienes de equipo, qumicas, alimentacin, etc.), y privatizar el resto de sectores (telecomunicaciones, energa e informtica).

El frente monrquico rompe la CE y Espaa

El frente monrquico del PP-Cs-PSOE, nunca ha reconocido ni reconocer la plurinacionalidad de Espaa, y siempre han negado el derecho de autodeterminacin. Adems han roto la madre de todas las leyes, la Constitucin Espaola (CE), la rompieron infinidad de veces durante el bipartito negando el derecho al trabajo, la vivienda, sanidad y enseanza pblicas, pensiones pblicas suficientes, la libertad de manifestacin y expresin etc., con reformas laborales, de pensiones, desahucios, recortes de gasto pblico social, leyes de patada en la puerta, mordaza, etc., provocando un subdesarrollo social galopante en Espaa y Catalunya con respecto a Europa occidental en gasto pblico social. Los nicos derechos que se garantizan son los de los bancos, la gran patronal, los terratenientes y la iglesia que sigue controlando parte de la enseanza, la monarqua, y el control militar de EE.UU. sobre la pennsula.

Pero el cnit lo alcanzaron cuando rompieron la CE a lo grande:

La ratificacin del Tratado de Maastricht en 1992, que en la prctica fue una reforma constitucional encubierta, denunciada por Julio Anguita, al imponer lmites al gasto pblico, eliminando la autonoma financiera del Estado, obligando a aplicar planes de ajuste (recortes sociales) para reducir el dficit pblico. En el 2010 rompieron el estado de las autonomas al anular el estatut que los parlamentos espaol y cataln haban aprobado y que el pueblo de Catalunya respaldamos en el referndum del 2006. El Tribunal Constitucional como juez y parte, reflejo del bipartidismo, rompi el pacto territorial. Desde entonces Catalunya no tiene encaje en el estado de las autonomas. Y lo volvieron a romper cuando en el 2011 modificaron el artculo 135 anulando todas las conquistas sociales de la CE al someterlas al pago de la deuda pblica (que es privada de los bancos, grandes empresas y la estafa inmobiliaria) que se triplic desde el inicio de la crisis por el rescate a la banca (8) y al cumplimiento la estabilidad presupuestaria, y lo hicieron el PSOE-PP sin consultar al pueblo espaol.

Odn Elorza (PSOE) dijo en la sexta que el 135 fue un error (sic) (28/10/17). Romper la CE, un error!!!. Est claro que el nuevo PSOE del acercamiento a Podemos, la plurinacionalidad y la oposicin real al PP, es el viejo PSOE, republicano pero apoyando la monarqua, de izquierdas pero apoyando a la derecha, laicos pero subvencionando a la Iglesia, pacifistas pero a favor de la OTAN

Pero la CE que los monrquicos tanto aman pero maltratan este ao la han vuelto a romper al suspender la autonoma, medida que choca con los artculos 2 y 155, de la CE. El artculo 2 reconoce el derecho de las autonomas, el 155 especifica que el gobierno podr dar instrucciones a las autoridades de las CC.AA. nunca suspender sus funciones, slo el president puede disolver el parlament y convocar elecciones, medidas que el gobierno del PP se salta dando al 155 el mismo tratamiento del 116 que se dispone para los estados de excepcin, tal y como en su da, en 1978, lo plantease Manuel Fraga.

Ya dije en un artculo que a Mariano Rajoy debieran hacerle una estatua en las Ramblas por ser el mayor promotor de independentistas en Catalunya (9), fue y es el mayor responsable poltico de la ruptura de Espaa. Desde que promovi la anulacin del estatut el independentismo ha crecido exponencialmente, de los 320.243 votos en las autonmicas del 2010 (ERC+SI) a los 1.957.348 de las autonmicas del 2015 (JxS+CUP) con una participacin histrica del 77,44% (10), y segn la ltima encuesta entre junio y octubre el independentismo ha subido 7 puntos hasta el 48,7%, superando en 5 puntos a los no independentistas (11). La solucin del Gobierno y sus muletas de responder con cargas policiales, detenciones polticas, suspensin de la autonoma y el encarcelamiento del Govern no har ms que unir con cemento armado e impulsar de cara a las elecciones del 21D, un bloque independentista heterogneo en lo ideolgico.

El PP es el mximo agitador del fascismo, no defiende la unidad de Espaa, les importa un comino, lo nico que le interesa es su supervivencia poltica ante el acoso judicial por la corrupcin como gestor de los intereses de la oligarqua en el Estado espaol, y si el enfrentamiento nacionalista esconde sus vergenzas pues a por ellos, y volvemos a ver grupos de fanticos fascistas que actan con impunidad ante los aparatos del Estado, con saludos fascistas, agresiones a ciudadanos, inmigrantes, y a organizaciones antifascistas, y desde el PP vemos vociferar la ilegalizacin de los partidos polticos no monrquicos, amenazar con la suspensin de las autonomas de Castilla La Mancha, Euskadi y Navarra, y a volver a suspender la autonoma catalana si el bloque monrquico no gana las elecciones del 21D (12). Mientras tanto los Rato y Urdangarn siguen libres y los torturadores del franquismo no son extraditados, una prueba ms de cmo trabaja la fiscala del Estado.

No todas las movilizaciones de masas son de la izquierda

Mi total repulsa a Francisco Frutos, exsecretario general del PCE, que tras el V Congrs del PSUC aup al eurocomunismo al aparato del partido, que renunci a la reivindicacin de la repblica espaola y a la lucha por el socialismo y el derrocamiento de la burguesa, que llev a cabo un pacto electoral con Almunia sin programa aceptando el pacto de estabilidad presupuestaria de la UE y la OTAN, que hace poco defendi la UE oponindose a los acuerdos del XX Congreso del PCE (13) y que ahora aparece en la manifestacin del 29-O junto al bloque monrquico y la ultraderecha (VOX, Falange, PXC, Espaa 2000, Democracia Nacional, Hazte Or, Cristo Rey, Fundacin Francisco Franco, Fundacin Primo de Rivera). Este camarada olvida las lecciones de la historia, que no todas las movilizaciones de masas son de izquierdas, que tambin hay movilizaciones de masas de derechas y ultraderechas. Nos imaginamos a comunistas hablar en apoyo de una movilizacin estudiantil convocada contra el gobierno de UP de Salvador Allende en Chile? Nos imaginamos a comunistas hablar en apoyo de una movilizacin convocada por la derecha y la ultraderecha contra el aborto?. Pues eso es lo que hizo Frutos el 29-O dar apoyo a la monarqua y la suspensin de la autonoma catalana (14).

A este viejo eurocomunista hay que recordarle que el PCE, como ya dije (15) ha sido el mejor partido republicano de la historia de Espaa como ya demostr durante la II Repblica y en la guerra nacional revolucionaria por la independencia de Espaa contra los golpistas e invasores fascistas. Tambin quiero recordarle que fueron los familiares de las vctimas de la guerra impuesta por el fascismo los que tuvieron que buscar los restos de sus familiares sin ningn apoyo de la direccin eurocomunista (igual que la socialdemocracia) que haba aceptado la monarqua, la bandera rojigualda y el himno franquista, y tambin fueron los primeros en montar las asociaciones por la memoria histrica por encima del partido. Tambin quiero recordarle Lenin planteaba la resolucin del derecho de autodeterminacin mediante referndum de la nacin afectada (16) y que la alternativa al independentismo pasaba por ampliar la democracia y defender repblica federal (17). Por tanto, que la monarqua como forma de estado no es la alternativa para la Unidad de Espaa, sino la forma ms consecuente para su divisin. Es posible que todo esto sea muy duro asumir por quien desde los pactos de la Moncloa hasta ahora nunca ha planteado la ruptura democrtica, y sigue justificando la transicin (18). Es posible que tambin le sea muy duro asumir la realidad, que la transicin no nos liber del franquismo.



Recuperemos la memoria obrera, antifascista y republicana

En memoria de quienes estamos sosteniendo con nuestro sudor las arcas del Estado, y garantizamos las ganancias del capital, recuperemos la conciencia de clase, luchemos por nuestros derechos, contra los recortes, contra los desahucios, por nuestros empleos, nuestros salarios, nuestras pensiones, nuestras escuelas, nuestros hospitales, defendamos una poltica clasista frente a la explotacin y opresin social, porque es esa y no otra la fractura social que se est imponiendo en la sociedad catalana y espaola, las desigualdades sociales en una guerra social que ganan los ricos. La lucha de clases existe, y la fractura y pugna identitaria lo nico que hace es taparla, pero no la suprime.

Tenemos el paro ms alto (17,1) junto a Grecia (21,2) de la UE28 (7,6), casi 1 milln de emigrantes ms desde que se inici la crisis en el 2008, la pobreza infantil ms alta de la UE28 detrs de Rumana y Grecia, a centenares de miles de familias que dependen de las pensiones de sus mayores, ms de 400.000 familias expulsadas de sus viviendas desde el inicio de la crisis, un subdesarrollo social de 4 puntos por debajo de la UE28 en gasto social pblico, mientras se rescata a la banca con 60.600 millones de , mientras cada ao se dejan de recaudar 79.000 millones de por la evasin de capital de las grandes fortunas y empresas del IBEX, mientras este ao se gastan 11.000 millones de en gastos militares por encima de lo presupuestado, mientras se subvenciona a la iglesia con ms de 11.000 millones de al ao, mientras se da una amnista fiscal de casi 3.000 millones de , mientras se rescata a las autopistas con casi 4.000 millones de Con toda esta pasta no slo se eliminara la deuda pblica, sino que saldramos del subdesarrollo en gasto pblico social. Pero claro, estamos en un Estado de derecho fulminantemente clasista que gobierna para los ricos. En consecuencia, no todos los males de Espaa provienen de la UE, de ah provienen las imposiciones de dficit pblico, privatizaciones, reformas laborales y de pensiones, etc. La UE no explica el nivel de fraude fiscal, corrupcin, especulacin inmobiliaria, precariedad, y la prdida de poder adquisitivo en Espaa (incluso en los aos previos a la crisis).

No hay solucin a la crisis dentro del capitalismo, es su nervio y funcin. Slo el socialismo puede garantizar los derechos humanos sin destruir las fuerzas productivas econmicas y laborales, sin crisis y sin guerras. La culpa no es de Madrid, Bruselas, Catalunya o los inmigrantes, sino del capitalismo. Slo mediante la emancipacin de la clase obrera es posible la emancipacin de toda la sociedad. Tarde o temprano estamos condenados a resituar la necesidad de superacin del capitalismo en la perspectiva del socialismo y la sociedad sin clases, comunista.

En memoria de quienes desde la dignidad defendieron con su vida la legalidad republicana espaola para vencer al fascismo, en memoria de todos los antifascistas espaoles y catalanes de todas las ideologas, comunistas, socialistas, anarquistas y republicanos, que continuaron la lucha en Europa contra el nazismo, en memoria de los comunistas que encabezaron la resistencia y oposicin obrera, popular y estudiantil durante la larga noche del franquismo, recuperemos a los olvidados por la transicin, no volvamos a condenarles al olvido, no volvamos a revivir la transicin, defendamos la unidad de Espaa no con reyes, ni patrioterismo beato y uninacional, sino con una repblica democrtica y federal. Acabemos con la impunidad del franquismo, hagamos justicia y honremos a las vctimas. Declaremos ilegal al rgimen franquista, a sus tribunales, y sus sentencias. No podemos volver a abandonar en las cunetas a nuestras vctimas y renunciar a la Repblica, como se hizo en la inmodlica transicin.

La crisis no entiende de rollos identitarios, somos la clase obrera de todo rango, sexo, edad y pas los que la estamos padeciendo, mientras los capitalistas, nuestros explotadores, y sus lugartenientes polticos, se llenan los bolsillos. Tenemos ms intereses comunes los obreros catalanes y madrileos, que las burguesas catalana y madrilea, que los Rajoy y Puigdemont. Desde una visin clasista no es Espaa quien nos roba, son los ricos de Pedralbes o El Viso, los que roban y evaden impuestos, somos nosotros quienes con nuestros impuestos mantenemos todas las estructuras del estado central, autonmico y local. A la clase obrera le interesa la unidad de los pueblos y naciones de Espaa, unidad voluntaria, republicana y federal. El actual rgimen monrquico es un estorbo en esa lucha por la democracia y la unidad.

Recuperemos la Repblica de Trabajadores que nos robaron.

Proceso constituyente por una poltica de los trabajadores y por la repblica.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.