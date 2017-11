Catalunya y el Reino de Espaa

Es una revuelta? No, Sire, es una revolucin

Luis XVI y el duque de la Rochefoucauld (Reino de Francia, 1789)





Expongo a continuacin, en calidad de portavoz del colectivo de militares demcratas, un modesto y breve anlisis de la grave crisis de Estado que estamos padeciendo, as como de su posible evolucin.

El artculo 155 de la Constitucin y la Ley de Amnista

El bloque monrquico, liderado por Felipe VI, se ha quitado la careta, mostrando sus credenciales franquistas. Este rgimen, escasamente democrtico, naci de una metamorfosis de la dictadura y de las conquistas sociales arrancadas al dictador.

Debemos estas conquistas, hoy gravemente amenazadas, a la heroica lucha de las organizaciones obreras y ciudadanas, as como a los movimientos soberanistas de los pueblos de nuestra patria; nunca lo olvidaremos.

La aplicacin del peligroso artculo 155 -que, como otros artculos de la Constitucin, son deliberadamente confusos y contradictorios entre s- ha dejado las manos libres a un Gobierno a las rdenes del rey y de sus halcones militares. Es una grave involucin, de consecuencias imprevisibles.

La falsa Ley de Amnista -en realidad una ley de punto final, aprobada en 1977 por el Congreso de los Diputados, con anterioridad a la aprobacin de la Constitucin de 1978- es otro de los pilares fundacionales del Rgimen.

En los aos 70 del siglo pasado -al dictado de unos generales franquistas- se insertaron desequilibrios fundamentales en los cimientos de esta democracia, cuyos efectos demoledores se estn empezando a sentir.

La amenaza militar

Durante ms de cuarenta aos, tras la muerte del dictador militar Francisco Franco, ha permanecido inclume el poder del rey, amenazante espada de Damocles sobre el pueblo espaol. Es un rey Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas; un rey ilegtimo, heredero de la dictadura, que adems no se presenta a las elecciones.

Una prueba del carcter franquista del rgimen es la gigantesca cruz que sirve de mausoleo al dictador, visible a muchos kilmetros en la Sierra de Guadarrama. Mientras, miles y miles de vctimas del franquismo siguen en fosas comunes o dispersas por las cunetas del territorio nacional.

Una escritora imprescindible, por su lucidez y compromiso valiente con la Memoria Democrtica, es Enriqueta de la Cruz, autora de excelentes relatos novelados. En particular El Testamento de la Liga Santa, publicado en 2006, esencial para comprender algunos de los factores ms importantes que estn incidiendo en la actual crisis de Estado.

Lo llaman democracia y no lo es

El aparato del Estado es un instrumento hegemonizado por las lites dominantes. Sin embargo, est atravesado por las contradicciones de la sociedad civil. Es, por tanto, la cristalizacin de una correlacin de fuerzas en una coyuntura histrica concreta. Las importantes transformaciones de la sociedad civil en estos ltimos 39 aos, junto a la irrupcin de la gran crisis financiera internacional, han agudizado las contradicciones del Estado y cambiado significativamente dicha correlacin entre clases.

La situacin actual no se corresponde, pues, con la estructura jurdico-poltica del rgimen del 78. De ah el nacimiento del 15M y su clamor No nos representan, lo llaman democracia y no lo es tambin la emergencia de PODEMOS, Unidos Podemos y ANOVA en Galicia, junto a las llamadas mareas, etc. Y, por ltimo, la agudizacin del conflicto histrico del Estado espaol con la Generalitat de Catalunya.

Un nuevo escenario poltico

La grave decisin poltica que implica la toma de control de las instituciones de la Generalitat por parte de un gobierno del PP -con una representacin en Catalua inferior al 9 %- y el encarcelamiento, en el da de hoy, de altos cargos electos de la Generalitat, dictado por la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional, ha creado de facto un nuevo escenario poltico.

En dicho escenario se enfrentan dos legitimidades incompatibles: por un lado, el movimiento soberanista, de base democrtica, pacfica y progresista, que engloba tambin a las independentistas, y que conjuntamente representan a una mayora social, por ahora imbatible; por el otro lado, la legitimidad del rgimen, representado por el bloque monrquico y sus aliados, de base franquista y violenta: A por ellos!

Sin embargo, la convocatoria de elecciones autonmicas por parte del Sr. Rajoy, apoyada por el PSOE -a contracorriente de los intereses del rey y de sus halcones- abren una oportunidad histrica el prximo 21 de diciembre para la resolucin del contencioso. Si stas llegan a desarrollarse de forma democrtica, su resultado ser legtimo y habra de ser respetado por ambas partes en conflicto.

La pretendida reforma del Rgimen de la Transicin es inviable, pues habra de contar con la aprobacin del PP, un partido investigado por estar implicado en el caso Grtel.

Esta ptrida situacin ha sido denunciada valerosamente por el ex Teniente del Ejrcito de Tierra D. Luis Gonzalo Segura. En su obra ms reciente - El libro negro del Ejrcito espaol - aporta datos concretos con nombre y apellidos

Conclusin

El rey Felipe VI est gobernando ilegtimamente Espaa, como qued patente en su discurso dirigido al pueblo espaol, e indirectamente al Presidente electo Sr. Rajoy, en la noche del 3 de octubre de 2017.

Los derechos, tan duramente conquistados, estn hoy amenazados por una Constitucin ilegtima. Una Constitucin que da poderes ilimitados a un Gobierno en minora, con el apoyo tristemente incomprensible de la actual direccin del PSOE.

Sin embargo, la convocatoria de elecciones el prximo 21 de diciembre contradice, por primera vez, la obediencia ciega del Gobierno a los dictados del rey y de sus halcones, abriendo un resquicio a la esperanza (cudese de ellos, Sr. Rajoy).

Sin Repblica no hay salida a esta crisis. Una repblica federal que acoja a todos y acabe de una vez por todas con el histrico conflicto soberanista, de forma democrtica y pacfica. Es necesaria una democracia real ya, porque maana ser tarde.

Manuel Ruiz Robles, capitn de navo de la Armada, portavoz del colectivo de militares demcratas Anemoi, miembro de ACMYR.

@colectivoanemoi

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.