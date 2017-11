A dos aos (5 de noviembre de 2015) de la tragedia de Mariana (Minas Gerais, Brasil), Ekologistak Martxan se une a nuestra organizacin hermana Movimiento de los Afectados por Represas (MAB) para recordar ese crimen y sus vctimas, y para denunciar a su responsable, la compaa minera de hierro Samarco (consorcio entre Vale y BP Billington que opera exclusivamente en Mariana). Presentamos tambin el informe que acabamos de realizar tras nuestra visita a la zona afectada.Pero no es slo recordar y denunciar lo que pas entonces, sino tambin lo que sigue sucediendo y de lo que es totalmente responsable el actual gobierno brasileo. Dos aos despus del crimen nadie ha sido juzgado, ni condenado, ni se ha pagado ninguna multa, ni ninguna familia damnificada ha sido reasentada, ni sus casas nuevas construidas.La razn es muy sencilla: a parte de ser la Vale la empresa minera ms poderosa de Brasil, con explotaciones en casi todo el mundo, la Vale tambin tiene una conexin muy estrecha con el actual gobierno golpista de Michel Temer. Samarco, con 2000 millones de euros de beneficios (2014), es tambin muy poderosa en la zona de Mariana.Vale por otro lado financia el partido en el poder y aparece en distintos casos de corrupcin. El ao pasado tuvo lugar un golpe de estado en Brasil por la derecha brasilea del PMDB contra la democrticamente elegida Dilma Rousseff. El ahora presidente Michel Temer era confidente del gobierno de estados Unidos, y recibi su apoyo cuando asumi el poder. Despus, l y su gobierno (hasta 9 ministros) se han enfrentado a cargos de corrupcin, pero ha conseguido evitar la Justicia. La ltima vez este 25 de octubre, en la que sus diputados bloquearon una segunda denuncia. As posibilitaron tambin que Temer pueda proseguir su carrera de privatizacin y desmantelamiento de servicios y derechos. As la pasada semana vendieron yacimientos petroleros pertenecientes a la estatal Petrobras a empresas transnacionales y el pasado mes 4 hidroelctricas.Eso explica tambin que el mayor crimen ambiental y social de la historia de Brasil contine impune. Todo el cauce de 800 kilmetros del ro Doe y su afluentes Gualau del Norte y Carmo, as como la costa de su desembocadura fueron contaminados por la minera por 50 millones de toneladas de lodos con altos contenidos de metales pesados. El lodazal arrastr pueblos enteros, cubrindolos de limo mortal, y provoc la muerte de por lo menos 19 personas (muchos habitantes del ro no estn censados). De los 19 muertos 14 eran trabajadores de la compaa, y de ellos 12 eran trabajadores tercerizados.El nmero de afectados total se estimaban en 1 milln, tanto como el cmputo global de afectados por los 2000 embalses existentes en todo Brasil. De esos afectados,a ctualmente ms de 15.000 familias se encuentran sin casa o sin un medio de subsistencia. Como la delegacin de Ekologistak Martxan pudo comprobar, los campos continan improductivos tras el efecto del lodo txico. Los pescadores continan sin poder faenar a lo largo de 700 kilmetros del ro Doe e incluso mar adentro, kilmetros arriba y abajo de su desembocadura.Desde aqu nuestra solidaridad con el MAB y con las familias y comunidades afectadas, esperando se restituyan en parte sus derechos, y nuestro repudio a las empresas que perpetran semejantes crmenes contra el medio ambiente y los pueblos, y las instituciones que los amparan.