El gobierno Temer entreg la explotacin de una de las mayores reservas de petrleo del mundo a las grandes trasnacionales petroleras. Los expertos y trabajadores de la industria denuncian una gran amenaza a la soberana nacional. Una de las primeras medidas que tom el presidente brasileo, Michel Temer, luego de desbancar a su antecesora Dilma Rousseff, fue cambiar las reglas de juego de uno de los yacimientos de petrleo ms grandes del mundo el presal que se encuentra en las costas brasileas. La semana pasada se derrib de facto la exclusividad que la estatal Petrobras tena sobre esa reserva, y las principales empresas petroleras trasnacionales se apoderaron de su explotacin.Descubierto en 2007 por Petrobras, este presal es una gran reserva de petrleo ubicada en el subsuelo marino, aproximadamente a una profundidad de siete quilmetros bajo el nivel de la superficie del mar. Se trata del yacimiento ms profundo que se ha encontrado en el mundo, y segn un estudio de la Universidad Estatal de Ro de Janeiro contendra al menos 176 billones de barriles de petrleo. En el mundo de la energa y el petrleo fue catalogado como el descubrimiento ms importante de los ltimos 50 aos en el mundo, y coloca a Brasil en la lista de los mayores productores del mundo, generando condiciones hasta para que el pas entre en la OPEP y alcance los mbitos de decisin en el mundo del petrleo, coment a Brecha el profesor de ciencia poltica y economa William Nozaki, que participa de la elaboracin de propuestas estratgicas de la Federacin nica de los Petroleros (FUP, sindicato que representa a los trabajadores de ese sector).En 2006 Brasil se volvi autosuficiente en petrleo, explic a Brecha Ildo Sauer, actual director del Instituto de Energa y Ambiente de la Universidad de So Paulo (USP), que en ese momento todava era director ejecutivo de Petrobras. Y en 2007, cuando se descubri el presal, el pas pas de hecho a ser un actor importante a escala mundial, seal.Desde que fue fundada por Getlio Vargas, en 1953, hasta 1997 durante la oleada privatizadora de Fernando Henrique Cardoso, Petrobras tena el monopolio de la produccin de petrleo en Brasil. Cardoso implant el llamado rgimen de concesin, con el que Petrobras perdi el monopolio y las petroleras internacionales pudieron intervenir en todos los eslabones de la cadena de produccin del hidrocarburo. Durante el gobierno de Lula y despus de descubrir el presal, el Partido de los Trabajadores (PT) cre un nuevo rgimen para explotar el petrleo (llamado partilha), basado en el reparto del excedente del producto: la empresa contratante explota y extrae el petrleo y carga con los costos, mientras que el Estado se queda con una parte del petrleo excedente, segn un porcentaje establecido previamente en un contrato. Segn la misma ley, cada consorcio de explotacin que pretenda operar en el presal deba tener una participacin mnima del 30 por ciento de la estatal Petrobras, que en la prctica llevaba a cabo la explotacin. Por lo tanto, las empresas interesadas en participar deban asociarse con Petrobras, nica operadora. Gracias a la propuesta de Lula, el control sera brasileo, aunque parte de la participacin financiera fuera extranjeras, coment a Brecha Joo Antonio de Moraes, director de la FUP. Para que Brasil mantenga su soberana energtica, que es la garanta de que no nos falte combustible maana, es necesario que tenga un control nacional sobre las reservas del presal, apunt.Sauer, sin embargo, rechaza tanto el rgimen de concesin como el modelo de partilha, ya que, segn argument a, ambos producen efectos similares y no sirven a los intereses estratgicos del pas. Con el modelo partilha una parte pequea de la ganancia va para el gobierno federal. Y cuando el precio del petrleo cae, sobra muy poco, expres. Se entrega el derecho de produccin para el consorcio que gan la subasta, y en ambos regmenes, una vez firmado el contrato, la produccin es acelerada porque los dueos del contrato quieren extraer lo mximo en el menor tiempo posible, no tienen una visin estratgica, geopoltica, macroeconmica, sino que tienen una visin microeconmica, como cualquier empresa. Sin embargo, un gobierno como el brasileo, en asociacin con la OPEP, Rusia, Canad, Mxico, s podra imponer el precio, y eso redundara en ms riqueza con el mismo petrleo, afirm.Desde que se descubrieron las reservas del presal las empresas estadounidenses comenzaron a presionar para dictar las reglas de la explotacin del petrleo. En un telegrama interceptado por Wikileaks en 2010, Jos Serra, candidato a presidente por el Partido de la Social Democracia Brasilea (PSDB), le coment a la directora de relaciones gubernamentales de la petrolera estadounidense Chevron que tuviera paciencia con la ley partilha, asegurndole que sta caera ms adelante: Deja que esos tipos del PT hagan lo que quieran. No se concretarn las licitaciones, y ah nosotros les vamos a mostrar a todos que el modelo antiguo funcionaba, y nosotros lo vamos a cambiar de vuelta. Dicho y hecho. Una vez que Rousseff fuera destituida, y tres meses luego de asumir como canciller, Serra vio cumplirse su proyeccin. En noviembre de 2016 fue aprobado en la Cmara de Diputados el proyecto de ley para sacar a Petrobras del medio. El presidente Michel Temer dijo en su momento que sancionaba la ley del presal con gran satisfaccin, porque consideraba exagerado que Petrobras tuviera que participar obligatoriamente en cualquier emprendimiento. La nueva ley suprimi la exigencia de que Petrobras sea la nica empresa operadora y la obligatoriedad de asociarse con ella para presentarse a licitaciones de explotacin petrolera. El cambio no es menor. En la prctica significa que el Estado brasileo pierde el control directo de cunto petrleo se extrae. Esta informacin pasa a ser dominada por las empresas privadas.Los argumentos que esgrime el gobierno a favor de esta liberalizacin van desde que as se dinamiza la economa y se impide que Petrobras haga gastos innecesarios, hasta que de esta manera se evita la asociacin de las empresas estatales con la corrupcin. Para Nozaki la nueva ley representa una entrega en bandeja, ya que no se entrega solamente el recurso natural del pas, sino tambin el recurso industrial y la tecnologa desarrollada. Es una expropiacin doble. El Estado es expropiado de sus recursos naturales, aquello que est en el suelo pasa a ser extranjero, y entrega tambin todo su potencial de desarrollo tecnolgico industrial.El pasado viernes 27 de octubre el gobierno de Temer licit, bajo el nuevo rgimen, la explotacin de ocho reas delimitadas del presal. De ellas seis cayeron en manos extranjeras. Sin la obligatoriedad de que Petrobras participe de los consorcios contratistas, las principales zonas quedaron as bajo absoluto dominio extranjero, y el gobierno no tendr ningn control sobre ellas.Las subastas se retrasaron dos horas debido a una medida cautelar expedida por la justicia federal de Amazonas, que las haba suspendido. El juez haba dado lugar a una accin de la Central nica de los Trabajadores (CUT) que argumentaba que los pisos fijados en las subastas eran demasiado bajos y que la ley que puso fin a la exclusividad de Petrobras como operadora representa un vicio constitucional. La medida cautelar fue apelada por pedido del Estado y luego anulada. Participaron de las licitaciones 15 empresas de diez pases extranjeros, y el gran inters de estas empresas se debe, segn Nozaki, a que Petrobras ya asumi todo el riesgo y el costo inicial de explorar y descubrir los pozos. Las empresas slo cosecharn ganancias garantizadas. Entre las ganadoras se encuentran gigantes del mercado mundial, como Shell, Exxon Mobile, Total, Repsol, Qatar Petroleum, British Petroleum, y con un papel destacado de empresas chinas, como Sinopec, Cnooc Petroleum y Cnodc. Petrobras particip y gan en tres de las reas por las que ofert. Las grandes petroleras no tienen ms petrleo, vinieron a Brasil justamente para explotar el petrleo del presal que nosotros descubrimos. Solamente tienen acceso al petrleo en algunos pases de frica, y de Asia central, los grandes pases ya no les entregan sus reservas, porque saben que el camino estratgico es otro, seal Sauer. Segn Cibele Vieira, coordinadora de la FUP, Brasil entrega a otras naciones el control de una reserva energtica de la que depende profundamente. Para De Moraes, otro aspecto clave es que antes se exiga que los insumos (para todo el proceso de produccin petrolera) se compraran en Brasil, para potenciar la industria, y ahora Temer tambin est atacando eso. Adems, seal, la privatizacin y desnacionalizacin del presal supone ms riesgos para el ambiente, en un rea muy delicada.Sauer insisti en que la riqueza que est en juego no ha sido debidamente apreciada por la sociedad brasilea. Este petrleo pertenece a las generaciones futuras, y toda la riqueza que tomemos de ellas tiene que volver en educacin pblica, salud pblica, reforma urbana, reforma agraria, y para hacer un sistema productivo ms potente que si el petrleo se quedase debajo de la tierra, sentenci.Fuente: https://brecha.com.uy/lo-prometido-deuda-2/