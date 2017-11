Un momento de la marcha que tuvo lugar el 30 de octubre en So Bernardo



(Crditos: Carol Colto, para Esquerda Online)





El lunes estaba pautada la visita de algunos artistas globales, as como la actividad cultural en la cual estaban confirmados Caetano Veloso, Criolo y Emicida. Era un da de intensa solidaridad en la Ocupacin Pueblo Sin Miedo. Todava en el comienzo de la tarde, el alcalde Orlando Morando (PSDB), en un acto de autoritarismo primitivo, difiri un pedido del Ministerio Pblico para impedir la realizacin del evento. Con inusitado argumento de que el brillantsimo (Caetano Veloso) atraera muchas personas al lugar, fue estipulada una multa de R$ 500 mil en el caso l cantase.Sin embargo, antes de que el show ocurriera, el acto de solidaridad fue marcado por manifestaciones de todos los artistas censurados. En una entrevista, Caetano Veloso, afirm que era la primera vez que le prohiban de cantar en la pos-dictadura. Ese da pudimos constatar la gravedad de la coyuntura, adems de todos los ataques a nuestros derechos, la derecha mueve todos sus tentculos, inclusive el judicial, para tentar callar las voces de solidaridad.Pero est el otro lado de la moneda. El da siguiente, martes, el MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo) organiz una gran marcha de las ocupaciones rumbo al Palacio de los Bandeirantes, en So Paulo. La mayor era la de la ocupacin de So Bernardo, que cont con 10 mil manifestantes, y sumando las dos marchas, que se encontraron en el puente Morumbi, 20 mil activistas fueron hasta las puertas del Palacio de Gobierno exigiendo sus derechos. Ese martes no fue un simple da de lucha: para tener una idea, los 10 mil de So Bernardo marcharon casi 30 kilmetros, sin perder en ningn momento el entusiasmo y la conviccin. La marcha del ABCD [2] que cruz So Paulo con una disciplina y organizacin memorables, despert la solidaridad de cantidad de trabajadores que la encontraban en el camino, e inflam de esperanza a muchos activistas de afuera del pas. Fue una marcha poderosa: una marea roja. Un da que, con certeza, fortalecer la difcil lucha que enfrentamos en cada lugar de trabajo, en cada barrio y en cada escuela, liceo o universidad, contra los incontables ataques que sufrimos.Adems de eso, esta marcha, tambin dio una seal didctica para la izquierda. Ella se contrapone a dos vicios presentes en nuestro cotidiano.El primero vicio es el de las negociaciones con el enemigo. Ese vicio encuentra su forma ms perfecta en la direccin petista, simbolizada en la figura de Lula. Las recientes giras del ex-presidente, as como sus declaraciones y compaas de estrado ya dejan clara la estrategia petista: conciliacin con los golpistas. No es broma, Lula dijo en Minas Gerais que estaba perdonando a los golpistas del pas. El Alagoas, comparti el estrado con Renan Calheiros (PMDB). La estrategia aqu es ntida, retomar la hegemona va conciliacin entre los de arriba y los de abajo. El problema es que el golpe dej en evidencia la inviabilidad de esta poltica en el actual momento poltico. Es en acciones como la marcha del martes 31 de octubre que debemos apostar nuestras fichas, y no en maridajes con los partidos de los ricos y poderosos.El segundo vicio est en la creencia de que nuestras victoria sern fruto de procesos espontneos. La marcha organizada por el MTST cont con un esfuerzo gigantesco de sus militantes. Ciertamente, fueron noches sin dormir, mucho stress, mucho sudor. No fue un evento en el Facebook que garanti su existencia. Fue la abnegacin y el trabajo intenso de millares de mujeres y hombres. Procesos espontneos, como el de 2013, acontecen. La izquierda radical debe siempre ganarse autoridad para proponer demandas y no perder ni un centmetro ante la extrema derecha o los oportunistas. Pero, las conquistas que precisamos deben ser fruto de una accin consciente, materializada en trabajo, abnegacin y esfuerzo colectivo.[1] Se trata de la mega-ocupacin de un terreno propiedad privada de la MZM Construtora, abandonado hace 40 aos. Desde el 30 de setiembre, 7.000 familias estn acampadas en medio del municipio de So Bernardo do Campo, So Paulo. Ver, 21-10-2017: http://www.correiocidadania.com.br/brasil-nas-ruas/12847-megaocupacao-de-sao-bernardo-e-reflexo-obvio-do-desemprego-galopante-do-pais ] ABCD, cinturn industrial de So Paulo, donde se ubican los municipios de Santo Andr, So Bernardo, So Caetano y Diadema, bastiones de la clase obrera en la industria automotriz.