El ciclo democrtico iniciado en los aos 80 est llegando a su final en Brasil, pero sin soluciones autoritarias a la vista, evala Tarso Genro, exministro de Justicia y de Educacin e idelogo del Partido de los Trabajadores (PT).



Una salida concertada para restablecer un clima poltico decente an es posible para las elecciones de 2018, plante a IPS. Pero tambin alert que bloquear la candidatura de Luiz Incio Lula da Silva, lder del izquierdista PT y quien presidi el pas entre 2003 y 2010, le quitara legitimidad a los comicios y restara condiciones para la continuidad democrtica.



Lula encabeza las encuestas sobre posibles candidatos a las elecciones presidenciales de octubre de 2018, con cerca de 35 por ciento de la intencin de voto, pero enfrenta el obstculo de la Ley de Ficha Limpia, aprobada en 2010, que prohbe la postulacin de aquellos condenados en segunda instancia judicial.

Condenado a nueve aos de crcel por corrupcin en una primera instancia, Lula aguarda el fallo del Tribunal de Apelacin que podr sellar su retiro electoral en los prximos meses.La visin de Genro tiene un sesgo partidista, pero el deterioro del rgimen democrtico en Brasil es visible desde cualquier mirada que se aborde.El informe de 2017 de Latinobarmetro, corporacin sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, destaca a Brasil como el pas latinoamericano de ms baja satisfaccin con la democracia, solo 13 por ciento de los entrevistados, contra ms de 50 por ciento en Uruguay, Nicaragua y Ecuador, los campeones.Brasil es tambin donde los polticos ostentan los ms bajos niveles de confianza, con su gobierno y partidos polticos en el ltimo lugar entre los 18 pases incluidos en el estudio. El parlamento logr quedar en penltimo lugar, por encima del de Paraguay por tan solo un punto porcentual, con 11 y 10 por ciento respectivamente.El pas est gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, para 97 por ciento de los brasileos del sondeo.La deprimente autoevaluacin se extiende a otras reas. La ms baja confianza interpersonal es brasilea, con solo siete por ciento de encuestas que respondieron que se puede confiar en la mayora de las personas. Los campeones, Chile y Ecuador, alcanzaron 23 por ciento.Los conflictos entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores y entre hombres y mujeres son ms fuertes en Brasil que en casi todos los dems pases, segn los participantes locales en Latinobarmetro 2017.Los brasileos son tambin los que ms consideran la corrupcin como el problema ms importante del pas, con 31 por ciento de las respuestas, seguidos de colombianos y peruanos, con 20 y 19 por ciento, respectivamente. Sin embargo, Brasil es el pas donde el gobierno menos la combate, segn los encuestados.Mi decepcin es total, aprend que todos los polticos son corruptos, nadie es confiable, ningn partido, resumi Irene Gaspar dos Santos, de 76 aos, que vive en Itapema, pequea ciudad balnearia del meridional estado de Santa Catarina.Ya no tengo ilusiones, pero mi esperanza es que la democracia sobreviva a los riesgos alimentados por tontos que piden la intervencin militar, acot a IPS.La avalancha de escndalos que desde hace tres aos asombra a los brasileos desnud un modo de operar la poltica brasilea, generando el descrdito general.Los sobornos construyeron triunfos electorales, coaliciones, lderes, imperios empresariales e incluso leyes vigentes, revelaron los procesados que decidieron colaborar con la justicia.Sus llamadas delaciones premiadas, con reduccin de las penas, confirmaron una corrupcin generalizada, antes sospechada pero no en la extensin y profundidad ahora conocidas.Sirvieron para la destitucin de la expresidenta Dilma Rousseff, en agosto de 2016, porque miembros del PT, al que pertenece, fueron los principales blancos iniciales de la operacin Lava Jato (autolavado) que empez por investigar la corrupcin en los negocios petroleros del grupo estatal Petrobras.Pero los testimonios y pruebas acumuladas desde mediados de 2016 enredaron en su telara a todos los partidos que participaron en el poder en las ltimas dcadas, especialmente el centroderechista Partido del Movimiento Democrtico Brasileo (PMDB), ncleo central del gobierno actual de Michel Temer, vicepresidente de Rousseff, elevado al poder por su destitucin.Temer fue acusado de corrupcin pasiva, obstruccin a la justicia y de cabeza de una organizacin criminal por el Ministerio Pblico Federal (fiscala general), pero no ser enjuiciado, porque no lo autoriz la Cmara de Diputados, un requisito constitucional.Decenas de legisladores y ministros del actual gobierno, en que sobresalen los del PMDB, afrontan procesos judiciales, ms de 10 en algunos casos, pero estn protegidos por el llamado foro privilegiado, la prerrogativa de ser enjuiciados solo por el Supremo Tribunal Federal, cuyos procesos demoran aos.La suma de sobornos que han trascendidos alcanzan ya centenares de millones de dlares y probablemente subirn a miles de millones. En un apartamento ocupado por el detenido exministro y exdiputado del PMDB, Geddel Vieira Lima, la polica descubri 51 millones de reales (cerca de 16 millones de dlares) en dinero en efectivo.Es increble como salieron de bancos y empresas estatales tanto dinero como se revel, sin ningn control, se espant Errol dos Santos, con base en su experiencia de gerente de una gran empresa transnacional.Dos Santos, ahora de 78 aos y jubilado, se lament con IPS de observar la frustracin de los jvenes, como sus nietos, que quieren dejar el pas, ante la vergenza y la imposibilidad de reaccionar a la corrupcin y al viciado sistema poltico.La desconfianza en los polticos no es causada por la corrupcin, ya que ella siempre existi, incluso en mayor grado, segn Genro. Ante la desagregacin social y el desmantelamiento de las polticas de bienestar del gobierno de Lula, aparece la corrupcin como causa de la crisis y del malestar social, matiz.La corrupcin en Brasil es grave, el PT practic la promiscuidad entre lo pblico y lo privado y de eso se aprovech la derecha para derrocar su gobierno, sostuvo Ruy Fausto, profesor emrito de Filosofa en la Universidad de So Paulo.La inhabilitacin de Rousseff fue una aventura de la derecha que abri puertas a la extrema derecha de donde ahora vienen los mayores riesgos para la democracia, acot Fausto, un animador de debates a partir de las ideas que formul en el libro Caminos de la izquierda: elementos para una reconstruccin (Companhia das Letras, 2017).Son amenazas reales, como la precandidatura presidencial de Jair Bolsonaro, diputado que crece en las encuestas, seal a IPS.Bolsonaro, capitn del Ejrcito, retirado en 1988 para comenzar su carrera poltica, gana crecientes adeptos especialmente entre la juventud, presentndose como candidato anticorrupcin. Sera el preferido de ms de 15 por ciento de los encuestados.Defiende a la dictadura militar que ensombreci el pas entre 1964 y 1985 e incluso a oficiales que practicaron la tortura en la represin a opositores.El momento es peligroso para la democracia, el sistema poltico brasileo colaps, pero los defensores de un rgimen autoritario enfrentan un obstculo, no saben qu hacer, no tienen un proyecto poltico nacional, resumi a IPS el exdiputado del PT Liszt Vieira, profesor de sociologa jurdica en la Universidad Catlica de Ro de Janeiro.Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/11/la-democracia-brasil-ante-cambio-ciclo-la-corrupcion/