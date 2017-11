La opinin pblica rabe y la Declaracin Balfour

Foto de Norman B. Leventhal Mapa | CC por 2.0

Escuche las voces que nadie quera escuchar. Lea las palabras de aquellos cuyo laborioso trabajo fue parte de la Comisin King-Crane de 1919, los tratados nacionales y las asambleas generales que se archivaron en el olvido polvoriento, justo despus de la Conferencia de Paz de Pars de 1919, cuando ya se haba determinado el destino de Oriente Medio: la opinin pblica rabe a pesar de todo.

La Comisin reconoci... que los aliados haban dado un puntapi definitivo a los sionistas en la declaracin a menudo citada del Sr. Balfour, en su aprobacin por otros representantes de los Aliados (las cursivas son mas). Sin embargo, si se respetan los trminos estrictos de la Declaracin Balfour... no se puede dudar de que el excepcional programa sionista debe modificarse en gran medida. Porque "un hogar nacional para el pueblo judo" no es equivalente a convertir a Palestina en un Estado judo; tampoco puede lograrse el establecimiento de tal Estado judo sin la ms grave transgresin de los "derechos civiles y religiosos de las comunidades no judas existentes en Palestina".

El hecho surgi repetidamente en la conferencia de la Comisin con representantes judos; los sionistas esperaban una desposesin prcticamente completa de los actuales habitantes no judos de Palestina, mediante diversas formas de apalancamientos.

Una decisin estadounidense de enviar una comisin para modelar la opinin pblica en 'Siria y Mesopotamia' (Irak y el Levante) fue diseada para incluir a Gran Bretaa, Francia e Italia. Los tres pases se retiraron de la comisin, encabezados por los britnicos, cuyo liderazgo, como el de Francia, no tena intencin de tomar en consideracin la voluntad de las naciones que haban acordado desde hace mucho tiempo dividir y colonizar. La Comisin King Crane fue, por lo tanto, considerada por algunos como una "misin tonta" cuando se propuso descubrir lo que los pueblos indgenas de Medio Oriente realmente deseaban. De hecho, el presidente Wilson, quien la autoriz, ya haba prometido al Comit Judo Estadounidense que la Declaracin Balfour era un hecho consumado. Las cuatro potencias aliadas de la Primera Guerra Mundial ya haban aceptado, aunque informalmente, la Declaracin de Lord Arthur Balfour de 1917.

Sin embargo, Charles R Crane, empresario de Chicago, y Henry Churchill King, ex presidente de Oberlin College, junto con su squito, tenan amplios conocimientos del Medio Oriente. Su misin comenz en mayo y dur hasta finales de julio de 1919, cuando la Conferencia de Paz de Pars estaba terminando. Las recomendaciones de la comisin, si no hubieran sido archivadas de inmediato, podran haber inspirado futuros menos injustos para las tierras recin liberadas del antiguo Imperio Otomano. Tal como estaban las cosas, la Comisin King-Crane jug un papel para despertar los sentimientos nacientes de nacionalismo rabe en toda Siria, que inclua tanto Lbano como Palestina. Poco hizo para calmar los temores de aquellos que con razn sospechaban lo que las potencias coloniales les tenan reservados.

[Si] los deseos de la poblacin de Palestina han de ser decisivos en cuanto a lo que se debe hacer con Palestina, debe recordarse que la poblacin no juda de Palestina -casi nueve dcimas partes del total- se opone enfticamente a la totalidad del programa sionista. Los cuadros muestran que no haba una sola cosa sobre la cual la poblacin de Palestina estuviese ms de acuerdo que sobre esto. Someter a un pueblo tan obsesionado con la inmigracin juda ilimitada y la constante presin financiera y social para entregar la tierra sera una grave violacin... de los derechos de los pueblos...

Si no hubiera sido reprimida de inmediato, la Comisin King-Crane podra haber llevado a las audiencias occidentales las preocupaciones de los pueblos rabes expresadas por los mismos coordinadores del comit. Junto con los sermones ledos en las mezquitas durante las oraciones del viernes, las asociaciones polticas y culturales y los jefes de pueblos y ciudades que ayudaron a distribuir folletos y panfletos nacionalistas exigiendo ideas tan radicales como la libertad y la independencia. Uno de esos ejemplos aparece a continuacin:

Que nadie te engae para traicionar la tierra de tus abuelos, o tus hijos y nietos te maldecirn. Vive libre! Librate del yugo de la opresin. Busca tu propio beneficio y haz tus reclamos...

Estas demandas incluan la independencia sin restricciones para una gran Siria y otras tierras rabes, ninguna particin de la tierra, lmites claros, ningn mandato (fideicomisos coloniales como se establece en el artculo 22 de la Liga de las Naciones) y ningn reconocimiento de los reclamos de ningn estado de 'derechos histricos o preponderantes en nuestra tierra'. (De The Arabs, p.159; E. Rogan) Ms tarde, el 2 de julio de 1919 en el Congreso General sirio, solo la demanda de una Siria unida y la plena independencia de los poderes coloniales tuvieron ms apoyo que el rechazo total al sionismo. La opinin popular rechaz inequvocamente la Declaracin Balfour por ensima vez.

[Artculo 7] Rechazamos las demandas de los sionistas para el establecimiento de una comunidad juda en esa parte del sur de Siria que se conoce como Palestina y nos oponemos a la inmigracin juda en cualquier parte del pas. No reconocemos que tengan un ttulo, y consideramos que sus afirmaciones son una grave amenaza para nuestra vida nacional, poltica y econmica. Nuestros conciudadanos judos continuarn disfrutando de los derechos y asumiendo las responsabilidades que tenemos en comn.

Es importante destacar que, durante su estada de tres meses, los comisionados recogieron 1350 peticiones, -a diferencia de las peticiones que circulan hoy-, en las que el 72% estaban dirigidas contra el programa sionista. Estas peticiones, hasta el da de hoy Siria, Lbano y Palestina, cubrieron una variedad de temas no solicitados por los comisionados. En efecto, la comisin King-Crane fue una de las primeras encuestas de opinin pblica modernas en las que particip el 3% de una poblacin ampliamente representada, desde notables, obreros, comerciantes, campesinos, mujeres y estudiantes.

La fuerza de estos sentimientos hizo que muchos de los que inicialmente simpatizaban con la causa sionista cambiaran de opinin.

Se debe entender que el significado preciso de... la completa ocupacin juda de Palestina no ha sido percibido por aquellos que impulsan el... programa sionista. Porque se intensificara, de la misma manera el... sentimiento anti judo tanto en Palestina como en todas las otras partes del mundo que miran a Palestina como "Tierra Santa".

Esto se hara realidad en el mundo islmico, sobre todo, donde Israel lleg a identificarse con las potencias coloniales occidentales que lo crearon. Los comisionados de King-Crane tambin predijeron y advirtieron contra su creacin al cuestionar tanto a los pueblos originarios como a los soldados britnicos destacados en la regin.

La conferencia de paz no debera cerrar los ojos ante el hecho de que el sentimiento anti sionista en Palestina y Siria es intenso y no se debe tomar a la ligera. Ningn oficial britnico, consultado por los comisionados, crea que el programa sionista poda llevarse a cabo excepto por la fuerza de las armas. Los oficiales generalmente pensaban que se necesitara una fuerza no inferior a cincuenta mil soldados incluso para iniciar el programa. Eso por s mismo es evidencia de un fuerte sentido de la injusticia del programa sionista, por parte de las poblaciones no judas de Palestina y Siria. ... Para el reclamo inicial, a menudo presentado por representantes sionistas, que tienen un "derecho" a Palestina, basado en una ocupacin de 2000 aos atrs, difcilmente puede considerarse seriamente.

Obviamente, Balfour y muchos de sus compatriotas optaron por pensar de otra manera, sin haberse molestado nunca en buscar las opiniones de los pueblos en cuyas tierras de sus pases pronto se estaran entrometiendo, de una forma u otra. Son palabras que irradian superioridad imperial; de un hombre que nunca ha cuestionado el derecho de su nacin a dominar las tierras de otros pueblos:

[En] Palestina no proponemos siquiera consultar los deseos de los actuales habitantes del pas... Los cuatro Grandes Poderes estn comprometidos con el sionismo. Y el sionismo, ya sea correcto o incorrecto, bueno o malo, est arraigado en tradiciones milenarias, en necesidades actuales, en esperanzas futuras de una importancia mucho ms profunda que los deseos y prejuicios de los 700,000 rabes que ahora habitan esa tierra ancestral.

Chaim Weizmann, un bioqumico cuya produccin de acetona benefici a los britnicos durante la Primera Guerra Mundial, fue presidente de la Organizacin Sionista en la poca de la Comisin King-Crane. Estaba bien conectado con las lites polticas britnicas y, no obstante, estaba ansioso en ese momento por causar una buena impresin en los comisionados y en otros grupos de personas. El 18 de junio de 1919, Weizmann le pidi a Balfour que le transmitiera un mensaje que llegara a la Comisin estadounidense King-Crane. Quera que este mensaje se presentara con "firmeza, moderacin y dignidad", al igual que la presentacin que haba dado en la Conferencia de Paz de Pars en febrero de 1919.

Al mismo tiempo,... Weizmann esboz un ambicioso programa para el desarrollo del Programa Judo, con disposiciones para inmigracin, asentamiento de soldados judos y asistencia externa. Tanto Weizmann como Sir Herbert Samuel [quien devino en el primer alto comisionado en Palestina en 1920] se quejaron de la actitud de las autoridades militares britnicas.

Esta no sera la primera vez que los activistas sionistas fueron advertidos para que disminuyan su visin de una Palestina rabe libre y, cuando entran en contacto procuren que las personas que vayan a tomar decisiones estn mejor informadas.

Fueron los hallazgos de la Comisin King-Crane una completa prdida de tiempo, especialmente en medio de rumores posteriores de que potencias externas, incluida las organizaciones sionistas francesa y britnica se haban movido para ocultar sus hallazgos durante varios aos? Teniendo en cuenta este ltimo punto, las conclusiones de la Comisin deben considerarse una amenaza potencial para el Acuerdo Sykes-Picot, que inicialmente dividi Oriente Medio en esferas de influencia por un acuerdo secreto en 1916, as como en la Declaracin Balfour, en la que la tierra an no conquistada por los britnicos fue prometida a un pueblo que, en su mayor parte, no viva all. De cualquier manera, ni el pblico general britnico ni sus contrapartes de otras naciones occidentales tuvieron alguna vez acceso a los hallazgos de la comisin.

Por lo tanto, es poco probable que la Comisin King-Crane haya representado en algn momento una amenaza real para la poltica del imperio, no solo porque sus acciones raramente toman en cuenta los mejores intereses de sus pueblos sino que lo ms probable es que la Comisin King-Crane no haya tenido ningn efecto en el resultado de la Declaracin Balfour porque sus contenidos se mantuvieron lejos de la opinin pblica en un momento en que una reaccin colectiva podra haber hecho una diferencia.

En vista de todas estas consideraciones, y con un profundo sentido de simpata por la causa juda, los comisionados se sintieron obligados a recomendar que la Conferencia de Paz intente solamente un programa sionista muy reducido, e incluso, iniciado muy gradualmente. Esto debera significar que la inmigracin juda debera ser definitivamente limitada, y que el proyecto para hacer de Palestina una nacin claramente juda debiera ser abandonado.

Jennifer Loewenstein es una activista de los derechos humanos y asociada de la facultad en Estudios del Medio Oriente en la Universidad Estatal de Pensilvania. Ella puede ser contactada en: amadea311@earthlink.net

Fuente: https://www.counterpunch.org/2017/11/02/arab-public-opinion-and-the-balfour-declaration/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.