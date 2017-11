Entrevista a Avi Shlaim sobre los nuevos historiadores de Israel, Hams y el Movimiento BDS

Jadaliyya

Avi Shlaim es profesor emrito de Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford y miembro de la Academia Britnica. Uno de los principales "nuevos historiadores" de Israel, es autor, entre otras obras, de Collusion across the Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement, and the Partition of Palestine (1988) y The Iron Wall: Israel and the Arab World (2000). Abierto crtico de Israel y sus polticas y a pesar de reconocer la "gran injusticia" que sufrieron los palestinos en 1948, Shlaim insiste en que hay distinciones fundamentales entre Israel antes y despus de 1967. En esta amplia entrevista con Jadaliyya, habla de los nuevos historiadores de Israel, su apoyo actual a una solucin de un Estado para el conflicto palestino israel, su herencia iraqu y su problemtica relacin con el Estado de Israel del cual sigue siendo ciudadano.

Jadaliyya (J): Cmo caracterizara a los nuevos historiadores de Israel?

Avi Shlaim (AS ): La "Nueva historia" es un trmino acuado por Benny Morris. Es un poco autocomplaciente, porque implica que todo lo que pas antes es historia antigua. Pero como cualquier etiqueta, es bastante til para distinguir una tendencia en la historiografa israel. La tendencia, o el grupo de Nuevos Historiadores, incluan a Benny Morris, Illan Papp y yo. Los tres publicamos libros en 1988 en el cuadragsimo aniversario de la creacin del Estado de Israel y entre nosotros montamos un ataque frontal contra los mitos que han llegado a rodear el establecimiento de Israel y la primera guerra rabe-israel. Nos dieron a conocer como historiadores revisionistas o nuevos israeles porque desafiamos la versin sionista estndar del conflicto y asignamos un grado mucho mayor de responsabilidad a Israel por causar, intensificar y perpetuar el conflicto. Algo que dira sobre el trmino "Nueva historia" es que llama la atencin sobre el hecho de que la mayor parte de lo que sucedi antes era una versin nacionalista de la historia. La nuestra era una versin ms acadmica de la historia basada en la investigacin de archivos.

La mayora de las naciones ha reescrito su historia, pero las versiones nacionalistas de la historia tienen algo en comn donde sea que estn. Sus seas de identidad son lo que yo llamo las cuatro S (segn las palabras en ingls. N. del T): simplista, selectiva, autojustificada y egosta. Al filsofo judo de Oxford, Isaiah Berlin le gustaba decir que los judos son como cualquier otra gente ms y, de la misma manera, la historia sionista es como cualquier otra versin nacionalista de la historia y ms an. As que la principal contribucin de la Nueva historia de Israel ha sido desafiar los prejuicios nacionalistas de la historiografa sionista tradicional del conflicto.

J : Inicialmente hubo un impacto: los libros de texto escolares israeles se reescribieron para arrojar algo de luz sobre una narracin que haba sido suprimida, pero los planes de estudio se reescribieron una vez ms durante el Gobierno de Sharon de 2001-2005. Los nuevos historiadores tambin fueron denunciados virulentamente dentro de Israel. Dira que todava importan en Israel?

AS: La historia no est escrita en el vaco, sino en un contexto poltico particular. El contexto en el cual surgi la Nueva historia a fines de la dcada de 1980 fue la secuela de la Guerra del Lbano de 1982. Esta haba sido una guerra por eleccin en el sentido de que no haba amenaza para la seguridad de Israel, pero el Gobierno de Menachem Begin, sin embargo, decidi invadir Lbano por razones geopolticas. Fue una guerra muy controvertida en Israel, termin en lgrimas, termin en desastre, termin en las masacres de Sabra y Chatila y no logr ninguno de sus objetivos. La crtica comenz durante la guerra y, como tal, fue la primera guerra israel en la que hubo desacuerdo mientras la guerra estaba en curso.

La controversia en torno a la Guerra del Lbano cre un espacio en el que los Nuevos historiadores podran tener un impacto, porque lo que decamos era que la guerra del Lbano no era la nica, contrariamente a la afirmacin de que todas las guerras de Israel eran de carcter defensivo. Esto nos permiti ir ms atrs en la historia de Israel y mirar las otras guerras. La Guerra del Sina de 1956 tambin fue una guerra de eleccin, ya que no haba una amenaza egipcia a la seguridad de Israel ese ao. Ms bien, era una conspiracin colonial entre Israel, Gran Bretaa y Francia para atacar a Egipto y derrocar a su lder, Gamal Abdel-Nasser. Entonces el clima en Israel era receptivo a ideas nuevas y crticas sobre el pasado y eso nos ayud.

Posteriormente los Acuerdos de Oslo entre Israel y la Organizacin para la Liberacin de Palestina (OLP) se firmaron en 1993 y con esto los palestinos dejaron de ser un enemigo absoluto e irreconciliable. Los israeles se dieron cuenta de que la reconciliacin es posible, que la culpa no era solo del lado palestino, que Israel tambin tena la culpa y que haba un camino por delante, una forma de reconciliar a las dos partes en el conflicto. As que los primeros aos de Oslo dieron un nuevo impulso a la Nueva historia y tuvo un impacto.

Uno de los logros ms significativos de la Nueva historia fue la reescritura de los libros de texto de historia de Israel para las escuelas secundarias. En particular los hallazgos de Benny Morris de que Israel fue en gran parte responsable del xodo palestino se incorporaron en los nuevos libros de texto. Esto no quiere decir que la versin anterior de la guerra de 1948 fuera dejada de lado y reemplazada por nuestra versin. Es decir, que hubo una mayor apertura y los nuevos libros de texto se entregaron a los escolares de Israel: imagnense lo que hubiera sido ser un nio rabe en medio de esta guerra. Por lo tanto despert dudas en las mentes israeles sobre las versiones antiguas de que los rabes se fueron por su propia voluntad y porque recibieron rdenes desde arriba y que Israel no era de ninguna manera responsable del problema de los refugiados palestinos. As que durante diez o doce aos despus de que aparecieran nuestros libros estbamos haciendo un progreso constante y ganando una mayor legitimidad.

Algunas de nuestras ideas se infiltraron en la corriente principal intelectual, particularmente la idea de que Israel era responsable del problema de los refugiados. Algunos de mis amigos me dijeron: "Solas ser un joven turco, pero te has convertido en un viejo imbcil porque ahora eres oficialista". Nunca lo acept porque nunca me un a la corriente intelectual. Y en cualquier caso la aceptacin de nuestro trabajo fue muy efmera. Esto se debe a que el siguiente evento significativo en la historia de Israel fue el estallido de la Segunda Intifada, en septiembre del 2000. Debido a la militarizacin de la Segunda Intifada, la violencia y ms especialmente los atentados suicidas que tuvieron un efecto psicolgico muy inquietante sobre los israeles, el clima en Israel cambi completamente. Se volvi mucho ms hostil a la erudicin crtica como la nuestra.

As como la dcada de Oslo nos ayud, el estallido de la Segunda Intifada llev a un movimiento contra nosotros. Los israeles volvieron a posiciones muy fundamentalistas: estamos en lo correcto y ustedes estn equivocados. Ese es el comienzo del declive de la influencia de la Nueva historia en Israel.

J: Y esta disminucin ha continuado en el clima de derecha que existe actualmente. Qu queda de los nuevos historiadores a la luz de la conversin de Benny Morris y los ataques a este grupo?

AS: El declive contina hasta el punto de que el grupo ya no es un grupo y el trmino Nueva historia ya no tiene sentido en el contexto israel. Un indicador de esta tendencia que se aleja de la nueva historia y regresa a la historia antigua es la conversin de Benny Morris. Despus del estallido de la Segunda Intifada, Benny Morris se desvi a la extrema derecha y revis radicalmente sus puntos de vista sobre el conflicto palestino-israel, concluyendo que solo los palestinos son responsables. Dijo que los palestinos son mentirosos y que Arafat era un mentiroso inveterado y no se puede confiar en nada de lo que dijo. Tambin dijo que para los palestinos firmar el acuerdo de Oslo era solo parte de su teora de las etapas de desmantelamiento gradual de Israel y que, por lo tanto, era un error. Concluy que solo hay dos posibilidades: o los palestinos nos arrojan o arrojamos a los palestinos, y que no hay distincin entre Israel y los territorios ocupados porque los palestinos lo quieren todo. As que Morris volvi a una visin extremadamente cruda, derechista y bipolar de este conflicto como un conflicto existencial sin espacio para una solucin diplomtica. Morris es medianamente interesante porque refleja la tendencia en la sociedad israel desde el estallido de la Segunda Intifada, hacia la derecha de culpar a los palestinos, demonizarlos y tambin un cambio hacia un racismo cada vez ms abierto. En una entrevista en Ha'aretz en 2004, Morris dijo que los palestinos son como animales y que deberan ser colocados en una especie de jaulas.

A partir de entonces, Illan Papp y yo nos distanciamos por completo de l y sus puntos de vista de derecha, sus crudas opiniones sobre el conflicto y sobre todo de su racismo. Benny Morris escribi un artculo en The Guardian con sus nuevos puntos de vista, para los cuales no tena ni una pizca de evidencia, y yo escrib una respuesta al da siguiente bajo el ttulo A Betrayal of History (Una traicin a la historia, N. del T). Seal en este artculo que Morris sola ser un historiador positivista que solo transitaba por registros escritos, pero aqu en este artculo no estipul ninguna evidencia para sus afirmaciones. Por ejemplo, afirm que la verdad no es un valor en el Islam, por lo que los musulmanes nunca dicen la verdad. Tambin dijo que la paz con Siria es imposible porque no podra imaginar a Hafez al-Assad en su lecho de muerte dicindole a su hijo que haga las paces con los judos porque ellos son como los cruzados de la Edad Media, simplemente desaparecern. Me gustara que Morris, el historiador emprico, nos d algunas pruebas concretas de la intransigencia siria, pero no hay ninguna porque es Israel quien siempre fue intransigente, no los sirios.

As que tienes razn en que la nueva historia ha disminuido su influencia. Adems el grupo original ya no es un grupo: hay divisiones profundas entre Benny Morris por un lado, que representa la historia antigua con una revancha, y por otro lado estamos Illan Papp y yo.

J: Mencion a la izquierda de pasada. Qu queda de la izquierda israel? Con su tremendo declive de su influencia en los ltimos aos, ve grupos orientados a la izquierda ganando terreno en el futuro cercano?

AS: Muy poco queda de la izquierda en Israel. El Partido Laborista de Rabin sola representar un enfoque del conflicto que era diferente al del Likud; el Partido Laborista defendi el compromiso territorial, mientras que el Likud es un partido ideolgico que representaba al Gran Israel, a toda la tierra de Israel. Entonces haba una diferencia entre los dos principales partidos, pero ahora se ha vuelto borrosa. El punto crtico del oscurecimiento de esta divisin es la cumbre de Camp David de julio de 2000. En las elecciones de 1999, el primer ministro Ehud Barak derrot a Benjamn Netanyahu, presentndose como un discpulo de Yitzhak Rabin que quera reanudar el camino de Oslo hacia la paz. La cumbre en Camp David fue el momento de la crisis por su fracaso. La principal responsabilidad de su fracaso recay en Ehud Barak. Bill Clinton tambin tiene una parte de la responsabilidad porque no actu como un intermediario honesto, sino como un amigo y aliado de Israel. As que Arafat se neg a firmar en la lnea de puntos y la cumbre colaps.

Clinton haba prometido a Arafat que si la cumbre fracasaba no habra sealamientos, pero tan pronto como fall, apunt con el dedo a Arafat y Ehud Barak tambin culp a Arafat del fracaso. Barak regres a su casa y se le ocurri la afirmacin de que no hay un socio palestino para la paz. Este fue un error trgico y tuvo un impacto real en la poltica israel, porque si no hay un socio palestino para la paz, entonces las negociaciones son intiles y sin esperanza. Si no hay un socio palestino para la paz, los israeles no necesitan votar por un partido como el laborista, que cree en las negociaciones. Y en lugar de un lder moderado, un hombre de compromiso, buscaron a alguien fuerte que sea bueno para matar rabes. Ariel Sharon era el lder del Likud y tena un historial impresionante de matar rabes y cometer crmenes de guerra, y el pblico israel vot por el lder fuerte porque la mayora de los israeles, izquierda, derecha y centro, crean en este mito de que no hay un socio palestino para la paz. As que Barak hizo el peor servicio a su propio partido al propagar este mito de la intransigencia palestina. Y al hacerlo tambin destruy todo el campo de la paz, Paz Ahora. Hubo una victoria del Likud en 2001 y ya sea ste o un vstago suyo, Kadima, que tambin es un partido de derecha, ha estado en el poder desde entonces.

Mientras tanto, el Partido Laborista es una sombra de lo que era y ya no representa una alternativa clara al Likud. Se ha convertido en un partido nacionalista y ha cambiado su nombre de Partido Laborista a Unin Sionista, que lo dice todo. Entonces, es un partido sionista que cree en la tierra de Israel, que Jerusaln es la capital unificada y eterna del pueblo judo, y que Israel debe mantener todos los principales bloques de colonias en Cisjordania como una totalidad. Por lo tanto no es un partido moderado, no es un partido socialista, no es un partido de izquierda, es un tipo hbrido de centro-izquierda sin una ideologa coherente y sin una alternativa clara a las polticas del Likud. Es por eso le ha ido tan mal en las elecciones sucesivas. Tambin hay otras razones demogrficas de largo alcance para su decadencia.

La vieja generacin de inmigrantes europeos sola apoyar al Partido Laborista, pero el panorama poltico ha cambiado y los jvenes israeles no votan por el laborismo porque cualquier persona menor de 50 aos naci despus de la ocupacin, por lo que para ellos la ocupacin es el orden natural de las cosas y un partido que quiere terminar con la ocupacin realmente no significa nada para ellos. Otro factor es la creciente proporcin de judos orientales en relacin con los judos asquenazes en Israel. Por diversas razones los judos orientales tienden a ser ms halcones que los judos asquenazes. Hay otro factor que es la educacin: existe una correlacin directa entre el nivel de educacin y las conciencias que buscan la paz. Muchos de los partidarios del Likud y los partidos de extrema derecha no estn bien educados y tienen una visin del mundo en blanco y negro. Un ltimo factor de largo plazo es el aumento en el nmero de judos ortodoxos en Israel. Los judos ortodoxos no leen Nueva historia, tienen su propia historia, la Biblia, y simplemente no estn interesados ​​en los resultados de la investigacin de archivos, por lo que tambin votan por los partidos de la derecha. En este contexto, el apoyo al Partido Laborista ha ido disminuyendo y no veo ninguna posibilidad de que regrese al poder.

J: En cuanto a su relacin personal con Israel, dice que sirvi en el ejrcito israel "orgullosa y lealmente", pero tambin ha estado en Inglaterra durante muchos aos y es ciudadano del Reino Unido. Cmo describira su relacin con Israel? Todava es ciudadano israel?

AS: Tengo doble nacionalidad, israel y britnica. Cuando voy a Israel entro con mi pasaporte israel y a cualquier otro lugar que voy uso mi pasaporte britnico. Entonces esa pregunta es fcil de responder. Pero mi actitud hacia Israel es ms compleja y no es esttica, sino cambiante. Ha evolucionado gradualmente. Crec en Israel, mi familia se mud a Israel cuando yo tena cinco aos, fui a la escuela en Israel, serv en el ejrcito israel, pero eso fue a mediados de la dcada de 1960. Cuando estall la guerra de los Seis Das (1967) yo era un estudiante de primer ao de Historia en Cambridge y me ofrec como voluntario para volver y luchar por mi pas, pero la guerra termin en seis das y termin mi curso de Historia en Cambridge. Pero mi actitud hacia Israel comenz a cambiar despus de la Guerra de los Seis das muy gradualmente. Me volv ms crtico con Israel y una razn personal para mi desencanto es que haba servido en el ejrcito muy feliz y lealmente porque en mi poca era fiel a su nombre: era la Fuerza de Defensa de Israel y solo nos enfrentamos a los ejrcitos regulares del mundo rabe. Cre en la idea y tambin que estbamos rodeados de enemigos. Pero como resultado de la victoria en junio de 1967, Israel se convirti en una potencia colonial, una potencia imperial y las FDI se convirtieron en la brutal fuerza policial de un brutal poder colonial. As que ya no es mi ejrcito y el espritu de la idea ha cambiado catastrficamente desde mi poca. Fuimos criados en la idea del Tohar Ha Neshek -la pureza de las armas segn el cual no usas armas contra civiles y solo las usas para fines defensivos. Bueno, esta no es la de ejrcito actual, que comete crmenes de guerra de manera sistemtica y ha cometido crmenes de guerra en cada uno de los ltimos tres asaltos en la Franja de Gaza y est dirigido contra civiles. As que estoy completamente desencantado con la forma en que el ejrcito ha evolucionado. Se ha convertido en un ejrcito de ocupacin. En cuanto al resto de la sociedad israel, se ha estado moviendo constantemente hacia la derecha, as que me he desencantado de Israel como Estado-nacin debido a la ocupacin.

J: Visita Israel a menudo?

AS: No, debido a mis reservas polticas sobre el pas. Simplemente no me gusta la poltica, la poltica de derecha, el chovinismo y el creciente racismo del pblico israel. No voy muy seguido, pero voy, mi madre tiene 92 aos, vive en Israel y voy a visitarla. Hay otro factor en respuesta a su pregunta sobre mi actitud hacia Israel y es el hecho de que soy un judo oriental. Nac en Bagdad en 1945 y en 1950 mi familia se mud a Israel. Ahora estoy escribiendo una memoria sobre mis primeros aos, no es una autobiografa sino una historia de mi familia.

ramos judos rabes. S que el trmino no es popular en Israel, pero eso es lo que ramos. Hablbamos rabe en casa, la msica de mis padres era msica rabe. Tuvimos una vida muy feliz en Irak sin problemas y esto se produce en un contexto de una larga historia de armona entre musulmanes y judos. El antisemitismo no es un fenmeno rabe, el antisemitismo es un fenmeno europeo. El sionismo no es un fenmeno oriental, es un fenmeno europeo, es una solucin al problema de los judos en Europa. Mi familia no tena problemas para vivir en Irak y no simpatizaba con el sionismo. Pero debido al contexto poltico y debido al choque poltico entre el nacionalismo rabe y el sionismo las vidas de los judos en Irak se volvieron casi imposibles y hubo un gran xodo de 100.000 judos desde Irak a Israel en 1950 y formamos parte de l.

Digo todo esto porque las principales vctimas del movimiento sionista son los palestinos. Pero al analizar la historia de mi familia me doy cuenta de que hay otras vctimas del sionismo: los judos de las tierras rabes. Haba una comunidad juda en Irak que haba estado all durante dos milenios y medio y no deseaba irse. Es solo por el surgimiento del nacionalismo en el siglo XX que la coexistencia pacfica ya no era posible. Entonces mi actitud hacia Israel tambin est influenciada por mi formacin.

J: Ha tenido contacto con otros iraques o ha intentado volver sobre la presencia de su familia en Bagdad antes de 1950?

AS: No, yo no. Cuando me encuentro casualmente con judos iraques, siempre hablan con gran nostalgia de la vida en Irak. Mis dos abuelas, que vinieron con nosotros a Israel pero nunca aprendieron hebreo, solan hablar de Irak como Jannat Allah, el paraso de Dios. Nunca fijaron sus pies en el nuevo Estado. Mi padre tena 50 aos cuando llegamos a Israel. Era un hombre muy rico, pero perdi todo su dinero y luch con el hebreo. Nunca se adapt al nuevo entorno. El impacto fue demasiado grande para l. Era un hombre roto. Sola ​​decir con un suspiro, los judos rezaron en vano por un Estado propio durante dos mil aos: por qu tuvo que suceder esto en mi vida?

Poda haber visitado Irak despus de la guerra de 2003, pero no quise llegar al Irak bajo la ocupacin angloestadounidense, por lo que, por razones ideolgicas, no volv. Pero estoy orgulloso de mi herencia iraqu, me enorgullece definirme como un judo rabe y la broma aqu en el Middle East Center en St. Antony's College, de Oxford, era que hasta que lleg Tariq Ramadan y se convirti en un compaero yo era el nico rabe entre los compaeros porque era iraqu.

J: Pasando a temas ms contemporneos, usted afirm en un artculo publicado en The Guardian a principios de este ao que "Obama fue el presidente ms pro-Israel desde Truman". Volvera a evaluar esto ahora a la luz de la presidencia de Donald Trump y sus posiciones y polticas sobre Israel/Palestina?

AS: Estados Unidos tiene una gran parte de la responsabilidad del estancamiento diplomtico en los ltimos cincuenta aos entre Israel y los palestinos, porque tras la guerra de 1967 Estados Unidos se arrog un monopolio sobre la diplomacia que rodea el conflicto rabe israel. Las Naciones Unidas deberan haber abordado este conflicto porque es un conflicto internacional. Pero Estados Unidos asumi o usurp un monopolio que no era suyo y excluy a todos los dems jugadores durante la Guerra Fra y despus de ella. Todava excluye a Rusia, a la ONU y a la UE. Pero no ha logrado traer la paz.

El proceso de paz patrocinado por Estados Unidos, que comenz en 1991 despus de la guerra del Golfo, es solo un proceso y no hay paz. Es una farsa. Es simulacin. Es peor que una farsa porque el proceso de paz da a Israel la cobertura que necesita para continuar su agresivo proyecto colonial en Cisjordania. Y el problema con el apoyo estadounidense a Israel es que es incondicional, entonces Estados Unidos da dinero a Israel, da armas a Israel y da consejos a Israel. Israel toma el dinero, toma las armas y rechaza el consejo.

Israel no paga ningn precio por su desafo a los Estados Unidos. Ahora Obama sabe ms sobre la historia palestina que cualquier otro presidente estadounidense, pronunci el discurso en El Cairo en 2009 en el que prometi solemnemente su apoyo al Estado palestino. Prometi pero no ejecut. Obama fue muy bueno para hablar, pero no logr nada. Nunca us la influencia econmica sobre Israel para empujarle a un acuerdo con los palestinos. Durante sus ocho aos en el cargo Obama aument constantemente la ayuda militar y econmica estadounidense a Israel y oportunamente para su despedida decret un paquete de ayuda de 38.000 millones de dlares para los prximos diez aos. Entonces Obama no tiene logros en relacin con la resolucin del conflicto israel-palestino, pero al menos lo intent. Identific la expansin de las colonias como el principal problema y se enfrent a Netanyahu tres veces sobre este tema, pero cada vez retrocedi. Netanyahu hizo su voluntad; continu con la expansin de las colonias y continu recibiendo ayuda estadounidense.

Con Trump hubo un cambio importante en la poltica estadounidense hacia el conflicto, porque no hay pretensin de imparcialidad. Obama intent fingir que era imparcial, pero Trump es pblica y abiertamente unilateral proisrael. La gente en la que Trump confa es sionista. Su principal asesor en Israel-Palestina es su yerno judo ortodoxo Jared Kushner, que no tiene ninguna experiencia en asuntos gubernamentales o pblicos. La familia de Kushner apoya las colonias de la derecha en Cisjordania. El embajador de Trump en Israel es David Friedman, su abogado especializado en bancarrotas, que es un sionista de extrema derecha, a la derecha de Binyamin Netanyahu. Friedman recauda alrededor de dos millones de dlares al ao para Beit El, que es una colonia de lnea dura en Cisjordania. Tambin est firmemente a favor de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusaln. Tambin anexar Ma'ale Adumim, en las afueras de Jerusaln. Si bien el Gobierno no ha aceptado eso, se inform de que Friedman apoya la anexin de partes de Cisjordania a Israel. Luego de una reunin entre Trump y Netanyahu en la Casa Blanca, un periodista pregunt a Trump si apoyaba el acuerdo de dos Estados, a lo que l respondi: "si Bibi est de acuerdo con dos Estados, estoy a favor y si Bibi quiere el Estado nico, es lo que tendremos". En otras palabras, abdic de una posicin estadounidense independiente sobre cmo resolver este conflicto. Se estaba refiriendo a "Bibi" y no tena ni idea de los derechos palestinos o de lo que los palestinos podran decir sobre el tema. Por lo tanto nunca hemos tenido un presidente estadounidense que ignore ms las realidades de este conflicto y los respectivos derechos e injusticias en virtud del derecho internacional y que sea tan pblico y abiertamente parcial como Trump.

J: Usted sigue siendo defensor de un acuerdo de dos Estados?

AS: Fui partidario de una solucin de dos Estados durante la mayor parte de mi vida porque nunca puede haber una justicia absoluta para los palestinos. Creo que la creacin del Estado de Israel implic una injusticia monumental contra los palestinos, pero no quiero dar un paso ms y decir que Israel debe ser desmantelado para hacer justicia a los palestinos. Acepto la realidad de Israel dentro de sus fronteras originales, acepto la legitimidad de Israel dentro de sus fronteras originales anteriores a 1967.

Edward Said describi las dos comunidades como dos comunidades de sufrimiento. Debemos tener en cuenta la trgica historia de los judos y el sufrimiento de los palestinos. La solucin de dos Estados pareca no ser una solucin perfecta, sino una solucin razonable. La OLP, al firmar los Acuerdos de Oslo, renunci a reclamar el 78 por ciento del Mandato Palestino con la esperanza de obtener un Estado palestino independiente en el 22 por ciento restante, en Cisjordania y Gaza. As que apoy la solucin de dos Estados, pero Israel bajo los gobiernos laborista y el Likud continu expandiendo las colonias. Esto es incompatible con una solucin de dos Estados.

Las colonias representan el acaparamiento de tierras y el acaparamiento de tierras y la construccin de la paz no van de la mano, es una cosa u otra. Por sus acciones, si no siempre en su retrica, Israel ha optado por el acaparamiento de tierras y, mientras hablamos, Israel est expandiendo las colonias. Entonces, Israel ha estado destruyendo sistemticamente las bases para un Estado palestino viable y este es el objetivo declarado del Likud y Netanyahu que solan pretender aceptar una solucin de dos Estados. En el perodo previo a las ltimas elecciones dijo que no habr ningn Estado palestino bajo su Gobierno. La expansin de las colonias y el muro significan que no puede haber un Estado palestino viable con contigidad territorial. Lo mximo que los palestinos pueden esperar son bantustanes, una serie de enclaves rodeados de colonias israeles y bases militares israeles.

Entonces, una solucin de dos Estados ya no es una opcin viable y es por eso que me he convertido en partidario de la solucin de un solo Estado, un Estado nico con los mismos derechos para todos sus ciudadanos. Ideolgicamente no tengo ningn problema con una solucin de un Estado. Ideolgicamente es muy atractivo, es una visin noble de dos comunidades que viven en armona en un espacio con los mismos derechos para todos sus miembros. Pero no soy tan ingenuo como para pensar que la solucin de un solo Estado es una perspectiva realista, porque no hay respaldo para una solucin de un solo Estado en Israel. Y si me presionan mucho, creo que Israel retirar la muralla y anexar todo lo que quiera de Cisjordania. Se anexara los principales bloques de colonias en Ma'ale Adumim y toda el rea alrededor de Jerusaln, y lo hara de forma unilateral en lugar de tener un Estado nico, por lo que no soy en absoluto optimista de que la solucin de un Estado sea una propuesta viable. Pero aqu es donde estoy parado y culpo a Israel por eliminar la alternativa de una solucin de dos Estados.

J: Cmo percibe las ltimas posiciones de Hams y particularmente las proclamadas en su nuevo documento de poltica publicado en mayo de 2017?

AS: Hams se convirti en un partido poltico, se present a las elecciones en enero de 2006 y las gan. Hubo muchos monitores internacionales y todos coincidieron en que fue una eleccin libre y justa. As que considero a Hams el Gobierno legtimo de Palestina. Pero Israel rechaz los resultados de las elecciones y Estados Unidos, para su vergenza, sigui a Israel al rechazar los resultados de las elecciones y tambin lo hizo la Unin Europea. Los estadounidenses pretenden ser promotores de la democracia. Afirman que invadieron Irak para promover la democracia, pero la nica democracia rabe autntica con la posible excepcin del Lbano es Palestina, que tuvo una eleccin, el pueblo habl, vot por Hams e Israel y sus aliados occidentales rechazaron los resultados porque la gente vot por el grupo de lderes "equivocados". As que siempre he considerado a Hams el Gobierno legtimo de Palestina y tambin creo que Hams ha moderado constantemente su programa. Sus lderes hicieron muchas declaraciones aceptando la solucin de dos Estados y el documento reciente, que aunque no ha anulado el estatuto de 1988 es un nuevo conjunto de directrices para Hams y es mucho ms explcitamente moderado. Todo el antisemitismo de la carta se ha ido, el nuevo documento deja claro que la pelea de Hams no es con los judos sino con los sionistas. Dice explcitamente que Hams aceptara un Estado palestino independiente a lo largo de las fronteras de 1967 si es aprobado por el pueblo en un referndum. Entonces, el problema no es Hams, el problema es la intransigencia israel, porque el rechazo israel de Hams no es condicional sino absoluto.

Entonces Hams no es el obstculo para la paz, es Israel el principal obstculo para la paz. El ltimo documento de Hams es un paso ms en el camino hacia la moderacin y es una pena que haya habido muy poco reconocimiento de la importancia de este movimiento en Occidente.

Hay otro problema y es que Israel dice que la razn principal por la que no puede negociar con los palestinos es porque los palestinos estn fragmentados. Eso es una completa basura porque ha habido muchos intentos de reconciliacin entre Hams y Fatah. Cada vez que llegan a un acuerdo, Israel lanza una guerra en Gaza para interrumpirlo y la ltima vez fue 2014 cuando Fatah y Hams formaron un Gobierno de consenso. La estrategia israel es dividir y gobernar. Y tambin es separar Gaza de Cisjordania para derrotar la lucha por el Estado palestino.

J: Cules son sus puntos de vista sobre el movimiento Boicot, Desinversin y Sanciones (BDS)

AS: BDS es un movimiento de alcance mundial que ha estado reuniendo apoyo a un ritmo impresionante y ha tenido un gran nmero de xitos con importantes compaas que se desprenden de Israel. Tambin ha tenido un impacto considerable en la opinin pblica en todo el mundo, deslegitimando la ocupacin israel. Los israeles lo toman muy en serio. Han formado una unidad con un presupuesto de 40 millones de libras esterlinas para luchar contra BDS, lanzar ataques contra personas y deslegitimarlas en lugar de comprometerse con los argumentos de BDS. Y me parece que ahora hay esperanza de que los gobiernos occidentales cambien su poltica de apoyo a Israel. Doce parlamentos europeos han reconocido a Palestina, pero solo el Gobierno sueco ha reconocido a Palestina, por lo que el reconocimiento de Palestina por parte de los gobiernos occidentales no ocurre. El gobierno britnico bajo Theresa May es completamente unilateral en su apoyo a Israel. Theresa May ha descrito a Israel como un faro de libertad y tolerancia, dijo que se enorgullece de la Declaracin Balfour y que planea celebrarla este ao en su aniversario [2 de noviembre]. Entonces, la primera ministra britnica se ha hecho cargo de la Declaracin Balfour, que es un documento colonial clsico y no podra ser ms unilateral. Por lo tanto no tengo la esperanza de que la poltica occidental ponga a Israel en su lugar.

Estoy a favor de las sanciones de la UE contra Israel porque Israel no cumple los trminos del acuerdo de membreca con la UE. El prembulo de este acuerdo dice que Israel debe respetar los derechos humanos de todas las personas bajo su dominio. Israel viola sistemticamente los derechos humanos de los palestinos y, por lo tanto, pienso y espero que la UE suspenda este acuerdo hasta que Israel cumpla sus obligaciones.

Volviendo al BDS, no hay esperanzas de que los palestinos pongan fin a la ocupacin con el apoyo de los gobiernos occidentales o de la ONU, la nica esperanza que tienen los palestinos es a travs del BDS.

Eso no quiere decir que, en un futuro previsible, el BDS podra provocar el fin de la ocupacin israel. Pero esa es la nica esperanza que tienen los palestinos de progresar.

