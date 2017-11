Un padre y una hija separados por el genocidio en Ruanda se reencuentran 23 aos despus

The Guardian/El diario

- Leonard Sebarinda no vea a su hija desde que fue llevada con dos aos a Italia para ser adoptada

- Sin embargo, la tenaz bsqueda de uno de sus hermanos convenci a Jeanette Chiapello de acercarse a su familia y a sus orgenes

Quiz nunca se sabr cuntos muertos provoc el genocidio en Ruanda. Se calculan que entre 500.000 y 1.000.000. Si la cifra de 800.000 vctimas, la ms barajada, es la ms exacta, equivaldra al 11% del total de la poblacin y al 80% de los tutsis que vivan en el pas JUAN CARLOS TOMASI /MSF

Leonard Sebarinda vio por ltima vez a su hija Beata Nyirambabazi cuando ella tena dos aos, en pleno genocidio ruands . Poco despus, la pequea sera llevada a Italia para ser adoptada, tras ser tomada por error como hurfana. El hombre, que ahora tiene 70 aos, ya haba abandonado toda esperanza de volver a verla.

Pero 23 aos despus, Beata que ahora se llama Jeanette Chiapello ha volado desde Italia a Ruanda para encontrarse con su padre, despus de que un hermano pasase aos buscndola.

La madre de la nia, una tutsi, la llev junto a su hermana gemela y a su hermano a un refugio en la iglesia catlica de Nyamata, donde esperaba estar a salvo de los asesinatos. Pero los atacantes hutu llegaron, lanzaron granadas y lanzas a la iglesia, asesinando a las cerca de 10.000 personas que estaban all escondidas. Hoy esa iglesia es un monumento que recuerda el genocidio.

Despus de la matanza, los aldeanos encontraron a la pequea viva entre montones de cadveres, con su madre y sus dos hermanos muertos. La llevaron a un orfanato local.

Dada en adopcin por error

Su padre estaba escondido en otro lugar con los otros tres hijos de la pareja. Sebarinda pas das intentando buscar a su familia y finalmente hall a su hija en el orfanato, junto a cientos de nios que haban perdido sus familias.

"Confirm que efectivamente era mi Beata. Incluso sonri al verme", cuenta Sebarinda al peridico The EastAfrican. "La dej all mientras planeaba cmo iba a sacarla para ocuparme de ella y de sus hermanos que haban sobrevivido. Me fui del orfanato con el plan de volver".

Mientras tanto, la nia fue enviada a Italia; una ms de un grupo de nios hurfanos registrados para ser dados en adopcin. Cuando Sebarinda volvi y no la encontr, le dijeron que la haban mandado a Italia, pero que nadie ms en el orfanato tena informacin sobre dnde se encontraba.

Decenas de nios fueron enviados as a Europa para ser adoptados, a pesar de que algunos de ellos todava tenan familia en Ruanda.

Intervencin de la ONU

En 1992, tras la intervencin de la ONU, se devolvieron 92 nios a Ruanda desde Italia. Sin embargo, algunos permanecieron en el pas, a pesar de una llamada personal del presidente de Ruanda, Paul Kagame, para que el gobierno italiano propiciara su retorno.

Uno de los hermanos de Chiapello, Vincent Twizeyimana, empez a buscarla hace 10 aos. Se acerc al orfanato en el que estuvo en Ruanda, consigui algunas fotos de ella y, finalmente, un nombre y una direccin de e-mail.

Al principio, ella neg sus conjeturas, diciendo que era hurfana y que no poda ser la persona que Twizeyimana estaba buscando. Sin embargo, a principios de este ao, Chiapello contact con su hermano por Facebook. Un test de ADN confirm que son familia.

Acompaada por su marido italiano, Chiapello viaj a principios de octubre a Ntarama, en el distrito de Bugesera, donde fue recibida con una ceremonia tradicional.

Slo conoca unas pocas palabras de kinyarwanda, el idioma de la zona, pero con la ayuda de un traductor habl con sus familiares sobre su vida en el orfanato y su posterior adopcin por una familia italiana. Y tambin sobre las dificultades de su situacin. "Tard en reflexionar sobre mis races africanas y mis padres biolgicos hasta mi vida adulta", concluy.

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/Separados-genocidio-Ruanda-padre-reunen_0_703779719.html