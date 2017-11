Correa vuelve a Ecuador

Ecuador vive momentos decisivos en diversos planos, con una disputa poltica cada vez ms evidente. El presidente del pas, Lenn Moreno Garcs, fue destituido das atrs de la presidencia del Movimiento Alianza Pas, aquel que fund Rafael Correa Delgado antes de llegar al palacio de Carondelet. Ricardo Patio, quien fue canciller de Correa, pas a ocupar su lugar en la conduccin de AP, cuya secretaria ejecutiva sigue siendo la influyente joven Gabriela Rivadeneira, quien anteriormente se haba desempeado como presidenta de la Asamblea Nacional. Ambos dirigentes son de mxima confianza del fundador de la Revolucin Ciudadana, quien actualmente reside en Blgica junto con su familia. Sin embargo, un Tribunal de Garantas Penales con sede en Quito dej sin efecto la decisin, impidiendo al CNE registrar los cambios que AP haba decidido internamente.

Coincidiendo con esta creciente puja al interior del movimiento-partido, Correa dej en claro que viajar a la convencin nacional de AP, que se realizar a finales de este mes, para dar la disputa. Quieren convencin? Perfecto! Ah estaremos y veremos cuntos de los que han permitido tanta infamia, persecuciones, oscuros pactos con lo peor de la partidocracia en nombre de la gobernabilidad me pueden mirar a los ojos, manifest en sus redes sociales, en un mensaje no solo dirigido a Moreno, su escurridizo ex delfn, sino tambin a diversos funcionarios y diputados que, por el momento, han cedido a las presiones del Ejecutivo.

Qu sucede? No es lo mismo competir por el liderazgo de una fuerza partidaria estando en el Estado, como sucede a Moreno, que ya estando fuera del mismo, como sucede con Correa y su grupo de colaboradores ms cercanos. Un ejemplo concreto: a quienes han decidido cuestionar la consulta propuesta por el nuevo presidente y, sobre todo, la pregunta de la releccin, armada para inhabilitar a Correa, la Contralora ecuatoriana los ha comenzado a investigar-presionar. Adems, la actitud del Ejecutivo respecto de la prisin de Glas vicepresidente del pas! demuestra que Moreno ha decidido romper decididamente con el corresmo, aquel que lo llev a Carondelet.

Cul es la ventaja de Correa para la disputa? Una interna: es el presidente que ha transformado la historia contempornea de su pas, ms all de la caricaturizacin que algunos sectores de la poltica ecuatoriana -includos los de Carondelet pretenden hacer de l. Y una externa: puede lograr el realineamiento de un sector de organizaciones sociales y polticas del continente que valoran su liderazgo regional. La desventaja es evidente: enfrenta a los poderes fcticos de su pas, aquellos que tantas veces quisieron verlo morder el polvo y que sienten que ahora es el momento. No dudar este sector en apoyar a Moreno tal como sucede en la consulta para intentar enterrar el corresmo definitivamente, ordenando la poltica ecuatoriana bajo parmetros ms edulcorados.

Por tanto, la apuesta de Correa de volver a la convencin nacional de AP tiene sus riesgos, pero tambin sus oportunidades. Tal como l dice, sabr quines estn bajo su ala poltica y tambin quines han decidido aferrarse a cuestiones ms superestructurales para apoyar a Moreno en su afn por desterrar al guayaquilense de la poltica grande de su pas. Ante ello, Correa pareciera guardar varias cartas bajo la manga: la Asamblea Constituyente, que hoy parece ms lejana, y la posibilidad de competir por otro cargo de eleccin popular, en caso de que sea inhabilitado. Pero para eso falta. Primero medir fuerzas con Moreno en el marco de la convencin nacional de AP. Correa vuelve a Ecuador por unos das. Y no es poca cosa...

