La disputa interna de Alianza Pas, a ritmo de telenovela seriada

Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico

La sorpresa y el malestar cunde en la militancia del movimiento Alianza PAIS y Ecuador vive en vilo la disputa poltica dentro de la Revolucin Ciudadana que impulsara el expresidente Rafael Correa. La decisin de la directiva nacional de retirarle el cargo de presidente nacional del partido al mandatario Lenn Moreno acrecent el desconcierto, sobre todo luego que el excanciller Ricardo Patio, designado la noche del martes como presidente nacional de la alianza, dej entrever un eventual retorno de Correa para reestructurar a su medida la organizacin poltica.

Pero un Tribunal de Garantas Penales dej sin efecto la decisin de la Direccin Nacional de Alianza PAIS de separar a Moreno de la presidencia del movimiento y dispuso que el Consejo Nacional Electoral no inscriba ninguna designacin del movimiento por no haberse cumplido la normativa correspondiente, segn inform la Secretara de Comunicacin. La resolucin judicial se dio ante un pedido de medida cautelar presentada por Moreno, argumentando una violacin de los derechos constitucionales y faltas procesales internas.

Moreno integra el ADN histrico de AP y lucha por su estada all. Pero tambin existen razones pragmticas para quedarse en y con AP. Si la consulta se materializa, el Ejecutivo requiere de una estructura partidista para promover el S. En el supuesto de que pierda el control de AP, Moreno tendra que mirar hacia otras latitudes y quiz eso es lo que buscan los correistas para demostrar que el Presidente se entreg de pies y manos a la derecha.

Quien controla la Presidencia del movimiento, lo administra. Por eso, Correa, Patio y Rivadeneira no pueden permitir que AP haga campaa por el S; lo que llevara a la desafiliacin de Correa y sus seguidores. Y entonces, desde donde promoveran el No, cmo enfrentaran las elecciones seccionales de 2019 y las generales de 2021?

En medio de esta guerra al interno de AP, Correa amenaz a travs de las redes sociales- con participar de la Convencin Nacional de la alianza (vive en Blgica con su familia), a finales de este mes, para dar la disputa. Quieren Convencin? Perfecto! Ah estaremos, y veremos cuntos de los que han permitido tanta infamia, persecuciones, oscuros pactos con lo peor de la partidocracia, en nombre de la gobernabilidad, me pueden mirar a los ojos.

La directiva nacional de PAIS, integrada por dos personas de confianza de Correa como lo son el excanciller Ricardo Patio y la expresidente de la Asamblea nacional Gabriela Rivadeneira, preparan un documento que entregaran la semana prxima al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La postura de correismo en la consulta popular promocionada por Moreno es el No a tres preguntas: la derogacin de la Ley de Plusvala, la reestructuracin del Consejo de Participacin Ciudadana y la que impedira la postulacin indefinida, en el caso especfico de Correa a un nuevo mandato, las que considera transformaciones logradas en el pas durante la llamada dcada ganada.

La decisin que tom la directiva de Alianza PAIS, de retirarle al mandatario Lenn Moreno el cargo de presidente del movimiento, provoc que no solo el gabinete ministerial desconociera la resolucin, sino que dirigentes de un centenar de organizaciones sociales tambin se mostraron contrarios a la accin y hasta anunciaron movilizaciones en distintas provincias para demostrar en las calles el apoyo al actual Jefe de Estado.

Mara Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores, manifest que La actuacin de ciertos dirigentes ha sido producto de la desesperacin porque es violatoria de los estatutos de Alianza PAIS, de todos los principios y procedimientos.

Rodrigo Collahuazo, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, calific como ilegal la accin de separar a Moreno de la presidencia de la organizacin y seal que se ha actuado igual que en tiempos de la partidocracia. Daniel Caola, presidente de la Asociacin de Negros del Ecuador (Asone), inform que no descartan convocar a las bases de los colectivos para que se tomen simblicamente las sedes de PAIS en las diferentes provincias, como una forma de protesta a las maniobras correistas.

Es el viejo caudillismo que no logra construir herencia y quiere hacer creer que la solucin no es el pueblo o el colectivo del partido, sino un hombre. No puede ser que la discusin sea sobre el pasado y no por el futuro. Se intenta resquebrajar la institucionalidad: eso es muy peligroso y solo puede favorecer al fascismo agazapado, seal el socilogo Salvador Moscoso.

Desde el correismo se denuncia que la Contralora ecuatoriana comenz a investigar a quienes han decidido cuestionar la consulta propuesta por Moreno, y sobre todo la pregunta de la reeleccin. Y en el camino qued el exvicepresidente Jorge Glas (hombre de confianza de Correa), en prisin por corrupcin.

Rafael Correa ha lanzado una gran campaa internacional, operada por sus asesores espaoles, utilizando a medios latinoamericanos y europeos para afianzar su posicin, presentndolo como el presidente que ha transformado la historia contempornea de su pas, capaz adems- de lograr el realineamiento de un sector de organizaciones sociales y polticas del continente que valoran su liderazgo regional. La misma campaa que insiste en que debe otorgrsele el Nobel y que lo muestra como heredero de Ral Prebisch en el pensamiento econmico latinoamericano.

Los videos que recorren las redes sociales recuerdan que en 2007 Correa alababa y felicitaba a la mayor empresa constructora del Ecuador, la brasilea Odebrecht. Sabemos que los mayores nivel de corrupcin existen en la contratacin pblica, sabemos que ya est establecido el 25% en comisiones, reconoca (https://youtu.be/ndHxYXFU09k) .

La telenovela ecuatoriana

Sebastin Vallejo, seal en el diario oficial El Telgrafo que En este punto ninguna declaracin que venga de algn miembro de Alianza PAIS, actual o pasado o el limbo en el que se encuentra la mayora de su directiva, debera ser tomada como un acto de congruencia ideolgica, sino como un acto de clculo poltico, puro y duro. Diez aos de manos limpias y corazones ardientes se vienen derrumbando con una facilidad tan peculiar, y con una mediatizacin tan visceral, que casi se ha vuelto parte del entretenimiento nacional ver cul es el siguiente giro narrativo en este novela poltica.

Sera entretenido si no representara el estado de la clase poltica actual; si los protagonistas, por encima de sus preocupaciones burocrticas y cvicas, no estuvieran complotando, calculando, declarando, ironizando, y atacando. Los espacios de conflictos estn marcados: posiciones sobre la recuperacin democrtica (o no) a travs de la consulta, persecuciones polticas (o no) contra el Vicepresidente, el estado de la economa gracias (o como consecuencia) del gobierno anterior, el estado de las obras, etc.

Muchos de los leales a Correa caen en los mismos defectos del exmandatario, seala Vallejo: una completa incapacidad de autocrtica, un retorno a la vieja partidocracia y la defensa de un modelo que se embarr en sus propias redes de corrupcin, ineficiencia, centralismo y verticalidad. Correistas y morenistas (decir leninistas podra entorpecer un anlisis) evocan el espritu revolucionario, olvidando el espritu de la autocrtica

Los leninistas, por su parte, se han tomado el papel de jueces desde donde emana una agresividad que no les permite ver su rabo de paja: haber sido parte de ese proceso y de ese modelo, sin haberlo criticado jams. Muchas de sus afirmaciones son tan generales y descalificadoras que se chocan contra los matices de la realidad.

Con esta maniobra, Rafael Correa se ve obligado a abandonar Blgica y volver al pas, dado que sus adversarios tienen hoy por hoy- el control del Estado. Participar de la Convencin Nacional de Alianza PAIS tiene muchos riesgos pero quiz signifique una de las ltimas oportunidades para seguir vigente en el imaginario colectivo.

Y, quiz, como le sugirieron algunos de sus seguidores ms cercanos, piense que es hora de lanzar otra Asamblea Constituyente, aun cuando los tiempos que viven Ecuador y Sudamrica no son los mismos que hace una dcada.

Eloy Osvaldo Proao: Analista, docente e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www. estrategia.la)